НХЛ. Поникаровский эмигрировал к «Пингвинам»

Дебют украинца мог состояться на нью-йоркском льду, но помешали бюрократические формальности: в отличии от другого питтсбургского киевлянина Руслана Федотенко Алексей не обзавелся гражданством США, и поэтому ему пришлось подождать пока таможня, то бишь, Госдепартамент даст добро на его «эмиграцию» из Канады.



К счастью, этот вынужденный простой оказался коротким, и вооруженный правом на работу в Штатах, Поникаровский потрудился на славу уже в первой своей игре в форме «Пингвинов» против «Даллас старс». Счет в этой встрече открыл Джордан Стаал, но техасец Майк Рибейро быстро уравнял шансы. Во втором периоде Брэндан Сегал и Луи Эрикссон в течении минуты добыли для «Далласа» ощутимое, казалось, преимущество, но шайбы Криса Кунитца, Паскаля Дюбуи и Сидни Кросби подняли боевой дух питтсбугцев.



Национальный герой Канады Сидни Кросби отличился и в третьем периоде, когда его команда играла в меньшинстве. А за пять минут до конца поединка, когда уже «Пингвинс» имели лишнего игрока на льду, Алексей Поникаровский умело откликнулся на пас Сергея Гончара. Это была 20-я шайба украинца в сезоне и первая в составе нового клуба, разгромивших ковбоев - 6:3.



Алексей не ушел со льда без заработанного очка и в следующем матче против \"Бостон брюинз\", замыкающих восьмерку сильнейших в Восточной Конференции. После \"сухого\" первого периода команды во второй двадцатиминутке обменялись шайбами Блейка Вилера и Паскаля Дюпуи, а в самом начале заключительной трети Поникаровский ассистировал Евгению Малкину, который поставил точку в этой игре - 2:1.



Олимпийская пауза явно пошла на пользу и земляку новичка питтсбургцев Руслану Федотенко. Уже в первой после перерыва встрече он смог прервать затянувшийся \"пост\" из 7 матчей без добытых очков. И первой \"жертвой\" проголодавшегося Руслана стал лучший голкипер олимпийского турнира Райан Миллер из «Баффало». Сперва левый край «Пингвинс» снадбил точным пасом результативно играющего в последних матчах Паскаля Дюпуи. А в третьем периоде, при скользком счете 2:1 в пользу «Питтсбурга», украинец с помощью Тайлера Кеннеди и Криса Летанга увеличил преимущество своего клуба над одним из ближайших соседей по турнирной таблице. Подопечные Линди Раффа смогли ответить только шайбой престижа в исполнении Дерека Роя .



Руслан был заметен и в матче с «Рейнджерс», отчаянно скребущихся в двери плей-офф. Терять очки для них сейчас - опасно для здоровья, и во втором периоде зрители увидели нью-йоркцев в их идеальном варианте: Михал Розивал и Брэндон Дубински заставили тренера гостей Дэна Байлсму заменить основного голкипера Марка-Андре Флери. Но питтсбургцы смогли сравнять счет благодаря броску Алекса Голигоски, и в этой шайбе была заслуга и Руслана Федотенко. А в овертайме Евгений Малкин, которого провал его сборной в Ванкувере только раззадорил, решил судьбу поединка - 5:4.



Сейчас питтсбургцы на 13 очков отстают от лидера Восточной конференции – «Вашингтон кэпиталз». Столичные хоккеисты оступились в последнем туре, встречаясь с «Далласом». Даже два метких выстрела лучшего бомбардира чемпионата Алекса Овечкина не помогли вашингтонцам избежать овертайма. В серии буллитов же нервы у техасцев оказались крепче.



Далласцы сейчас на десятом месте в Западной конференции, а на верхней позиции – «Сан-Хосе шаркс», опережающие всего на два очка «Чикаго блэкхоукс». Чикагцы получили хороший шанс достать лидера, но не сумели одолеть финалиста прошлогоднего Кубка Стэнли-детройтцев. «Красные крылья» взорвались пятью шайбами во втором периоде поединка, и смогли довести матч к желанному результату - 5:4. Благодаря этой победе не похожие на себя в этом сезоне подопечные Майка Бэбкока, приведшего сборную Канады к «золоту» в Ванкувере, захватили «проходную» восьмую строчку в турнирной гонке Западной конференции. Но детройтцам на пятки наступает клуб Джерома Игинлы «Калгари флеймз» - команды разделяет всего одно очко.

