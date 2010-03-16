Дмитрий Венслановский: «На Макалу подняться будет сложнее, чем на Эверест»

В начале марта после третьего восьмидневного сбора на Кавказе был сформирован состав украинской национальной экспедиции в Гималаи. В Непале сборная Украины совершит восхождение на пятую по высоте вершину миру – Макалу (8463 метра). Вся экспедиция будет длиться 2 месяца.



Один из участников экспедиции Дмитрий Венславовский рассказал, чем обычно питаются украинские альпинисты, прибегают ли они к помощи местных носильщиков, где чаще встречаются несчастные случаи – в горах или на автодорогах, и каким образом скалолазание помогает ему в обычной жизни.

Справка. Дмитрий Венславовский, 30 лет. Неоднократный призер чемпионатов СНГ и неоднократный чемпион Украины по альпинизму. Совершил около сотни восхождений. Окончил Винницкий национальный технический университет.



Дмитрий, насколько сложно будет подняться на Макалу?



Планируется, что мы будем подниматься по одному из сложнейших маршрутов. Основная его трудность – нависающая часть стены находится очень высоко, на высоте 7400 метров. Обычно все сложности в высотных горах встречаются внизу, то есть чем выше – тем более пологая поверхность. А на выбранном нами маршруте подъема на Макалу наибольшие сложности начнутся наверху. Причем мы будем первопроходцами, ведь по этой трассе никто до нас не поднимался. Кстати, Макалу находится в 20 километров от Эвереста – самой высокой вершины мира.



Не хотели бы в будущем покорить Эверест?



Планирую сделать это. Хотя, подчеркну, классический маршрут восхождения на Эверест значительно легче, чем выбранный нами маршрут восхождения на Макалу.

Кто еще входит в состав сборной команды?



Лучшие высотники страны из Севастополя, Горловки, Одессы, Харькова, Киева, Сум и Донецка. Севастополец Юрий Круглов будет капитаном команды. А всего на Макалу будет подниматься 10 спортсменов и 4 руководителя команды.



По результатам какого соревнования был определен состав национальной сборной?



По результатам целого комплекса соревнований. Для попадания в состав нужно было занимать призовые места в большинстве из них, а также ранее многократно подниматься на сложные высокие горы.

Вы в сборную Украины входите давно?



Я уже 1,5 года вхожу в состав штатной сборной страны по альпинизму. Всего в ней – 9 спортсменов. Получаю государственную стипендию.



Участникам национальной сборной государство обеспечивает все необходимые материальные условия для подготовки и восхождения на Макалу?



Эту поездку в Непал нам полностью оплачивают. Помогает министерство семьи, молодежи и спорта, но большую часть затрат берут на себя спонсоры.



Берете в Гималаи какое-то особенное снаряжение?



Профессиональное высотное снаряжение. Так как экспедиция исключительно спортивная, мы не берем с собой ни высотных шерпов (непальских носильщиков, которые переносят грузы на высоту), ни «кислорода». Несколько кислородных масок и баллонов будут применяться лишь в медицинских целях – если кому-то на высоте станет плохо.

Каков объем и тоннаж груза?



Вся амуниция – порядка трех тонн. Из еды, в первую очередь, возьмем с собой сало – какой украинец пойдет в горы без него! Понесем много сублимированных продуктов, в основном каши. Эти концентраты занимают мало места. Будем варить из них еду, растапливая снег.



Гималайский снег не вреден?



Он намного чище воды, которая течет из наших кранов. Горный снег можно сравнить с дистиллированной водой.



Вы впервые будете участвовать в таком сложном восхождении?



На «восьмитысячник» (гора высотой более 8000 метров) – да. Ранее поднимался на 3 «семитысячника».

Были ли у вас случаи, связанных с большим риском?



При грамотном подходе страховка всегда выручает. Независимо от того, каким образом ты срываешься, остаешься жив.



Как срабатывает страховка?



Первый альпинист в связке прокладывает за собой веревку и периодически укрепляет ее в скале различными приспособлениями: крючьями, закладками. Дальше вся команда двигается по этой веревке. Если срывается верхний альпинист – он некоторое время пребывает в свободном полете, но это не страшно для подготовленного спортсмена. А если срывается нижний – он просто повисает на веревке.



С чем тогда связаны несчастные случаи?



Они возникают или из-за допущенных оплошностей и расслабленности, или же из-за некачественной страховки. Хотя вероятность несчастного случая в горах ничуть не больше, чем вероятность попасть под машину в городе.

Где тренируетесь?



В составе национальной сборной мы тренируемся в различных горных районах мира. Кроме того, в Украине занимаемся общефизической подготовкой.



Когда вы начали заниматься альпинизмом?



Активно занимаюсь альпинизмом уже лет 12–13. Но в горы я начал ходить с детства, так как мой отец Александр Николаевич – альпинист. Впервые в горах побывал в 6 лет. А первые вершины начал покорять в 12 лет.



Спортивные разряды и звания в альпинизме присваивают?



Я – кандидат в мастера спорта. Пока не хватает одной вершины до мастера спорта Украины. Как раз после подъема на Макалу мне должны присвоить мастерское звание.



Проходят ли чемпионаты Европы и мира по альпинизму?



Нет. Вместо них существует престижные всемирные конкурсы – к примеру, «Золотой ледоруб». По итогам года ведущие альпинисты планеты подают отчеты о своих восхождениях в жюри нескольких самых престижных конкурсов.



Объясните, для чего вы ходите в горы, рискуете?



Это может понять только человек, который побывает в горах. Вершины зовут к себе! Возможно, в какой-то степени я поднимаюсь в горы для самоутверждения. Кроме того, каждая новая покоренная вершина или пройденный сложный маршрут – это моя сбывшаяся мечта.



Кем работаете?



Моя работа также в некоторой степени связана с горами – это промышленный альпинизм. Я помогаю устанавливать базовые станции мобильной связи в Винницкой области и других регионах Украины.



Близкие поддерживают ваше увлечение альпинизмом?



Целиком и полностью. Моя девушка – спелеолог, то есть она изучает пещеры, что, разумеется, связано с горами. Отец и сейчас продолжает покорять вершины, но уже отдельно от меня, поднимаясь по более легким маршрутам.



Как часто поднимаетесь на вершины?



Обычно раз в квартал. Весной и осенью – Крымские горы. Летом поднимаемся на высокие горы, зимой – на Кавказ.



За покорение высочайших вершин мира полагаются какие-то премии?



Нет. Основной стимул – огромное моральное удовлетворение.



Вершины каких стран мира вы покоряли?



В основном – горы постсоветского пространства. А вот, к примеру, в Гималаях я еще никогда не был.



Ваше хобби?



Только альпинизм, который скорее можно назвать образом жизни, нежели хобби. Он откладывает свой отпечаток на всю мою жизнь.



Посоветуйте, с какого возраста детям стоит начинать заниматься скалолазанием?



На самом деле скалолазание – довольно безопасное занятие. Сегодня это больше спорт, чем альпинизм. Скалолазание дает школьникам хорошее физическое развитие, и начинать заниматься им стоит как можно с более раннего возраста.



