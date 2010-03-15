Игорь Суркис: «У Газзаева такое видение. Правильное оно или нет – покажет только время.»

Итак, «Динамо» ценой неимоверных усилий заработало три очка в домашнем матче против полтавской «Ворсклы». Хоть нули на табло в первом тайме ни в коем случае не отражали количество нереализованных моментов у ворот гостей: один только Шевченко имел два стопроцентных голевых моментов, плюс к этому – промахи Ярмоленко и Милевского!



Но дело даже не в этом: организация командных действий подопечных Газзаева, мягко говоря, оставляла желать лучшего – лишь на 24-й минуте был произведен первый удар в сторону ворот Долганского, а до этого «Динамо» с упорством, достойным лучшего применения, методично выстраивало свои атаки через левый фланг, где один за другим «порол» свои моменты Ярмоленко. То перспективный выход «один в один» загубит, то передачу партнеру сделать не сумеет, то, приглашая к атаке Маграо, «обрежется»… Что же касается его бразильского партнера, то даже неспециалистам давным-давно стало ясно, что Жерсон – скорее не защитник, а вполне приличный «хав». Налицо и отличная «функционалка», и скорость, и дриблинг, и, что немаловажно, – великолепный удар с неудобной «тещиной» ноги!.. В этой связи, совершенно непонятно, почему «стандарты» с его «точек» исполняют то Шевченко, то Еременко!..



Несогласованность действий Ярмоленко и Маграо часто приводили к тому, что практически все свои контратаки в первом тайме полтавчане провели на левом фланге обороны «Динамо». И, слава Богу, что, в конце концов, терпение Газзаева лопнуло и он, словно реагируя на настойчивые требования трибун, не дожидаясь свистка на перерыв, заменил Ярмоленко на Бадра Эль Каддури. Эта ситуация в какой-то степени напомнила первый матч с «Рубином», когда Маграо и Ярмоленко своей активной несогласованностью сводили на нет атакующие усилия команды… Заглянув в свой отчет о том матче, я нашел такую цитату: «Атаки «Рубина» казались более опасными: особенно угрожающе выглядел Карадениз, который на правом фланге «связывал» своей активностью Маграо, Алмейду и даже Ярмоленко… И стоило тем замешкаться во время своих перепасовок – тут же следовал очередной «турецкий» прорыв…».



А потом нашлась еще одна цитата: на этот раз Игорь Суркис в послематчевом интервью отметил гениальность главного тренера «Динамо». «Мне кажется, в первом тайме у нас не было фланговых скоростей, поскольку быстрые Ярмоленко и Маграо закрывали эту зону друг другу. А когда вышел Гусев и освободилось пространство для Маграо, сопернику стало не понятно, кого держать…».



Маграо тогда даже гол, во многом решивший судьбу матча, забил!..



И вот когда в субботу Каддури привычно закрыл свой фланг, а Маграо, почувствовав свободу, устремился вперед, командные действия динамовцев приняли совершенно иные очертания. Вот, если бы еще в конце игры бразилец, оказавшись с глазу на глаз с опытным Долганским, сумел перехитрить вратаря – цены бы ему не было!..



20-й тур чемпионата Украины. «Динамо» – «Ворскла» – 1:0.



Киев. Стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского. Чуть больше 12 тысяч зрителей. –4 °C



Главный арбитр: Евгений Геренда (Калуш)

Ассистенты: Николай Васюта (Ровно), Виталий Демьяненко (Мукачево)



Голы: Шевченко, 55



«Динамо»: Шовковский, Да Силва, Хачериди, Алмейда, Вукоевич, Еременко (Зозуля, 90), Маграо, Нинкович, Ярмоленко (Эль Каддури, 38), Шевченко, Милевский (Михалик, 83)



«Ворскла»: Долганский, Матвеев, Медведев, Даллку, Цурри, Чеснаков, Маркоски, Кулаков, Оника (Чичиков, 78), Есин (Тимченко, 85), Янузи



Предупреждения: Маграо, 90 – Матвеев, 61





А ведь все могло измениться еще на 53-й минуте игры, когда Янузи, получив пас в непосредственной близости от одинокого Шовковского, вместо того, чтобы спокойно наказать динамовских защитников за их вопиющую несыгранность, с нескольких метров выстрелил куда-то в район табло!.. С расстояния в пятьдесят метров мне показалось, что Валерий Георгиевич схватился за сердце – несостоявшийся гол вполне мог оказаться последним в его киевской карьере…

И тут произошла ситуация, которую давным-давно «обсасывают» футбольные провидцы: «не забиваешь ты – забивают тебе!»… В простонародьи ее называют также – «оборотка»… Маграо, получив на левом фланге пас из глубины поля, в одно касание переправил его Шевченко и тот, удачно обработав мяч, неожиданно для всех выскочил один на один с вратарем. Долганский, который на протяжении всего матча играл безупречно, на этот раз как-то неловко выбросился навстречу… Красавец-гол стал сотым в динамовской карьере Шевченко.

Небольшое авторское отступление о пользе своевременной замены



Мое место в ложе прессы оказалось рядом с двумя, вполне компетентными в вопросах околофутбольной жизни специалистами: один – спортивный тележурналист, то и дело комментирующий возникающие на поле события, другой – то ли сотрудник динамовского клуба, то ли человек, находящийся в непосредственной близости от него… Так вот, когда Ярмоленко «запорол» несколько моментов, я высказал предположение, что, если Газзаев его в ближайшее время не заменит, нам остается уповать лишь на спасительный пенальти!



– Да, что вы: чтобы Валерий Георгиевич заменил Ярмоленко – такого никогда не будет! – авторитетно заявил журналист… А «динамовец» засмеялся: – Андрей – его «священная корова»!



Но Ярмоленко продолжал поражать зрителей своей безалаберностью и мои соседи постепенно начали склоняться к мысли, что, наверное, парнишку все же надо убирать. «Но ведь будет страшный удар по самолюбию: как бы он не сломался!»…На что я, скрепя сердце, ответил: «Сколько же можно Ярмоленко подавать надежды, а тренеру «тупить» с этой порочной схемой игры? И лучше бы это сделать до перерыва, чтобы до «восходящей звезды» наконец-то дошло, что доверие тренера и высокую зарплату надо отрабатывать не только на тренировках, но и в матчах с «середнячками» турнирной таблицы».

Когда к бровке подошел Эль Каддури и четвертый арбитр «зажег» табло с цифрой «9», соседи уважительно обернулись ко мне: – Кого мы следующего будем менять? – Конечно, Милевского! Ну, а, если пропустим гол, то дойдет очередь и до Газзаева!..



Кстати, Валерий Георгиевич, обиженный на своего уходящего с поля «любимчика», демонстративно отвернувшись, не подал ему руки… Симптомчик, не правда ли!..



Что же касается «замены» самого Газзаева, то до нее дело не дошло – тренера выручил Андрей Шевченко, забив гол… А вот Милевский, похоже, «переиграл» – лишь на 83-й минуте его заменил Михалик. Хотя, передай Артем свою капитанскую повязку Шевченко минут на двадцать раньше, вполне возможно, «Динамо» сумело победить бы более уверенно.



Таким образом, полтавская команда отнюдь не выглядела такой себе «галушкой», в очередной раз подтвердив свое реноме «крепкого орешка» для «Динамо»: их предыдущие матчи в нынешнем сезоне уже дважды заканчивались вничью. Так было в Суперкубке Украины, когда лишь в серии послематчевых пенальти киевляне сумели стать обладателями почетного трофея, а также в матче первого круга чемпионата.

В первом тайме Янузи, опередив Хачериди, головой едва не отправил мяч в «девятку», но слегка «промазал»… Потом только отчаянный прыжок Шовковского, сыгравшего на опережение, сорвал атаку гостей… Зрителям такие «проколы» в обороне напомнили первые безрадостные матчи…



Но потом здорово сыграл Шевченко и зрители воспрянули духом: отправив Еременко на фланг, он устремился во вратарскую и, если бы не «сейв» Долганского, снявшего у него мяч с головы, вполне мог бы открыть счет… Через пять минут у Андрея была возможность отличиться еще раз: Милевский сыграл пяткой прямо ему под удар, но мяч, вместо того, чтобы оказаться в воротах, «облизал» перекладину!..

До перерыва команды обменивались «стандартами», невынужденными потерями мяча в центре поля и… ожиданием свистка арбитра.



На второй тайм, вполне очевидно, хозяева вышли с желанием диктовать строптивым гостям свои условия, но, как известно, «благими намерениями устлана дорога в ад»!.. Уже первый откровенно опасный, даже не просто, а мегамомент, возникший у ворот хозяев, вполне мог перевернуть все с ног на голову. Алмейда невесть зачем покатил мяч в сторону Хачериди и ошибся – того «обокрал» Маркоски и мягко переадресовал набегающему Янузи… Трибуны ахнули от ужаса: до ворот – всего ничего, и вряд ли Шовковский сможет здесь в чем-то помочь… Ну, а Ахмед так «ахнул» по воротам, что даже в створ не попал!.. Уверен, что вряд ли среди двенадцати тысяч зрителей, пришедших на стадион, набралось бы человек двенадцать, которые не сумели бы в похожей ситуации не попасть в «однокомнатную квартиру». Это так в старину футбольные гурманы называли площадь ворот: длина – 7.32 метра, помноженная на высоту – 2.44 метра – чем не «гостинка»…



Впрочем, ошибался не только легендарный бомбардир: с расстояния в пять метров не смог попасть по мячу Милевский, не сумел переиграть Долганского и Маграо…



Честно говоря, приятно удивила не столько игра динамовцев, сколько единодушие болельщиков, которые, оказывается, разбираются в футболе: сотворив в свое время из Милевского кумира, они искренне освистали «Тёму», покидающего поле… И хоть тренер капитана обнял и за что-то даже поблагодарил, однако никто уже не сомневался, что лидером команды становится Андрей Шевченко, который с каждым днем выглядит все лучше. И пусть он пока что реализует всего лишь один голевой момент из трех: уверен, вернись «Шева» завтра в «Милан» – на «Сан-Сиро» по этому поводу были бы выкуплены все 82 955 мест!..



А «Ворскла», временами владея небольшим территориальным преимуществом и организуя многоходовые комбинации, все же действовала без особого азарта. И хоть выглядело это достаточно симпатично, что-то не верилось, что перед командой была поставлена задача – вывезти из столицы больше одного очка…



С 83-й по 88-ю минуту Маграо трижды подряд подает угловые, но в толчее у ворот Долганского высокие защитники гостей оказываются «на высоте»…



И лишь в компенсированное арбитром время полтавчане решились на отчаянный штурм – «последний и решительный»… Увы, время вышло!..



Когда после финального свистка арбитра из Калуша Евгения Геренды журналисты, следуя призыву Елены Гуц, двинулись в сторону пресс-конференции, Валерий Газаев, давая у бровки поля телевизионное флеш-интервью, отметил хорошую игру и кошмарную реализацию своей команды. И пообещал… помолиться по этому поводу!.. Николай Павлов, неудержимый темперамент которого сравним разве что с эмоциональностью Йожефа Сабо и необузданностью Виталия Кварцяного – неожиданно рассыпался в дифирамбах киевскому «Динамо», а также «прошелся» в адрес тех лжепатриотов, которые «катят бочку» на чемпиона. Оно и понятно: Николай Петрович – киевлянин, и, где бы он ни работал, наш город навсегда остается его родиной…



Если давать какие-то оценки матчу, то стоит признать, что странно видеть «Ворсклу» среди тех, кто, обладая вполне приличным набором исполнителей, вот уже несколько лет довольствуется положением крепкого середнячка, умеющего время от времени попортить нервы и «Динамо», и «Шахтеру»… Можно понять и руководителей клуба, и тренерский штаб, которые, трезво оценивая свои силы, дрейфуют между «спринтерами» и «стайерами»: в чемпионате страны требуется строго придерживаться строго спланированной марафонской тактики. Иначе можно уподобиться конькобежцу из песни Владимира Высоцкого, которого заставили бежать «на десять тыщ», а он «рванул, как на пятьсот – и спекся!»



Это залетным тренерам-легионерам, выкупленным провести несколько удачных матчей в рамках континентального турнира, удается стать героями. Наверное, скорее – «калифами на час», после которых все начинается сначала... А вот от тренера-пахаря, продирающегося через тернии отечественного чемпионата, все требуют настраивать своих игроков на максимальную отдачу в каждом матче. Хотя, какая разница, с каким счетом проиграет команда, не претендующая на место в «еврозоне», в Киеве или Донецке – 0:5 или 0:1!..



В субботу многим на трибунах показалось, что, имея «на руках» вполне боеспособный коллектив, тренер несколько перестраховался и, вполне очевидно, больше подумывал о маленькой земной «синичке», чем о большом, но призрачном «журавле» в небе…



Недаром, наверное, в послематчевом комментарии президент «Динамо» Игорь Суркис сказал, что тренер «Ворсклы» четко знает, чего хочет от своих подопечных. Наверное, это знание основано на информации о готовности команды на данный момент. Но, как по мне, полтавчане вполне готовы противостоять сегодняшнему «Динамо»: стоило чуть дольше придерживаться тактики первого тайма и стараться как можно дальше отодвигать динамовскую атаку от своей штрафной… Что же касается полтавского нападения – маловато у них настоящих форвардов: тандема Маркоски-Янузи – явно недостаточно для того, чтобы справляться даже с такой «проходимой» обороной, как динамовская.



Впрочем всезнающие интернет-форумы предлагают набраться терпения и продолжать надеяться, что у Павлова не пропадет желание работать в Полтаве… Хотя трудно в нынешнем сезоне рассчитывать на больший успех «Ворсклы», чем середина турнирной таблицы, если руководство не способно расщедриться на более оптимальный состав. В наличии – футболисты старательные, работящие, только вот до среднеевропейского они пока еще не дотягивают: разве что – до среднеукраинского уровня… Но даже в этом случае класс многих исполнителей уже не совпадает с нашими желаниями: кто-то пока еще молод, кому-то не дано играть «на уровне».. Однако добротных мастеров среди свободных агентов уже не найти, ну, а «про дешевый сыр» давно уже наслышаны даже приготовишки… А ведь трансферное окно было так долго открыто…



А пока что Николаю Петровичу Павлову придется, как и прежде, демонстрировать свой безудержный темперамент и безграничный полтавский патриотизм и улыбаться журналистам на пресс-конференциях…

Что касается киевлян, то, не имея Pro-диплома, я с трудом (разве что с позиции болельщика) смогу несколькими крупными мазками набросать «картину маслом», посвященную игре действующего чемпиона Украины… И, тем более, не буду даже пытаться «учить» Валерия Газзаева, как следует играть с тем или иным соперником. Хотя «на поверхности лежит» отсутствие толкового плеймейкера, способного связать защиту соперника, а также толкового нападающего, хоть раз за игру попадающего в ворота – без них ничего не получится…



По всей вероятности, опытный российский «коуч» находится сегодня в поиске: по-видимому, ему придется взять обратно свое обещание за три года, отведенные ему по контракту, втащить «Динамо» на футбольный Олимп. Вот только не надоело бы Валерию Георгиевичу расчищать наши «авгиевы конюшни»: помнится, только могучему Гераклу удалось, направив через них воды двух бурных рек, этого добиться… И при том, всего за за один день!.. Неужели нам, как всегда, остается надеяться на еще один миф?.. Ну, и ладно – не в первый раз: поживем – увидим!.. Как говорил классик: «Будем посмотреть!»…



А еще мне понравился такой комментарий в Интернете: «Команда, претендующая на звание чемпиона, в составе которой играет обладатель «золотого мяча», не имеет права так бледно выглядеть. Если бы «Динамо» даже просто перекатывало мячик в свое удовольствие, не желая позорить «Ворсклу» – было бы понятно, однако киевляне изо всех сил, «не щадя живота своего», «рубились»!.. И победили буквально «на флажке». Признайтесь, нравятся ли вам команды, которые на поле только и умеют, что «убиваться» самим и калечить других?.. А вот я люблю те команды, которые еще и играть умеют, с удовольствием аплодирую нападающим, которые умеют красиво финтить, полузащитникам, которые могут отдать через полполя точный пас на ход своему партнеру, защитникам, которые могут не только отобрать мяч чисто, не хватая соперника за футболку, но и отдать первый пас партнеру. Жаль, но всего этого в субботнем матче я вообще не увидел»...

Послематчевая пресс-конференция



Первым, как и положено, появился тренер гостей: по выражению его лица трудно было представить, что в раздевалке ему пришлось успокаивать своих парней… Похоже, те были удовлетворены, что выполнили программу-минимум – проиграли лидеру, которому, кровь из носу, необходимо было не только победить, но и вернуть расположение своих болельщиков.



Николай Павлов:



– Мы знали, куда и к кому едем, и в каком состоянии находится «Динамо» после двух относительно неудачных матчей. Правда, я считаю, что они прошли для киевлян нормально, хотя результаты был не такие, к которым команда приучила своих болельщиков. В футболе нельзя все время побеждать со счетом 6:0 или 5:0 – так все время не бывает. Я думаю, что «Динамо», пока в нем играют такие футболисты, как Шовковский, Шевченко, Милевский, никогда не будет плохой командой, как поспешили охарактеризовать киевлян после двух игр.



Что касается сегодняшней игры, то по голевым моментам небольшой перевес был на стороне «Динамо», но в футболе иногда бывает так, что решающим оказывается один полумомент. Мы могли надеяться на ничью, а так после неиспользованного Янузи момента последовала «оборотка», и Шевченко, лишний раз подтвердив свой класс, сделал то, что не могла сделать вся наша команда.



– Не показалось ли вам, что «Ворскла» сегодня недостаточно эффективно сыграла в атакующей фазе?



– Я не открою Америку, если скажу, что мы играем так, как нам позволяет соперник. Это, видимо, заслуга киевлян, что они не позволили нам сегодня сыграть в атаке так успешно, как мы могли бы сыграть. Я думаю, что и в Донецке, и в Киеве мы выглядели достойно, особенно учитывая наш подбор игроков. Сегодня впервые после паузы появился на поле Есин, и в его действиях, видимо, сказывалась нехватка игровой практики. Также состоялся дебют Саши Оники. То есть сегодня впервые в этом году сыграли сразу два наших футболиста. Думаю, это сказалось на наших коллективных действиях. Может, не было должной сыгранности, уверенности в своих силах. Отсутствие на поле Красноперова, который играет большую роль в нашей команде сегодня, тоже сказалось. Но это я говорю не в оправдание. Думаю, что все наши игроки, которые были сегодня на поле, выглядели достойно, и у меня к ребятам претензий ни по самоотдаче, ни по игре нет. Во всяком случае, это я могу говорить, исходя из того, что я видел, находясь у тренерской скамейки. Находясь на трибуне, а у меня есть и такой опыт, сделал вывод, что оттуда видение футбола иное.



– Так может вас еще раз дисквалифицировать?



– К сожалению, это может сказаться только на моем восприятии игры, но никак не на результатах команды.



– Прокомментируйте игру Чеснакова. Создалось впечатление, что он чересчур увлекался игрой на Маркоски.



– У нас сегодня не было Безуса. А Чеснаков, Матвеев, Янузи – это исполнители, которые еще год назад не являлись игроками основного состава. Поэтому, возможно, сказалась нехватка игрового опыта. Что касается вашего вопроса, то, вероятно, просто сказывается, что Чеснаков и Маркоски дружат. Основной же зоной ответственности Чеснакова была центральная зона, откуда идут все атаки «Динамо», все подключения, где очень часто оказывался Шевченко и создавал нам определенные проблемы. Еще в первом тайме Андрей мог забить нам, и как раз по причине того, что в этой зоне не оказалось Чеснакова. Но это огрехи, которые с опытом будут преодолены. В любом случае, для Чеснакова сыграть против Шевченко – дорогого стоит.



- Почему сегодня не было Безуса?



– В прошлой игре, если вы помните, мы его заменили из-за повреждения мышцы. К сожалению, мы не имеем возможности тренироваться на хороших полях – у нас в Полтавской области погода намного хуже, чем в Киеве. Получив травму в прошлой игре, Безус в тренировочном процессе лишь усугубил ее. Сегодня он был в запасе, но мы не рискнули его выпустить. Будь Роман в полной готовности, он, безусловно, нам помог бы: хороший дриблинг, умение взять игру – это могло бы принести определенную пользу. Считаю, что в «Ворскле» появился нестандартный футболист.



– Оцените игру Главины и Ярмаша во вчерашнем матче дублирующих составов, на котором вы были одним из внимательных зрителей.



– Вчерашний день – не исключение. Я не пропускаю ни одной игры с участием нашего дублирующего состава. А появление в основном составе «Ворсклы» молодежи – лишнее подтверждение того, что наши дублеры растут как футболисты. Мы не просто говорим, что мы на них надеемся, мы фактически делаем на них ставку.



В одном из интервью я прочитал, что Главина, по его же словам, готов процентов на девяносто. Если игрок будет готов хотя бы на 99 процентов, тогда ему можно будет доверять. Видимо, сказалась нехватка игровой практики в загребском «Динамо», где он всей душой хотел выступать, чтобы быть на виду у тренеров национальной команды. Видя, что он там не играет, мы сделали все возможное, чтобы вернуть его раньше окончания арендного срока. Он пошел на снижение зарплаты в два раза, только чтобы вернуться в Украину. Я думаю, это говорит о том, что он хочет здесь играть, а будет или нет – покажет время.



– Что получилось и не получилось из того, что вы планировали на сегодняшний матч?



– Мы планировали взять хотя бы очко, о чем я говорил в одном из интервью. Но этого не получилось. Естественно, я недоволен, что нам не удалось сыграть хотя бы вничью, но я доволен тем, как мы сыграли с «Динамо». Во всяком случае, после сегодняшнего матча врачи мне не сказали, что мы кого-то потеряли… В кадровом вопросе мы несколько ограничены, поэтому дорожим футболистами, которые есть в распоряжении. Замена Есина как раз и была связана с тем, чтобы он не усугубил свою травму. По игре к нему нет претензий.

– А правильно ли требовать от команды результата, если у нее нет нормальных условий для подготовки?



– А с меня и не требуют результат. Но я требую результат с футболистов. Мне интересно работать там, где можно достичь нового результата. Как-то я сказал, что мы «выпрыгнули из штанов», удачно сыграв в прошлом сезоне. Но мы добились успеха. не благодаря, а вопреки всем трудностям, которые у нас были. Это делает наши успехи еще более значимыми.



А инфраструктура клуба пока действительно отстает от результатов, которые показывает команда. Поэтому руководство и не требует от нас ничего сверхъестественного. У нас молодые, грамотные, мудрые руководители. Но и мы сами не можем стоять в стороне от того, что происходит вокруг.



– А как продвигаются дела с возведением новой базы «Ворсклы»?



– Разговоры ведутся. Но все дело в том, что земля принадлежит области, а областное руководство пока что не идет нам навстречу. Поэтому в данный момент идут судебные тяжбы – возможно, с новой властью ситуация изменится,

тем более проект самой базы у нас есть.



– Многое в вашей игре зависит от Маркоски. Вы согласны с тем, что Вукоевич сегодня просто выключил Йована из игры?



– Сегодня Маркоски выглядел намного лучше, чем в двух предыдущих играх – он «набирает»... В матче с «Шахтером» лучшим игроком назвали Дуляя, который не дал сыграть Маркоски, в сегодняшней игре вы выделяете Вукоевича. Считаю, что сегодня Маркоски сыграл уже получше. Возможно, это связано и с тем, что поле стадиона «Динамо» лучше, чем поля, на которых мы проводили две предыдущие игры.



– На «Динамо» поле лучше, чем на «Донбасс Арене»?



– Намного. Там травы и близко не было. А у вас, хоть и не в большом количестве, но она есть. Как результат, мяч не так «дробит»... Для более техничных футболистов ваше поле намного лучше.



– Так у нас работает и лучший специалист в Европе – Анатолий Калоша!



– Конечно, мы знаем Анатолия Яковлевича – он и нам оказал неоценимую помощь: в прошлом году в Полтаве также было очень хорошее поле. И за это я благодарен ему.



Валерий Газзаев появился в зале в сопровождении клубного пресс-атташе и главного редактора еж-ика «Футбол», который, взяв в руки микрофон, задал, как впоследствии оказалось, единственный вопрос – любят в «Динамо» использовать «домашние заготовки»…



Валерий Газзаев:



– Доволен, что выиграли, очень доволен качеством игры, но очень недоволен качеством реализации создаваемых нами практически стопроцентных голевых возможностей. Единственный момент за весь матч, который можно занести нам в пассив в плане качества игры – это эпизод, когда два центральных защитника не разобрались в ситуации, и сами себе создали проблемы. В остальном, особого напряжения мы в сегодняшней игре не испытали.



В целом, такие матчи нужно завершать крупной победой – 4:0 или 5:0. Мы обязаны были забивать и в первом, и во втором тайме. Вот и все. А в целом, я доволен.



– Прокомментируйте игру и замену Ярмоленко. Он играл с чудовищным браком...



– Вот потому он и был заменен. Андрей не попал в игру, и поэтому я его поменял. Сегодня был не его день. Такое случается с каждым футболистом. Будем надеяться, что в следующих играх он будет играть гораздо эффективнее.



Странно, но больше вопросов к тренеру победившей команды ни у киевских, ни у полтавских журналистов не оказалось!.. Всем все и так было ясно. Кстати, как и президенту «Динамо» Игорю Суркису…



– Могу сказать, что на сегодня команда «ожила» процентов на сорок. Мы тяжело входим в сезон, и главному тренеру с его помощниками необходимо разобраться, почему так происходит. Раньше нам так тяжело не было – за три игры мы забили три мяча. Правда, сегодня я увидел бойцовские качества, проявленные обеими командами. Но мы обязаны были забивать!



Милевский не может отправить мяч в сетку с двух метров, а потом Маграо балуется на ударной позиции... В итоге, пропусти мы на последних минутах – и все. Ведь моменты создаются для того, чтобы забивать. Впрочем, «Ворскла» – достаточно хорошая команда, которую возглавляет отличный специалист, знающий, чего он хочет от подопечных, поэтому, наверное, тем ценнее наша победа.



– Так что – игрового кризиса в «Динамо» нет?..



– И не только игрового – в «Динамо» вообще нет никакого кризиса. В команде – все нормально. Единственное – необходимо нащупать игровые связи после зимнего перерыва, и все встанет на свои места.



Не знаю, хорошо это или плохо, когда президент клуба разбирается в футболе не хуже, чем в менеджменте?.. Но, во всяком случае, пока тренеры в пресс-центре отвечают на вопросы одних журналистов, он во «внутреннем дворике» успевает удовлетворить любопытство других…



– Что касается Артема Милевского: вам может показаться, что он выглядит слабее, но тренер может быть совершенно иного мнения. Мне сложно что-либо сказать, поскольку я не участвую в тренировочном процессе... Наверное, раз он не забивает, значит играет слабее – хотя в первом части чемпионата на его счету было десять мячей, а вот три весенние игры остались пока что «сухими». Нападающий для того и выходит на поле, чтобы забивать. Сегодня было три-четыре момента у Шевченко, и один из них он реализовал. А все потому, что Андрей играл на своей позиции, поскольку на правом фланге смогли сыграть и Еременко, и Данило Силва. Если же у Шевченко есть моменты, уверяю вас, он будет забивать.



– То есть, на правом фланге Шевченко – недостаточно полезен?



– Андрею уже не двадцать лет, да и никогда он не был фланговым игроком. Он силен в атаке. Из трех-четырех моментов забил один – уже хорошо.



– Как вы относитесь к тому, что Газзаев наигрывает бразильскую защиту с Хачериди в центре?



– Пригласив главного тренера, я, как президент клуба, должен выполнять его пожелания. По-другому команду невозможно создать. Только тогда можно будет делать выводы… Сегодня я не могу сказать, что бразильцы плохо сыграли в обороне. Надо отдать должное Данило. Видно, что парень набирает форму, и видно, что он обладает теми качествами, которые отвечают уровню игры «Динамо». В первую очередь, отметил бы его скорость.



– В прессе много разговоров о конфликте с Сабличем, которого не пускают на базу…



– Это не конфликт, а небольшое недоразумение, которое нам удалось уладить. Пока мы продолжаем подыскивать ему клуб, он получает заработную плату, имеет возможность поддерживать форму. А вопрос, почему он не попадает в обойму главного тренера, Горан должен задавать себе самому.



Легионер легионеру – рознь!



Как всегда выходящих из раздевалки футболистов тут же «расхватывали» фотографы, телевизионщики, журналисты, коллекционеры автографов… Удивительно, но полтавчане, которых ждал стоящий «под парами» автобус, никому в этом «удовольствии» не отказывали: другое дело, что, сняв футбольную форму и переоблачившись в «гражданскую» одежду, они совсем не были похожи на профессиональных футболистов… Так что, благодаря такому «камуфляжу», многим из них удалось проскочить сквозь толпу неузнанными…



Динамовцам в этом плане было намного тяжелее: пресса заняла непроходимую оборону, а вездесущие мальчишки тянули в разные стороны, одни настаивали на фотосессии, другие – клянчили футболки…



Интервью и автографы брали у всех подряд! Как всегда наибольшей популярностью пользовались «русскоговорящие» Нинкович и Вукоевич, а также Шовковский, Милевский и Шевченко… Но, если попавшие в плотное кольцо балканцы и вратарь №1 и не подумывали прорывать окружение, то Милевский (тоже ведь – почти что легионер) категорически расталкивая своих поклонников, отрезал: «В следующий раз!»… На большой скорости умчался восвояси и Ярмоленко… Что это – досада на собственную плохую игру или обычная гордыня?..



Происходящее напомнило мне рассказ Андрея Андреевича Бибы о том, как в далекие 60-е после поражения динамовцам невозможно было появиться в городе!.. Им тогда было труднее: передвигаясь по городу в общественном транспорте они могли от каждого встречного услышать нелестную оценку своей игры. Нынешнюю «звезду» трудно рассмотреть за тонированными стеклами автомобиля – разве что инспектор ГАИ может при желании покритиковать…





Огнен Вукоевич: «Раньше «Ворскла» больше атаковала»…



– Для нас было очень важно выиграть и заработать три очка. «Ворскла» – очень хорошая команда, которая, к тому же, удачно играет на выезде. В первом тайме у нас было два-три хороших момента, но, к сожалению, их не удалось реализовать.

Если честно, я не думал, что полтавчане будут так играть: раньше эта команда больше шла вперед, два-три игрока всегда действовали в атаке. Сегодня же девять человек стояли в обороне, только один пытался что-нибудь создать у наших ворот. Чаще всего это был Маркоски или Янузи. Так же играли и «Кривбасс» с «Ильичевцем». Более того, мы понимаем, что так будет и в следующих играх…



Если бы мы раньше забили первый гол, было бы гораздо легче. После гола Шевченко у нас было две-три хороших контратаки, мог забить Маграо.



Никакого кризиса в команде нет. Мы хорошо играем, просто подводит реализация моментов. Если бы мы сегодня выиграли у «Ворсклы» – 2:0 или 3:0, все бы отметили, что в команде все в порядке. А поскольку с «Кривбассом» и «Ворсклой» мы добились лишь минимальных побед, есть повод думать, что что-то не так.



Милош Нинкович: «Сегодня мы сыграли намного лучше, чем в первом и втором матчах».



– Каждая игра с Полтавой получается очень напряженной. Долго мы у них не выигрывали, и после ничьей в прошлом туре победа сегодня была обязательной... У нас было очень много моментов, и только один мы реализовали. Но, как и с «Ильичевцем», могли опять пропустить и снова сыграть – 1:1. Слава Богу, этого не случилось, но над реализацией надо работать.



– Когда атака «Динамо» выглядит эффективнее: когда Шевченко играет на фланге или – на острие?



– По моему мнению, Андрюша сегодня очень хорошо сыграл в центре. Он и на фланге играет хорошо, но, думаю, для команды лучше, чтобы он играл в центре.



– Как тебе сегодня поддержка болельщиков?



– Я хочу поблагодарить всех фанатов, которые не разочаровались в нас после игр с «Кривбассом» и «Ильичевцем» и, несмотря на холодную погоду, пришли на стадион.



Последним к людям вышел герой матча Андрей Шевченко, который не только забил победный гол, завоевав для клуба три архиважных очка, но и стал своеобразным юбиляром: это был юбилейный, сотый, гол за родной клуб. А начинался бомбардирский список в далеком декабре 1994 года в матче с днепропетровским «Днепром».



Андрей Шевченко: «Я делаю все, что требует от меня тренер»



– Сегодня мы смотрелись гораздо лучше, чем в предыдущих матчах – думаю, все получили удовольствие. Мы создавали много моментов – единственное, что не всегда получалось, так это их реализовывать. Главное, что и в этом направлении наметилось улучшение.



Мы хорошо тренировались и период адаптации уже прошел. Сегодня на футбольном поле чувствовали себя намного увереннее. Думаю, с каждым днем команда будет прибавлять. Нам нужно серьезнее относиться к матчам и не транжирить имеющиеся моменты. Каждого игрока нашей команды переполняет желание отличиться: может, именно это и мешает. Будем надеяться, что с каждой игрой болельщиков на трибунах будет все больше и больше…



– Игорь Михайлович Суркис отметил, что, если вы будете играть на позиции центрального нападающего, всегда будете забивать…



– Это моя позиция – я всю жизнь на ней играл. Иногда приходилось отходить в середину, потому что мне не всегда хватало сил. Но, в принципе, я люблю эту позицию, мне удобно на ней. Еще раньше мы с Валерием Георгиевичем обсуждали этот вопрос и он меня попросил сыграть немного по-другому. Я практически всю половину сезона играл на правом и левом флангах. Но сегодня очень рад, что сыграл на своей родной позиции. На ней я себя комфортнее всего чувствую. Я делаю все, что требует тренер. Я очень уважаю Валерия Георгиевича, поэтому все, что он просит на тренировках, я пытаюсь выполнять на футбольном поле.



P.S. Понятно, что болельщики, журналисты, футболисты, тренеры и президенты – все по-своему воспринимают футбол, по-разному видят игру своей команды, и совершенно различными словами могут выразит свое отношение к ней… Трудно требовать от всех объективности, еще труднее внушить «участникам процесса», что «любимая игра миллионов», прежде всего, – игра. А потом уже – социальное явление, и, не дай Бог, – повод для раздела общества на «своих» и «чужих»!

