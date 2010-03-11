Лига чемпионов: финал в Мадриде сыграют «особым мячом»

Десятый раз подряд групповой турнир и финал Лиги чемпионов проводятся мячами adidas. Дизайн мяча «Finale Madrid» отдает дань захватывающей истории Лиги чемпионов.

Характерные элементы мяча в форме звезд, сделавшие его дизайн оригинальным и выразительным, несут символику десяти последних финальных поединков Лиги чемпионов, включая предстоящий матч в Мадриде. Эксклюзивные логотипы десяти финалов нанесены золотом, красные окантовки звезд символизируют цвет испанского флага, а фон мяча ассоциируется с безукоризненной белизной королевского Мадрида.



Работая под девизом «дизайн становится технологией» специалисты adidas успешно воплотили в структуре со звездными секторами наиболее передовые технологии. Неразделимость логотипа Лиги Чемпионов УЕФА и звездных элементов обеспечили мячу максимально точную траекторию полета. Новая структура состоит из 20-ти пятиугольных секторов. Чтобы гарантировать идеальный контроль мяча в любых условиях, сохранена известная по предыдущим моделям PSC-Texture - «гусиная кожа». Глава UEFA Events Дэвид Тейлор заметил: «adidas отлично справился с задачей и создал потрясающий мяч с точки зрения дизайна и технологий. Это особый мяч для особой игры, и настоящий подарок к десятой годовщине сотрудничества с adidas».

«Финал Лиги Чемпионов объединяет все лучшее, что есть в футболе — и мы рады отметить свой десятилетний юбилей в качестве Официального Поставщика состязаний. С нетерпением ждем фантастических выходных в Мадриде!», — отметил вице-президент adidas по международному спортивному маркетингу в футболе Клаус-Питер Майер.

«Разработка дизайна мяча оказалась очень интересной и специфической задачей для нашей команды, — рассказывает дизайнер adidas Дженнек ван Оршот. — Элемент в форме звезды стал идеальной находкой, позволившей уделить легендарным финальным играм прошлого причитающееся им внимание. Выбранные для оформления характерные цвета Испании и Мадрида сделали мяч стильным и как нельзя более подходящим для очередного легендарного финала Лиги чемпионов УЕФА».

Технологии мяча adidas воплотили в себе уникальный опыт почти 50-летней работы с футболом.



adidas и далее намерен использовать инновационные технологии для поддержания лидирующих позиций в футбольной индустрии. Отдел инновационных разработок adidas продолжит свою работу над новыми революционными технологиями для мячей, результаты которой будут безусловно продемонстрированы на будущих соревнованиях УЕФА, ФИФА и конфедерации футбола Африки (CAF).



