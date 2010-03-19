Кличко-Чемберс: чем закончится кулачная битва на футбольной арене?

Итак, завтра, 20 марта, центром мирового бокса станет футбольная «Эсприт Арена» в немецком Дюссельдорфе. 27-летний американский боксер Эдди Чемберс предпримет попытку отобрать у самого титулованного на планете бойца супертяжелого веса 33-летнего Владимира Кличко пояса чемпионов мира - Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).



К сведению. «Эсприт Арена» вмещает 51 тысячу зрителей. В связи с реконструкцией собственной арены, на этом стадионе проводил свои домашние матчи леверкузенский «Байер».



БЫВШИЕ СПАРРИНГ-ПАРТНЕРЫ



А на днях состоялся «предварительный поединок» Кличко-Чемберс. Непосредственно в Дюссельдорфе, где проходила пресс-конференция соперников. Украинский боксер, как обычно, был спокоен и сосредоточен. И не особенно улыбчив. Чего не сказать о его оппоненте. Тот, набравшись «опыта» у своих предшественников, ехидничал, строил гримасы. А дуэль «глаза в глаза» сопроводил ухмылкой. И по той же, традиционной для американских бойцов привычке, Эдди Чемберс бил себя кулаком в грудь:



- Я хочу шокировать мир. В Германии буду боксировать в третий раз - уже успел освоиться. Когда приехал сюда впервые, все время просидел в номере. Потом понял, что нужно больше общаться с людьми. Вообще, если сидеть на одном месте, то успеха не добьешься. Владимиру Кличко я собираюсь противопоставить джеб, и скорость, скорость и еще раз скорость! В лагере мы отлично поработали над физикой и психологией. Я прекрасно себя чувствую, нахожусь в своей лучшей форме за всю карьеру.

Выпад Чемберса Владимир Кличко парировал «коротким движением»:



- Эдди когда-то был моим спарринг-партнером. То есть, я уже успел его прощупать. Это позволяет мне думать, что чемпионские пояса останутся в нашей семье.



Теперь подробнее о визави украинца…



ЧЕМБЕРС ПРОТИВ КЛИЧКО



Как бы то ни было, что бы там ни говорили, но Чемберс – не проходной соперник, это точно. Несмотря на то, что значительно уступает Владимиру Кличко в росте, а вес американца едва ли дотягивает до 100 килограммов. И даже при таких параметрах Эдди очень уверенно дрался с Александром Поветкиным, проиграв россиянину по очкам. К тому же, многие специалисты утверждают, что Поветкин не был лучшим. В своем активе Чемберс имеет победу и над украинским гигантом Александром Дмитренко. Который, к слову, по габаритам превосходит братьев Кличко.

Очень даже не склонен принижать достоинства Чемберса и сам Владимир Кличко. По словам украинца, его соперник лучше многих из мирового рейтинга. И добавил, приведя в сравнение пару «несостоявшихся соперников»:



- Эдди Чемберс умный боксер, который знает, что делает в ринге. Он лучший боксер, чем Хэй. Хэй смешон. Отказался от боя со мной, затем от боя с Виталием. Затем признал, что хотел с самого начала встретиться с Валуевым, потому что для него это более простой бой… Так что у него было 12 скучнейших раундов против Валуева. Но, простите меня, Валуев – это настоящее фрик-шоу!



Пожалуй, стоит принять к сведению и мнение наставника Чемберса, который, в первую очередь, уколол Владимира Кличко, а затем перешел к достоинствам своего подопечного…



Роб Мюррэй-старший:



- Владимир однообразен, боксер одного измерения. Он дерется в своем европейском стиле, старается держать соперника подальше от себя. Это, в общем, и расстраивает HBO. Вблизи он только хватается, клинчует и изматывает этим оппонента. А фанатам бокса хочется видеть, как он возьмется за дело и пожестче.



Что касается Эдди Чемберса, то к числу его преимуществ нужно отнести, прежде всего, атлетизм. Кличко не так хорош физически. Эдди мог быть разыгрывающим в баскетбольной команде 1-й или 2-й лиги, мог играть корнербэка или защитника в футболе, может играть в теннис. Он атлет от бога, такими рождаются, а не становятся.



А российский супертяж Александр Поветкин дал ряд советов своему бывшему сопернику:



- Эдди нужно сделать Кличко все время «занятым», а также нейтрализовать джеб украинца. А такие вещи, как начало атак, американец давно умеет делать правильно и молниеносно. Также Чамберсу нужно не застаиваться перед Владимиром во фронтальном положении. Факт, что после нашей очной встречи Эдди не тратил время зря – провел его с большой пользой для себя. Как наглядно продемонстрировал бой с Александром Дмитренко, американец здорово прибавил во многих компонентах.



И, наконец, о своих амбициозных планах сам Чемберс:

- Моя миссия — победить Кличко и вернуть титулы чемпиона мира в супертяжелом весе в США. Я иду к серьезной цели, однако собираюсь получить этот опыт и удачно завершить поездку. Не буду делать прогнозов, просто скажу, что собираюсь победить



КЛИЧКО ПРОТИВ ЧЕМБЕРСА



При всем уважении к сопернику, Владимир Кличко свои шансы оценивает явно выше. Можно сказать, что в победе не сомневается, однако, не делая себе поблажек в напряженном тренировочном процессе. И не только в чисто «физическом отношении». Весьма скрупулезно изучает манеры и особенности Чемберса, просматривая записи его поединков с Дмитренко, Поветкиным, Питером…

Уверенность в победе Владимира Кличко – при этом отдавая должное Чемберсу - абсолютно разделяет и тренер украинского бойца Эммануэль Стюард:



- Считаю, что лучшие супертяжеловесы в мире - братья Кличко, а за ними идет как раз Чемберс. Думаю, что он лучше Поветкина. В их поединке он не позволил россиянину завладеть инициативой и продемонстрировал отличную технику. Эдди, вероятно, лучший противник, с которым Владимир может сегодня встретиться. Но я точно знаю, что в бою с ним Владимир не потеряет звание чемпиона мира.

ОПРОС ВМЕСТО ПРОГНОЗА



Еще раз вспомним, что прогнозы – дело неблагодарное. Поэтому и не будем заниматься этим делом. Что, заодно, поможет нам избежать риска сглазить исход поединка.



Посему, произведем замену традиционного прогноза специалистов традиционным опросом, который «СПОРТглавред» провел среди своих читателей.



Итак, в ответах на вопрос «Как сложится поединок Владимира Кличко с Эдди Чемберсом?» голоса распределились следующим образом:



Кличко выиграет по очкам - 23.1 %



Кличко выиграет досрочно нокаутом - 64.1 %



Чемберс выиграет по очкам - 3.8 %



Чемберс выиграет досрочно нокаутом 6.4 %



Ничья – 2,6 %





