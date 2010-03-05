Погрязшую в коррупционных скандалах ПФЛ взялся «оздоравливать» бывший армейский фельдшер

На внеочередной отчетно-выборной Конференции Профессиональной футбольной Лиги Украины в течение пяти часов представители клубов обсуждали ситуацию, приведшую к смене власти…



Вместо вступления



По окончании «прений», в результате двухтуровых выборов с небольшим перевесом победил Милетий Бальчос, занимавший до вчерашнего дня должность ответственного секретаря ПФЛ. За президента ФК «Львов» Юрия Киндзерского проголосовало на три человека меньше… Отныне расползающуюся по швам лигу попытается «сшить» новый президент. Как он в этом преуспеет, мы узнаем уже в ближайшее время – прошедшая конференция обнажила ряд трудноразрешимых проблем, и было бы наивно рассчитывать, что после выборов их станет меньше!..



Надо признать, что на протяжении своей трудовой деятельности в ПФЛ и ФФУ Милетий Владимирович принимал непосредственное участие в разработке уставных и регламентных документов, в том числе региональных федераций и ассоциаций по различным видам спорта, научно-методических рекомендаций по организации учебно-тренировочного процесса, положений и учебных программ Центра лицензирования ФФУ, положений о комитетах ФФУ.



Бальчос является автором девяти научно-методических разработок по вопросам организации учебно-тренировочного процесса и управления в футболе, трех методических разработок и двух концепций по вопросам разработки и исполнения комплексных целевых программ развития футбола. Его трудовая деятельность была отмечена девятью правительственными наградами, три из которых – боевые, в том числе, орден «Красная звезда». С 2006 года президент ПФЛ является заслуженным работником физической культуры и спорта Украины.



Сравнивая биографию Милетия Бальчоса с биографиями его предшественников, убеждаешься, что теоретически он выглядит намного значительнее, так как ни техническое образование и его трудовая деятельность в структурных подразделениях киевского горсовета Григория Суркиса, ни работа в должности вице-президента футбольного клуба Равиля Сафиуллина, ни вратарские навыки Святослава Сироты: все эти качества – далеко не бесспорны!..



Думаю, высшее педагогическое образование и специальность, полученная в школе тренеров, а также работа на должности тренера армейских и аматорских команд поможет Милетию Владимировичу разобраться в хитросплетениях футбольной практики. И, конечно же, не будут лишними и навыки в фельдшерской работе, и учеба в Университете марксизма-ленинизма во время службы в ВС СССР. Ведь политологи в наше политизированное время – одна из самых востребованных специальностей!..



«Княжа», «Львов» и… далее везде…



Готовясь к выборам нового президента, постарался познакомиться с программами, представленными соискателями. Хотя, в первую очередь, следовало знакомиться с авторами этих программ: как обычно, тексты пишут одни люди, а реализуют написанное – другие… Так как о достоинствах Милетия Владимировича Бальчоса я уже в достаточной степени информировал коллег, то следующим на очереди будет президент ФК «Львов» Юрий Иванович Киндзерский...



Образование высшее: закончил Киевский торгово-экономический институт по специальности – «Товаровед высшей квалификации», и Национальную юридическую академию в Харкове. Юрист, имеет свидетельство адвоката. Кроме этого, Юрий Иванович закончил Бизнес-школу при Киево-Могилянской академии по программе управленческого развития – «Искусство и практика менеджмента»



Его трудовая деятельность была несколько далека от футбола – в основном торговля и управление, затем произошла переориентировка на страховую сферу. И вот тут то и возник футбол: сначала это был клуб второй лиги «Княжа», с детско-юношеской школой и современным учебно-тренировочным центром и спортивным комплексом в пгт Счастливое. Затем на футбольной карте Украины возник и перволиговый ФК «Львов», со стадионом «Княжа Арена» в Добромиле.



И хоть футбольный стаж господина Киндзерского невелик – около пяти лет, его активная гражданская позиция и существенный вклад в развитие футбольной инфраструктуры, чем не могут похвастаться старожилы, выдвинули президента ФК «Львов» в топ-группу руководителей регионального футбола.



Констатируя бедственное положение профессионального футбола в 1-й и вторых лигах, особенно за прошедшие шесть месяцев, когда одна за другой команды начали сниматься с соревнований, когда платежеспособность клубов упала до граничной черты, когда «непрозрачной» деятельностью бывшего руководства администрации ПФЛ занялась прокуратура, Киндзерский предложил несколько срочных и действенных шагов.



1. Отменить избрание президента на 4-х летний срок Конференцией ПФЛ. Предоставить более широкие полномочия Центральному Совету, который, в свою очередь, ежегодно будет избирать президента ПФЛ из числа президентов клубов. Администрацию ПФЛ возглавит исполнительный директор.



2. Уменьшение размера заявочных взносов команд.



3. Коммерциализация первенств: создание единого пула коммерческих и медиаправ в качестве фундамента по привлечению спонсоров. Открытие футбольных баз ПФЛ (Крым, Киев, Карпаты) для проведения учебно-тренировочных сборов клубов и детско-юношеских футбольных школ.

Довести в первый же год работы предприятия «ФУТБОЛ ПРОФИ до 1 миллиона гривен.



4. Инициировать проведение конструктивного диалога с ФФУ по вопросам:

пересмотра размера и механизма оплаты арбитража, «прозрачности» судейства;

упорядочить аттестационные требования к футбольным клубам и реструктурировать аттестационные взносы;

произвести поэтапное снижение оплаты за обучение на курсах повышения квалификации тренеро и других специалистов клубов;

усовершенствовать и рационализировать регламентные нормы ФФУ относительно положения о статусе и трансфере футболистов, положения о проведении соревнований, требований к стадионам и.т.д.;



5. Популяризировать футбол в каждом районном центреі Украины. Создать в

ПФЛ справочно-информационный для каждого ребенка, интересующегося футболом.



6. Разработать и передать в органы законодательной инициативы проект Закона Украины «О льготном налогообложении футбольных клубов и детско-юношеских футбольных школ». И добиться его принятия. Привлечь органы местной власти к развитию спортивной инфраструктуры и финансирования профессиональных футбольных клубов и детско-юношеских футбольных школ.



7. Решить с ФФУ вопрос о приобретении профессиональными клубами статуса коллективных членов ФФУ.



Наблюдая на протяжении нескольких лет, как успешно развивается инфраструктура в клубах, которыми руководит Киндзерский, как прогрессирует в 1-й лиге новичок – ФК «Львов», насколько деятелен и активен его президент, я был уверен, что из трех соискателей положение Юрия Ивановича предпочтительнее…



«Новички на стадионе», или «Кандидатский минимум» как констатация фактов



Олега Эдуардовича Караванского к ветеранам тоже не отнесешь: закончив Одесскую юридическую академию по специальности – юрист, он лишь в прошлом году возглавил винницкую «Ниву» – правопреемницу легендарного «Локомотива», возникшего в далеком 1958 году усилиями Юго-Западной железной дороги и ее руководителя Петра Кривоноса. Славу клубу добывали такие известные футболисты, как Валентин Трояновский, Анатолий Молотай, Евгений Котельников, Анатолий, Крощенко, Павел Богоделов, Ефим Школьников, Стефан Решко, Василий Рац, Иван Вишневский, Вадим Тищенко, Александр Томах, Сергей Морозов, Сергей Попов, Виталий Косовский, Олег Надуда, Сергей Нагорняк, Александр Горшков, Павел Касанов, Игорь Гатауллин, Александр Бобарыко...



Здесь работали такие известные тренера, как Антон Идзковский и Константин Щегоцкий, Виктор Жилин и Абрам Лерман, Иосиф Лифшиц и Николай Кузнецов, Юрий Аванесов и Иван Терлецкий, Ефим Школьников и Александр Томах, Александр Ищенко и Сергей Морозов, Игорь Яворский и Владимир Бессонов…



Перед началом второго круга «Нива» занимает третье место и имеет все шансы уже в первых турах возглавить турнирную таблицу во 2-й группе «А». Так что у Олега Эдуардовича, возглавляющего конкурентоспособную фирму и выделяющего на нужды клуба 300 тысяч долларов в год, есть все основания, если не претендовать на место президента ПФЛ, то уж поделиться накопленным опытом – это точно…



Ни для кого не секрет, что проведение первенства Украины во 2-й лиге – под угрозой исчезновения. Так, в сезоне 2008-2009 годов в группу «А» подали заявки 18 клубов. Из них два клуба (ФК «Десна-2» и ФК «Коростень»), отыграв, пять-семь матчей, снялись с соревнований!.. Клубам, сыгравшим с этими командами, результаты были аннулированы и никто, естественно не компенсировал затраты на выезды на матчи, проживание в гостинице, питание, премиальные... Футболисты получали травмы. И это все – «коту под хвост»!



Далее рассказывает президент ФК «Нива». «Во втором круге чемпионата снимается еще три команды: «Оболонь-2», «Днепр» (Черкассы), «Княжа-2». Итого из восемнадцати команд выбыло пять...



В группе «Б» было заявлено 17 клубов, два из которых снялись во время проведения турнира.



Не лучше ситуация и в нынешнем сезоне: в группе «А» уже нет ЦСКА, не сумевшего оплатить вступительный взнос, на грани отказа ФК «Динамо» (Хмельницкий) и ФК «Верес» (Ровно)... Как итог, во втором круге из 11 команд останется 8. Президенты оставшихся клубов оплачивают 12 месяцев зарплату – приблизительно 25 футболистам, 2 тренерам и 8-10 работникам клуба. А ведь чемпионат длится лишь четыре месяца из двенадцати. Эта абсурдная ситуация разочаровывает президентов, многотысячную армию болельщиков, которые с жадностью ловят эти единичные матчи, чтобы поболеть и получить удовольствие от игры любимой команды. Хотя следует отметить, что многие матчи второй и первой лиг посещают больше болельщиков, чем в элитной Премьер лиге.



В группе «Б» подали заявки 15 клубов. Один уже выбыл, и, скорее всего, еще три не выйдут во втором круге. Картина удручающая!..



Что ждет наши клубы и болельщиков в будущем? Сколько клубов подадут заявку на участие в чемпионате 2010-2011? В лучшем случае – 14. Президенты клубов, ознакомившись с географией нахождения заявленных клубов, посчитают дополнительные расходы, связанные с оплатой гостиниц, транспорта и питания, и убедятся, что это, в свою очередь, автоматически увеличит расходы каждого клуба на 200-300 тысяч грн. Можно предположить, что половина президентов клубов отзовут свои заявки на участие в первенствеI лиги. А там и – полное исчезновение 2-й профессиональной лиги Украины.



Но не думайте, что в I-й лиге первенства Украины ситуация намного лучше!..



Сезон 2007-08. Заявлено 18 команд. Во время проведения чемпионата снялось два клуба.



Сезон 2008-2009. Заявлено 18 команд – выбыло три футбольных клуба.



Сезон 2009-10. Можно предположить, что снимется четыре-пять клубов. Тенденция – ужасающая!



Интересно, чем будут заниматься работники ПФЛ и ФФУ, если II лиги не будет вообще, а первая будет иметь максимум 12 команд?..



Что будут делать судьи, которых сейчас насчитывается около 130 человек?.. На сборах в Крыму их обучали 16 преподавателей. Для кого? И, самое главное, кого они будут «судить»?..



А что будут делать около 500 футболистов, которые останутся без работы? Не говоря уже о тех пятистах, которые уже сидят без работы? А ведь каждый из них с 7-8 лет занимаются футболом, и видит себя только в футболе. Для кого сотни футбольных школ Украины готовят футболистов? Ведь, как минимум, 10% лучших из этого количества ребят хотят посвятить себя футболу. С кем мы планируем участвовать и побеждать в Чемпионате Европы или Чемпионата мира по футболу? Ведь по статистике в команды Премьер-лиги, а потом и в сборную страны, попадают около 70% футболистов, играющих в I и во II лигах Украины. И только 30% воспитываются в собственных футбольных школах и командах Премьер-лиги, собственностью которых они и являются. А это значит, что основная масса этих ребят выросли и стали профессионалами во II лиге, которая прекратит свое существование в этом году, и I лиги, которая в ближайшие годы исчезнет.



Что будут делать десятки тренеров, которые, кроме футбола, ничему не обучены?



Моя цель сейчас – не критиковать ПФЛ и ФФУ или кого-нибудь еще, а донести информацию. Моя цель – коренным образом изменить сложившуюся ситуацию и для этого у меня есть четкая программа изменения работы и дальнейшего процветания ПФЛ. Но так как управляют чемпионатом ПФЛ и ФФУ, хочу предложить ФФУ также провести кардинальные изменения.



Я искренне люблю наш футбол. Я воспитываю троих сыновей, двое из них уже с большим удовольствием занимаются футболом. И это еще один из моментов, побуждающих меня к действиям.



Я хочу болеть за сборную Украины не только в отборочных турах. Читаю на сайтах клубов I и II лиги обращения болельщиков, просящих что-нибудь сделать, только бы их любимые клубы остались в ПФЛ.



Я вижу множество хороших и перспективных футболистов, приезжающих с желанием трудоустроиться, но всех принять нет возможности. Это тоже побуждает меня к конкретным действиям.



Клуб «Нива» Винница открывает в марте новый спортивный комплекс, который состоит из трех полей, гостиницы и бассейна. Комплекс одновременно будет использоваться как тренировочная база «Нивы», а также как тренировочная база для пяти футбольных школ города. К чему будут тянуться дети? Чем их можно будет заинтересовать, если команды мастеров исчезнут? В любом виде спорта нужно видеть перспективу роста. Сейчас в футболе перспектива профессионального роста сводится на нет. И это тоже – моя личная весомая причина изменить ситуацию.



Я владею средним, налаженным бизнесом, и готов без оплаты потратить свое время и силы на восстановление ПФЛ и превращение ее чемпионатов в стабильные и интересные. За 2-3 месяца я готов улучшить сложившуюся ситуацию.



Все изменения и дополнения, которые я хочу привнести в жизнь профессиональных футбольных клубов, будут согласованы как с Президентами клубов, так и с руководством ФФУ. Мы только тогда сумеем добиться положительного результата, если объединим усилия»



Программа Олега Караванского была насыщена мероприятиями, в первую очередь призванными сократить взносы, оптимизировать расходы на лицензирование, обучение, облегчив таким образом финансирование клубов.



«Заслуживает внимания и предложение переложить часть финансовой ответственности и на местные органы власти, так как любому городу и области должно быть престижно удерживать команду профессионалов, радуя болельщиков и создавая «рабочие места» для юношей, закончивших местные школы. «Если бюджет футбольного клуба разделить между горсоветом и облсоветом – по 30 тыс. грн. в месяц – то это будет под силу любому местному бюджету, не говоря уже об областном центре. Кстати, в каждой области на детско-юношеский футбол реально выделяется от 2-х до 5-и млн. грн. в год!



Вызывает удивление, что в Киеве нет клубов I и II лиги, за исключением «Динамо-2», хотя город с населением в четыре миллиона жителей, по примеру столиц других европейских столиц, должен иметь не менее пяти команд. Я готов работать и в этом направлении, вооружившись изменениями, о которых говорится выше.



К сожалению, возле футбола есть много, мягко говоря, непорядочных людей, которые отбили желание заниматься футболом у многих успешных бизнесменов.

Будучи президентом ПФЛ, я готов встретиться с этими людьми и показать им новую смету финансирования клубов, которая кардинально отличается от тех, по которым они ранее оплачивали расходы своих клубов.



В ПФЛ должны работать люди, которые обязаны советовать, информировать, а не ставить палки в колеса и искать в каждом решении вопроса свою выгоду, как это зачастую происходит.



Согласно этого, став президентом ПФЛ, я хочу создать неофициальные списки, доступ к которым будут иметь исключительно владельцы клубов. В эти списки будут заноситься фамилии футболистов и работников клубов, которые были замечены в обмане и других известных в мире футбола, вещах. Это поможет владельцам клубов избежать прогнозированных неприятностей. А также охладит желание людей в футболе к нечестным действиям.



По телевидению вообще не освещается чемпионат II лиги. Я считаю, что сотни тысяч болельщиков команд второй лиги не должны быть ущемлены отсутствием этого пробела. Всем интересно увидеть игру любимой команды на выезде, и как играют их соперники по турнирной таблице.



Будучи президентом ПФЛ я гарантирую организацию, как минимум на спутниковом канале, и еженедельный обзор матчей второй лиги с показом забитых голов и интересных моментов. А также компактный показ интересных матчей туров.



У меня есть видение реализации плана, направленного на уменьшение ошибок судей при проведении матчей. Для того и существует две отдельные организации – ПФЛ и ФФУ, чтобы вовремя увидеть и искоренить слабо разбирающихся в правилах судей.



Предлагаю дать на рассмотрение ФФУ возможность присутствия представителей ПФЛ с возможным правом голоса на рассмотрении заявок от клубов о неправомерных действиях судей. А дисциплинарный комитет при ПФЛ аннулировать!.. Считаю, что выносить решения без возможности прямого воздействия на судей нет смысла.



Считаю, что нужно совместно с ФФУ создать базу свободных футболистов и тренеров, врачей и массажистов с последующим ежемесячным ее обновлением. Это поможет клубам в подборе кадров, списки должны быть с полной контактной информацией.



Я уверен, что, имея в следующем сезоне несколько групп, нужно проводить выездные расширенные собрания ПФЛ – регионально. Данное новшество поможет каждому желающему высказать свои мысли и предложения. Это будет удобно для владельцев клубов и их работников (не тратя порой сутки на дорогу в Киев). Такого рода встречи дадут возможность почерпнуть для каждого присутствующего много нужного и важного. Ведь это встречи единомышленников. Считаю, что такого рода встречи должны проходить в дружеской обстановке без намека на главных и подчиненных. Для владельцев клубов это, в первую очередь, хобби, а не работа.



Изменения ПФЛ и ФФУ будут актуальны в свете проведения Евро 2012. Предлагаемые мною изменения не вступают в противоречия с футбольными положениями и правилами, а направлены облегчить финансовое давление на футбольные клубы, преумножить количество команд в чемпионате ПФЛ, сделать проводимые турниры стабильными и захватывающими для клубов и болельщиков».



Свою программу Олег Караванский попытался изложить с трибуны в отведенные ему пять минут, но, естественно, не сумев уложиться, дважды просил продлить время выступления, что не могло не вызвать неодобрения председательствующего и той части зала, «для которых все было и так ясно», и которые явились на конференцию с единственной целью – опустить в урну для голосования бюллетень за «своего» кандидата.



Все закончилось тем, что, так и не сумев «донести» до коллег исключительную актуальность своих предложений, президент ФК «Нива» снял свою кандидатуру с голосования. Что, впрочем, большинством присутствующих было встречено с пониманием…



Это произошло уже на четвертом часу утомительного заседания и выступлению Караванского предшествовало типично «колхозное», по своей организации, проведение представительного собрания, которое преследовало исключительно технические цели – выборы нового президента. Человека, который сумеет мобилизовать усилия профессиональных клубов, настроить их на рабочий лад, предложив выгодные финансовые условия, и, приведя в порядок уставную документацию, без потерь завершить первенство Украины.



«Суть – ничто, процедура – все!»



Диву даешься, как такой уважаемый человек как Николай Николаевич Лавренко, имеющий солидный опыт работы как в футболе, так и в «смежных» с ним областях – руководстве городскими структурами, промышленностью и налоговой инспекцией – с огромным трудом решал элементарные процедурные вопросы!.. Собрание то и дело «спотыкалось», о пункты повестки дня, буксовало при голосовании, заходило в тупик при выяснении каких-то «мелочных» расхождений с выступающими с места представителями клубов…



Наконец добрались до отчета ревизионной комиссии, которая занималась злоупотреблениями бывшего президента Святослава Сироты… Собственно, это было уточнение звучащих ранее цифр. Хотя, наверное, вряд ли стоило уделять этому такое пристальное внимание, если прокуратура Печерского района г.Киева уже открыла два уголовных дела.



«Кстати, я прохожу по этим делам в качестве свидетеля, а не обвиняемого, – заявил неожиданно для всех появившийся в зале Сирота…



«Обнаружив» бывшего президента, к микрофону начали подтягиваться люди, которых в этой истории не надо было убеждать, что прав и кто виноват…



– «Крысиный грипп» заразил наш футбол! – заявил человек, который, не сумев это хлесткое обвинение произнести по-украински, попросил прощения у зала и рубанул по-простому – по-русски… – Сирота забыл, что деньги, которые он взял в кассе, не его, а собственность клубов! Надо более ответственно подходить к выборам руководителей, отвечающих за наши финансы: мне не хотелось бы каждый год заниматься перевыборами! Расходы на сумму более пяти тысяч гривен должны согласовываться с клубами.



– То, что произошло в ПФЛ, невозможно даже осознать! Никогда еще из нашего кармана не тянули столько денег, – возмутился вице-президент алчевской «Стали», заслуженный мастер спорта Анатолий Коньков… – На месте Сироты я бы постеснялся сюда приходить!..



Но в последний момент, Анатолий Дмитриевич, очевидно, вспомнил о презумпции невиновности и предложил присутствующим довериться прокуратуре. Ведь только суд может объявить человека преступником… Совсем, как в кино: «Наш советский суд – самый справедливый суд в мире!»



Несмотря на то, что в повестке дня третьим пунктом стояло выступление бывшего президента ПФЛ, председательствующий решил было слово ему не давать, что повлекло за собой не только бурную реакцию Святослава Сироты, явившегося, кстати, в зал заседаний на костыле, но и неодобрение некоторой части зала…



Но прежде слово попросил президент ФК «Прикарпатье» Анатолий Ревуцкий – человек, который вместе Григорием Суркисом стоял у истоков создания ПФЛ, и предложил все-таки пустить Сироту на трибуну...



– Событие – неординарное, и надо уметь делать выводы. Понятно, что мы больше не имеем право ошибаться: контроль – прежде всего…



Приятно вспомнить…



Вспоминаю, как 16 декабря 2008 года Ревуцкий, баллотировавшийся на пост президента ПФЛ, представляя свою программу, заявил: – Если мне будет суждено возглавить ПФЛ, то я должен буду стать и менеджером, и организатором в одном лице. И при этом выполнять функции своеобразного связующего звена между ФФУ и клубами, которые представляют первую и вторую лиги. На другую роль я не претендую. Для меня не важно, как может именоваться моя должность. Я даже не говорю, что она должна непременно называться «президент». Это может быть просто «кризис-менеджер». Да и важно ли это, когда нужно помочь нашему младшему по рангу футболу удержаться на плаву в столь непростое время?



Однако, сориентировавшись в обстановке, господин Ревуцкий снял свою кандидатуру. Как, впрочем, и баллотировавшийся вместе с ним Милетий Бальчос, чья предвыборная программа никого в зале не убедила. И что интересно, заместитель председателя Комитета профессионального футбола ФФУ свою кандидатуру снял и попросил делегатов отдать свои голоса как раз исполнительному директору ПФЛ Святославу Сироте!.. Очевидно, именно поэтому Сирота и одержал такую уверенную победу: за него отдали свои голоса 39 представителей клубов, у бывшего генерального секретаря ПФЛ Сергея Мохника – семь голосов, за сотрудника информационного центра ФФУ Юрия Малышева, несколько лет до этого руководившего пресс-службой ПФЛ, проголосовал один делегат…



– Юра, – обратился я к сидевшему рядом Малышеву, представляешь, что с тобой могло бы быть, если бы ты тогда победил Сироту?..



– Все было бы хорошо, – улыбнулся коллега, а я так и не понял, что он имел в виду…



Помню, какой многообещающей выглядела тогда тронная речь новоиспеченного президента ПФЛ: «Мы восстановим публикацию инспекторских оценок – нужна прозрачность во всем! Снизим верхний потолок заработной платы чиновников – экономить надо, начиная с себя…Я не стану ни с кем бороться: цель моей программы – объединение!» Совсем, как в культовой песне советских интеллигентов: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!..»



Заступившись за опального Сироту, Анатолий Ревуцкий, словно вспомнив выборы 2008 года, неожиданно обратил внимание зала на сидящего в президиуме почетного президента ПФЛ Равиля Сафиуллина: – Равиль Сафович, вы нам гарантировали, что ваш выдвиженец достойно заменит вас на посту президента. А раз так, то должны компенсировать наши убытки – за свои слова надо отвечать!.. Не хочется быть ни клоунами, ни лохами! – довольный собой президент «Прикарпатья» отошел от микрофона…



Повторение пройденного?..



А я вспомнил, как на прошлых выборах, выйдя на трибуну, президент ФК «Прикарпатье» Анатолий Ревуцкий буквально «с низкого старта», не дав делегатам опомниться, обрушил на их головы обличительную речь. «Удивили дешевые разборки! Я стоял у истоков создания Профессиональной футбольной лиги и все про всех знаю!.. Почему мы не верим себе, а верим функционерам?»



Очевидно, Анатолий Николаевич был удивлен, что среди кандидатов нет ни одного практического работника футбола, вот и предлагал себя в качестве успешного менеджера клуба, являясь к тому же еще и президентом Ассоциации «Футбол-Запад».



«Пора бить в колокола! Только те, кто содержит команды и знает нужды футбола, может рассчитывать на то, что сделает ПФЛ конкурентоспособной!..»



На это Сафиуллин довольно таки резко парировал: «За время вашей работы в Ассоциации «Футбол-Запад» из семи команд Ивано-Франковщины «в строю» осталось только две! На Львовщине: из тринадцати – четыре!».



После этого Анатолий Николаевич, убедившись, что зал – явно на стороне президента ПФЛ, решил снять свою кандатуру… Однако при этом он предложил делегатам поддержать инициативную группу и ходатайствовать перед Комитетом профессионального футбола об отмене должности президента ПФЛ.



«Вы восемь лет «хороните» ПФЛ и сейчас, когда необходима консолидация, предлагаете обратиться не к своим коллегам, а идете с кляузой в ФФУ», – посетовал Сафиуллин…



Покаяние…



Вчера же Равиль Сафович не стал ворошить прошлое и с благодарностью откликнулся на предложение Ревуцкого: – Прошу у всех прощения за то, что ошибся и порекомендовал вам человека, который был третьим лицом в организации. В плане футбольном Сирота отвечал всем параметрам, в плане финансовом – оказалось, что нет… Правда, к бухгалтерии он тогда никакого отношения не имел и, придя к власти, заручился поддержкой проходимцев… Жаль, что Сирота не говорит, где деньги… Что ж, извините!



Относительно гарантий. Если вы так хотите вернуть пропавшие деньги, то давайте спросим сначала у Суркиса, где 12 миллионов (это сумма значительно больше той, которую не возвращает Сирота!), перечисленные ФФУ? Где, наконец, база в Гореничах?..



И снова Гореничи!..



Тут уже не смог промолчать первый вице-президент ФФУ, который, вроде бы, несет ответственность за информационное наполнение подобных вопросов… А, может быть, Александру Бандурко просто захотелось размять ноги после полутора часов сидения в президиуме…



– Я не могу не выступить, – начал Александр Иванович, – когда создавалась Профессиональная футбольная лига, мы были товариществом – верили друг другу. И, тем не менее, без решения Центрального Совета ни одна копейка не уходила на сторону. В футболе учат не спешить с оценками: никто ведь не мог предположить, что такое может произойти!..



Что касается Гореничей: деньги поступают, вкладываются в строительство базы, под которую отведено уже 44 гектара. Практически вся территория охраняется и окружена забором. Ведутся проектные работы, закупается оборудование. Через два года мы отчитаемся. Не только сборные, но и футбольные клубы, приезжая в Киев будут пользоваться базой.



Никто не рассматривает ПФЛ как индивидуальную структуру: мы – единая семья!



Сирота, когда вернутся деньги?



Перед тем, как дать слово Сироте, ведущий заседание и.о. президента ПФЛ Николай Лавренко, словно, предваряя обвинение в нелигитимности конференции, заявил: – Во всех своих выступлениях в средствах массовой информации Сирота утверждает, что он не крал… Но одно нам ясно, что руководить такой структурой как Профессиональная футбольная лига он не может. Предлагаю отчет ревизионной комиссии утвердить и создать комиссию по возврату утерянных средств. Кто – за? Единогласно.



– Сироте даем слово? Сирота, когда вернутся деньги?



– Деньги вернутся, когда закончится следствие, которое определит преступников – с места выкрикивает Сирота…



– Снять с повестки дня отчет Сироты? Голосуем…



После голосования, после которого желающим выслушать Сироту оказалось больше, к трибуне, опираясь на костыль, медленно подошел Святослав Сирота…



– Начну с того, что меня на конференцию никто не приглашал! Ответственности я с себя не снимаю… Но на меня осуществлялся такой нажим – утюга только не хватало – что только следствие сможет определить по-настоящему виновных… По возбужденным прокуратурой делам я прохожу как свидетель, так что не торопитесь меня хоронить… Я утверждаю, что деньги ко мне не поступали, и готов пройти тестирование на детекторе лжи. Николай Николаевич прав в одном: мне не хватило опыта. Но это ведь не я придумал систему кредитов, с которой все началось!..



Сирота обвинил в том, что протоколы заседаний были сфальсифицированы Бальчосом, который, кстати, ездил в отпуск на служебном автомобиле… – А теперь задачей тех, кто «поставил на мне крест» является «избрание» руководителем ПФЛ «нужного» человека. Меня же просто-напросто сделали «козлом отпущения», на которого «повесили всех собак» и во всех документах уже успели обвинить!.. Предлагаю, пусть все, кто фигурирует в деле, пройдут проверку на детекторе лжи. А вот обвинение в «крысячничестве» я бы переадресовал своим обвинителям.



После того, как Сирота покинул зал заседаний, перешли, собственно, к выборам нового президента ПФЛ.



О программе Караванского я уже рассказывал. Там было много интересных фактов и достаточно емких цифр. Главное, что предлагал кандидат: сделать правильный выбор. Себя же функционером президент ФК «Нива» (Винница) не видит: с него достаточно управления своим бизнесом, который дает ему возможность содержать клуб и выстраивать инфраструктуру… После этого Олег Караванский свою кандидатуру снял.



Как такового выступление кандидата в президенты Милетия Бальчоса не было: постояв на трибуне, он предложил делегатам ознакомиться с программой, которая была всем роздана при аккредитации… Вопросов у присутствующих не оказалось.



Юрий Киндзерский



– Сегодня – важный день в истории Профессиональной футбольной лиги, – начал свое выступление Юрий Киндзерский, – сделайте правильный выбор и наша жизнь пойдет по другим рельсам. Мы выбираем не конкретного человека, а систему управления футболом. Только Центральный Совет, только клубы должны за три-четыре месяца изменить Регламент, изменить Систему. Мы – за футбол!



К сожалению, в ПФЛ процветает правовой нигилизм, что подтвердила и эта конференция…



На счету у нас имеется три миллиона семьсот тысяч гривен – так что мы можем спокойно, без суеты провести первенство Украины…



Для полноценной стабилизации ситуации предлагаю избирать руководителем ПФЛ человека, который был бы ответственен за свои слова, и делать это надо не реже одного раза в год.



Были вопросы, один из которых касался его размолвки с президентом «Зирки» Николаем Лавренко…



– ФК «Львов» обвиняют в «договорняке» с «Зиркой», и, как известно, ведется расследование…



– Соответствующих документов ни от господина Лавренко, ни от руководства «Звезды» я так и не дождался. Могу вас заверить, что мы играли по существующим правилам.



– Что вы имеете в виду? – задал вопрос из зала Анатолий Коньков



– Ну, как, что?.. По существующим в Украине правилам… Откройте регламент и почитайте – там все правила... Хочу сказать, что несмотря на все заявления ФФУ и комиссии честной игры эффекта от борьбы с договорными играми совершенно не видно. Доходит до того, что мне звонят некоторые агенты и практически прямым текстом говорят: «Юра, можем организовать сдачу игры»... С этим нужно бороться и я, вне зависимости от исхода выборов, приложу к этой борьбе все свои силы...



«Мы выбираем, нас выбирают…»



После этого, собственно, началась процедура выборов. Когда вскрыли урны, оказалось, что Бальчос победил со счетом 22:21 при одном воздержавшемся… Предсдеталь счетной комиссии поспешил объявить Милетия Владимировича президентом Профессиональной футбольной лиги, но присутствующая в зале юрист ПФЛ внесла поправку. Оказывается, по регламенту победителем может быть назван тот кандидат, который в результате голосования набрал пятьдесят процентов голосов плюс один голос. А так как в голосовании участвовало 45 делегата, то президентом мог стать тот из кандидатов, за которого проголосовало бы 23 делегата. Так что необходимо провести второй тур голосования.



И тут началось самое интересное: оказалось, что президент «Днепр-75» передал свой голос человеку, который на конференцию не явился!.. Была организована срочная факсимильная связь с Днепропетровском и оттуда пришло письмо удостоверяющее полномочия президента клуба… Кстати, днепропетровцы, что называется, «висели на волоске», так как не заплатили вступительный взнос, и на конференции должен был решаться вопрос о выводе клуба из состава ПФЛ… Так что после «удачного» голосования новый президент милостиво разрешил «Днепру-75» до 15-го марта уладить свои финансовые вопросы…



Был объявлен перерыв, проведено повторное голосование и после того, как счетная комиссия подсчитала голоса, оказалось, что Милетия Владимировича поддержало 24 делегата. То ли сработал «админресурс», то ли Юрий Киндзерский не сумел в кулуарах провести соответствующую работу… Если бы результаты выборов в ПФЛ обсуждались в студии Савика Шустера, непременно кто-нибудь стал выяснять, сколько же стоит голос одного делегата?



Итак, Милетий Владимирович официально становится новым Президентом Профессиональной футбольной Лиги! Только я так и не понял, на какой срок…



Избраны также четыре вице-президента ПФЛ, которыми стали Николай Николаевич Лавренко (президент ПФК «Александрия»), Николай Семенович Колючий (вице-президент ФК «Сталь» Днепродзержинск), Мирослав Илькович Лотоцкий (президент ФК «Енергетик» Бурштын) и Сергей Дмитриевич Челноков (президент ФК «Рось-Ригонда» Белая Церковь). Все они были рекомендованы Бальчосом. Правда, Лавренко и Челноков предложили снять свои кандидатуры в пользу Киндзерского, за которого проголосовало немало коллег и поэтому он достоин занять место одного из вице-президентов. Однако Милетий Бальчос был против такого решения, сославшись на то, что, готовясь к выборам, он тщательно подбирал команду. Юрий Киндзерский поблагодарил за доверие, признав, что Милетию Владимировичу будет удобнее работать с рекомендованными им людьми, за которых он будет нести полную ответственность.



Был утвержден также состав Дисциплинарного комитета ПФЛ, в котором, по рекомендации ФИФА, не оказалось ни одного представителя клубов ПФЛ –Гречко, Гатауллин, Алимов, Васильев, Голубев, Хлус, Шандрук.



Оперативно рассмотрели вопросы погашения задолженности: тернопольская «Нива», погасившая половину долгов, вторую половину погасит в течение недели. Что же касается «Зирки», то вопрос о кировоградцах даже не включался в повестку дня, поскольку они еще до конференции успели полностью рассчитаться.



По окончании выборов удалось взять интервью у героев этого пятичасового избирательного «марафона».



Юрий Киндзерский: «Ничего не закончилось – все только начинается…



– После выборов у вас не осталось какой-то обиды?



– Из-за чего? Я не могу быть обиженным. Большинство выбирало свое будущее… Значит, все нормально. Я постараюсь и дальше максимально уделять внимание футболу… Мы не сдаемся и будем вносить свои предложения в Регламент, в Устав и в наш футбол. Ничего не закончилось – все только начинается…



– Как, по-вашему, почему большинство все же было на стороне Бальчоса – у него была лучшая программа?



– Сегодня не программы выигрывают: пока что выигрывают, наверное, какие-то коалиционные договоренности. И тут, мы, наверное недоработали.



– Как вы считаете Милетий Бальчос – на своем месте?



– Время покажет. У него достаточно опыта. Но только время покажет, удастся ли исправить ситуацию и реализовать задуманное. В программе написано очень много интересных вещей – главное их реализовать в жизнь, а не использовать для занятия должности…



– В его программе были пункты, которые вы не поддерживаете?



– Я не очень хорошо знаком с ней, так как понимаю, что один человек не может сегодня написать программу. Если бы выборы обернулись в пользу тех людей, которые поддерживали меня, то, в первую очередь, я бы открыл бы открыл бы на сайте страничку, где свои мысли смог бы высказать каждый желающий. И, в первую очередь, я бы то прогрессивное, что увидел бы там, постарался воплотить в жизнь… Также постарался бы убедить всех, что не может быть конфронтации, не может быть неясностей… К сожалению, Устав несовершенен.



– Завершилась история с трансфером Федорчука: какую сумму вы получили от «Днепра»?



– Разговор идет о четырех миллионах восьмистах тысячах гривен. «Днепр» добросовестно выполнил свои обязательства по контракту. И мы на протяжении двух недель будем работать над вопросом, в какие детские дома Львовщины направить эти средства.





Милетий Бальчос: «Главная работа сейчас – разгребать «авгиевы конюшни»…





– Можете назвать какие проблемы ожидают ПФЛ, как с ними собираетесь бороться?



– Скажу только самую близкую проблему. Своевременно начать соревнования с учетом погодных условий. Если погодные условия не дадут нам возможности своевременно начать соревнования, то нужно будет скорректировать календарь… Вообще-то проблем много: это и организационная деятельность, и деяльность клубов, соблюдение уставных и регламентных норм клубами, их руководителями, администрацией, президентами… Работы очень много. Идя на эту должность я иногда думал: а зачем мне это нужно? Главная работа сейчас: разгребать «авгиевы конюшни»…



То, что произошло сейчас, поставило перед Лигой вопрос: будет ли она вообще существовать?.. Отсюда и пошли разговоры относительно формата соревнований и т.д. Наверное, все же самой основной проблемой, которую необходимо в срочном порядке решать: я планирую в установленном порядке инициировать в Верховной Раде изменения в законодательстве Украины относительно Закона о физической культуре и спорте, о коллективном членстве футбольных клубов в ФФУ... За это я борюсь уже три года.



– Вы говорили, что собираетесь улучшать имидж ПФЛ как в Украине, так и за рубежом… Каким образом вы это собираетесь делать?..



– Прежде всего, за счет повышения уровня соревнований. Во-вторых, будет уделяться повышенное внимание спортивной инфраструктуре клубов – стадионам и тренировочным базам. Комфортные условия на стадионах для болельщиков… Также ми ведем переговори з ТРК «Украина» относительно того, чтобы хотя бы один центральный матч в каждом туре 1-й лиги транслировался. Интернет- трансляции, которые имеет серьезную перспективу, мы сохраняем и будем совершенствовать, так это тоже помогает улучшению имиджа.



– Как вы относитесь к делу Сироты?



– Меня как-то спросили, не жалею ли я, что снял свою кандидатуру на прошлых выборах. Мой ответ прост - нет, не жалею. Не жалею потому, что работая с Сиротой получил урок, как не надо управлять. Вот так я к этому и отношусь.

– Велись ли уже переговоры об улучшении отношений с ФФУ?



– В своей программе я указывал, что ФФУ является единой в стране футбольной структуры, которой государством доверено право проводить соревнования по футболу и всесторонне развивать его. Применительно к этому мы и будем развивать наши отношения, придерживаясь безукоснительного соблюдения законодательства Украины.



– Не скажется ли уменьшение сумм взносов на проведении соревнований на прежнем уровне?



– Уверен, что второй круг проведем на том же уровне. Хочу отметить, что в прошлом году было зафиксировано 49 переносов!.. Так вот в этом круге переносов будет значительно меньше, так как мы очень тщательно поработали с календарем. Если вмешается погода, что-то скорректируем… Что касается уменьшения общей суммы, то это в какой-то степени скажется на уровне заработной платы сотрудников администрации ПФЛ. Попробуем реанимировать работу «ФУТБОЛ ПРОФИ» – пусть зарабатывают деньги!..



– Будут ли уменьшены зарплаты арбитрам?



– Нет, пока этот вопрос ставиться не будет. Я считаю, что это делать не стоит.



– Если не секрет, сколько вы будете получать на посту президента ПФЛ?



– Если скажет мне Центральный Совет получать пять тысяч, буду получать пять тысяч гривен…



– А до этого сколько получал президент?



– 25 тысяч.



