Зинаида Турчина: «Украинский гандбол находится на грани катастрофы»

Нынешний сезон у нас проходит под знаком 100-летия отечественного гандбола. Казалось бы, тут есть, чем гордиться Украине – таких лавров, как этот вид спорта, ей не приносил никто. Вспомним 20 чемпионских титулов киевского «Спартака» в советский период. 13 триумфов этого клуба в Кубке европейских чемпионов. Благодаря этим достижениям команда попала в Книгу рекордов Гиннеса. В постсоветский период обладателями Кубка кубков стали гандболистки запорожского «Мотора»… Перечисляя все достижения, конечно, нельзя не вспомнить о величайшем тренере Игоре Турчине. И о том, что киевская спартаковка Зинаида Турчина была названа лучшей гандболисткой ХХ века.



И, безусловно, не забудем «бронзу» нашей женской сборной на Олимпиаде 2004 года. К сожалению, это был последний успех. После Афин результаты резко покатились вниз...



Провал следует за провалом. В конце 2009 года украинские гандболистки на чемпионате мира в Китае заняли 17 место. В январе нынешнего года мужская сборная не смогла преодолеть групповой барьер на чемпионате Европы в Австрии и стала лишь 16-ой.



Подобная ситуация с состоянием дел в отечественном гандболе не может не пугать. Об этом шла речь на встрече с журналистами целого созвездия украинских гандболистов – чемпионов Олимпийских игр, мира и Европы. По их словам, донельзя сузился выбор исполнителей в сборных всех разрядов. А клубы все больше утешаются первой-второй стадиями на континентальной арене. Легенды украинского спорта усматривают в этом прямую связь с «нелогичными, а подчас, деструктивными решениями федерации гандбола Украины». Поэтому большие надежды «звезды» возлагают на отчетно-выборный конгресс, который состоится в ближайшую субботу – 20 марта. По их мнению, смена руководства ФГУ назрела до крайней степени. И недавние слова главы Национального олимпийского комитета Сергея Бубки – «нашему спорту необходима революция» - склонны напрямую отнести и к гандболу. Предоставим слово самим участникам пресс-конференции…



Зинаида Турчина, двукратная олимпийская чемпионка, лучшая гандболистка ХХ века:



- То, что сегодня творится в нашем гандболе, не поддается описанию… Так дальше жить нельзя. Ведь никакого прогресса – ни детском гандболе, ни в юношеском, ни у взрослых. А тот вопиющий факт, что уже который год не проводится турнир памяти Игоря Турчина!.. Наш вид спорта находится на грани катастрофы. И во многом это - «заслуга» руководства федерации. От которого, к слову, мы не дождались ни единого теплого слова к 100-летию отечественного гандбола.



Татьяна Кочергина-Макарец, двукратная олимпийская чемпионка, завкафедрой физвоспитания Киевского национального университета:



- Сейчас происходит просто разрушение! Столько всего потеряно! Потеряли команды в Суперлиге – «Мотор», «Транспортиник», «Галычанка»… А все потому, что к руководству пришли непрофессионалы. Я бы сказала – люди-пиарщики.



Александр Шипенко, чемпион мира, генеральный директор Украинской гандбольной лиги:



- Самый успешный по результатам из всех видов спорта в Украине – гандбол – дошел до такой стадии, что падать дальше некуда. Если раньше, на первых парах, мы говорили об этом – призывали, увещевали – то теперь это крик души. Мы очень надеемся на перемены. Необходимо, чтобы у руля гандбола встали компетентные люди.



Леонид Захаров, заслуженный тренер СССР и Украины, главный тренер мужской национальной сборной страны:



- О чем говорить, если за последние годы руководство федерации ни разу не посетило команды. Внутри же федерации были отстранены от работы специалисты-профессионалы. А на их места посажены какие-то негандбольные люди.



Я уже не говорю о том, что до сих пор так и не отстроена инфраструктура – нет ни нормальных залов, ни, тем более, дворцов спорта. Просто стыдно перед нашими гостями из-за рубежа, которые приезжают к нам играть. Помню, как встревоженно выглядели голландцы в поединке в Запорожье. Многие шутят по этому поводу, что они и проиграли нашим только потому, что испугались провисшего потолка. Это так, в дополнение…



Михаил Ищенко, олимпийский чемпион:



- Ко всему сказанному добавлю, что никогда раньше олимпийские чемпионы не испытывали на себе такого отношения. Даже скажу, унижения. В голове не укладывается, как так можно – люди, сделавшие столько для Украины и ее спорта не получили мандаты на предстоящий конгресс.



Кому давать Героев?



На пресс-конференции мы коснулись еще одной злободневной темы, связанной с памятью нашего выдающегося, гениального тренера.



Да, то, что на турнире памяти Игоря Турчина кто-то хочет поставить жирный крест – вопиющее безобразие, граничащее с преступлением. Очень хочется верить, что беды канут в Лету и эти старты возродят. Надеемся на это.



Но в данном случае, речь пойдет о другом… Уже который год во всевозможных СМИ – спортивных и неспортивных – говорят о том, что давно пора присвоить имя Игоря Турчина киевскому Дворцу спорта. Говорят, говорят, а воз и ныне там. Не так давно мы встречались с директором Дворца спорта Виктором Ткаченко. Он сказал, что ничего против этого не имеет. Но никаких официальных бумаг по этому поводу к нему не поступало.



Тем не менее, думается, что назвать главную спортивную нефутбольную арену именем такого выдающегося человека, надо было уже давно. Но все, как обычно у нас - идеи и предложения теряются в «болоте» чиновничьей рутины.



По поводу «официального обращения» ко Дворцу спорта нас успокоила Зинаида Турчина: «Мы уже подготовили такое письмо».



Тему – очень эмоционально – подхватил Леонид Захаров:



- Присвоить имя Игоря Турчина дворцу спорта – это самое малое, что можно сделать в память о нем! Ведь это не просто замечательный человек и выдающийся тренер. Он настоящий солдат, который погиб в бою! Ушел в мир иной во время поединка его команды, находясь на тренерском мостике. Скажите, многие ли сравнятся с Турчиным по той славе, которую он принес родной стране!? Таких мало. Зато Героя у нас дают порой тем, чьи заслуги известны немногим или весьма сомнительны. Неужели Игорь Турчин не заслужил этого звания? Когда уже мы научимся отдавать должное людям, своими делами прославившими Украину во всем мире? Такое ощущение, что кому-то выгодно стереть из памяти имя нашего соотечественника – одного из самых выдающихся спортивных наставников современности.

