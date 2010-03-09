«Олимпия» в Вене сыграла на «четверку»

В Вене (Австрия) финишировал Кубок европейских чемпионов по индорхоккею в группе «Трофи» (второй по значимости). На нем соревновалось 8 коллективов, разбитых на 2 подгруппы. 2 лучшие команды получали право перейти в сильнейшую группу – индорхоккейную Лигу чемпионов, 2 слабейшие – опускались в «Челледжер».



Винницкая команда «Олимпия–Колос–Секвойя» добиралась до места соревнований не на самолете, как было обычно, а на автобусе (сказались проблемы с финансированием). Из-за тяжелой дороги и связанной с этим усталости игроков стартовые матчи дались чемпионам Украины нелегко. В первой игре подопечные Павла Мазура со счетом 6:5 победили ХК «Расинг» (Брюссель, Бельгия). Уже на 9-й минуте наши ребята проигрывали со счетом 0:3, но тренерский штаб «Олимпии» по ходу игры смог внести необходимые коррективы (например, заменил голкипера Владимира Курбатова, который играл неуверенно) и уже в 1-м тайме наша команда смогла отыграть 2 мяча. Вторая половина игры прошла под диктовку украинцев, которые на самом финише смогли вырвать победу. «Покер» сделал лучший бомбардир нашего клуба Артем Озерский, «дубль» – Юрий Мороз.

Во втором матче украинцам противостояли хозяева – ХК «Академишер» (Вена). И, к сожалению, уступили со счетом 5:6 (Озерский – 3, Мороз и Александр Андреев – по 1 голу). Хотя в течение всего поединка подопечные Павла Мазура вели в счете.

- В последние 6–8 минут симпатии арбитров были на стороне хозяев, – сказал главный тренер «Олимпии» Павел Мазур. – Они постоянно выходили вперед в счете, а мы их догоняли. На последней минуте мы смогли сравнять счет, но испанский судья по неведомым нам причинам не засчитал этот гол.



Чтобы выйти из подгруппы в финальный турнир, винничанам необходимо было побеждать «Лосаду» (Португалия). И они смогли заслужить такую необходимую победу со счетом 5:2 (Озерский, Андреев, Сергей Дячук – по 1, Мороз – 2).

- Вся игра с португальцами проходила под нашим контролем, – рассказал Павел Мазур. – Соперники на площадке держались достойно, но было заметно, что наша первая пятерка значительно превосходит оппонентов в классе.



Таким образом «Олимпия» вышла в финальный турнир, не имея в активе очков. По 3 очка имели победители подгрупп – хозяева и шотландцы.



В первой игре финального турнира – с «Гринштидом» (Англия) – наши ребята уступили со счетом 4:6 (Озерский – 2, Мороз и Андреев – по 1). Британцы вышли вперед со старта, но подопечным Павла Мазура удалось после перерыва их догнать. Впрочем, на финише винничане не смогли использовать свои голевые моменты, а вот их оппонентам это удалось как можно лучше.

- «Гринштид» – команда высокого уровня, – подчеркивает Павел Мазур. – Об этом свидетельствует постоянное обновление и усиление ее состава хоккеистами национальной сборной. Например, в 2007 году мы играли с «Гринштидом» в рамках Кубка чемпионов по индорхоккею. Из того состава у них остался лишь один хоккеист. Кстати, сборная Англии осенью прошлого года выиграла чемпионат Европы по хоккею на траве.



Чтобы иметь шанс хотя бы на бронзовые награды, винничанам было нужно побеждать в последнем матче – с ХК «Мензишил» (Шотландия). Наши игроки в полной мере выполнили тренерские установки на игру и впервые в своей истории победили неуступчивых «кельтов» – 5:3 (Мороз и Озерский – по 2, Андреев – 1). Но даже эта победа не позволила «Олимпии» возможности выиграть медали, ведь конкуренты сыграли самым невыгодным для нас образом. В частности, вничью сыграли австрийцы и шотландцы, а англичане буквально разбили хозяев площадки – 5:0. Таким образом в турнире первое место заняли англичане ¬¬– 6 очков. По 4 очка – у шотландцев и австрийцев, 3 – у «Олимпии». Определенным утешением для наших игроков послужило то, что Артем Озерский стал лучшим бомбардиром турнира, – 13 мячей.

- Наш клуб – единственный среди всех 32-х команд–участников Кубка европейских чемпионов во всех лигах, который не имеет собственной площадки для тренировок, ведь нам придется арендовать зал в райцентре Литин, – отметил Павел Мазур. – Из-за этого наши результаты не такие весомые, как могли бы быть.



Теперь «Олимпия» начинает подготовку к первому этапу Кубку СНГ (24¬–27 марта) и Кубку европейских чемпионов по хоккею на траве в Уэльсе. В планах – выезд на учебно-тренировочный сбор в Берегово (Закарпатье).



