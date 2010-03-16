Вольная борьба. Украинские дублеры добыли двойную победу на турнире Медведя в Минске

Выступление украинцев на минском турнире на призы трехкратного олимпийского чемпиона, уроженца Белой Церкви Киевской области Александра Медведя достойно уважения. И если серебро и три бронзы, добытых в Минске девушками, оказались результатом прогнозируемым ввиду того, что украинки поехали на турнир основным составом, то два первых и третье место второго состава мужской команды стали сюрпризом для многих. Перед тем, как перейти непосредственно к рассказу о перипетиях турнира, заметим, что данные соревнования были последним соревновательным этапом подготовки украинской сборной перед чемпионатом Европы, который стартует 13 апреля в азербайджанской столице Баку.



Леденев и Андрийцев сделали заявку на чемпионат Европы



Впрочем, если судить о мужской команде, то, по словам главного тренера сборной Украины Руслана Савлохова, минский турнир на окончательное решение тренерского штаба сильно не повлияет. Правда, успешное выступление представителей двух весов, которые в нашей стране сегодня считаются проблемными, делает их шансы на участие в Евро весьма высокими.



В частности, это касается запорожца Юрия Леденева, представляющего категорию до 55 кг. Наш борец в Минске проиграл лишь одну схватку – бронзовому призеру двух последних чемпионатов мира Ризвану Гаджиеву из Беларуси, который в последствии и стал победителем турнира. Зато в поединке за третье место против бронзового призера Панамериканского чемпионата-2002, 36-летнего Дэнни Феликса Леденев выглядел более чем достойно и в упорной схватке все же вырвал победу.



Впрочем, третье место на турнире Медведя, казалось, не дает Юрию преимущества над основным внутренним конкурентом Николаем Айвазяном. Последний пусть и выступил неудачно на гран-при Ярыгина в российском Красноярске и на Кубке мира, но выиграл Киевский международный турнир. Но здесь существует один нюанс. По словам одного из тренеров сборной Украины Юрия Буракова, который руководил украинской командой в Минске, при определении состава на чемпионат Европы свою роль может сыграть национальная подоплека. Дело в том, что у Айвазяна армянское происхождение. Общеизвестно, какие отношения между армянским и азербайджанским народами. Потому, чтобы не ставить перед Айвазяном задач психологического характера, его могут оставить дома, отправив на Евро в Баку достойно проявившего себя в Минске Леденева.



По большому счету, выступление Леденева на турнире Медвидя сюрпризом не было. Зато победа 27-летнего Юрия Семакина в категории до 66 кг стала одной из главных сенсаций соревнований. Нет, конечно, в Украине возможности Юрия общеизвестны. Он постоянно цепляется за пьедесталы различных турниров. Только вот первым стать никак не может. Да и в сборную Семакину ввиду наличия в команде такого лидера как Андрей Стадник пробиться трудно. Но на сей раз своим шансом Юрий воспользовался сполна. «Семакин в Минске боролся на самом деле достойно, - говорит Юрий Бураков. – Особенно в финале, где его соперником был чемпион Европы 2007 года белорус Альберт Батиров. Победив такого соперника, Юрий теперь по праву может считаться вторым номером сборной. Думаю, теперь мы без опаски можем заменить им Стадника на каких-то соревнованиях».



Еще одну победу для Украины на турнире имени Александра Медведя добыл чемпион мира и Европы среди юниоров 2007 года Валерий Андрийцев, представляющий весовую категорию до 96 кг. «Валера уже давно не радовал нас высокими результатами за пределами Украины, - говорит Юрий Бураков. – Даже дома Андрийцев выступал нестабильно, чем заставлял тренеров сомневаться. Но в Минске наш 23-летний парень выступил отлично. На пути к финалу отметил бы его победы над опытным белорусом Сергеем Перниковым и соотечественником Михаилом Доценко, которому Валерий уступил в рамках чемпионата Украины. А в решающей схватке Андрийцев так и вовсе выглядел блестяще. Американца Джеймса Бергмана он уложил на лопатки всего за полторы минуты. Джеймс пытался выполнить бросок с прогибом, но Валерий благодаря своей эластичности вывернулся и накрыл соперника».



По мнению Юрия Буракова, эта победа может помочь Андрийцеву пробиться в состав сборной для участия на чемпионате Европы в Баку. Как ни как, основной конкурент – Павел Олийнык – на Кубке мира выступил неудачно, выиграв одну встречу из четырех. Занявший же второе место на Киевском турнире Доценко проиграл не только Андрийцеву, но и уступил в схватке за третье место Перникову.



А вот в категории до 74 кг украинцы не блеснули. С другой стороны, от Максима Матуса, который обычно выступает в весе до 60 кг, никто чуда и не ожидал. Зато от чемпиона Европы среди кадетов 2005 года, бронзового призера последнего Киевского международного турнира Дмитрия Рочняка успехов уже заждались. Но Дмитрию не повезло со жребием. В первой же схватке он встретился с бронзовым призером Олимпиады-2008 Мурадом Гайдаровым из Беларуси. «Против столь сильного соперника Рочняк выглядел неплохо, но в итоге опыт Гайдарова сыграл решающую роль» - заключает Юрий Бураков.



Также не блеснули украинские борцы в еще одном проблемном весе – до 120 кг. По мнению господина Буракова, выделить из трио супертяжей, представлявших нашу страну в Минске, стоит 23-летнего Евгения Дзюбака. «Он хоть и занял не самое высокое среди наших борцов место, но показал достойную борьбу, - говорит Юрий Анатольевич. – У Дзюбака был сложный жребий. Во второй схватке он проиграл опытному белорусу Алексею Шемарову, но продемонстрировал при этом борьбу, которая позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Более того, Дзюбак был достоин победы. После проигранного с минимальным счетом первого периода, во втором наш борец бросил соперника с прогибом. По моему мнению, это действие заслуживало трех баллов, но судьи дали лишь один. Думаю, с таким качеством борьбы Дзюбак вполне может побороться за путевку на Олимпиаду в Лондоне».



Сильному сопернику во втором круге проиграл и еще один украинский тяж – чемпион Европы среди юниоров 2008 года Олег Иванов. 22-летний украинец уступил бронзовому призеру чемпионата мира-2009 Тервелу Длагневу из США. Также американцу – Арону Энспачу – уступил третий призер Киевского турнира Вячеслав Музаев. «Обиднее всего, что проиграл Слава ощутимо, - говорит Юрий Бураков. – Выиграв первый период 3:2, в двух последующих он уступил 0:6 и 0:4».



Четыре медали в экспериментальном режиме



В отличие от мужской сборной, которая всего неделю назад участвовала основным составом в Кубке мира, девушки после Киевского турнира серьезной соревновательной практики не имели. Мировой кубок женщины проведут лишь 27-28 марта в китайском Нан Жине. Везти туда основу за две с небольшим недели до старта европейского первенства нет смысла. А значит, по логике вещей, минский турнир был для большинства борчих из Старого Света последней пробой сил перед главным стартом первой половины года.



Сразу отметим, что в одном из сильнейших для себя весов – легчайшем, до 48 кг – Украина в столице Беларуси представлена не была. Бронзовую призершу чемпионата мира-2009 Людмилу Балушку, едва восстановившуюся после травмы колена, тренеры решили поберечь. А поскольку наша страна имела на женские соревнования квоту в пять спортсменок, то проверить решили представительниц других весовых категорий.



В частности, еще одну обладательницу бронзы прошлогоднего чемпионата мира Александру Когут, представляющую категорию до 51 кг. «К сожалению, Шура поехала в Минск с температурой, - говорит главный тренер женской сборной Украины Владимир Евонов. – Ставить ее на ноги пришлось с помощью таблеток. Как следствие, Когут вышла на ковер и отборолась неплохо. Но, по ее собственному признанию, выступать было трудно. Спортсменка выглядела вялой и словно заторможенной. Видимо, это были последствия приема медикаментов. А коль так, то третье место в исполнении Когут стоит признать результатом успешным».



В категории до 55 кг Украину должна была представлять действующая чемпионка Европы в этом весе Наталия Синишина. Но, не желая сгонять вес, она заявилась в категории до 59 кг. И выглядела там вполне достойно. Наталия дошла до полуфинала, где должна была встретиться с призершей прошлогоднего чемпионата мира, соотечественницей Анной Василенко. «Чтобы не мучить друг дружку, девушки решили не встречаться между собой, - говорит Владимир Евонов. – Поскольку в данном весе выступает Василенко, оформили отказ Синишиной. Как следствие, сохранив силы, Наталия уверенно выиграла схватку за третье место». А Василенко в равной борьбе уступила в трех периодах американке Лейт Джеймс и взяла серебро.



В категории до 67 кг Украина была представлена действующей чемпионкой Европы Катериной Бурмистровой и чемпионкой континента среди кадетов 2006 года Викторией Млынарской. Последняя предварительно готовилась выступать за свой счет. Но поскольку в последний момент от поездки в Минск отказался супертяж Василий Тесминецкий, у Украины освободилась одна квота, которую решили предоставить Виктории. Млынарская побороться за медали не смогла, уступив бронзовой призерше чемпионатов Европы 2006 и 2007 годов Ирине Цыркевич из Беларуси.



Зато Бурмистрова считалась главной фавориткой соревнований. Тем более, что доказывать Катерине было что. За три дня до старта Киевского турнира она отравилась, из-за чего заняла на домашних соревнованиях лишь пятое место. На сей раз Бурмистрова была третей. Причем уступила Катерина бывшей соотечественнице – уроженке Донецка Надежде Семенцовой, представляющей Азербайджан. Основное время обоих периодов завершилось безрезультатно. Согласно жребию брать захват за ногу выпадало Семенцовой. Своим шансом она воспользовалась, став в последствии победительницей турнира. А Бурмистрова в итоге довольствовалась бронзой.



А вот опытная украинка Светлана Саенко, представляющая весовую категорию до 72 кг, в Минске осталась без медалей. Причем уступила Светлана Лауре Али Аннабель из Камеруна почти без вариантов – 0:3, 0:1. Конечно, камерунскую борчиху нельзя назвать слабой. Действующая чемпионка Азии, она в прошлом году стала еще и чемпионкой мира по пляжной борьбе. Правда, в прошлом году Саенко побеждала Аннабель на чемпионате мира в датском Хернинге. «Мне сложно сказать, что происходит со Светланой, - говорит Владимир Евонов. – Как только она встречается с сильной соперницей и начинает ей проигрывать – сопротивление прекращается. Саенко попросту стоит в ситуациях, где нужно проявлять волю, характер. Но что поделать, коль в Украине на данный момент у нее нет конкуренции? Будем готовить Светлану к чемпионату Европы. И верить, что там она со своими проблемами справится».



Между тем, 27-28 марта Украина выступит на Кубке мира в китайском Нан Жане. Владимир Евонов уже определился с составом, который поедет в Поднебесную. Как и ожидалось, он будет экспериментальным: до 48 кг – Наталия Пульковская; до 51 кг – Юлия Благиня; до 55 кг – Ирина Харив; до 59 кг – Ирина Гусяк; до 63 кг – Марьяна Квятковская; до 67 кг – Алла Черкасова; до 72 кг – Наталия Паламарчук.

