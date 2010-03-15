Вячеслав Узелков: «В Аргентине было три табу – не пить, не курить и не выражаться матом»

15 марта 2010, 14:25

Интерконтинентальный чемпион по боксу и его команда – об участии в шоу «БУМ», проходившем в Буэнос-Айресе.

Участники винницкой сборной во главе с Интерконтинентальным чемпионом по боксу в полутяжелом весе Вячеславом Узелковым, недавно вернувшиеся из Буэнос-Айреса (Аргентина), где они участвовали в проекте «Битва українських міст» (БУМ) телеканала «Интер», 12-го марта ответили на вопросы журналистов.
Спортсмены сообщили, что программа «БУМа» включала в себя разнообразные конкурсы, эстафеты, преодоление водных и огненных преград и участков с падением в грязь, стены с выдвигающимися механическими боксерскими руками, центрифуги, прыжки по огромным шарам. Сложности добавляло то, что в Аргентине во время соревнований, длившихся целый месяц, жара доходила до 40 градусов.

В проекте  приняли участие 26 команд областных центров Украины и команда телеканала «Интер». В каждой команде был капитан – известная личность, а также два парня и две девушки. В команде Винницы капитан был местным, а почти во всех других сборных капитанами были звёзды, которые хоть и родились в этих регионах, но нынче проживают в основном в Киеве. Да и частично участники команд были «легионерами». В винницкой сборной, кроме капитана Вячеслава Узелкова, не было профессиональных спортсменов. В нее входили: студент техуниверситета Александр Дрозда, менеджер Алексей Стрикун, юрист Елена Возная и студентка медуниверситета Виктория Ратушная. Команда выступила успешно. Однако участники соревнований не сообщили о конкретных результатах, сославшись на то, что пока все шоу не будет показано по «Интеру», это является тайной.

На вопрос, знали ли участники, какие испытания их ждут, все, в том числе и Узелков, ответили единогласно, что полностью не представляли трудностей, даже несмотря на тщательную домашнюю подготовку.

Вячеслав Узелков:

- Саша, первым выйдя на полосу препятствий и толком не зная ее особенностей, тем не менее, сразу поставил рекорд по времени прохождения и все поняли, что Винница – это серьезно. Вторым прошел путь Леша и так же быстро, но чуть хуже Саши. Виктория пошла на полосу третьей и вновь хорошо прошла ее. Четвертой вышла на старт Елена, и мы уже ожидали хорошего результата, однако на финише ей понадобилась медпомощь – травма. Несмотря на боль, Лена не сошла с дистанции, за что команде начислили бы штрафные баллы. Я пошел на преодоление препятствий последним из нашей команды и прошел нормально.

Хотя соревнования представляли из себя шоу, случаи травматизма возникали. В командах были и случаи переломов плеча и руки.
- Мы знали, на что идем, поэтому не жаловались на трудности, – отметила Елена Возная.

Аргентинские телеоператоры, нацеливая свои камеры на постоянные точки падения спортсменов, удивлялись, почему участников винницкой команды нет в кадре, и почему они не падают. А Лена Возная оказалась единственной из всех участников «БУМа», сумевшая не попасть под удар при прохождении «боксерской» стены, что  огромная редкость для таких соревнований!

Виктория Ратушная призналась, что в воде у нее сбивалось дыхание, но мысль о том, что команду нельзя подвести, «держала ее на плаву». Она также добавила, что при подготовке в Виннице муж усиленно тренировал ее даже ... на морозе.

Как отметил Узелков, самые агрессивные и заносчивые команды выступили неважно, выбыли из соревнований и улетели в Украину досрочно. Хотя в основном участники разных команд подружились. У каждого коллектива появлялись свои симпатии. И когда одна из команд «вылетала» – были и боль разочарования, и слезы возле самолета во время прощания.  

- Я бы предложил другое название для таких шоу, – сказал Алексей Стрикун. – По духу шоу лучше подходит название «Дружба украинских городов.

Впрочем, проявления дружбы заканчивалась на экстремальной съемочной площадке, ведь победителем могла стать лишь одна команда.

Это как в боксе, – сказал Вячеслав Узелков. – Когда я выхожу на ринг, я вижу перед собой соперника, которого мне необходимо победить. А вне ринга я могу относиться к нему, как к другу. Я горд тем, что наша команда проявила себя, как одна из наиболее слаженных. У нас не было такого, что капитан – отдельно, остальные участники – сами по себе. Мне это напоминало своего рода взрослый пионерский лагерь.  

На вопрос, как происходил кастинг на участие в БУМе, отвечал Александр Дрозда:

– Кастинг был в Киеве очень жестким. Необходимо было, к примеру, отжаться от пола 75 раз парням и 35 раз девушкам. И все это для того, чтобы организаторы проекта, кроме всего прочего, были уверены в хорошей работе... дыхательной системы у потенциальных участников. Я занимался многими видами спорта и все испытания на кастинге выдержал нормально.

На вопрос о боксерской подготовке в Аргентине Вячеслав Узелков ответил, что занимался этим немного, выкраивая время в дневные часы, а утром совершал обычную пробежку. Капитан также отметил:

- В Аргентине для винницких участников не было ужесточенного режима, лишь три табу –  не пить, не курить и не … выражаться матом.

Участники проекта «БУМ» не могли поехать из Аргентины и не оставить на память о себе чего-то необычного. Украинцы посадили аллею из 27 деревьев. Теперь в другом конце земного шара, в Южной Америке, растут наши березы, липы и орехи.  

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