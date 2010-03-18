По итогам Гран-при Бахрейна: топ-10 лучших пилотов мира

22-летний немец великолепно выиграл поул на своем Red Bull и уверенно лидировал в гонке первые 33 круга. Учитывая то, что чемпион мира Дженсон Баттон с трудом закончил свою первую гонку за McLaren в конце зачетной восьмерки, победа в этом этапе могла принести Феттелю первое место в Castrol Rankings.

Себастьян Феттель



Однако проблема с двигателем, вызванная неисправной свечей зажигания, вынудила Феттеля замедляться с каждым кругом на пару секунд, и в итоге он пришел к финишу четвертым. Феттель остался вторым в Castrol Rankings, но вполовину сократил свое отставание от Баттона.

Дженсон Баттон



Свою первую гонку в составе Ferrari выиграл Фернандо Алонсо. Это позволило испанцу захватить лидерство на первом этапе чемпионата и отвоевать три позиции в Castrol Rankings, где он сейчас занимает 16-ое место. Его партнер по команде Фелипе Масса пришел вторым и поднялся в Castrol Rankings на 18 позиций. Теперь он 66-ой.

Рубенсу Барикелло не удалось выиграть подиум, как на первом этапе прошлого сезона, из-за чего пилот Williams отстал от аса Чемпионата мира по ралли Себастьена Лоеба в борьбе за третье место, но он смог сохранить свою четвертую позицию, опережая Микко Хирвонена. Тем временем гонщик McLaren Льюис Хэмилтон сохранил свое 12-ое место в рейтинге.

Льюис Хэмилтон



Первое появление Михаэля Шумахера в Формуле-1 после трехлетнего перерыва немного разочаровало, поскольку семикратный чемпион мира пришел к финишу после своего партнера по команде Mercedes Нико Росберга. Но это не помешало ему попасть в Castrol Rankings сразу на 876-ую позицию. Дальше он будет продвигаться только выше.

Михаэль Шумахер



Начало сезона Индикар в Сан-Паулу в эти выходные заставило участников поволноваться - сперва перенесли квалификацию, а затем приостановили гонку красным флагом из-за сильного ливня. Пилот команды Penske Уилл Пауэр выиграл гонку и поднялся на 21 позицию, заняв 100-ое место в Castrol Rankings.



Его партнер по команде Райан Бриско потерял две позиции и стал десятым после того как разбил свой болид и выбыл из гонки за лидерство. Пилот команды Chip Ganassi и действующий чемпион Дарио Франкитти поднялся на седьмое место.



Чемпион Азиатской серии GP2 Давиде Вальсекки продвинулся в рейтинге, несмотря на то что не выиграл гонку в Сахире. Пилот команды iSport сейчас занимает 58-ое место. Итальянцы Лука Филиппи (Meritus) и Джакомо Риччи (DPR) выиграли гонки, при этом Филиппи поднялся на 28 позиций и занял 73-е место, а Риччи - на одну и теперь 260-й.



Бывший чемпион серии V8 Суперкар Гарт Тэндер, выступающий за команду Holden Racing Team, оставил в прошлом свои неудачи в ближневосточных этапах и выиграл обе гонки в Аделаиде, поднявшись на 33 позиции и заняв 140-ое место в Castrol Rankings.

Неудача постигла лидера чемпионата Джейми Уинкапа. Пилот команды Triple 8 Holden потерпел первое за три года поражение на трассе и скатился на три позиции в Castrol Rankings. Теперь он на 106-ом месте.



Рене Раст выиграл обе гонки Суперкубка Porsche в Сахире и стал лидером после первого Гран-при. Он преодолел 28 позиций и занял 324-ое место в Castrol Rankings. Подобное сделал и британец Ник Тэнди, который теперь отстает от Раста всего на 18 позиций. Однако обоим гонщикам еще далеко до двукратного чемпиона Йероена Блеекемолена, хотя голландец и опустился на 179-ое место, потеряв 14 позиций.



Автором самого большого прорыва в Castrol Rankings стал пилот из ОАЭ Халид Аль-Кубаиси, который после гонок Суперкубка Porsche поднялся на 352 позиции. Теперь он 1433-ий. А самое большое падение в рейтинге было у британца Джеймса Джейкса, который потерял 405 позиций и скатился на 885-ое место, поскольку не участвовал в этапе Азиатской серии GP2.



Десятка лучших пилотов мира по версии Castrol Rankings сейчас выглядит так:



Место Гонщик Чемпионат Баллы

1 Дженсон Баттон Формула 1 21354

2 Себастьян Феттель Формула 1 20982

3 Себастьен Лоеб ЧМ по ралли 18871

4 Рубенс Барикелло Формула 1 18383

5 Микко Хирвонен ЧМ по ралли, Межконтинентальное раллийное первенство 18343

6 Джимми Джонсон Кубок НАСКАР Спринт 18339

7 Дарио Франкитти Гоночная лига Инди, Американская серия Ле-Ман 17500

8 Марк Веббер Формула 1 17394

9 Скотт Диксон Гоночная лига Инди, Американская серия Ле-Ман 17101

10 Райан Бриско Гоночная лига Инди, Гранд Ам 16748

