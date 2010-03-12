Руслан Савлохов: «Возможно, сосредоточиться на поединке с Азербайжаном Стаднику помешало понимание, что его обворовали»

Неприятности для украинской команды начались еще до вылета в российскую столицу. Одним из последних решений абсурдного правления Юрия Павленко на посту министра по делам семьи, молодежи и спорта был отказ Ассоциации спортивной борьбы Украины в продлении статуса национальной. Если вспомнить, что немногим ранее Минмолспорт не предоставил соответствующего статуса Федерации тенниса Украины, то такие шаги агонизирующего состава министерства больше походили на сведение личных счетов.



«Чего можно ожидать от министерства, если его возглавляют люди, которые практически стали врагами спорта? – прокомментировал данную ситуацию президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев официальному сайту Ассоциации. – Впрочем, статус «национальной» - вопрос времени. Олимпийские Игры в Ванкувере еще раз доказали фактическую бездеятельность министерства. Мне было бы стыдно смотреть в глаза нашим соотечественникам. Эту работу должны выполнять морально ответственные люди, которые не только могут ходить в олимпийской экипировке за спинами чемпионов, но и делать все, чтобы спортсмены чувствовали себя нужными государству».



Впрочем, как известно, вчера эпоха правления Павленко на посту руководителя Минмолспорта завершилась. Его заменил Равиль Сафиуллин. А значит, есть надежда, что Ассоциации, которую на международном уровне представляет одна из самых успешных сборных, предоставят заслуженный статус.



Гораздо сложнее будет разрешить свои личные проблемы серебряному призеру Олимпиады в Пекине Андрею Стаднику. Как известно, в ночь с 22 на 23 февраля воришки ограбили львовскую квартиру Стадников, вытащив из жилья вещей на сумму 57 тысяч долларов США. Но самое прискорбное, что вместе с остальными ценностями были сворованы две олимпийские медали, добытые на Играх в Пекине-2008 Андреем и его супругой Марией. Логично, что в Москву Андрей отправился с мыслями, далекими от борьбы.



Но настоящая беда с украинской командой произошла уже непосредственно в российской столице. Прямо в зале стало плохо генеральному секретарю Ассоциации спортивной борьбы Украины Леонтию Гадайчуку. Леонтий Юрьевич был госпитализирован, а врачи констатировали у него инфаркт. Поскольку дорога стала каждая секунда, консилиум принял решение оперировать господина Гадайчука. К счастью, операция прошла успешно, угроза жизни миновала. «Все мы ждем, когда Леонтий Юрьевич вернется на свое рабочее место» - говорит главный тренер сборной Украины Руслан Савлохов.



Но, несмотря на численные неприятности, на Кубке мира Украина выглядела достойно. Победив в групповом турнире команды Турции (4:3) и Беларуси (5:2), при поражении от России (1:6), подопечные Савлохова получили право бороться за третье место с действующим обладателем трофея – командой Азербайджана. К сожалению, поведя после двух стартовых схваток со счетом 2:0 (свои поединки выиграли представитель весовой категории до 55 кг Николай Айвазян и выступающий в весе до 60 кг Василий Федоришин), последующие пять украинские борцы проиграли.



Таким образом, Украина стала четвертой. Результат, в принципе, неплохой, учитывая, что впереди оказались только на самом деле великие борцовские страны – Россия, Иран и Азербайджан. Вместе с тем, подводя итоги московского вояжа с корреспондентом «СПОРТглавреда», Руслан Савлохов был довольно самокритичным.



- Признаюсь, едва ли не впервые за последние годы все участники мирового кубка приехали сильнейшими составами, - начинает разговор Руслан Сосланович. – Мы в Москву повезли трех опытнейших борцов – призеров Олимпиады-2008 Василия Федоришина (до 60 кг), Андрея Стадника (до 66 кг) и Тараса Данько (до 84 кг). Вместе с ними выступали молодые Николай Айвазян (до 55 кг), Джамбули Цотадзе (до 74 кг) и Павел Олийнык (до 96 кг). Тяжелейший вес – до 120 кг – представлял еще не набравший оптимальной формы Иван Ищенко. Напомню, что Ваня перенес тяжелейшую операцию и не выступал более года.



Согласно жребию, нам в групповом турнире выпало бороться с основным фаворитом – сборной России. Видимо, россияне тоже считали нас главным соперником, поскольку на стартовую встречу с белорусами они выставили второй состав. С нами боролась уже полноценная основа. Так получилось, что выиграть нам удалось лишь одну схватку – Стадник победил Адама Батирова. Хотя были шансы на победу и у Айвазяна, которому противостоял действующий чемпион Европы Нариман Исрапилов.



В противостоянии Украина – Россия наиболее ожидаемой была встреча Василия Федоришина и Бесика Кудухова…



Тяжело сказать, что Вася проиграл эту схватку. Поединок был равным, но Федоришин уступил по жеребьевке. В обоих периодах счет был 0:0 и оба раза право брать захват за ногу выпадало Кудухову. Подобное произошло также в полуфинале чемпионате мира-2009. Потому у меня есть все основания говорить, что во встречах Бесика и Василия россиянин впереди 2:0 исключительно по везению. Будь жребий более благосклонен к нашему борцу, впереди с таким же счетом мог быть он.



Хотя сама схватка Кудухова и Федоришина получилась очень интересной. Россиянин молодой, агрессивный, он больше атаковал. Но Вася уже хорошо изучил его манеру, потому отлично защищался. Более того, Бесик допустил несколько ошибок, которые Федоришин вполне мог использовать и взять баллы. Но мелкие тактические просчеты не позволили этого сделать. Впрочем, ничего страшного. Думаю, что это соперничество продлится до Олимпиады-2012.



Если судить сугубо с протокольной части, то у Украины были все шансы занять третье место. При счете 2:0 в нашу пользу во встрече с Азербайджаном Стадник казался явным фаворитом схватки с бронзовым призером чемпионата Европы-2008 Эмином Азизовым. Но Андрей проиграл, а за ним уступили и все остальные…



Действительно, после того, как Айвазян одолел бронзового призера прошлогоднего чемпионата мира среди юниоров Яшара Алиева, а Федоришин справился с обладателем серебра того первенства Агахусейном Мустафаевым, у нас были все основания надеяться на общую победу. Но что произошло со Стадником во встрече с Азизовым, мне трудно объяснить и сейчас. В этой встрече я не увидел того Стадника, которого мы привычно видим на ковре. Андрея как будто подменили. Он проводил какие-то непонятные для меня приемы. Сложно сказать, в чем причина. Возможно, дело в психологии. Не каждый человек сможет спокойно соревноваться, понимая, что дома на него ждет обворованная квартира.



Вместе с тем, три предыдущие поединка Стадник провел блестяще. Сначала он одолел молодого турка Болата Ясина, потом выиграл у дважды призера чемпионатов Европы в категории до 60 кг Адама Батирова из России. Но особенно отметил бы схватку Андрея с чемпионом Европы 2007 года Альбертом Батировым из Беларуси. Красивый поединок, который Стадник в третьем периоде выиграл на туше. А потом – эта непонятная схватка с Азизовым. Конечно, выиграй ее Андрей – мы повели бы 3:0. А это уже не только большое преимущество в счете, но и психологический заряд для тех, кто боролся следом.



Конечно, такой резкий контраст в выступлениях меня как главного тренера не может не волновать. Выиграть у трех сильнейших оппонентов, а потом уступить более слабому? Уверен, что Стадник обязан был выигрывать у Азизова в любом состоянии. Видимо, нужно что-то менять в психологическом настрое на схватки. Буду общаться с Андреем и попытаюсь выяснить, что с ним происходит на самом деле.



Тарас Данько на Кубке мира две схватки выиграл, две проиграл. Как оцениваете его выступление?



Как достойное. Тарас отборолся на своем высоком уровне. Данько выиграл у турка Сердара Боке и белоруса Сослана Гатциева. Это сильные соперники. Проиграл он титулованным оппонентам – чемпиону мира среди юниоров 2008 года Абдусаламу Гадисову из России и призеру двух чемпионатов Европы Наурузу Темрезову из Азербайджана. Это те проигрыши, после которых у тренера нет претензий к подопечному. Достойные соперники и достойная борьба, да еще и при условии, что были спорные моменты, связанные с судейством.



Так или иначе, Стадник и Федоришин выиграли по три схватки и проиграли всего по одной. У Данько – два выигрыша, два проигрыша. Зато остальные выиграли только по одной встрече. Видимо, чтобы претендовать на победу в командном турнире, трех высококлассных борцов недостаточно…



Согласен. Возьмем, к примеру, Николая Айвазяна. Казалось, победой на Киевском турнире он реабилитировался за провальное выступление на Гран-при Ярыгина в Красноярске. Но теперь следует очередной провал на Кубке мира. В первых трех схватках в Москве Николай отборолся еще хуже, чем Стадник с Азизовым. Для меня загадка, что происходит с Айвазяном. Человек претендует на первые роли в сборной, а может напрочь проваливать турнир за турниром.



Возможно, когда уровень соревнований настолько высок, Николай не выдерживает морально. Вместе с тем, в заключительной для себя схватке с азербайджанцем Алиевым Айвазян выглядел достойно. В этом поединке Коля продемонстрировал совершенно иную, чем в первых трех встречах борьбу. В любом случае, средний уровень выступлений Айвазяна меня не устраивает. С такой борьбой он не достоин представлять Украину на международном уровне.



Но ведь очевидно, что внутри страны Айвазян действительно сильнейший…



Это при условии, что дома у представителей до 55 килограммов есть конкуренция. Но ее средний уровень не очень высок. К примеру, Айвазян с Леденевым здесь борются друг с другом, выигрывают соревнования и думают, что международный уровень примерно такой же, как их личный. Но они глубоко ошибаются. Пусть берут пример с Федоришина, Стадника и Алдатова и доказывают свое мастерство за рубежом.



В противном случае не стоит обижаться, когда после побед над слабыми соперниками в чемпионате и кубке Украины не попадаешь в состав сборной на первенства Европы и мира. А толку включать в команду борца, способного пробороться один круг? Стране это не нужно. Более того, поражение поражению рознь. Бывают случаи, когда человек проигрывает, а достоин называться чемпионом. Если человек старался, бился, но проиграл, я не скажу ему ни слова. Но если ты можешь бороться, но не делаешь этого, то терпеть такое отношение сложно.



В категории до 74 кг на сей раз Украину представлял Джамбули Цотадзе, занявший на Киевском турнире третье место следом за своим соотечественником Гией Чихладзе…



Гия ездил на чемпионат мира. Сейчас мы решили попробовать на таком уровне Цотадзе. Вывод? Джамбули пока не хватает ни опыта, ни техники, он обладает слишком скудным арсеналом приемов. Слабо. Я ожидал от Джамбули большего. В любом случае, будем пробовать. В Минск на турнир имени Александра Медведя повезем еще одного третьего призера «Киевского международного» Дмитрия Рочняка. Посмотрим, кто из этих ребят лучше борется на выезде и для участия в Олимпиаде-2012 изберем самого достойного. Это касается всех неблагополучных для нас весов – до 55 кг, до 74 кг, до 96 кг, до 120 кг. Благо, в запасе есть еще более двух лет времени.



Наверняка, большего вы ожидали и от представителя категории до 96 кг Павла Олийныка…



Действительно. Могу сказать, что Павел достойно выглядел во встрече с бронзовым призером Олимпиады-2008 Хетагом Газюмовым из Азербайджана. Также в актив Олийныку стоит отнести чистую победу на туше над Амархаджи Махамедовым из Беларуси. Но турку Серхату Балчи и россиянину Георгию Кетоеву Павел не сумел противопоставить ничего. Вероятнее всего, Олийныку пока не хватает техники и опыта.



На киевском турнире в весе до 96 кг себя очень здорово проявил крымчанин Илимдар Саидов, победивший всех внутренних конкурентов – Олийныка, Евгения Духина, Валерия Андрийцева. Уступил он лишь действующему чемпиону мира, олимпийскому чемпиону Афин Хаджимураду Гацалову из России. Возможно, на Кубок мира стоило повезти как раз Илимдара?



В прошлом году Саидов поучаствовал во многих международных стартах, в частности, в Кубке мира и чемпионате Европы. По большому счету, там он себя не проявил. Мы не сбрасываем его со счетов, но должны попробовать его конкурентов. Главная проблема всех выше перечисленных вами борцов – отсутствие стабильности. Ровно, как Василий Федоришин, эти борцы выступать пока не способны.



Относительно веса до 120 кг вы уже дали понять, что Ищенко покамест не готов к выступлениям на таком уровне физически. Исходя из этого, возможно, стоило попробовать на Кубке мира молодого Вячеслава Музаева, который на киевском турнире занял третье место?



Ване тоже нужно обретать былые кондиции. Исходя из этого, приятно, что Ищенко удалось победить бронзового призера чемпионата мира-2006 Руслана Шейхова из Беларуси (к слову, этому борцу в разное время уступали украинцы Саидов, Тесминецкий и Андрийцев – авт.). А Музаев выступит на турнире имени Александра Медведя 13-14 марта в Минске. Кроме него, в этой весовой категории в белорусской столице проверим Евгения Дзюбака.



Из лидеров в Минск не отправляете никого?



До чемпионата Европы ведущие борцы будут тренироваться и проводить контрольные схватки. Думаю, уже через неделю мы определимся с составом на первенство континента, которое стартует 11 апреля в Баку (Азербайджан) окончательно. Кроме выше упомянутых Рочняка (до 74 кг), Леденева (до 55 кг), Музаева и Дзюбака, в Беларуси посмотрим на представителя весовой категории до 96 кг Михаила Доценко, занявшего на киевском турнире второе место. Также надеялся увидеть на минских коврах бронзового призера чемпионата Европы-2009 в весе до 120 кг Василия Тесминецкого. Но мне сообщили, что он защемил ногу и бороться не сможет. На возвращение еще одного тяжа Вадима Тасоева можем рассчитывать, в лучшем случае, к летнему чемпионату страны.



Представитель категории до 84 кг Ибрагим Алдатов, травмировавшийся на красноярском турнире, уже восстановился?



Да, Ибрагим в обойме и он претендует на место в сборной на чемпионате Европы. Но кто сильнее на данный момент – Алдатов или Данько – покажут ближайшие контрольные схватки.

