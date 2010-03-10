На львовском стадионе «нарисовалась» первая трибуна (фото)

10 марта 2010, 13:58

Во время строительства львовского стадиона к Евро-2012 уже выполнено 18 процентов работ по возведению каркаса на сумму 90 миллионов гривен.

Наверное, самым волнующим вопросом в свете подготовки Украины к чемпионату Европы по футболу 2012 года является строительство стадиона во Львове. Ходят самые различные слухи. Дескать, львовяне срывают все сроки и к назначенному термину объект могут не сдать в эксплуатацию. Якобы в целях подстраховки уже бывший Президент страны Виктор Ющенко выдал указ о параллельном финансировании подготовки к проведению Евро-2012 города Одесса.

Впрочем, представители львовского горсовета заверили корреспондента «СПОРТглавреда», что строительство проходит согласно ранее разработанному графику и генподрядчик – мариупольская фирма «Азовинтекс» - справляется с взятыми на себя обязательствами. Это при условии, что параллельно со строительством стадиона «Азовинтекс» ведет реконструкцию львовского аэропорта. По словам мэра Львова Андрея Садового, с потеплением строители перейдут на круглосуточный режим работы. «На прошлой неделе правительство приняло два позитивных решения – выделение  50 миллионов гривен на строительство львовского стадиона и 100 миллионов гривен – на строительство аэропорта» - говорит львовский градоначальник.

Вместе с тем, представитель департамента Евро-2012 в Львовском горсовете Богдан Бачинский сообщил, что на данный момент проведено 18 процентов работ по возведению каркаса на сумму 90 миллионов гривен. Также нельзя забывать, что выполнены абсолютно все работы по строительству фундамента. На данный момент возведен каркас западной трибуны.

«Вообще, журналистам сюда стоит приезжать где-то в сентябре, - говорит Богдан Бачинский корреспонденту «СПОРТглавреда» в то время, когда мы стояли под будущей центральной – южной – трибуной. – Тогда каркас стадиона будет готов уже полностью, вы сможете лицезреть полноценную чашу». Более того, по словам Андрея Садового, бетонные работы внешней части должны быть закончены до конца 2010 года. Потом строители займутся обустройством 33-тысячной арены внутри.

Газон на стадионе будет постелен на заключительном этапе и эти работы проведет одна из голландских фирм. Беговые дорожки в проекте новой арены не предусмотрены. «Легкоатлетические соревнования у нас при желании можно проводить на стадионе «Украина», - говорит Богдан Бачинский. – Кроме того, вскоре будет реконструирован стадион «Скиф» в районе Личакова. Он станет главной базой подготовки легкоатлетической сборной к Олимпиаде в Лондоне. Потому в целях экономии времени мы решили не обустраивать легкоатлетическими дорожками новую арену, а сделать ее чисто футбольной».

К слову, к месту строительства стадиона, который находится почти за городом, на улице Стрыйской, мы добирались уже по практически реконструированной дороге. Практически, потому что до стадиона осталось проложить дополнительные два километра авто- и такой же длины трамвайных путей. На такси путь от центра города до места, где строится будущая арена, занял 15 минут.

Время пути от аэропорта займет примерно 10 минут времени. Вместе с тем, представители львовской мэрии видят большой позитив в том, что арена находится почти за городом. «Думаю, вы понимаете, как бы тяжело нам пришлось, если бы стадион находился в центре города, - говорит Богдан Бачинский. – 30 тысяч туристов одновременно – вряд ли нам удалось бы избежать столпотворений и дорожных пробок. Но при условии, что стадион находится на Стрыйской, у туристов будет достаточно пространства и они смогут спокойно выехать либо в аэропорт, либо на железнодорожный вокзал».

По словам господина Бачинского, со стадионом город будут связывать еще две совершенно новые дороги, которые будут построены без ущерба природной среде. «Рубить придется только уже давно не плодоносящие деревья появившегося в советские времена сортосада, - говорит чиновник. – Так что экологические службы претензий к нам иметь не будут».

Фото Таисии Стеценко, Корреспондент.net

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять