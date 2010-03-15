Легкая атлетика. Серебро Добрынской не спасло Украину от провала на чемпионате мира

15 марта 2010, 12:57

Чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях стал одним из самых неудачных в истории Украины. Наша сборная с одним серебром стала лишь 19-й.

Соревнования, проводящиеся на Востоке, не раз преподносили сюрпризы. Катар не стал исключением. Кто мог подумать, что в финале прыжков в высоту у мужчин не окажется ни одного украинца? Или что Юлия Кревсун будет так далеко от финала? Не обошлось и без сюрпризов со знаком плюс. Выход в полуфинал на 60-метровке Марии Ремень и Олеси Повх., безусловно, можно отнести к приятным моментам.

В последние пару лет многоборье тот вид, в котором мы смело можем претендовать на медали и высокие места в соревнованиях и среди мужчин, и среди женщин. Катар не стал исключением.

Алексей Касьянов еще на летнем чемпионате мира в Берлине остановился лишь в шаге от призовой тройки. Тогда подвели прыжки с шестом и метание копья. На этот раз на один из пока нелюбимых видов было меньше. Практически до самого завершения соревнований Алексей держался в призовой тройке. Соперников у него было хоть и не много, но их имена говорят сами за себя: Брайян Клэй, Трей Харди, Роман Шебрле, Александр Погорелов... Но на второй  день Касьянов вышел полон решимости выиграть «мировую» медаль, несмотря на грозных конкурентов. Личный рекорд в беге на 60 метров с барьерами еще одно тому подтверждение.

Но уже в следующем виде, прыжках с шестом, украинца поджидала неудача. Судьи попросту напутали со стойками. «Во второй попытке заказал стойки на 70, а они оставили на прежней отметке. Пока доказал им, что это не моя ошибка, столько сил потратил... У меня шест и так самый слабый вид, а тут еще такое творится... Я потом и не знал уже, как стойки выставлять. Это не означает, что я растерялся, просто в таком хаосе ты уже не можешь понять, что тебе необходимо в этот момент. Бардак полный! Три судьи спрашивают меня, какие стойки ставить, а в итоге в протокол никто не вносит», - поделился Алексей в интервью пресс-атташе Федерации легкой атлетики Украины Людмилой Якушевой.

Отыграть образовавшееся после злосчастного шеста отставание хотя бы от третьего места на дистанции 1000 метров было нереально. И как ни старался Алексей, выиграть медаль чемпионат мира ему вновь не удалось. Но упрекнуть Касьянова вряд ли кто посмеет. Украинец шестой. Брайян Клэй защитил свой титул. Трей Харди за ним.

У девушек все ожидания и свои, и болельщиков оправдала Наталья Добрынская. Украинка уступила лишь британке Джессике Эннис и попутно с выигранным серебром установила национальный рекорд – 4851. «Очень довольна своим выступлением. Медаль чемпионата мира — это всегда приятно. Другое дело — хотелось бы золото. Более того, я была готова за него бороться, но немного не сложилось. Думаю, на окончательный результат повлиял длительный и очень сложный перелет. Сутки в дороге перед чемпионатом мира — это слишком», - поделилась Добрынская.

Медаль Натальи стала единственной для Украины. За последние десять лет так скромно наша команда точно не выступала. Помимо Добрынской и Касьянова в восьмерку лучших вошли лишь Виктория Рыбалко и Андрей Макарчев. В секторе для прыжков в длину они замкнули восьмерку финалистов.

Что с остальными? В прыжках в высоту рассчитывали на мужчин. Но Дмитрий Демьянюк, не взяв 2,18 с первой попытки, отказался от соревнований. На чемпионате Украины в Сумах львовянин травмировался. К сожалению, возобновиться в полной степени ему так и не удалось. «Конечно, можно было прыгать через слезы? Но кому нужны вымученные прыжки, да и результат с них вряд ли получится соответствующий», - объяснил причину отказа Демьянюк.

Сразу несколько прыгунов, покоривших планку на высоте 2,26 м, пробились в финал. Перелетел ее и Юрий Кримаренко, но использовал для этого больше попыток, чем соперники. Разочарование Юрия после этого понять можно: высота взята, но все равно мимо финала.

У Юлии Кревсун, по ее же словам, попросту не хватило сил для финишного рывка. Не исключено, что свою роль сыграла болезнь и высокая температура, из-за чего наша бегунья на 800 метров не смогла полноценно тренироваться перед стартом.

Какую оценку выставить нашей сборной за выступление в Дохе? Оставим это настоящим специалистам. По словам пресс-атташе ФЛАУ, практический каждый спортсмен жаловался на тяжесть в ногах. Были ли причиной тому тяжелые климатические условия, не берется судить даже главный тренер сборной Александр Апайчев. Вполне возможно, что «кто-то один эту мысль зародил, высказал, а остальные пользовались ею, как оправданием. Причем, в первую очередь, для себя».

Чемпионат в Катаре стал по-настоящему неудачным для нашей сборной. Кто-то скажет, даже провальным, и во многом будет прав. Где искать причину? И снова скажем словами Александра Валентиновича: «Не стоит искать причину извне. Нужно искать ее в себе». Насколько это удастся главному тренеру и сможет ли он вывести команду на должный уровень, покажет время. Но сдаваться он уж точно не собирается. «Я когда принимал команду, то даже мысли не допускал, что у нас настолько катастрофическая ситуация. Но я не тот человек, который отступает. Очень хочется довести дело до конца. Заднюю включать я не собираюсь. Мне нужны единомышленники, но не те, которые тихо саботируют то, что я им предлагаю, а те, которые действительно хотят работать со мной в команде. Если у нас у одной упряжке будут лебедь, рак и щука, то все получится, как по Крылову», - подытожил Апайчев.

А мы в завершение лишь добавим, что в Катаре не обошлось без мировой сенсации. Правда, тоже со знаком минус. Россиянка Елена Исинбаева осталась без медали в секторе для прыжков с шестом. Она четвертая. Такой результат привел к тому, что многократная рекордсменка мира даже задумалась о том, чтобы сделать длительный перерыв в своей карьере. Помимо этого отметим рекорд чемпионатов мира в закрытых помещениях в пятиборье от Джессики Эннис (4937) и мировой рекорд в помещениях в тройном прыжке француза Тедди Тамго (17,90 м).

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