«Говорили – балакали...», или На «прессовом фронте» – без перемен

…и важные аспекты освещения ими футбольных событий и влияние прессы на развитие футбола в Украине.



Как оказалось, дата заседания была выбрана неслучайно – именно в этот день 15 лет тому назад вышел в свет первый номер некогда популярной газеты «Команда». Мероприятие началось с того, что первый вице-президент ФФУ Сергей Стороженко вручил главному редактору газеты Юрию Карману юбилейный вымпел и памятный знак, а корреспонденту «Команды» по Донецкой области Марку Левицкому, который накануне отмечал 80-летие, передали Почетный знак ФФУ.



Собираясь на это мероприятие, я набросал тезисы своего выступления: тема свободы слова, места прессы в жизни общества (и не только футбольного) довольно таки часто обсуждается на «Главреде». Так на своей последней пресс-конференции президент ФФУ Григорий Суркис уделил несколько минут вопросам ангажированности СМИ, их независимости, влиянию экономической составляющей на независимость журналистов…

Я предложил тогда Григорию Михайловичу, учитывая нестабильность в украинском футболе, связанную с непрекращающимся противостоянием футбольных институций, сосредоточившихся на «поисках врагов», объявить мораторий на «военные действия», «закопать топор войны» и заняться собственно футболом.



– Мне кажется, что во многом, «благодаря» прессе, это противостояние существует, так что просто необходимо запретить журналистам «раздувать костер» противоречий…



– Я думаю, что вы – романтик!.. – парировал мое предложение президент ФФУ. – Хорошо, когда есть газеты, которые поддерживают и одну, и вторую стороны, так как истина – посередине. Я не претендую на истину в последней инстанции, но я никогда не говорил о том, что, если меня критикуют, то это обязательно делают средства массовой информации, которые враждебны ко мне. Это – нормально, когда журналисты, получающие зарплату из определенных рук, поддерживают своих хозяев. Если будет не так, то они должны идти работать в другую, «независимую», редакцию. В то же время меня удивляет, когда говорят о том, что определенные средствах массовой информации, которые якобы «поддерживают Суркиса», управляются из Дома футбола!.. На самом деле, эти СМИ ни мной, ни ФФУ не финансируются… Это является и неэтичным и некорректным по отношению к тем людям, которые значительно большие профессионалы, чем кто-либо иной…



– В современной журналистике мало сдерживающих факторов…



– Есть совесть, есть патриотизм… И еще: опыт, знания, профессионализм, уважение к самому себе, наконец… Я не призываю поддерживать меня и не отправляю вас поддерживать моих оппонентов. Мало того: без оппонентов неинтересно жить!..



Я собирался было продолжить полемику с Григорием Михайловичем, тем более, что среди аккредитовавшихся на заседание пресс-клуба журналистов количество его сторонников имело неоспоримое преимущество… Однако президент на заседание не явился, а полемизировать с представлявшим руководство ФФУ Сергеем Стороженко не хотелось, так как еще до начала заседания мы успели обсудить все вопросы, связанные и со «свободой слова», и с толерантностью дискуссий, и с ангажированностью СМИ… Кстати, Стороженко – активный участник нескольких Интернет-форумов, имеет свой персональный блог, в котором напрямую общается с болельщиками, предлагающими ему самые разнообразные формы обмена мнениями. Вплоть до откровенно нелицеприятных…



Было бы неплохо, если бы все руководители футбола, включая и президентов клубов, тренеров и арбитров, завели персональные блоги и «пошли в народ» – вопросов ко всем накопилось предостаточно…



После того, как модератор (в этой роли выступал руководитель управления информационной политики ФФУ Сергей Васильев) открыл заседание, первым взял слово «ветеран движения» Александр Липенко. Демонстрируя архивные номера спортивных журналов, Александр Анатольевич возопил: «Почему в преддверии Евро-2012 закрываются журналы?»



На его риторический вопрос никто так и не ответил: всем было понятно, что журналы закрываются не потому, что публикуют неинтересные или, не дай Бог, критические материалы – виной всему слабый менеджмент… Капиталистический рынок ошибок и непрофессионализма не прощает! А этому научиться труднее, чем кропать статейки о голах, очках, секундах!..



– Давайте не будем ставить друг другу подобные вопросы, – предложил Васильев, – считаем, что это был крик души!..



После этого включил свой микрофон Алексей Семененко, руководитель пресс-службы ФК «Динамо»: – Возникает вопрос: а насколько качественно мы выполняем свою работу и насколько свободны мы в своей работе? Так вот я утверждаю, что мы очень несвободны, ангажированы и выхода в этом я не вижу!..

Я 22-й год работаю в динамовской пресс-службе и регулярно выслушиваю укоры в заангажированности. Причем это мягко сказано. Иногда доходит до абсурда, когда кому-то что-то не понравится в телерепортаже – в этом сразу усматривают происки «врагов». Потом либо приходится «исправляться», либо ты лишаешься куска хлеба... А для меня телерепортаж уже – не хобби, а возможность заработать.



Васильев:



Так ведь, работая в клубе, ты вынужден принять правила игры!.. Предлагаю обсудить другую тему: «Что заставляет независимых журналистов популяризировать не футбол, а людей руководящих футболом? Ведь ни Суркис, ни Ахметов не являются главными людьми в футболе!»…



Несенюк:



– Независимость политическая базируется на независимости экономической... Какой у нас футбол – такая и журналистика. Нет ни одного независимого клуба! И клеймо клуба ставится на журналисте…Футболист думает не о зрителях, а о зарплате, журналист – тоже. На территории СНГ мне известны только несколько самоокупаемых изданий. Остальные – зависимы. Пресса поделена на лагеря, как и футбол... Может, тот факт, что тренер национальной сборной – человек нейтральный – не киевский и не донецкий – и позволит нам как-то объединиться...



Васильев:



– С уважением отношусь к Несенюку, но считаю, что нельзя уходить от ответственности. Проблема состоит в том, что мы не вооружены сверхзадачей – работать на футбол…



Щербачев:



Независимым быть очень трудно! Но вполне возможно. Приведу один пример: в Луганске издается еженедельник «Луганское футбольное обозрение» – отличное аналитическое издание, которое получало и получает со всех сторон... И будет, наверное, получать! И, тем не менее, им удалось довести свой тираж до 15 тысяч экземпляров и планируют расширяться!..



Липовецкий:



– Всегда, когда заходит речь о независимости, я вспоминаю анекдот. «Американец с русским спорят о свободе слова. Американець говорит: я могу выйти под Белый дом и кричать: «Буш – дурак!» Русский: «Я тоже могу выйти на Красную Площадь и кричать, что, Буш – дурак». Вот и вся независимость!.. Если же вести речь об объективности, то, считаю, нужно стараться сводить воедино все точки зрения по той или иной проблеме. Ну и, конечно, ориентироваться на мыслящего читателя. Но нереально собрать все в одну кучу – наша задача: сталкивать мнения…



А вообще каждый выживает в одиночку.



Несенюк:



– И еще об одном хочу сказать. Вот у меня в Торонто живет подруга, она передавала мне канадские газеты, в которых я читал, что там пишут про их знаменитую хоккейную команду – «Торонто Мэйпл Ливз». Да их там за поражения просто с грязью смешивают. Но! Обязательно завершают материал примерно так: да, они сыграли слабо, однако в следующем матче будет что-то, ради чего стоит прийти на стадион снова. Вот и нам людей надо на футбол зазывать. А то есть команды, на матчи которых ходят только журналисты.



Васильев:



– Так что, нам не хватает профессионализма или заинтересованности



Липенко:



– Я люблю и уважаю Артема Франкова, но иногда, читая его тексты, хочется тут же помыть руки с мылом!.. Зачем ты употребляешь не относящиеся к футболу слова типа «ж..па», «задница»?.. Я понимаю, что ты пишешь для пэтэушников и прочей публики, но неужели это делается для того, чтобы люди шли на стадион?!.



Стороженко:



– Понятие: свобода – несвобода, зависимость – независимость – философское… Согласен, какая страна – такой и футбол, какой футбол – такие СМИ. Наша задача: или поливать грязью футболистов, тренеров, судей (как в Канаде), или формировать общественное мнение, в плане уважения к участникам «процесса».



Когда я слушаю некоторых наших телекомментаторов, рука сразу же тянется к регулятору громкости: выключаю звук – душа не принимает.



Меня возмущает, когда сидящий у микрофона человек дает уничижительную оценку действиям арбитра. Давайте сейчас запустим повтор любого матча и никто из вас правильно не оценит действия судей! Каждый должен заниматься своим делом…



Я не согласен с огульной критикой арбитров: нужно уважать их, сознавать, что это – тяжелый труд... То же касается оценки действий арбитров. Не понимаю, как можно, сидя у экрана, выступать в роли последней инстанции. Человеку свойственно ошибаться. Об этом нужно помнить, выискивая в действиях арбитров предвзятость.



Я думаю, что ситуация в СМИ заполитизирована и заскандализирована: мы в первую очередь, ищем «жареные факты»… Кроме того, мы создаем вокруг футбольных чиновников ауру неприятия: есть критика и есть критика! Но я утверждаю, что у нас нет зависимых от ФФУ изданий – критикуйте нас!..



Васильев:



– Насколько для вас критичные публикации являются доказательными?



Стороженко:



– Читая отдельные тексты, понимаешь, что с автором спорить бесполезно: в его задачу входило вылить ведро помоев! Правда, журналист порой просто выполняет поставленную задачу, и иной смысл искать – бесполезно. Если материал написан по принципу «сам дурак», над этим можно только посмеяться, а такого автора – пожалеть. То есть, на аргументы журналиста я должен как минимум иметь возможность ответить своими.



Мы критики не боимся: критикуйте явление, нашу работу – только не забывайте, что необходимо говорить о футболе!..



Плохо то, что тиражируется правовой нигилизм, причем иногда – с высоких трибун. Вспомните, как было с Евро-2012: вначале пресса писала, что нам его не дадут, потом – что отберут, потом – что не справимся... Сеять разумное, доброе, вечное всегда тяжелее, чем огульно критиковать. Или – критиканствовать. Не спорю, критика очень полезна. Но она должна быть объективной и конструктивной.



Нас упрекают в том, что мы создаем конфликт интересов, но забывают при этом, что спорт – сам по себе конфликт интересов…



Создайте Гильдию спортивных журналистов, установите барьер в критике…



Франков:



– Я в Ассоциацию спортивных журналистов не вступал и вступать не буду – что она мне дает? И что я ей дам?.. Двадцать гривен? И дальше что?.. Вот в Германии есть союз журналистов, так туда не всякого возьмут… А члены этого союза имеют кучу бонусов и льгот. Вот они-то и являются профессионалами.



Стороженко:



– И перестаньте все свои стрелы пускать в адрес судей: арбитраж связан с ошибками, которые подстерегают судейскую бригаду. В Европе считается, что арбитр – это менеджер, управляющий футболом...



Газета, Интернет-портал, журнал – должны быть, в первую очередь, профессиональны. Критикуйте профессионально… Ведь журналист – это не регистратор происходящих событий, но и не палка, которой погоняют оленя… Необходимо формировать точку зрения, которая воспитает читателя, болельщика, футболистов, тренеров…



В Харькове создали общественную организацию спортивной направленности «Харьковчане», которая будет работать с болельщиками, поддерживать сборную Украины. И такие центры мы планируем создать во всех областных центрах…



Мамука Квирцхелия, пресс-офицер УЕФА:



– Приведу вам цитату, которую услышал в Москве. Журналист-ветеран, напутствуя коллег перед началом чемпионата, сказал: «Чемпионат страны – наш хлеб: чем больше будет людей на футболе, тем больше будет тираж ваших изданий и тем больше будет ваша зарплата!»



Больше пишите о финтах, чем о ржавых сетках или испорченных сидениях на трибунах!.. Евро-2012 – ваш чемпионат, будущее ваших детей – пишите больше о футболе как о празднике!..



Липенко:



– Возможно ли, чтобы футболист отказывался общаться с прессой?



Стороженко:



– 15-16 марта состоится встреча руководства сборной с руководством ФФУ и мы там решим, что тренеры и футболисты обязаны общаться с прессой. В Регламенте есть запись, что главный тренер обязан участвовать в послематчевых пресс-конференциях…



Липовецкий:



– За границей общение футболиста с журналистом – обязательный атрибут. Там понимают, что кажде интервью, если оно сделано профессионально, работает на имидж клуба. «Мы работаем на футбол – футбол работает на нас!»



Семененко:



– Чтобы улучшить взаимоотношения связки «журналист-футболист», в «Динамо» давно уже проводят соответствующую работу. К сожалению, не все это понимают… Пишите об этом – давайте вместе их лечить.



Франков:



– Есть пафос и есть практическая деятельность. Мы говорим о долге, профессионализме… Эти вопросы не тривиальны. Что такое профессионализм журналиста? В первую очередь, способность выдать заданное количество текста в отведенное для этого время. Но это ведь – не все!.. Нужно установить некую шкалу оценок в отношении таких понятий, как профессиональный долг, мастерство журналиста. Долг часто вступает в противоречие с моралью и гражданской позицией. И дело не только в материальной заинтересованности. Как бы мы ни говорили об объективности, у нас есть свои предпочтения относительно той или иной проблемы, того или иного человека... Качественное и своевременное выполнение задач, поставленных работодателем – тоже профессионализм. И, кстати, пропаганда спорта не входит в профессиональные обязанности журналиста...



Что экономической составляющей рынка спортивной Пресс, то стану утверждать, что профильным изданиям сложно выживать без рекламы. А ее сегодня нет. Нет рекламы – нет издания, это закон рынка!..



Липенко:



– Надо запретить депутатам, строителям и министрам смущать нас противоречивой информацией: так сведения, поступающие с НСК «Олимпийский» толкают журналистов на написание критических материалов, которые не способствуют созданию вокруг стройки позитивной ауры…



Стороженко:



– Так поступают или «высокопрофессиональные» журналисты, или ангажированные, работающие на оппонентов, противников проведения Евро-2012 в Украине… Хотя на стадионе действительно много недочетов, нестыковок… Как говорится: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги!..»





Последним выступил глава Местного оргкомитета Евро-2012 Маркиян Лубкивский, который сообщил, что УЕФА всячески популяризует свое детище, защищая его от неблагоприятного информационного влияния, борясь с дезинформацией.

– Призываю вас все новости о Евро проверять в нашем оргкомитете. Весь поток информации, который идет из Украины, мониторится в УЕФА, и потом приходится отвечать на неудобные вопросы...





P.S.



Сижу за компьютером, разбирая свои записи и, нет-нет, да приходит в голову шальная мысль: так ли необходимо было срываться из дому, торчать в «пробке», скользить по неубранным тротуарам, чтобы два с лишним часа слушать, как коллеги, напуская на себя озабоченный вид «толкут воду в ступе», поднимая животрепещущие проблемы, без которых наш футбол обойтись не может?..



Какой вывод можно сделать после всего увиденного и услышанного? Главные редакторы «авторитетных» украинских изданий «плачутся в жилетку», что им тесно в рамках зависимости от работодателя!.. Что их обвиняют в ангажированности… Что кому-то футболисты после матча отказывают в интервью… Что надо закрывать глаза на многочисленные судейские ошибки, граничащие с умыслом… Что экономика диктует свои законы…



Если бы, в итоге, все не упиралось в клановость нашего футбола: не будь он разделен по идеологическому и имущественному признаку между двумя крупными регионами, можно было бы уповать на то, что как-то все само собой утрясется и чемпионат, а с ним и первенства, докатятся до финиша… События последних дней: избрание Президента Украины, сопровождающееся радужными надеждами на упрочение «донецких» в Киеве, неукротимое желание руководителей Премьер-лиги ценой ухудшения отношений ФФУ с УЕФА/ФИФА добиться создания какого-то эфемерного судейского «новостроя», хроническое отставание по всему строительному фронту и тревожное ожидание очередного визита в Украину комиссии во главе с Мишелем Платини – все это, к сожалению, не способствует выработке позитивных эмоций.



Вся надежда – на Президента Украины, который, похоже, собирается быть Гарантом разрешения всех волнующих страну проблем. Да на здравомыслящий подход к стабилизации состояния дел в украинском футболе мощной донецкой правительственно-футбольной группы!..



А что касается футбольной прессы, то даже неплохо, что она в массе своей ангажирована и вечно находится в ожидании команды «фас» – теперь меньше будет рот раскрывать!.. А то, благодаря тлетворному влиянию занесенной сюда «ветром перемен» «свободы слова», наша жизнь, того и гляди, грозит превратиться в сплошной «Сomedy club»!

