Украинская Суперлига. «Ферро»-ЗНТУ завоевал свой первый Кубок

В минувшие выходные в столичном Дворце Спорта решалась судьба Кубка Суперлиги нынешнего сезона. Если два участника Финала четырех БК «Киев» и «Азовмаш» за несколько последних лет уже стали завсегдатаями финальных игр за Кубок (правда, до этого года он назывался Кубок Украины), то у «Будивельныка» уже давно не было возможности бороться за серьезные трофеи (не считая прошлогоднего Кубка УБЛ). А вот «Ферро»-ЗНТУ и вовсе дебютант на этой ниве. Поэтому и мотивации у запорожской команды было больше, чем у остальных. Это, несомненно, сыграло очень важную роль в блестящей игре «Ферро» в обоих матчах. Но, в принципе, одержать Кубок было важно каждой команде. Ведь, кроме престижа и самого трофея, это автоматически дает возможность участия в еврокубках следующего сезона.



ПОЛУФИНАЛЫ



Первый день принес болельщикам два напряженных и незабываемых матча. Правда, любителей «игры больших людей» на трибунах Дворца Спорта, который уже давно не видел баскетбола, было не много. Ввиду отсутствия широкой рекламной кампании это вполне объяснимо. Но истинные поклонники баскетбола все же не пропустили столь важное событие. Трибуны не замолкали ни на миг. Это заслуга не только болельщиков двух столичных команд, а и многочисленной группы поддержки из Мариуполя, Запорожья и других городов.



Открывала Финал Четырех игра «Будивельныка» и «Ферро»-ЗНТУ. Прогнозы относительно этой пары, включая и букмекерские, были на стороне столичного клуба. Во-первых, в двух очных встречах этого сезона команда Римантаса Григаса одержала победы над «Ферро» (101:83 и 83:79). Во-вторых, «строители» уверенно лидируют в регулярном чемпионате, а в-третьих, уже сложился стереотип, что «Будивельнык» – самая сильная команда Суперлиги и главный претендент на Кубок и золото чемпионата. А это достаточно серьезный психологический фактор. Но строить прогнозы относительно баскетбольных матчей – дело неблагодарное, что в очередной раз подтвердил этот матч.

Сперва игра шла по сценарию «Будивельныка». За первые четыре минуты начальной четверти «строители» обеспечили себе комфортное преимущество рывком 11:0 и последующие полтора периода понемногу его разбазаривали. «Ферро» в свою очередь начал набирать обороты. Рывок 8:0 во второй четверти позволил запорожцам сравнять счет 26:26 и, по сути, стал переломным в этой игре. Правда, до конца второй десятиминутки удержать равновесие запорожцам не удалось, но уверенности в игре у спортсменов запорожской команды явно добавилось. Не так уж и страшен «Будивельнык». К тому же, в столкновении под кольцом один из ключевых игроков «строителей» Гуинн одержал травму и был вынужден сесть на скамейку. Ричард, вскоре, вернулся, но доигрывал прихрамывая. На большой перерыв команды ушли со счетом 43:37.



На третьей минуте третьего периода четким броском из-под кольца Тиггс впервые за эту встречу выводит свою команду вперед. С этого момента игра пошла на равных – команды поочередно менялись на позиции лидера и закончили третью четверть минимальным преимуществом гостей из Запорожья 59:60.



Рывок запорожцев 5:0 в начале четвертой четверти заставил «строителей» серьезно занервничать и наделать множество ошибок в защите, которые и привели к тому, что за две минуты до окончания основного времени у команды Римантаса Григаса в пассиве было уже пять командных фолов против одного у «Ферро». Естественно, это фактор сыграл в пользу команды ЗНТУ. «Будивельнык», конечно, боролся до конца – за три секунды до окончания матча у Джеррода Хендерсона была возможность перевести игру в овертайм, но его дальний бросок оказался неточным. В итоге, «Ферро»-ЗНТУ одержал победу и возможность бороться за основной трофей Украины.



«Ферро» конечно превзошел сам себя, но и у «Будивельныка» игра явно не ладилась. Очень слабо сыграл один из лидеров команды Халид эль-Амин. К тому же, треть игроков, которые выходили на паркет, включая последнее приобретение «строителей» Масео Бостона (после игры отчисленного из состава команды), не набрали ни одного очка. А про защиту киевлян вообще можно не вспоминать.



«Будивельнык» – «Ферро»-ЗНТУ – 86:89 (22:15, 21:22, 16:23, 27:29)



Киев. Дворец Спорта.



Арбитры: С. Чебышев (Харьков), С. Защук, Р. Пономаренко (оба – Киев).



«Будивельнык»: эль-Амин (11 + 7 передач), Хендерсон (28 + 6 подборов + 7 передач + 5 потерь), Стефанишин (5), Малыш (4), Анисимов (16 + 5 потерь); Гуинн (14 + 5 подборов + 4 потери), Неруш (8), Зиммерман, М. Балашов, Горбенко, Бастон.

Главный тренер Римантас Григас.

«Ферро»-ЗНТУ: Рыбалко (5), Шапошников (4), Тиггс (13 + 5 подборов), Томас (24 + 9 подборов), Чемякин; Бертт (21), Кондрусевич (11 + 6 подборов + 4 перехвата), Хантер (11 + 5 подборов).

Главный тренер Кирилл Большаков.



Соперник «Ферро» по финалу определялся во второй игре, которую по праву можно назвать достойной финала. В прошлом сезоне так и было. Тогда «львы» на последних секундах вырвали победу у «волков». Правда в то время и «Азовмаш» и БК «Киев» были совсем другими. Тем не менее, взять реванш у Мариуполя для киевлян было дело чести.



На баскетбольном слэнге есть понятие «валидольная концовка», когда под конец игры команды с минимальным разрывом никак не могут определить победителя. Так вот, тут «валидольной» была вся игра. Практически все время команды шли нога в ногу, а лидер менялся более двадцати раз.



Столичный БК «Киев» в трех предыдущих играх регулярного чемпионата уверенно обыграл остальных претендентов на Кубок, в том числе и «Азовмаш». После недавнего разгрома 75:100 команда Сергея Завалина очень серьезно подготовилась к этой игре. «Азовмаш» уже давно не действовал так плотно в защите – мариупольцы практически не подпускали киевлян под свой щит. Но «волки» быстро приняли правильное решение и начали активно атаковать соперника из-за дуги. Двенадцать из восемнадцати очков, набранных в первой четверти, киевляне заработали именно «трехами».



И вторая, и третья десятиминутка прошли в том же ключе. Самым результативным игроком на площадке был Рамел Карри, который успел за это время набрать 24 очка. Киевляне Забирченко, Пустозвонов и Лукашов продолжали бросать из-за дуги, а Кравцов красиво вешал «слэмы» и ставил блок-шоты.



Пять минут четвертого периода БК «Киев» не сдавал позиции лидера, но «Азовмашу» в конце концов удалось вырваться вперед. Снова начались «качели», которые держали в напряжении весь зал. Играть оставалось 30 секунд при счете 70:73 в пользу «Киева». Четкой «трехой» Ярутис сравнивает счет, а на последних секундах Карри получает возможность принести победу «львам», но его двухочковый бросок останавливает Кравцов своим фирменным блок-шотом. Овертайму быть. Еще минимум пять минут нервов и переживаний.



Дополнительный период команды отыграли достойно. Счет сравнивался трижды. За тридцать секунд до окончания матча Лукашов «трехой» выводит «Киев» вперед. После фола Салтовца Александер получает шанс сократить разрыв до двух очков, чем он успешно воспользовался. А вот Салтовец реализовал один штрафной из двух. Штрафные броски у киевлян вообще в этой игре получались через один. Тем не менее, у «Киева» было преимущество в три очка 85:82. И даже попади Александер с ближней дистанции в последней атаке «Азовмаша», ситуацию это не меняло – «Киев» стал вторым финалистом.



«Азовмаш» – БК «Киев» – 82:85 ОТ (15:18, 22:18, 16:15, 20:22, 9:12)



Киев. Дворец Спорта.



Арбитры: С. Чайковский (Николаев), Б. Рыжик, В. Исаченко (оба – Киев).



«Азовмаш»: Карри (33 + 6 подборов + 6 перехватов), Скутельник (9), Хаус (4 + 4 подбора + 4 передачи + 6 перехватов), Ившин (4), Ризвич – старт; Александер (19 + 8 подборов + 4 потери), Ярутис (7), Дэниелс (6 + 4 подбора + 4 потери), Байда.

Главный тренер Сергей Завалин.

БК «Киев»: Лукашов (11 + 8 передач + 9 потерь), Забирченко (20 + 4 подбора + 4 потери), Пустозвонов (19 + 7 подборов), Салтовец (15 + 6 подборов), Кравцов (8 + 8 подборов + 4 блок-шота) – старт; Брянцев (7), Швец (5 + 4 подбора), Липовый.

Главный тренер Виталий Черний.



ФИНАЛЫ



Утешительный матч за третье место вряд ли мог утешить лидера регулярного чемпионата «Будивельнык» или обладателя кубка Украины 2009 «Азовмаш», которые отдали возможность борьбы за главный трофей Украины этого сезона запорожским дебютантам и киевскому молодняку, соответственно. Похоже, бороться никто серьезно и не собирался – к тому же, игроки изрядно вымотались в полуфинальных матчах.



Римантас Григас вообще выпустил на площадку украинских игроков, разбавив их эль-Амином. Коуч «строителей» позже признался, что если бы Халиду была украинская замена, то в этом матче и он бы не выходил на площадку. Вот только интересно, какой бы вид имел «Будивельнык» без 36 очков, набранных его капитаном. Еще одной звездой этого матча стал Григорий Хижняк, который уже давно не радовал своих болельщиков красивой, а главное, результативной игрой. На этот раз Григорий собрал дабл-дабл (12 очков и 12 подборов).



«Азовмаш» играл тем же составом, что и в полуфинале, вот только действовал он уже совсем иначе. От Карри осталась только тень, да и все остальные спортсмены играли без особого энтузиазма. «Строители» еще в первой четверти обеспечили себе небольшое преимущество. «Азовмаш» на протяжении всей игры то приближался к сопернику, то снова отпускал его вперед на «+10» и более, но даже сравнять счет мариупольцам так и не удалось. В итоге, третье место – за «Будивельныком».



«Будивельнык» – «Азовмаш» – 87:78 (27:24 19:17 21:17 20:20)



Киев. Дворец Спорта.



Арбитры: С. Защук, В. Исаченко (оба – Киев), В. Педьев (Одесса).



«Будивельнык»: эль-Амин (36 + 6 подборов + 6 передач + 5 потерь), М. Балашов (13), Стефанишин (6 + 4 подбора), Горбенко (10 + 7 подборов), Хижняк (12 + 12 подборов) – старт; Малыш (10), Гуинн, Неруш.

Главный тренер Римантас Григас.



«Азовмаш»: Карри (8 + 5 потерь), Скутельник (17 + 4 передачи), Хаус (3 + 4 подбора), Дэниелс (3 + 4 передачи), Ризвич (13 + 7 подборов) – старт; Александер (18), Подорванный (5), Ившин (5), Байда (4), Ярутис (2).

Главный тренер Сергей Завалин.



Все внимание в этот день, естественно, было приковано ко второй игре, которая и определяла обладателя Кубка. К началу этого поединка трибуны Дворца спорта начали понемногу заполняться – в отличие от предыдущего дня на финал пришло достаточно много болельщиков, так что основные сектора были практически забиты. Эта поддержка была очень важна для киевлян. Да и у «Ферро» был свой шестой игрок на площадке в виде очень активной группы поддержки из Запорожья.



Неопытность, а в следствие, и неумение в нужный момент справиться с эмоциями киевских игроков привело к тому, что практически всю первую четверть подопечные Кирилла Большакова полностью владели ситуацией на площадке. Но на последних минутах киевляне все же собрались с мыслями и на первый перерыв ушли с преимуществом в два очка.



Вторая четверть прошла в том же ключе. Вот только игроки значительно ускорились в своих действиях. На паркете было поистине горячо. Троица Лукашов-Пустозвонов-Кравцов то и дело бомбила корзину соперника, получая в свою очередь броски от Бертта, Томаса и Хантера. Правда, далеко не все четкие броски запорожцев долетали до кольца – на страже стоял Вячеслав Кравцов, который их эффектно блокировал. К слову, за первую половину игры у него в активе было уже пять блок-шотов, а по остальным показателям Слава чуть-чуть не дотягивал до дабл-дабла.



После большого перерыва «волки» на кураже, который поймали еще во второй четверти, довели разрыв до рекордных в этой встрече одиннадцати пунктов. Но удержать это преимущество они не смогли – видно, слишком рано они поверили в свою победу. К тому же киевлян, как и в полуфинальном матче, подвела плохая реализация штрафных бросков (по итогам всей встречи на штрафных бросках запорожцы заработали на четырнадцать очков больше, чем «волки»), и далеко не всегда оправданные фолы.



Вот эти фолы и подвели «волков». Три нарушения правил подряд в одной атаке – технический фол скамейки, неспортивный Лукашова и персональный Пустозвонова серьезно склонили чашу весов в сторону подопечных Кирилла Большакова. А после «трехи» от Хантера разрыв в игре и вовсе достиг десяти пунктов, которые отыграть киевлянам так и не удалось. Жирную точку в финале поставил Винсент Хантер зрелищным слэмом.



Таким образом, первый в истории Кубок Суперлиги – в руках у «Ферро»-ЗНТУ. Этим трофеем запорожцы открыли счет своим достижениям высокого уровня.



«Ферро»-ЗНТУ – БК «Киев» – 82:74 (16:18 18:19 20:19 28:18)



Киев. Дворец Спорта.



Арбитры: Б. Рыжик (Киев), С. Чебышев, В. Зозуля (оба – Харьков).



«Ферро»-ЗНТУ: Рыбалко (12 + 5 подборов), Бертт (22 + 4 перехвата), Тиггс (7 + 4 подбора), Кондрусевич (9), Томас (10 + 11 подборов) – старт; Хантер (15 + 8 подборов), Шапошников (7), Чариков.

Главный тренер Кирилл Большаков



БК «Киев»: Лукашов (17 + 4 подбора + 6 передач), Забирченко (3 + 4 передачи + 4 потери), Пустозвонов (23 + 4 подбора), Салтовец (8 + 5 подборов), Кравцов (17 + 11 подборов + 9 блок-шотов) – старт; Липовый (3 + 4 подбора), Брянцев (3), Швец (0 + 4 подбора), Отверченко.



Главный тренер Виталий Черний.



Остается добавить, что титулы MVP Финала Четырех и лучшего центрового достались Вячеславу Кравцову, которому не хватило одного блок-шота до трипл-дабла. Лучшим форвардом был признан Максим Пустозвонов, а лучшим защитником – Халид эль-Амин. Так сложилось, что ни один из титулов не достался команде-победителю, но это ни чье-то абсурдное решение, как можно прочитать на множестве баскетбольных форумах, а сухая статистика. Лучших игроков определяли по эффективности, а MVP голосованием выбирали журналисты.



