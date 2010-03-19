Кличко-Чемберс: чем закончится кулачная битва на футбольной арене?

19 марта 2010, 10:33

Завтра украинец Владимир Кличко проведет защиту своих титулов чемпионов мира по версиям IBF и WBO в бою с американцем Эдди Чемберсом.

Итак, завтра, 20 марта, центром мирового бокса станет футбольная «Эсприт Арена» в немецком Дюссельдорфе. 27-летний американский боксер Эдди Чемберс предпримет попытку отобрать у самого титулованного на планете бойца супертяжелого веса 33-летнего Владимира Кличко пояса чемпионов мира - Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

К сведению. «Эсприт Арена» вмещает 51 тысячу зрителей. В связи с реконструкцией собственной арены, на этом стадионе проводил свои домашние матчи леверкузенский «Байер».

БЫВШИЕ СПАРРИНГ-ПАРТНЕРЫ

А на днях состоялся «предварительный поединок» Кличко-Чемберс. Непосредственно в Дюссельдорфе, где проходила пресс-конференция соперников. Украинский боксер, как обычно, был спокоен и сосредоточен. И не особенно улыбчив. Чего не сказать о его оппоненте. Тот, набравшись «опыта» у своих предшественников, ехидничал, строил гримасы. А дуэль «глаза в глаза» сопроводил ухмылкой. И по той же, традиционной для американских бойцов привычке, Эдди Чемберс бил себя кулаком в грудь:

- Я хочу шокировать мир. В Германии буду боксировать в третий раз - уже успел освоиться. Когда приехал сюда впервые, все время просидел в номере. Потом понял, что нужно больше общаться с людьми. Вообще, если сидеть на одном месте, то успеха не добьешься. Владимиру Кличко я собираюсь противопоставить джеб, и скорость, скорость и еще раз скорость! В лагере мы отлично поработали над физикой и психологией. Я прекрасно себя чувствую, нахожусь в своей лучшей форме за всю карьеру.
Выпад Чемберса Владимир Кличко парировал «коротким движением»:

- Эдди когда-то был моим спарринг-партнером. То есть, я уже успел его прощупать. Это позволяет мне думать, что чемпионские пояса останутся в нашей семье.

Теперь подробнее о визави украинца…

ЧЕМБЕРС ПРОТИВ КЛИЧКО

Как бы то ни было, что бы там ни говорили, но Чемберс –  не проходной соперник, это точно. Несмотря на то, что значительно уступает Владимиру Кличко в росте, а вес американца едва ли дотягивает до 100 килограммов. И даже при таких параметрах Эдди очень уверенно дрался с Александром Поветкиным, проиграв россиянину по очкам. К тому же, многие специалисты утверждают, что  Поветкин не был лучшим. В своем активе Чемберс имеет победу и над украинским гигантом Александром Дмитренко. Который, к слову, по габаритам превосходит братьев Кличко.
Очень даже не склонен принижать достоинства Чемберса и сам Владимир Кличко. По словам украинца, его соперник лучше многих из мирового рейтинга. И добавил, приведя в сравнение пару «несостоявшихся соперников»:

- Эдди Чемберс умный боксер, который знает, что делает в ринге. Он лучший боксер, чем Хэй. Хэй смешон. Отказался от боя со мной, затем от боя с Виталием. Затем признал, что хотел с самого начала встретиться с Валуевым, потому что для него это более простой бой… Так что у него было 12 скучнейших раундов против Валуева. Но, простите меня, Валуев – это настоящее фрик-шоу!

Пожалуй, стоит принять к сведению и мнение наставника Чемберса, который, в первую очередь, уколол Владимира Кличко, а затем перешел к достоинствам своего подопечного…

Роб Мюррэй-старший:

- Владимир однообразен, боксер одного измерения. Он дерется в своем европейском стиле, старается держать соперника подальше от себя. Это, в общем, и расстраивает HBO. Вблизи он только хватается, клинчует и изматывает этим оппонента. А фанатам бокса хочется видеть, как он возьмется за дело и пожестче.

Что касается Эдди Чемберса, то к числу его преимуществ нужно отнести, прежде всего, атлетизм. Кличко не так хорош физически. Эдди мог быть разыгрывающим в баскетбольной команде 1-й или 2-й лиги, мог играть корнербэка или защитника в футболе, может играть в теннис. Он атлет от бога, такими рождаются, а не становятся.

А российский супертяж Александр Поветкин дал ряд советов своему бывшему сопернику:  

- Эдди нужно сделать Кличко все время «занятым», а также нейтрализовать джеб украинца. А такие вещи, как начало атак, американец давно умеет делать правильно и молниеносно. Также Чамберсу нужно не застаиваться перед Владимиром во фронтальном положении. Факт, что после нашей очной встречи Эдди не тратил время зря – провел его с большой пользой для себя. Как наглядно продемонстрировал бой с Александром Дмитренко, американец здорово прибавил во многих компонентах.

И, наконец, о своих амбициозных планах сам Чемберс:
- Моя миссия — победить Кличко и вернуть титулы чемпиона мира в супертяжелом весе в США. Я иду к серьезной цели, однако собираюсь получить этот опыт и удачно завершить поездку. Не буду делать прогнозов, просто скажу, что собираюсь победить

КЛИЧКО ПРОТИВ ЧЕМБЕРСА

При всем уважении к сопернику, Владимир Кличко свои шансы оценивает явно выше. Можно сказать, что в победе не сомневается, однако, не делая себе поблажек в напряженном тренировочном процессе. И не только в чисто «физическом отношении». Весьма скрупулезно изучает манеры и особенности Чемберса, просматривая записи его поединков с Дмитренко, Поветкиным, Питером…  
Уверенность в победе Владимира Кличко – при этом отдавая должное Чемберсу - абсолютно разделяет и тренер украинского бойца Эммануэль Стюард:

- Считаю, что лучшие супертяжеловесы в мире - братья Кличко, а за ними идет как раз Чемберс. Думаю, что он лучше Поветкина. В их поединке он не позволил россиянину завладеть инициативой и продемонстрировал отличную технику. Эдди, вероятно, лучший противник, с которым Владимир может сегодня встретиться. Но я точно знаю, что в бою с ним Владимир не потеряет звание чемпиона мира.
ОПРОС ВМЕСТО ПРОГНОЗА

Еще раз вспомним, что прогнозы – дело неблагодарное. Поэтому и не будем заниматься этим делом. Что, заодно, поможет нам избежать риска сглазить исход поединка.

Посему, произведем замену традиционного прогноза специалистов традиционным опросом, который «СПОРТглавред» провел среди своих читателей.

Итак, в ответах на вопрос «Как сложится поединок Владимира Кличко с Эдди Чемберсом?» голоса распределились следующим образом:

Кличко выиграет по очкам  - 23.1 %  

Кличко выиграет досрочно нокаутом - 64.1 %  

Чемберс выиграет по очкам - 3.8 %  
 
Чемберс выиграет досрочно нокаутом 6.4 %  

Ничья – 2,6 %


Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять