Футбольная академия «Шахтера» во Львове: быть или не быть?

Построив один из самых современных стадионов в мире, президент донецкого клуба «Шахтер» Ринат Ахметов решился на еще одно футбольное ноу-хау. Ноу-хау, это если брать сугубо Украину. Не исключено, что во Львове в ближайшем будущем появится академия клуба «Шахтер», где будут готовить резерв для действующего обладателя Кубка УЕФА из местных ребят.



Заметим, что подобные вещи практикуют едва ли не все ведущие футбольные команды Европы. Более того, футбольные академии в пределах своей страны для клубов калибра итальянских «Милана», «Ювентуса» или французского «Марселя» стали явлением обыденным. В последнее время континентальные гранды покоряют перспективные в их понимании страны. И если корейский опыт открытия своей академии английским «Манчестер Юнайтед» носит скорее коммерческий характер, то голландский «Аякс» в свое время с успехом покорил колониальные просторы своей страны. Амстердамцы воспитали в собственной академии и привезли из Суринама таких великолепных игроков, как Руд Гуллит, Франк Рикард, Кларенс Зедорф.



В Украине практики открытия собственных академий за пределами родного города клубы пока не практиковали. Первооткрывателем, по всей видимости, суждено стать донецкому «Шахтеру». По крайней мере, первые шаги в этом направлении уже сделаны. Вице-президент горняков Борис Колесников встречался относительно данного вопроса с городским головой Львова Андреем Садовым. О цели визита Борис Викторович публично распространяться не стал, заявив лишь, что попытается договориться о чем-то полезном для Украины в целом. В дальнейшем информация преподносилась в довольно размытом виде. Господа Колесников и Садовый якобы достигли предварительного соглашения. Но какого именно – оставалось загадкой. Потому мы и обратились к лицам, причастным к возможному строительству футбольной академии «Шахтера» во Львове.



«На данный момент подписан протокол между руководством футбольного клуба «Шахтер» и директором департамента по подготовке к Евро-2012 во Львове относительно реализации проекта строительства детской спортивной школы донетчан по подготовке футболистов, - говорит Андрей Садовый. - На мой взгляд, это амбициозный и очень интересный проект, ведь если я правильно понимаю планы ФК «Шахтер», то речь идет о футбольной академии на уровне лучших европейских образцов. Естественно, во Львове заинтересованы, чтобы у нас на территории города была такая школа. При этом мы рассмотрим все предложения, которые на конкурентных засадах будут предложены ФК «Шахтер».



«Между мэрией и футбольным клубом «Шахтер» подписан договор о намерениях строить футбольную академию, - дополняет львовского мэра генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин. - В том плане, что мы заинтересованы, чтобы школа была размещена недалеко от центральной части города или от города вообще. Ведь мы планируем, что часть детей будет жить непосредственно в академии, а остальные – с родителями. Нужно позаботиться, чтобы коренным львовским ребятам было удобно добираться в школу. Мы намерены построить большое количество натуральных и искусственных полей, а также корпус, в котором юные футболисты могли бы жить, питаться и отдыхать. Попытаемся создать во Львове что-то схожее с нашей базой в Кирше».



Почему «Шахтер» выбрал именно Львов? Ведь теоретически существует множество городов, территориально более близких с Донецком. Но господин Палкин дает на этот вопрос довольно категоричный ответ: «Посмотрите, сколько воспитанников львовского футбола выступали и выступают за «Шахтер»! Дмитрий Чигринский, Николай Ищенко, Юрий Вирт, Богдан Шуст, Василий Кобин. Все они – непосредственные воспитанники львовского футбола. Нельзя забывать также о еще одном представителе западно-украинского футбола Анатолии Тимощуке, который набирался азов мастерства в Луцке. Ребята на Западе Украины – очень талантливые и трудоспособные. Если им предоставить идеальные условия для тренировок, то и отдача может быть намного выше. Поэтому с открытием академии, подбирая ребят, мы будем ориентироваться на Западную Украину с акцентом на Львов и Львовскую область. Считаю, что родители сами заинтересованы, чтобы их дети чувствовали стабильность».



Заметим, что место, где шахтеровская академия будет построена, уже предварительно оговорено. «Согласно генеральному плану у нас зарезервирована территория на строительство спортивной школы, находящаяся рядом с местом строительства нового стадиона к Евро-2012, - говорит Андрей Садовый. - Предварительно она и является местом строительства академии ФК «Шахтер». Эту территорию мы должны выставить на аукцион. В этом аукционе может принять участие любой украинский футбольный клуб. Вместе с тем отмечу, что сегодня еще не принято решения, каким образом предоставлять земельный участок ФК «Шахтер» либо какому-то другому клубу. Это решение принимается на конкурентных началах и не городским головой лично, а сессией горсовета в целом. Как известно, Закон о коррупции вступает в силу 1 апреля, потому мы создадим максимально прозрачные условия конкурса».



Сергей Палкин не скрывает, что «Шахтер» заинтересован в том, чтобы академия «Шахтера» была построена рядом с новым стадионом. «Таким образом, школа будет вписываться в определенный футбольный комплекс, - говорит Сергей Анатольевич. – Вместе с тем, в преддверии подготовки к Евро-2012 ФК «Шахтер» может сделать неплохой вклад в инфраструктуру города Львова. В случае, если мы построим футбольную академию, да еще и рядом со стадионом, там будут созданы все условия для подготовки сборных. Для Львова это может быть большим подспорьем».



Казалось, проект, предложенный футбольным клубом «Шахтер», не должен вызывать кривотолков. Но избежать их не удалось. Противники львовского городского головы пытаются развить сразу несколько версий того факта, почему Андрей Иванович пошел на встречу Ринату Ахметову и его партнерам. Первый момент, дескать, почему вольготные условия предоставлены представителям Донецка, а не ведущим местным командам – «Карпатам» и ФК «Львов»?



«Во-первых, ФК «Карпаты» городские власти тоже не обделяют, - дает ответ на вопрос Андрей Садовый. - Наш лучший клуб получил в аренду всего за одну гривну весь спортивный комплекс стадиона «Украина». Это достаточно большая площадь. Также городской совет принял решение о выделении более девяти гектаров земли для футбольного клуба «Львов». Поэтому лучшие клубы нашего города, считаю, не вправе обвинять горсовет в какой-то предвзятости по отношению к ним. Вместе с тем, ни президент «Карпат» Петр Дыминский, ни владелец ФК «Львов» Юрий Киндзерский пока не предложили нам такого проекта футбольной академии, как «Шахтер». Если подобную школу захотят построить наши клубы, городской совет с радостью поддержит их начинание».



Также недоброжелатели вспоминают Андрею Садовому прошлогоднюю историю с желавшим открыть в родном городе школу собственного имени выдающимся в прошлом футболистом, а ныне тренером киевского «Динамо» Олегом Лужным. «Идея с открытием футбольной школы имени Олега Лужного, к большому сожалению, не была поддержана депутатами горсовета, - объясняет господин Садовый. - Подчеркиваю, я очень сожалею, что так получилось. Речь велась о том, чтобы Лужному предоставить одно из помещений, где сегодня размещена детская спортивная школа. Но я предлагаю Олегу, если у него не пропал интерес к реализации данного проекта, вернуться к нему в ближайшем будущем. Возможно, депутаты поменяют свое решение».



Наконец, третью и четвертую причины данного соглашения между Львовом и Донецком определенные силы пытаются видеть в бизнесовой и политической плоскостях. Первый вариант напрочь откинул Сергей Палкин: «Действительно, ходят слухи, что руководство «Шахтера» собирается поучаствовать в подготовке Львова к Евро-2012. Заверяю, что это не так. Нас интересует исключительно футбольная составная вопроса. ФК «Шахтер» будет причастен только к строительству собственной футбольной академии. Если это строительство поможет Львову в подготовке к Евро-2012, будем только рады. Но заниматься гостиницами или строить стадион – немного не наша парафия».



Политическую составную соглашения успели очертить еще более конкретно. Дескать, соглашение о строительстве футбольной академии являлось одной из составных предвыборной президентской кампании.



«Мне приходилось слышать, что к общему знаменателю с ФК «Шахтер» мы пришли в обмен на то, что Садовый во время избирательной кампании поддержит Виктора Януковича, - говорит мэр Львова. – Что ж, лжи в предыдущей предвыборной кампании было много. Моя позиция однозначна: я поддерживаю исключительно львовян и в президентской кампании в пользу любого из кандидатов задействован не был. Кроме обеспечения львовянам условий для голосования и честного процесса выборов. На мой взгляд, такой и должна быть позиция городского головы. Жители нашего города должны голосовать за того, за кого захотят. И мэр не должен навязывать им свое мнение. А малейших политических проявлений в детском футболе видеть не хочу. Уверяю вас, что в разговоре с руководством «Шахтера» я руководствовался только интересами маленьких львовян, тем, что у них может появиться возможность играть и обучаться футболу в действительно качественных условиях».

