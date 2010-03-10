На львовском стадионе «нарисовалась» первая трибуна (фото)

Наверное, самым волнующим вопросом в свете подготовки Украины к чемпионату Европы по футболу 2012 года является строительство стадиона во Львове. Ходят самые различные слухи. Дескать, львовяне срывают все сроки и к назначенному термину объект могут не сдать в эксплуатацию. Якобы в целях подстраховки уже бывший Президент страны Виктор Ющенко выдал указ о параллельном финансировании подготовки к проведению Евро-2012 города Одесса.



Впрочем, представители львовского горсовета заверили корреспондента «СПОРТглавреда», что строительство проходит согласно ранее разработанному графику и генподрядчик – мариупольская фирма «Азовинтекс» - справляется с взятыми на себя обязательствами. Это при условии, что параллельно со строительством стадиона «Азовинтекс» ведет реконструкцию львовского аэропорта. По словам мэра Львова Андрея Садового, с потеплением строители перейдут на круглосуточный режим работы. «На прошлой неделе правительство приняло два позитивных решения – выделение 50 миллионов гривен на строительство львовского стадиона и 100 миллионов гривен – на строительство аэропорта» - говорит львовский градоначальник.



Вместе с тем, представитель департамента Евро-2012 в Львовском горсовете Богдан Бачинский сообщил, что на данный момент проведено 18 процентов работ по возведению каркаса на сумму 90 миллионов гривен. Также нельзя забывать, что выполнены абсолютно все работы по строительству фундамента. На данный момент возведен каркас западной трибуны.



«Вообще, журналистам сюда стоит приезжать где-то в сентябре, - говорит Богдан Бачинский корреспонденту «СПОРТглавреда» в то время, когда мы стояли под будущей центральной – южной – трибуной. – Тогда каркас стадиона будет готов уже полностью, вы сможете лицезреть полноценную чашу». Более того, по словам Андрея Садового, бетонные работы внешней части должны быть закончены до конца 2010 года. Потом строители займутся обустройством 33-тысячной арены внутри.



Газон на стадионе будет постелен на заключительном этапе и эти работы проведет одна из голландских фирм. Беговые дорожки в проекте новой арены не предусмотрены. «Легкоатлетические соревнования у нас при желании можно проводить на стадионе «Украина», - говорит Богдан Бачинский. – Кроме того, вскоре будет реконструирован стадион «Скиф» в районе Личакова. Он станет главной базой подготовки легкоатлетической сборной к Олимпиаде в Лондоне. Потому в целях экономии времени мы решили не обустраивать легкоатлетическими дорожками новую арену, а сделать ее чисто футбольной».



К слову, к месту строительства стадиона, который находится почти за городом, на улице Стрыйской, мы добирались уже по практически реконструированной дороге. Практически, потому что до стадиона осталось проложить дополнительные два километра авто- и такой же длины трамвайных путей. На такси путь от центра города до места, где строится будущая арена, занял 15 минут.



Время пути от аэропорта займет примерно 10 минут времени. Вместе с тем, представители львовской мэрии видят большой позитив в том, что арена находится почти за городом. «Думаю, вы понимаете, как бы тяжело нам пришлось, если бы стадион находился в центре города, - говорит Богдан Бачинский. – 30 тысяч туристов одновременно – вряд ли нам удалось бы избежать столпотворений и дорожных пробок. Но при условии, что стадион находится на Стрыйской, у туристов будет достаточно пространства и они смогут спокойно выехать либо в аэропорт, либо на железнодорожный вокзал».



По словам господина Бачинского, со стадионом город будут связывать еще две совершенно новые дороги, которые будут построены без ущерба природной среде. «Рубить придется только уже давно не плодоносящие деревья появившегося в советские времена сортосада, - говорит чиновник. – Так что экологические службы претензий к нам иметь не будут».



Фото Таисии Стеценко, Корреспондент.net

