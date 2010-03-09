Акробаты допрыгнули до «звезд»

Самое престижное международное соревнование в Виннице состоялось в спорткомплексе «Авангард». ХІХ международный турнир по акробатике «Звезды над Бугом» собрал представителей ведущих акробатических школ мира из 13 стран: Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Израиля, Казахстана, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Узбекистана, Украины (основу нашей сборной составили виннитчане). За исключением китайцев, к нам приехали практически все призеры Всемирных игр. Поэтому 10 завоеванных украинцами комплектов медалей можно считать большим достижением. В зачете среди взрослых у наших ребят – 4 комплекта медалей. В частности, серебряные награды выиграла тройка во главе с Натальей Винник, бронзовые – четверка во главе с Андреем Козынко, смешанная пара (Алексей Сорочан – Екатерина Писаренко) и женская пара (Анастасия Мельниченко – Екатерина Сытникова).

- Год назад за «Звездах над Бугом» мы не выиграли ни одной золотой медали, а в этом году наивысшую награду завоевала юниорская пара (Инна Батуева – Денис Ясинский), – отметил главный судья турнира, директор винницкой СДЮШОР по сложно-координационным видам спорта, старший тренер сборной Украины по спортивной акробатике Леонид Голяк. – Турнир послужил прекрасной подготовкой к важнейшим официальным соревнованиям года: Всеукраинским юношеским спортивным играм во Львове, международному турниру в Польше, чемпионату страны и юношескому чемпионату миру. Кроме успехов ведущих спортсменов Винницы и Украины, нас порадовало и расширение географии участников турнира, ведь в прошлом году на наш ковер выходили лишь акробаты 9 стран.



Гости положительно отозвались об организации и проведении турнира. Многим понравилось открытие, которое из официальной процедуры превратилось в яркое шоу со световыми спецэффектами.



- Мы каждый год приезжаем на турнир в Винницу, преодолевая 4 тысячи километров, – сказал Хабибулла Нахаджеев, тренер команды казахских акробатов, заслуженный тренер Казахстана. – Соревнования в городе над Бугом имеют наивысший рейтинг, на уровне с Кубком мира. Однако для гостей было бы лучше, чтобы турнир проходил в тёплое время года, когда можно хорошо погулять по Виннице и окрестностям.



- Я уже второй раз в Виннице на подобном турнире, – сказал польский тренер Лешик Антонович. – Первый раз был очень давно, а сейчас меня приятно удивило, как ваш город преображается к лучшему. На турнире мне понравилось выступление представителей Великобритании. Жаль, что не было китайцев, которые сейчас задают тон в мировой акробатике.



