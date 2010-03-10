Джанкарло Физикелла: «Алонсо и Масса находятся в равных весовых категориях»

В Киеве состоялась торжественная церемония открытия официального магазина одежды и аксессуаров «Ferrari Store». Как часто бывает в подобных случаях, участником презентации становится известная персона – «лицо фирмы». В данном случае, на церемонию был приглашен знаменитый гонщик Формулы-1 Джанкарло Физикелла - из легендарной Scuderia Ferrari.

Справка. Джанкарло Физикелла - итальянский автогонщик, известный по выступлениям в чемпионате Formula-1. Пилот команды Scuderia Ferrari. Физикелла также является владельцем автогоночной команды Fisichella Motor Sport International, выступающей в серии GP2. Обладатель Премии имени Лоренцо Бандини.



Визит столь знаменитого спортсмена подчеркнул особенность нового торгового объекта в Киеве. Как выяснилось, это самый большой магазин Ferrari на территории Центральной и Восточной Европы.

По этому поводу, итальянский гонщик, в частности, сказал: «Для многих и многих людей во всем мире Ferrari - символ победы, независимости и свободы. «Ferrari Store» дают идеальную возможность почувствовать Ferrari и приобщиться к духу состязаний, борьбы и совершенства. Несмотря на начало сезона в Формуле-1, я очень рад своему визиту в Киев и возможности принять участие в открытии «Ferrari Store» в Украине.

Отвечать на вопросы – в процессе церемонии открытия «Ferrari Store» - Джанкарло Физикелла начал с комплимента:



- В Киеве я впервые. Он мне очень понравился, несмотря на мое недолгое пребывание здесь. Жалею только, что не удалось, как следует, посмотреть весь город. Поэтому с удовольствием приеду сюда еще раз.

Джанкарло, вы довольны тем, что выступаете за команду Scuderia Ferrari?



Знаете, я все-таки получил три Гран-при в своей карьере… Поэтому смысла выступать за какую-либо команду-середнячка не было. Я счастлив быть частью семьи Ferrari. Пусть и третьим пилотом.



Здесь и хотели бы завершить карьеру?



Да, именно в команде Ferrari. О которой я мечтал, можно сказать, с детства.



По вашему мнению, у кого из двух основных пилотов Ferrari наибольшие шансы добиться главного успеха – у Фернандо Алонсо или Фелипе Масса?



Я не стал бы по этому поводу делать прогнозы. Масса и Алонсо, на мой взгляд, находятся, если можно так сказать, в равных весовых категориях. У них равные силы.



Ходили слухи конфликтах между этими двумя гонщиками…



Да, некоторые трения между Алонсо и Масса имели место… Но сегодня они поняли, что нужно работать на одну команду. И поэтому сейчас все прекрасно.



Если верить сообщениям СМИ, лет пять тому назад вы были наказаны полицией за превышение скорости…



Действительно, в 2005 году такой неприятный случай был. Хотя обычно я правил никогда не нарушаю. Дело в том, что в тот раз превысил скорость, потому что очень спешил к заболевшему сыну.



Помимо участия в команде Ferrari, вы имеете отношение к машинам этой компании?



Отвечу утвердительно. Я принимаю участие в разработке дорожных Ferrari.



Джанкарло, если не секрет, каким автомобилем пользуетесь в повседневной жизни?



У меня автомобиль Альфа-ромео 159.



