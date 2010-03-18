Украинский спорт: топ-10 за февраль

Что поделать, если украинские олимпийцы в Ванкувере откровенно разочаровали? Тем самым спортсмены, а в особенности, отвечающие за результат, но не признающие этого чиновники поставили в неловкое положение нас, журналистов. Наверное, критиковать украинскую сборную за провал на Играх-2010 и сейчас уже не стоит.



У «СПОРТглавреда» была мысль при составлении традиционного ежемесячного рейтинга атлетов отличить недавних олимпийцев хоть как-то. К примеру, включить в десятку лучших в феврале биатлониста Андрея Дериземлю, который в Ванкувере в спринте занял самое высокое среди украинцев пятое место. Но, учитывая условия, в которых проходила та гонка, видимо, придавать большое значение этому локальному успеху не стоит. В ситуации, когда стрелять при нормальных погодных условиях и бежать по утрамбованному снегу могли только первые десять участников (в их числе Дериземля), успехом можно считать только место в тройке призеров.



Потому послушаем президента НОК Сергея Бубку. Мы – «незимняя страна». Точка. И скромно умолчим о том, что второе по размеру государство Европы, на территории которого располагается 37 тысяч квадратных километров Карпатских гор, не может носить такого унизительного статуса по определению. Даже если так решили его чиновники.



Покамест благодаря бездеятельности фундаторов украинского спорта можем отмечать только успехи представителей летних видов…



{1-}1. Ольга Харлан (фехтование)



Лучшая спортсменка Украины 2009 года по всевозможным версиям, саблистка Ольга Харлан стала победительницей первого в 2010 году этапа серии Гран-при во французском Орлеане. В индивидуальных соревнованиях 19-летняя украинка победила в финале лидера мирового рейтинга, олимпийскую чемпионку Мэриэль Загунис из США со счетом 15:13.



Напомним, что именно Загунис в октябре прошлого года обыграла Ольгу в финале чемпионата мира. После этой – проигранной 6:15 – встречи Харлан сказала, что победить американку на данный момент почти невозможно. Но Ольга уже неоднократно доказывала, что невозможного для нее нет. Реванш получился менее чем через три месяца. Отметим также, что в мировом рейтинге американка уверенно лидирует, опережая Ольгу, которая младше ее на пять лет, на 108 очков.



Также стоит напомнить, что Харлан в составе сборной Украины выиграла бронзу на этапе Гран-при в Москве (Россия). Там Ольга вместе с Еленой Хомровой, Галиной Пундык и Ольгой Жовнир в полуфинале уступили француженкам (44:45), а в поединке за третье место уверенно – 45:34 – одолели соперниц по олимпийскому финалу – команду Китая.



{2-}2. Георгий Зантарая (дзюдо)



Первый в истории украинского дзюдо чемпион мира с блеском выиграл турнир из серии Гран-при в немецком Дюссельдорфе. Свой победный путь в весовой категории до 60 кг Зантарая начал с досрочной победы над американцем Виталием Ваняном. Последний продержался менее минуты, попался на болевой прием украинца и вынужден был сдаться. На следующей стадии Зантарая броском с подхватом заработал «иппон» во встрече с швейцарцем Людовиком Шаммартином. В четвертьфинале украинец оставил не у дел чемпиона Азии-2009 Ганбата Болдбаатара из Монголии. Вначале наш дзюдоист бросил монгола через бедро на «ваза-ари», а на старте заключительной минуты схватки заставил соперника сдаться, выполнив удушающий прием.



В полуфинале на Зантараю ожидал опасный и неудобный противник – Гван-Хьон Чой из Кореи. Ранее эти дзюдоисты встречались дважды и оба раза успех был на стороне корейца. В последний раз Зантарая проиграл Чою на январском турнире серии «Мастерс» в Сувоне (Корея). В Дюссельдорфе украинцу удалось взять убедительный реванш. Зантарая не стал атаковать соперника с первых секунд схватки, а последовательно искал слабые стороны в его обороне. Во второй половине поединка наш дзюдоист провел ряд мощных атак, а завершил их эффектным и амплитудным броском зашагиванием, припечатав корейца лопатками к татами.



В финальной схватке состоялось повторение финала чемпионата мира-2009, в котором Зантарая чуть больше чем за минуту расправился над Хироаки Хираокой из Японии. Поединок в Дюссельдорфе начался без разведки, обоюдоострыми атаками в исполнении обоих дзюдоистов. В конце второй минуты поединка украинец навязал противнику свой захват и заставил японца атаковать из неудобного положения. Мастерски проведенная Георгием контратака, получила от судей оценку «ваза-ари», но наш дзюдоист на этом не остановился, и продолжая атаковать соперника в партере, провел болевой прием на локтевой сустав Хираоки. Таким образом, Зантарая стал первым украинцем, которому удалось победить на Гран-при в Дюссельдорфе.



{3-}3. Станислав Бондаренко (дзюдо)



22-летний украинский тяж, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, неожиданно выиграл этап Кубка мира в чешской столице Праге. Начал турнир Бондаренко с чистой победы над поляком Пшемыславом Ярошевски. В 1/8 финала Станислав выбил из борьбы француза Томаса Синсу, которому в прошлом году уступил в полуфинале молодежного чемпионата Европы.



В четвертьфинале Бондаренко встретился со старым знакомым – Дмитрий Стерховым из России. Эти дзюдоисты неоднократно встречались на кадетском и юниорском уровнях. Чаще побеждал россиянин, но в полуфинале юниорского чемпионата мира-2006 сильнее был украинский борец. Последний раз эти соперники встречались в схватке за третье место на Всемирной Универсиаде-2009 в Белграде (Сербия). Тогда выиграл Стерхов. В столице Чехии Бондаренко с блеском реваншировался, одержав чистую победу всего за 50 секунд, 25 из которых ушло на проведение удержания.



В полуфинале Станислав должен был встретиться с чемпионом Европы 2009 года Мартином Падаром, но эстонец в четвертьфинале получил травму и не вышел на поединок против нашего дзюдоиста. Соперником Бондаренко в решающем поединке стал кореец Сун-Мин Ким. Финал не получился зрелищным, дзюдоисты не стремились форсировать события и в основном боролись за захват. В такой позиционной борьбе преуспел украинец, вынудивший судей дважды наказать корейца за пассивность. Полученное преимущество наш дзюдоист сумел сохранить до конца поединка и заслуженно стал победителем турнира.



{4-}4. Николай Айвазян (вольная борьба)



На прошлогоднем чемпионате мира в датском Хернинге путь к медалям юному киевлянину преградила травма ноги. Тем не менее, после того выступления у тренеров нашей сборной наконец появились основания говорить, что в весовой категории до 55 кг появилась долгожданная смена пятикратному чемпиону Европы Александру Захаруку. Но вот настал новый год и первый серьезный старт Айвазян попросту провалил, уступив на ранней стадии Гран-при Ярыгина в российском Красноярске. К чести Николая, рук он не опустил и в красивом стиле, во второй раз подряд выиграл Киевский международный турнир.



Первых двух соперников – россиянина Клима Горохова и азербайджанца Джейхуна Алиева – украинец одолел без труда. Зато очень непростым получился четвертьфинальный поединок нашего соотечественника с чемпионом Европы среди юниоров и кадетов, 18-летним Владимером Хинехагашвили из Грузии. Тяжелейшая, богатая на приемы схватка принесла победу в трех периодах Айвазяну. Эта победа словно окрылила украинца. В полуфинале он одолевает бронзового призера чемпионата Азии Норлана Орожбек-улу из Киргизстана – 3:0, 9:0.



В финале Айвазян встретился с дважды призером чемпионатов Европы Бесарионом Гочашвили из Грузии. Тем самым, которого Николай одолел в стартовой схватке прошлогоднего чемпионата мира и которого среди украинцев ранее побеждал только Захарук. На сей раз поединок получился очень ярким. В упорной борьбе сильнее оказался Айвазян, который в итоге стал одним из двух украинских чемпионов в мужской борьбе на Киевском международном турнире-2010.



{5-}5. Тарас Данько (вольная борьба)



Бронзовому призеру Олимпиады-2008 сейчас не позавидуешь. Со стартом нового олимпийского цикла в весовую категорию до 84 кг, в которой выступает Данько, перешел чемпион мира-2006 в весе до 74 кг Ибрагим Алдатов. Внутренняя конкуренция между этими борцами не предвещает спокойной жизни ни одному из оппонентов. В личных встречах впереди Ибрагим, победивший Тараса на прошлогоднем чемпионате Украины и в январе на Гран-при Ярыгина в российском Красноярске.



Логично, что для того, чтобы претендовать на поездку на чемпионат Европы в Баку (Азербайджан) Данько необходимо было побеждать в Киевском международном турнире. С задачей Тарас справился с блеском. В стартовой схватке он в тяжелейшей борьбе одолел россиянина Роберта Тевгазова. В 1/8 финала Тарас молниеносно (3:0, 7:0) одолел непростого белоруса Алексея Исаева. В четвертьфинальном поединке украинец с одинаковым счетом 3:1 в двух периодах выигрывает у чемпиона Европы-2002 среди кадетов Сослана Айларова из России. В полуфинале Данько проходит еще одного представителя России Мурада Рамазанова, который во втором круге неожиданно выбил из борьбы серебряного призера Олимпиады в Пекине Сослана Тигиева из Узбекистана.



Наконец – финал, где Данько противостоял соотечественник Виктор Муха. Здесь Тарас справился с хорошо знакомым оппонентом, как говорится, на опыте. Теперь, после победы на Киевском турнире, судьбу путевки на чемпионат Европы между Данько и Алдатовым должна определить контрольная схватка.



{6-}6. Наталия Синишина (вольная борьба)



В прошлом году Наталия выиграла чемпионат Европы в весовой категории до 55 кг, но затем крайне неудачно выступила на Олимпиаде и чемпионате мира. Эти неудачи заставили тренеров засомневаться в возможностях Синишиной. Отличным выступлением на Киевском международном турнире львовянка, по всей видимости, вернула утраченные было позиции.



Правда, первую по-настоящему серьезную соперницу Наталия встретила лишь в полуфинале. До того она без труда одолела Ульмеку Исмухамбетову из Казахстана и украинку Евгению Носок. Зато за выход в финал Наталии пришлось встретиться с главной внутренней оппоненткой – призершей трех чемпионатов мира и пяти первенств Европы донетчанкой Татьяной Лазаревой. Последняя вернулась в строй после рождения второго ребенка и сейчас горит желанием отвоевать место в сборной. Правда, пока Татьяна не набрала оптимальных кондиций, что и подтвердила ее встреча с Синишиной. 3:0, 2:0 – Наталия в финале, где ей пришлось встретиться с еще одной титулованной соотечественницей, серебряной призершей прошлогоднего чемпионата Европы Ириной Харив. Правда, преимущество Синишиной в этой схватке было ощутимым. Она победила и теперь может спокойно готовиться к отстаиванию титула чемпионки континента.



{7-}7. Дмитрий Демянюк (легкая атлетика)



На этого львовянина уже давно возлагают небезосновательные надежды в секторе для прыжков в высоту. Но планам спортсмена на регулярное покорение международных стартов постоянно препятствовали травмы. В этом сезоне, казалось, Дмитрий наконец-то возьмет свое. Февраль позволял смело смотреть в будущее.



На протяжении всего последнего месяца зимы Демьянюк регулярно взлетал на уровень 2,28-2,31 см. Выиграв бронзовую награду на соревнованиях в Тринеце, он продолжил покорение Чехии в Праге. Высота 2,30 м тогда оказалась для Дмитрия серебряной, хотя победителю соревнований он проиграл лишь по количеству использованных попыток.



Отправляясь на чемпионат Украины в Сумы, Дмитрий уже имел норматив на чемпионат мира в закрытых помещениях (2,28 м). Эту высоту он преодолел и на национальном первенстве, что уже гарантировало ему золото. Но спортсмен вышел и на следующую – 2,32 м. Но, как позже признался сам атлет, усталость от столь насыщенного стартами месяца дала о себе знать. В последней попытке Дмитрий получил повреждение, что и помешало ему в марте завершить соревнования на чемпионате мира. А ведь для медали в Катаре 2,31 м было бы достаточно…



{8-}8. Татьяна Петлюк (легкая атлетика)



Украинская бегунья на 800 метров Татьяна Петлюк делала ставку в 2010-м отнюдь не на зимний сезон. Украинка не скрывала, что готовится к лету и даже не собирается отбираться на чемпионат мира в закрытых помещениях. Однако Татьяна не была бы собой, если даже при таком плане подготовки не выиграла хотя бы один зимний старт.



На международном турнире Erdgas Athletics в Лейпциге Петлюк особо напрягаться не пришлось. Не будь дистанция 800 метров насколько сложной, можно было бы смело говорить, что она попросту бежала в свое удовольствие. С пересечением Татьяной финишной линии секундомер остановился на времени 2.02,01 минуты. При этом ее ближайшая преследовательница марокканка Халима Хахлаф отстала более, чем на секунду.



На чемпионате Украины Петлюк стала третьей. Как подметила серебряная призер национального первенства Наталия Лупу: «Петлюк выиграла бы чемпионат, если бы поставила себе такую цель». И если за победу с Юлией Кревсун ей пришлось бы очень побороться, то занять второе место Татьяне было вполне под силу.



{9-}9. Олег Крьока (греко-римская борьба)



На турнире в Стамбуле (Турция) украинцы выиграли две медали. По результату лучше всех выступил представитель весовой категории до 55 кг Вьюгар Рагимов, добывший серебро. Но больше всех порадовал еще один представитель Запорожья Олег Крьока, выступающий в категории до 96 кг. После Олимпиады-2008 этот борец перенес сложную операцию на сердце и речь о его возвращении в спорт изначально даже не велась. Но Олег постепенно втянулся в работу и обретает былую форму. В Турции он проиграл лишь действующему олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону Европы Асламбеку Хуштову из России.



В схватке за третье место Крьока встречался с серебряным призером чемпионата мира-2009 Джимми Лидбергом из Швеции. Тем самым, которого Олег после победы в личной встрече олимпийской квалификации лишил места на Играх-2008. Схватка была равной и ее судьба решалась в третьем периоде. Крьока вел в счете, но вместе с гонгом Лидберг провел накат. Судьи засчитали результативное действие и уже готовились поднять шведу руку. «В этот момент я крикнул секундировавшему Олега Евгению Черткову: «Подавайте протест!» - рассказывает «СПОРТглавреду» главный тренер сборной Украины Александр Котовой. – Евгений Александрович спросил: «Зачем?» Но протест подал. И действительно, оказалось, что накат Лидберг выполнял уже после гонга. Победу отдали Крьоке».



{10-}10. Виктор Кузнецов (легкая атлетика)



На международном Гран-при в Стокгольме первые две ступеньки пьедестала соревнований по прыжкам в длину достались украинцам – Виктору Кузнецову и Андрею Макарчеву. На чемпионат Украины в Сумы Кузнецов отправлялся в статусе лидера мирового сезона (8,09 м), но при этом квалификационного норматива на чемпионат мира у него еще не было. Выиграв национальное первенство с показателем 8,11 м, он его выполнил и улучшил лучшее достижение сезона в мире.



К сожалению, результат в Дохе был куда слабее и даже не позволил Кузнецову выйти в финал. Но это уже события марта. А по итогам февраля Виктор по праву заслужил свое место в ТОП-10 лучших спортсменов месяца.



Лауреаты января

