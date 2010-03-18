По итогам Гран-при Бахрейна: топ-10 лучших пилотов мира

18 марта 2010, 11:41

Феттелю не удалось захватить лидерство в рейтинге  из-за проблемы с двигателем, которая лишила его победы в Бахрейне. А первое, после 3-летнего перерыва, появление Шумахера в Формуле-1 немного разочаровало.

22-летний немец великолепно выиграл поул на своем Red Bull  и уверенно лидировал в гонке первые 33 круга. Учитывая то, что чемпион мира Дженсон Баттон с трудом закончил свою первую  гонку за McLaren в конце зачетной восьмерки, победа в этом этапе могла принести Феттелю первое место в Castrol Rankings.
Себастьян Феттель

Однако проблема с двигателем, вызванная неисправной свечей зажигания, вынудила Феттеля замедляться с каждым кругом на пару секунд, и в итоге он пришел к финишу четвертым. Феттель остался  вторым в  Castrol Rankings, но вполовину сократил свое отставание от Баттона.
Дженсон Баттон

Свою первую гонку в составе Ferrari выиграл Фернандо Алонсо. Это позволило испанцу захватить лидерство на первом этапе чемпионата и отвоевать три позиции в Castrol Rankings, где он сейчас занимает 16-ое место. Его партнер по команде Фелипе Масса пришел вторым и поднялся в Castrol Rankings на 18 позиций. Теперь он 66-ой.
Рубенсу Барикелло не удалось выиграть подиум, как на первом этапе прошлого сезона, из-за чего пилот Williams отстал от аса Чемпионата мира по ралли Себастьена Лоеба в борьбе за третье место, но он смог сохранить свою четвертую позицию, опережая Микко Хирвонена. Тем временем гонщик McLaren Льюис Хэмилтон сохранил свое 12-ое место в рейтинге.
Льюис Хэмилтон

Первое появление Михаэля Шумахера в Формуле-1 после трехлетнего перерыва немного разочаровало, поскольку семикратный чемпион мира пришел к финишу после своего партнера по команде  Mercedes Нико Росберга. Но это не помешало ему попасть в Castrol Rankings сразу на 876-ую позицию. Дальше он будет продвигаться только выше.
Михаэль Шумахер

Начало сезона Индикар в Сан-Паулу в эти выходные заставило участников поволноваться -  сперва перенесли квалификацию, а затем приостановили гонку красным флагом из-за сильного ливня. Пилот команды Penske Уилл Пауэр выиграл гонку и поднялся на 21 позицию, заняв 100-ое место в Castrol Rankings.

Его партнер по команде Райан Бриско потерял две позиции и стал десятым после того как разбил свой болид и выбыл из гонки за лидерство. Пилот команды Chip Ganassi и действующий чемпион Дарио Франкитти поднялся на седьмое место.

Чемпион Азиатской серии GP2 Давиде Вальсекки продвинулся в рейтинге, несмотря на то что не выиграл гонку в Сахире. Пилот команды  iSport сейчас занимает 58-ое место. Итальянцы Лука Филиппи (Meritus) и Джакомо Риччи (DPR) выиграли гонки, при этом Филиппи поднялся на 28 позиций и занял 73-е место, а Риччи - на одну и теперь 260-й.

Бывший чемпион серии  V8 Суперкар Гарт Тэндер, выступающий за команду Holden Racing Team, оставил в прошлом свои неудачи в ближневосточных этапах и выиграл обе гонки в Аделаиде, поднявшись на 33 позиции и заняв 140-ое место в   Castrol Rankings.
Неудача постигла лидера чемпионата Джейми Уинкапа. Пилот команды  Triple 8 Holden потерпел первое за три года поражение на трассе и скатился на три позиции в  Castrol Rankings. Теперь он на 106-ом месте.

Рене Раст выиграл обе гонки Суперкубка  Porsche в Сахире и стал лидером после первого Гран-при. Он преодолел 28 позиций и занял 324-ое место в Castrol Rankings. Подобное сделал и британец Ник Тэнди, который теперь отстает от Раста всего на 18 позиций. Однако обоим гонщикам еще далеко до двукратного чемпиона Йероена Блеекемолена, хотя голландец и опустился на 179-ое место, потеряв 14 позиций.

Автором самого большого прорыва в  Castrol Rankings стал пилот из ОАЭ Халид Аль-Кубаиси, который после гонок Суперкубка   Porsche  поднялся на 352 позиции. Теперь он 1433-ий. А самое большое падение в рейтинге было у британца Джеймса Джейкса, который потерял 405 позиций и скатился на 885-ое место, поскольку не участвовал в этапе Азиатской серии GP2.

Десятка лучших пилотов мира по версии Castrol Rankings сейчас выглядит так:

Место Гонщик   Чемпионат            Баллы
1 Дженсон Баттон  Формула 1             21354
2 Себастьян Феттель   Формула 1             20982
3 Себастьен Лоеб  ЧМ по ралли 18871
4 Рубенс Барикелло   Формула 1             18383
5 Микко Хирвонен   ЧМ по ралли, Межконтинентальное раллийное первенство 18343
6 Джимми Джонсон    Кубок НАСКАР Спринт 18339
7 Дарио Франкитти    Гоночная лига Инди, Американская серия Ле-Ман 17500
8 Марк Веббер   Формула 1                17394
9 Скотт Диксон   Гоночная лига Инди, Американская серия Ле-Ман 17101
10 Райан Бриско   Гоночная лига Инди, Гранд Ам                                   16748

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