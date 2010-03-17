Виктор Колотов – человек из футбольных мифов

И только сейчас мы осознаем, что он значил для нашего футбола... Остается сожалеть, что таких людей нам - его родственникам, друзьям и партнерам по «Динамо» и сборной СССР - в этой жизни встретить больше не удастся!

«Знаете, каким он парнем был?»



Десять лет нет с нами этого потрясающего, уникального футболиста, удивительного человека, безупречного товарища… Эта утрата выглядит особенно выпукло в эти дни, когда его родной клуб с большим трудом восстанавливает былой авторитет. Конечно, у «Динамо» были времена и потемнее, но те из нас, кому повезло видеть футбол 70-х, с удовольствием вспоминают, как скромный и молчаливый двадцатилетний паренек из Татарии, видя, что у товарищей что-то не ладится, включал «третью скорость» и, взяв игру на себя, сминал самую насыщенную оборону соперника…



Уже в своем первом сезоне за киевское «Динамо» Виктор Колотов стал основным бомбардиром команды, в составе которой были такие славные голеадоры, как Бышовец, Пузач и Хмельницкий, и «бьющие» полузащитники – Мунтян, Веремеев и Медвидь… А вскоре команда избрала этого универсала – быстрого, решительного, самоотверженного, настроенного на игру с первой и до последней минуты, откликающегося на каждую контратаку, умеющего забивать с любой позиции, незаменимого как в обороне, когда команде худо, так и в стремительной контратаке – своим капитаном!.. И Виктор, надев повязку, без лишних слов тут же бросился в бой – «делай, как я!» – есть такое старое военно-морское правило… Казалось, он хотел помочь везде: и в нападении, и в обороне – никто никогда не видел его стоящим где-нибудь в стороне от «драки».



Кстати, по итогам сезона-71 три динамовца: вратарь – Рудаков, левый полузащитник – Колотов и центральный нападающий – Бышовец, вошли в «список 33-х» под первыми номерами.



Три десятилетия прошло с тех пор, и, странное дело, в нашем футболе становится все меньше таких вот «двужильных» полузащитников, способных, сцементировав неуемной энергией и неутомимостью и оборону, и нападение своей команды, обеспечить ей долгую инициативу в матче.



Как отмечал тогда партнер Колотова по сборной СССР Виталий Шевченко, «если бы в семидесятые годы у советских футболистов была бы возможность подписывать контракты с зарубежными клубами, то Виктор наверняка стал бы одним из ведущих игроков в Европе».



«Звездная болезнь» обошла его стороной...



Михаил Коман, заслуженный тренер СССР



Долго еще миллионы почитателей незабываемого колотовского таланта будут хранить память об этом несгибаемом бойце, талантливом футболисте!..



Анатолий Молотай, заслуженный тренер СССР



Виктор был футболистом будущего: его скорость, самоотдача, непостижимая игровая интуиция – были совершенны...



Анатолий Крощенко, заслуженный тренер Украины



Колотов был прекрасен и в атаке, и в защите, неудержим в перемещениях, в умении предвосхитить развитие игровой ситуации – такие рождаются раз в столетие... Не обрати на него внимания тренер по футболу, он мог бы стать олимпийским чемпионом в легкоатлетическом многоборье!..



Йожеф Сабо, заслуженный мастер спорта



Гениальная по простоте, без ложного эффекта и цирковых трюков, игра Колотова была на удивление эффективной – сколько необходимых победных голов забил он, выручая свою команду...



Владимир Трошкин, заслуженный мастер спорта



Виктор с детства влюбился в футбол и пронес это отношение к любимой игре через всю жизнь… Это был профессионал до мозга костей, который прежде всего думал о деле и никогда не задумывался над материальной стороной.



Владимир Мунтян, заслуженный мастер спорта



«Михалыч» был человеком редких душевных качеств, большой скромности и деликатности, а на поле это был гигант – несокрушимый и самоотверженный. «Звездная болезнь» обошла его стороной...



Виктор Матвиенко, заслуженный мастер спорта



Витя был бойцом до мозга костей: предельно самоотверженный, он все время играл с шишками и ранами – через боль, и ничто не могло его сломить… Именно о нем сказано: «Рыцарь без страха и упрека!..»



Григорий Суркис, президент ФФУ



Он был самым настоящим народным героем... И при этом позволял себе роскошь быть порядочным!.. Компромиссы были не для него!



Давид Черкасский, кинорежиссер-мультипликатор



Он был обыкновенным гением, а уже потом – футболистом!..



Владимир Бырся, друг



Его потрясающая порядочность была той планкой, к которой мы, его друзья, все время стремились, стараясь хоть в чем-то соответствовать. Не многим, правда, это удавалось…



Владимир Мазепа



В 95-м он буквально «ворвался» в нашу компанию, взбудоражил всех, закрутил, заставил работать… Но даже, играя рядом с нами – «полупрофессионалами», Виктор никогда не «тянул на себя одеяло»… Однако, стоило игре приобрести принципиальный характер, когда скорости возрастали и страсти накалялись – наступало его время. И это было великолепно!..



А через три года так же неожиданно он перестал ходить: работа с «молодежкой» отнимала все свободное время. Мы «болели», переживали, пытались дозваниваться, интересовались… «Случайное» поражение от сборной Исландии, которую до этого в Киеве была разгромлена «под ноль», стало причиной Витиного увольнения из Комитета по сборным ФФУ. А ведь это он создал команду, многие игроки которой потом прошли и через национальную сборную… Но чиновники поторопились с выводами. И увольняли, кстати, по телефону – через Трошкина: «Скажи своему другу, что он в сборной больше не работает!»… До сих пор себя казню: если бы можно было как-то помочь... В общем, не уберегли!



Это было золотое время для «динамчиков»



С Михаилом Сагалаковым, который 18-го марта будет открывать Мемориал Виктора Колотова, мы знакомы давным-давно – еще с тех пор, когда они с родным братом Борисом работали инструкторами физкультуры в тресте «Стройдеталь». А его рассказ о знакомстве с Виктором был помещен в моей книге «О настоящем человеке…». И, тем не менее, было приятно еще раз услышать, с каким удовольствием умудренный жизненным опытом спортивный чиновник вспоминает о своих встречах с Колотовым, с каким энтузиазмом в который уже раз берется за организацию Мемориала…



– Честно говоря, нам повезло, что районом руководит Владимир Александрович Мазепа, выпускник динамовской школы, который не только сам до сих пор «катает мяч», но и был лично знаком с Виктором Колотовым. Так что напоминать людям об этом великом футболисте и незаурядном человеке – наш долг…



Моя трудовая деятельность в «Стройдетали» началась под руководством директора спорткомплекса Йожефа Сабо. Да-да, того самого заслуженного мастера спорта, четырехкратного чемпиона СССР, двукратного обладателя Кубка страны, финалиста Кубка обладателей кубков европейских стран, полуфиналиста ЧМ-66, «бронзового» призера ОИ-72, участника отборочных матчей ЧЕ-68, ЧЕ-72, ОИ-68!..



Мы целых 14 лет работали бок о бок! И пусть говорят, что у Йожефа Йожефовича не совсем контактный, бескомпромиссный характер – мы ни разу так и не поссорились… Обосновавшись в скромной «Стройдетали», этот «заслуженный-перезаслуженный» футболист, известный не только на всей необъятной территории «одной шестой суши», тренировал всего лишь «звездную» команду ветеранов киевского «Динамо»... И это было золотое время для «динамчиков»: к Сабо со всего Союза шли приглашения, и у него, в буквальном смысле слова, были «расписаны» все субботы и воскресенья. Команда, выезжая на игры, должна была иметь, кроме поистине «великих», которые выходили на поле минут на 10-15, еще и человек 12-13, которым по силам было выложиться против более молодых соперников. А желающих было намного больше! Так что надо было постоянно находиться «в форме»…



Ветераны съезжались к нам, «на рыбкомбинат», три раза в неделю и к их приезду мы с Борисом изо всех сил старались привести комплекс в надлежащий вид, наладить тренировочный процесс. Хотя поначалу очень стеснялись: ведь одно только упоминание «звездных» фамилий могло любого повергнуть в шок: Войнов, Биба, Серебряников, Рудаков, Мунтян, Решко, Трошкин, Матвиенко, Веремеев, Фоменко, Шепель, Дамин, Евсеенко, Кочубинский, Ковалев, Бойко, Кузнецов, Журавлев… Позже, став ветеранами, подключились к тренировкам Блохин с Буряком и Зуев со Слободяном…



Однажды, году в 80-м, едва «выйдя на пенсию», появился в зале Виктор Михайлович Колотов… Я не собираюсь подтасовывать факты, но именно с появлением Колотова как-то сами собой в зале прекратились споры: ведь какими бы великими мастерами ни были эти прославленные асы, выходя на площадку, они, забывая обо всем на свете, кроме футбола, превращались в шумных мальчишек… А благородное поведение «Михалыча», его самоотверженность и совершенное неприятие конфликтов, очевидно, благотворно влияли на психологию партнеров.



Как-то раз Виктор Михайлович предложил сыграть в теннисбол, и с этого все и началось… Уже через пару дней к нам нагрянула настоящая «сборная мира», в составе Лобановского, Колотова, Пузача, Веремеева и Чубарова… Играли на вылет. Валерий Васильевич Лобановский взял в партнеры Колотова, и они методично стали всех обыгрывать!.. Какие только против них ни предпринимались варианты: тихий и покладистый Пузач становился в пару с темпераментным Сабо, виртуозный Мунтян объединялся с не менее техничным Веремеевым, администратор Чубаров, собаку съевший на этой игре, переходил из одной команды в другую – все было тщетно! И как Йожеф Йожефович ни старался обыграть Лобановского с Колотовым, как ни пытался «подзарядить» своих партнеров, которых менял, «как перчатки», как ни «заводил», не давая расслабиться – «чемпионы» молча и сосредоточенно, одну за другой, «штамповали» победы!.. Для нас с братом это был не только превосходный спектакль, супершоу, но и великолепная супертренировка, которая не только навсегда подружила нас и с теннисболом, и с Большим теннисом, но и сблизила с Виктором Михайловичем Колотовым!.. Но для того, чтобы понять смысл игры, уловить ее тонкости и нюансы, нам пришлось пролить немало соленого пота… И уже через три года усиленных тренировок я достиг такого уровня, что, «обнаглев», позволял себе втираться в доверие к «зубрам» и даже делать замечания партнерам. Но только не Колотову – он был безупречен!



Вообще это был удивительный человек, цельная натура, с настоящим «нордическим» характером, не позволявший себе на людях ни на секунду расслабиться, вдумчивый, сдержанный, рассудительный… Удивительно, но частенько с ним можно было просидеть достаточно долго рядом и… не проронить ни звука. Общение шло на каком-то ином уровне… Об этом, кстати, рассказывает и Володя Трошкин, который, бывало, сидя с другом на берегу, с удочкой, за весь день не слышал от «Михалыча» ни одного слова! Представляю, как страдал при этом «Николаич», славящийся умением «оживить» любую компанию!.. «Немой татарин!» – иногда шутил Трошкин…



И при всей его кажущейся замкнутости и отрешенности, двери колотовской квартиры вообще не запирались: здесь любили принимать гостей, и это не были обычные «посиделки» на кухне, за кофе с сигаретой – обязательно в гостиной, на столе под белой скатертью… И посуда выставлялась самая красивая. Но Виктор Михайлович всегда обижался, если гости появлялись со свертками в руках: «У меня все есть!» А мы-то знали, что были и такие времена, когда он, не работая с командой, других источников дохода, кроме рыбалки и охоты, не имел…



О колотовской доброте и отзывчивости можно вспоминать бесконечно: это был какой-то эталон уважительного отношения к людям… Каждый, кто соприкоснулся с «Михалычем», может привести немало примеров, когда этот удивительный человек помогал не только словом и добрым отношением, но и непосредственным участием в решении самых отчаянных и, казалось бы, неразрешимых проблем.



Не знаю, кто там, «наверху», составляет списки очередности, но уверен, что такие люди должны как можно дольше оставаться на земле: без них жизнь становится более жесткой, бледной и тоскливой – лишается всяческой привлекательности... А теперь нам остается только помнить!



Пресс-релиз



С 18 по 21 марта 2010 г. на Олимпийской базе «Святошино» (19-й километр Житомирского шоссе) состоится VIII-й Международный турнир по мини-футболу, посвященный памяти выдающегося футболиста, заслуженного мастера спорта СССР, пятикратного чемпиона СССР, обладателя Кубка Кубков Европы и Суперкубка Европы, бронзового призера Олимпийских игр Виктора Михайловича Колотова.



Миллионам поклонников футбола Виктор Михайлович запомнился своей уникальной футбольной техникой, тактическим совершенством, блестящими организаторскими способностями. Родные и близкие друзья футболиста знали его как исключительно порядочного человека.



Организаторами турнира выступают Святошинская районная в городе Киеве государственная администрация, ассоциация минифутбола Украины и компания «АТЛ-групп», которая имеет статус генерального спонсора турнира.



Каждый год оргкомитет старается сделать турнир уникальным, неповторимым и запоминающимся надолго. От года к году расширяется география участников. И на этот раз будут максимально представлены регионы Украины, увеличится представительство стран из ближнего зарубежься… Между прочим, в прошлом году победителем Мемориала стал «Нефтчи» из столицы Азербайджана…



На этот раз в Мемориале примут участие команды: «Смоленск» (Россия), сборная Молдовы, «Продэксим» (Херсон), «Пресс» (Житомирская обл.), «Стохид» (Волынская обл.), сборная г. Сумы, «Зирка» (Киев), «Ново-Беличи» (Киевская обл.), «Хелсгрупп», (Киев), MaxTeam (Киев), «Террабанк» (Киев) и другие.



Победители и призеры будут награждены кубками, медалями, наградной атрибутикой, дипломами, ценными подарками, памятными аксессуарами. Не останутся без призов и остальные участники турнира.



Игры начинаются 18 марта 2010 г. в 10.00 на Олимпийской базе «Святошино» (19-й километр Житомирского шоссе – возле КП). Вход – свободный.



19 марта 2010 г. в 13.00 – состоится торжественное открытие турнира, в котором примут участие руководители и ветераны украинского футбола, партнеры Виктора Колотова по киевскому «Динамо» и сборной СССР, ученики прославленного тренера, народные депутаты.



Турнир проходит при содействии председателя Святошинской районной госадминистрации в г. Киеве Владимира Мазепы, районного управления по физкультуре и спорту, возглавляемого Михаилом Сагалаковым и Федерации футбола Украины.



21 марта 2010 г. – закрытие Турнира.



Уважаемые журналисты! Приглашаем к сотрудничеству в деле широкого освещения турнира в СМИ.



Оргкомитет: Украина, 03115, г. Киев, пр. Победы, 97, к. 403

тел. 424-70-30, тел./факс 424-73-92, e-mail: sagalakov@meta.ua



