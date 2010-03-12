Как Валерий Газзаев собирается наводить порядок в «Динамо»

Несмотря на зимнюю погоду представители СМИ общались с главным тренером… на улице. У парадного подъезда главного корпуса.



Однако быстро «отстреляться» Валерию Георгиевичу не удалось… Хоть он несколько раз и порывался свернуть свой «брифинг на крыльце», признаваясь, что уже замерзает... Думаю, если бы, как обычно, общение с журналистами происходило по заведенной схеме – в зале для пресс-конференций – удалось бы узнать, почему вторая команда, из недр которой планируется черпать кадры для основного состава, должна жить изолированно от первой? Почему уважаемый мэтр не допускает на свои тренировки не только тренеров второй команды, но и руководителя научно-исследовательского центра ФК «Динамо» Олега Петровича Базилевича… Хотелось бы подробнее узнать и чем отличается тренерское «ноу-хау» Газзаева от исконно динамовских разработок? Ведь когда-то же Валерий Георгиевич признавался, что является приверженцем идей Лобановского…

По большому счету, встреча с журналистами напрашивалась сама собой: старт второго круга не впечатляет! Правда, у других украинских команд тоже не наблюдается качественного роста: пробуксовывают «Шахтер» и «Металлист», не совсем убедительно выглядит «Днепр», от которого давно уже ждут штурма хотя бы третьей ступеньки пьедестала почета… Впрочем, мартовский футбол всегда считался «весенним», правда, это было характерно для того времени, когда в Украине играли по системе «весна-осень». Создается впечатление, что слишком уж растянуты «турецко-испанские сборы» и футболисты успевают растерять наработанные навыки и, едва начав второй круг, «устают» от футбола… Вроде бы и готовятся по различным методикам: одним надо готовиться к еврокубкам, другие форсируют подготовку, чтобы прямо со старта, на вязких полях, «перебегать» своих конкурентов за «место под солнцем», третьи – просто-напросто закладывают фундамент для будущих испытаний…

Первый вопрос, естественно, задал главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков. Удивительно, что предельно информированный обо всем, что происходит в любимом клубе, к тому же находящийся в самых что ни на есть приятельских отношениях и с президентом «Динамо», и с главным тренером, и с пресс-службой, Артем, тем не менее, не гнушается выбираться в Кончу-Заспу и там, замерзая «у парадного подъезда», «разогревать» публику «жеванными-пережеванными» во всех средствах массовой информации вопросами. На какой сайт ни зайди, какое СМИ ни открой – и президент клуба, и главный тренер, и Милевский, с Нинковичем и Шовковским – все давным-давно разложили по полочкам... Ешь – не хочу!



Странно было слышать на заседании «Футбольного пресс-клуба», которое состоялось за несколько часов до тренировки в Конче-Заспе, как некоторые мэтры украинской журналистики жаловались первому вице-президенту ФФУ Стороженко на футболистов, которые отказывают им в интервью – особенно после не самых ярких матчей!..



– Складывается впечатление, что Александр Алиев ведет с вами какую-то заочную войну... Он уже столько выдал интервью по поводу специфики вашего характера, отношений!.. Как вы это воспринимаете?



– Воспринимаю их как взрослый, мудрый человек, который прожил жизнь и знает цену победы, как надо правильно себя вести в этой жизни. Все это позволяет мне строить нормальные отношения с людьми, добиваться больших задач и целей. Все остальное – не имеет никакого значения.



– А кавказский характер вам не мешает?..



– Его никуда не денешь! Я родился на Кавказе и люблю свою родину. Точно так же, как каждый из вас...



– Семь лет назад, когда в команде появились Леко и Саблич, казалось, что пришли два сильных игрока, которые станут лицом «Динамо»… Но так получилось, что у Леко не сложилось и он уехал, а Саблич провел за семь лет где-то около шестидесяти матчей – то травмы, то не попадал в состав. Сейчас вы его не включаете в состав… Я понимаю, что тренеру невозможно быть хорошим для всех: все хотят играть, все считают, что они лучшие… Нет ли у вас конфликта с Сабличем, который считает, что он может играть, должен играть, а вы его не ставите?..



– Я думаю, что любой игрок, который, не выдерживая конкуренции, не попадает в состав, считает, что тренер предвзято к нему относится. В таком клубе, как «Динамо», где конкуренция очень высокая, игроки должны отвечать требованиям, которые к ним предъявляет главный тренер.



Что касается этого игрока, то он как раз и не выдерживает конкуренции: в данный момент есть игроки, которые сильнее его. Все, что, что было вчера, наверное, недостаточно, чтобы сегодня играть и тренироваться с основным составом. Мы ему предоставили прекрасную возможность тренироваться со вторым составом, и искать себе клуб. Но пока по нему мы не получали никаких предложений.



Сегодня строится совершенно новая команда, с новыми требованиями, новыми тактическими задумками. Естественно, есть игроки, которые не подходят нам по своим игровым качествам. То же самое касается и Алиева, который не выдержал конкуренции и не попадал в состав...



Некоторые СМИ распространяю разные слухи, основанные на выводах, что если игрок не попадает в состав, то обязательно у него конфликт с тренером... Но это – надуманная ситуация: свои амбиции и претензии на место в стартовом составе люди должны доказывать на футбольном поле, а не в прессе. Тем более, в таком клубе как киевское «Динамо».



Что касается конфликтов. В жизни, конечно, не бывает без конфликтных ситуаций. Это естественный процесс, особенно когда в команде собраны достаточно амбициозные игроки. Особенно это касается киевского «Динамо», которое успешно выступает и во внутренних первенствах, и регулярно участвует в европейских турнирах. В команде большая конкуренция, и играть будут те люди, которые отвечают предъявляемым требованиям и давать результат. Сегодня у нас 23 футболиста, которые считаются игроками основного состава. Те, кто не подходит под основной состав по своей готовности к выполнению поставленных задач, занимается со второй командой или молодежным составом. У них есть возможность прогрессировать, показывать себя в играх за дублирующий состав. Но если кто-то и там не покажет определенного уровня игры, то, конечно, такому футболисту нет никакой надобности конкурировать за место в основном составе первой команды.



– У вас была разъясняющая беседа с Сабличем после его заявлений о том, что его не пускают на базу?..



– В главном здании, возле которого мы стоим, живет основной состав, только те игроки, которые регулярно занимаются вместе с первой командой, регулярно принимают участие в календарных, товарищеских играх и готовятся к сезону... Остальные живут в здании, которое находится напротив. Исключений за былые заслуги мы делать не будем. К тому же, и заслуг, наверное, у Саблича не так уж и много: за последние два года он сыграл семь матчей. Но при этом Горан своевременно получает зарплату и все блага, прописанные в контракте. А отдачи никакой нет. Как вы считаете, такой игрок должен находиться в основном составе, заниматься с ним? Мы не против, чтобы он тренировался на базе. У нас, на территории восемь тренировочных полей и Саблич может заниматься на любом из них.



Вообще-то на базе находится слишком много лишних людей: приезжают посторонние, тренируются моются… Вторая команда живет вместе с первой – это недопустимо… Полгода я за этим наблюдал и теперь решил навести порядок, расселять людей…



– Неужели это – ваша работа?



– А кто этим будет заниматься?



– Есть другие службы…



– Создается впечатление, что, получая неплохие деньги, некоторые игроки решили, что можно работать спустя рукава. Однако такая вольготная жизнь – не для профессиональной команды! Вот и приходится наводить порядок…



– Придя в «Динамо», вы сказали, что политика клуба будет тотальная «украинизация», что к работе с основным составом будут привлекаться молодые воспитанники. И вот покупается бразильский футболист Данило Силва… Какие причины?



– Это – крайняя необходимость, поскольку позиция, которую мы заполнили Силвой, была под вопросом. Еременко и Бетао играли на ней не от хорошей жизни. Первый – вообще полузащитник, второй – центральный защитник. А молодых игроков на эту позицию у нас не было. Да, был Мандзюк, но он не соответствовал необходимым требованиям, и, как видим, сейчас он не проходит в основной состав «Днепра».



Но с другой стороны, в основном составе заиграли молодые Хачериди и Ярмоленко. Сейчас привлекли Гармаша, Петрова и Калитвинцева. Им еще надо расти, но, уверен, они будут прогрессировать, занимаясь вместе с основной группой игроков.



– Как вы оцените старт команды весной? Создается впечатление, что «Динамо» со скрипом входит в сезон... Можно ли говорить об игровом кризисе или спаде у вашей команды?



– Конечно, результаты, особенно последней игры в Мариуполе, нас не могут удовлетворять. Но я считаю, что качество самой игры, принципы ведения игры, которые мы пытаемся внедрить в нашу команду, правильные.



В первом матче с «Кривбассом» мы имели тотальное превосходство, создали несколько голевых ситуаций. О чем говорить, если каждый из наших форвардов по два раза выходил один на один, но не реализовывал эти моменты!..



В матче с «Ильичевцем» мы владели точно таким же тотальным превосходством, но качество реализации было не лучшее. Это связано с началом чемпионата, состоянием поля, климатическими условиями. На таких поля в начале сезона, когда команды физически готовы примерно одинаково, нивелируется преимущество в тактике и технике, и на первый план выходит физическая подготовка. Конечно, когда нет реализации, то не будет и результата. Тем более, в последней игре, как мне кажется, были судейские ошибки, когда первый гол, который забил Нинкович, был забит чисто, хотя арбитр зафиксировал несуществующий офсайд. Зато засчитал гол Зозули, забитый как раз из «вне игры». Но ведь Нинкович забивал при счете 0:0. Так что был целый ряд нюансов, которые повлияли на результат.



В целом же, я доволен своими игроками, их отношением к делу. Опять же, в целом, я доволен и самой игрой, но качество реализации не позволяет нам иметь такой же отрыв, который был в конце первой части сезона.



– То есть, игрового кризиса нет?



– Я его не вижу совершенно.



– Приобретение Данило Силвы вызвало противоречивые оценки, прежде всего, из-за недостатка информации о футболисте. Скажите, как долго вы «вели», просматривали этого игрока и почему выбрали именно его, и каков был выбор?



– Любого игрока, которого мы приобретаем в «Динамо», мы приобретаем исключительно по качеству игры в атаке, в средней линии, в обороне. Безусловно, мы смотрели Данило Силву в деле. Мы искали футболиста с хорошей скоростью, защитными навыками. Данило Силва, на мой взгляд, отвечает тем требованиям, которые необходимы для правого защитника. Мне кажется, что в матче с «Ильичевцем», с учетом того, что до этого он провел лишь два тренировочных дня, он сыграл хорошо. Конечно, ему надо адаптироваться. Но в целом, он мобильный, быстрый, молодой. Ему 23 года. Я думаю, что он будет успешно играть у нас.



– У вас не вызывает опасений защита, в которой много бразильцев? В «Динамо» уже были когда-то два центральных защитника из Бразилии, и с ними были проблемы...



– Я считаю, что наша оборона играет достаточно хорошо. Тем более что она создана только в этом году. Данило, Маграо, Хачериди, Алмейда – это совершенно новые игроки. В целом, я удовлетворен игрой обороны. Невозможно даже в матче с «Ильичевцем» за 90 минут не допустить ни одной помарки. Ведь «Ильичевец» – команда Премьер-лиги… Всегда бывают какие-то огрехи, которые не позволяют защитнику внимательно сыграть.



В целом же, мы меньше всех в этом чемпионате Украины пропустили. Все наши защитники молоды, они только-только начинают играть, и этот год у нас уйдет на формирование команды, чтобы она стала действительно боеспособной. Сегодня у нас играют шесть-семь совершенно новых игроков, которые должны сыграться до конца сезона. И надеемся, что к следующему сезону, особенно к европейским играм мы создадим боеспособную команду. Конкуренция будет только усиливаться, а задачи и цели будут ставиться все выше и выше. С учетом этого мы и комплектуем команду.



– Вспоминаю старт чемпионата, первые игры, разгромные счета… На пресс-конференции я задавал вам вопрос: не боитесь ли вы стать заложником этих побед с больших счетом, потому что потом другие результате будут восприниматься плохо. Вот, наверное, сейчас и заговорили о кризисе…



– Конечно, болельщики ждут от нас не только результата, но и хорошей игры. Безусловно, такая команда, как «Динамо», должна демонстрировать очень содержательную и зрелищную игру. Но не в каждом матче мы можем забивать по пять-шесть мячей. Особенно, когда речь идет о переходных этапах сезона, когда индивидуальное мастерство игроков в определенной степени нивелируется. Я не думаю, что я стал заложником… Все это говорит о нашем потенциале: я считаю, что у нас достаточно мощная команда… А временные неудачи бывают у каждой командой. Вы еще не замерзли? Я уже начал замерзать…



– Вы обращали внимание команды на использование стандартных положений? У того же Шевченко в последнее время не идут удары…



– Мы отрабатываем стандартные положения на тренировках. Но и у Андрея не всегда все получается. Хотя в игре с «Кривбассом» именно после его штрафного Вукоевич переправил мяч в ворота. А судить по одной игре как о системе – наверное, неправильно.



– После матча в Мариуполе у вас состоялся разговор с президентом клуба.

Интересно, каково было его содержание, и насколько жестким он был?



– Он прошел в дружеской обстановке. Конечно, нам было неприятно, что не выиграли у «Ильичевца», но не более того. Не вижу смысла говорить сейчас о каких-то проблемах. Впереди еще много матчей, при этом у нас достаточно устойчивое положение, которое, надеюсь, мы завершим последним туром. А определенные неудачи на протяжении длинной дистанции турнира всегда существуют.



– Правда ли, что у вас конфликт с Олегом Гусевым? Как вы считаете, если такой футболист не получает достаточно игровой практики, то может ему стоит поменять команду? И готовы ли вы его отпустить, если он об этом попросит?



– Если завтра кого-то не будет в составе, считайте, что у него конфликт с Газзаевым... Что касается Олега, то он 17-го марта отправляется на обследование по поводу проблем с коленом, которые тянутся еще со сборов. Мы ему давали уже несколько пауз, но в итоге проблема осталась – колено по-прежнему мешает Олегу заниматься. Так что ясность тут наступит только после обследования. Или же придется делать операцию, или же будет необходимо пройти курс определенных процедур. Колено мешает ему заниматься… А насчет всего остального – можете спросить у него сами.



– В последнее время появляется много информации, что вы можете возглавить сборную России. Как вы объясните эту ситуацию?



– Я уже отвечал на этот вопрос. У меня есть четкая договоренность с Игорем Михайловичем, у меня есть контрактные обязательства, которые я обязан выполнять. У меня впереди еще два с половиной года.

Постскриптум



Хочется верить Валерию Георгиевичу, что лишь через полгода он понял, «где собака порылась» и почему «Динамо», которое он собирался через три года привести к победе в Лиге чемпионов, на поверку оказалось не готовым к штурму.

Что ж, теперь наберемся терпения и будем терпеливо ждать, когда поддержанная тренером молодежь наконец-то «выстрелит». Не знаю, как там будет в дальнейшем с Лигой чемпионов или, на худой конец, с Лигой Европы – на повестке дня у тренера и его команды, бесспорно, – звание чемпиона Украины. В противном случае – его никто не поймет!..



На одном «вредительском» форуме прочитал провокационный коммент: будто бы Валерий Георгиевич, убедившись в тщетности своих усилий, провоцирует болельщиков и динамовское руководство на досрочное расторжение прежних договоренностей. А тут еще Россия, рассчитавшись с Хиддинком и решив сэкономить на новом приглашении «на сборную» иностранного коуча, сделала предложение временно находящемуся в творческой «ссылке» Газзаеву…



Прочитал и ужаснулся: неужели даже теоретически возможны такие «длинные» и подлые комбинации?.. Верь после этого людям!



Пока что я Валерию Георгиевичу верю!

