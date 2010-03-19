«Учиться, учиться и учиться!» А стоит ли?..

Когда мне сообщили, что звездно-футбольный «десант», высадился в отеле «Славутич» и там можно будет послушать, как анализируют матч Лиги чемпионов «Челси» - «Интер» великие украинские футболисты, каждому аргументу которых будут давать оценку не посетители отеля и даже не телезрители, а преподаватели Центра лицензирования – тут же собрал свой нехитрый репортерский скарб и отправился на Русановку… Кроме того, разве мог я отказать себе в удовольствии общения с недавними суперзвездами, а ныне «безработными» – Леонидом Буряком, Анатолием Демьяненко, Александром Заваровым, Александром Ищенко, Петром Кушлыком, Алексеем Михайличенко, Михаилом Фоменко!..

Украинские специалисты, защитившие PRО-дипломы УЕФА в 2006 году, через четыре года обязаны были пройти курсы повышения квалификации с целью продления сроков лицензирования. В следующий раз подобная процедура будет проводиться через каждые три года…



Наибольшее представительство, естественно, за киевским «Динамо», правда, лишь Олег Лужный и Геннадий Литовченко работают сегодня в клубе: Андрей Баль и Олег Блохин работают в «Черноморце», Анатолий Коньков – в алчевской «Стали», Олег Протасов – в Ростове-на-Дону, Владимир Горилый – в Днепропетровске. «Днепр» представляет также олимпийский чемпион Сеула Вадим Тищенко…



В полтавской «Ворскле» успешно трудится Иван Балан, в «Арсенале» – Вячеслав Грозный, Первая лига представлена Александром Севидовым («Крымтеплица») и Виталием Кварцяным («Волынь»).



Ни одна группа специалистов, защищающих PRО-дипломы в Украине, не обходится без «легионеров»: на этот раз они представляли Донецк – «шахтер» Александр Спиридон и «металлург» Никола Костов…



Федерация футбола в этот список делегировала руководителя комитета национальных сборных Семена Альтмана и старшего тренера «молодежки» Павла Яковенко.



К началу занятий не смог прибыть главный тренер национальной сборной и харьковского «Металлиста» Мирон Маркевич – очевидно, с ним будет проведен персональный курс…



«Учитесь, читайте, чужого навчайтесь, й свого не цурайтесь»…



Мне удалось побеседовать с Андреем Васильевичем Дулибским – директором Центра лицензирования, отвечающего за обучение тренеров по программам УЕФА: B-диплом, дает право работать с детско-юношескими командами до 16-летнего возраста во всех 53-х странах, подписавших тренерскую конвенцию; A-диплом – тренировать от 16-летнего возраста и старше или выполнять обязанности помощника главного тренера в профессиональных командах и PRО -диплом – высшая степень тренерской квалификации, дающий право работать в любом направлении в современном футболе в Европе; а также и проведение курсов повышения квалификации тренеров.

– Эта программа создавалась в 90-х годах по инициативе президента федерации футбола Шотландии Энди Рогсбурга: ныне он – технический директор УЕФА. Необходимо было систематизировать обучение тренеров во всех странах, которые входят в УЕФА. Первая редакция Тренерской Конвенции УЕФА, которая, собственно, и определяет, по согласованию с европейскими государственными органами, требования к трансграничному перемещению тренеров, была подписана в 1998 году представителями Англии, Дании, Испании, Италии, Германии и Голландии. С каждым годом в Конвенцию принимались и другие страны, входящие в ассоциацию. Украина, первой из постсоветских стран, стала членом Конвенции на уровне дипломов «В» и «А» в 2002 году, а в 2004 году – мы были приняты в Конвенцию по программе PRО-диплом УЕФА.



Чем лучше обучены тренеры, тем выше уровень футбола и он, естественно, привлекательнее для зрителей. Поэтому регулярно посещающие нас супервайзеры этой авторитетной организации очень внимательно относятся к обучению тренеров… В 2009 году всем членам УЕФА было предложено вносить свои предложения по оптимизации процесса обучения. Мы не остались в стороне и предложили материалы, которые касаются моделирования тренировки футболистов, основанных на разработках Лобановского-Базилевича-Зеленцова. В УЕФА считают это украинским «ноу-хау»…



– А как в футбольном мире относятся к нашему «ноу-хау»?..



– В мире уважают чужое мнение… Придя в футбольную Европу, мы убеждаемся, что те разработки, которыми мы, живя за «железным занавесом», гордились, за границей уже использовано, модернизировано и… улучшено! И вот теперь мы стараемся не отставать от требований УЕФА.



– А вообще кто-нибудь централизовано занимался теоретическими разработками?..



– На клубном уровне... Как известно, «теория без практики – мертва, а практика без теории – суха»… Только в сотрудничестве теоретиков и практиков можно найти выход из состояния стагнации, в которой долгое время существовал наш футбол, и выйти на более высокий, качественный уровень. Недаром в странах, диктующих футбольную моду хорошо налажена работа именно в теоретическом направлении и постоянно ведутся дискуссии насчет тенденций развития футбола…

– А у нас что-либо похожее наблюдается?



– Центр лицензирования ФФУ создан в 1998 году…



– Выходит, что, пока он не вышел на европейский уровень, его работа была «засекречена»?..



– Сейчас мы привлекаем к работе самых авторитетных специалистов – и не только с Украины…



– А вас не смущали громкие фамилии студентов первого набора, которые, пройдя школу Лобановского, наверное, знали о футболе побольше иных ваши преподавателей?.. И не стала ли защита дипломов в какой-то степени формальной?..



– Возможно, некоторые слушатели первого, по сути, экспериментального, выпуска на это и рассчитывали. Однако все было организовано согласно рекомендациям УЕФА: в добавок к теоретическим занятиям, была проведена стажировка на базе донецких клубов – «Шахтер» и «Металлург», после этого мы провели выездную сессия на базе одесского «Черноморца»… Программа все время улучшается, оптимизируется, согласуется с УЕФА.



Особенностью обучения по программе PRО-диплом УЕФА было приглашение в Украину ведущих зарубежных специалистов футбола, среди которых: экс-тренер сборной Германии Хайнц Вернер, тренеры-инструкторы УЕФА Петр Маранда (Польша), Зденек Сивек (Чехия), известные футбольные ученые — профессора Ангел Шишков (Болгария), Марк Годик, Андрей Лексаков, Валерий Селуянов, Валентин Голомазов и Борис Чирва (Россия), профессор Калифорнийского университета Александр Лихолет (США) и другие.



– Мне все нравится в этой программе – особенно стажировка в заграничных клубах...



– Это тоже одна из рекомендаций УЕФА – такая же сессия, как и все остальные. За последние три года мы стажировались в «Шальке-04» и в«Штутгарте», в «Глазго Рейнджерсе», «Селтике» и «Хартсе»...



– Я думаю, что, кроме пособий и методрекомендаций, которые издаются в Центре, можно было бы создавать и распространять снятые на пленку анализы матчей, которые проводяться профессиональными тренерами, повышающими здесь свою квалификацию… Такого ведь ни в какой телевизионной программе не услышишь, на страницах газет не прочитаешь: концентрированный профессионализм «студентов» бьет через край!..



– Подумаем. Что же касается сегодняших занятий то, кроме профессоров Вихрова, Шамардина и настоящего профессора футбола Олега Петровича Базилевича, мы пригласили завкафедры из Винницкого пединститута Костюкевича… Анализировать матч «Челси» - «Интер» нашим футбольным асам помогут Сергей Морозов, Виктор Догадайло и Анатолий Бузник.

На всех Абрамовичей не хватит!



Сергей Морозов:

– Лучше был готов «Интер». Очевидно, потому, что Моуриньо работал в «Челси» и знает возможности всех игроков… Вообще-то у него и после первого матча, выигранного со счетом 2:1, информации у него было достаточно. Предлагаю обратить внимание на игру полузащитников «Челси» (Микел, Баллак, Лэмпард), атаки флангами. Зато «Интер» очень грамотно контратакует большими силами, успевая подтягивать в чужую штрафную полкоманды…



Леонид Буряк:

– Если быть откровенным, то у обеих команд много брака, суеты – шестьдесят минут… Порой скучно счмотреть. И только в последние двадцать минут сказалось индивидуальное мастерство «Интера».



Андрей Баль:

– Чувствуется, что в «Челси» еще не нашел себя Жирков, который пока что используется «на подхвате». Зато он со своей скоростью успевает подстраховывать центральных защитников, которые часто «проваливались»… «Интер» сочетал скоростные атаки с комбинациями, пытался подолгу контролировать мяч...



Анатолий Демьяненко:

– Кроме центральных защитников, неудачно сыграли фланги «Челси»…



Анатолий Коньков:

– «Интер» выглядел свежее, организованнее… И психология матча была на их стороне, хоть они тяжеловато (вспомните матчи с «Динамо» и «Рубином») начинали, но зато было очевидно, что запас прочности у них повыше…



Олег Блохин:

– А я думаю, что «Интер» играл «по счету»...



Сергей Морозов:

– Многие ожидали, что «Интер» будет играть «от обороны», а «Челси» – больше атаковать… «Интер» уверенно срывал атаки англичан…



Анатолий Коньков:

– Они «прессовали» англичан в середине поля.



Семен Альтман:

– Как по мне – понравилась игра обеих команд, хотя у «Интера» качество повыше…



Олег Блохин:

– Никуда не денешься: выучка и у «Интера», и у «Челси» высоки.



Сергей Морозов:

– А почему такая выучка не может быть у «Черноморца»?..



Олег Блохин:

– Кроме всего прочего, у нас нет Месси!..



Анатолий Коньков:

– Олег Владимирович, это, наверное, потому, что президентом клуба у вас не Абрамович…



Олег Блохин:

– Ты прав: его фамилия – Климов. Но мы стараемся делать все, чтобы подтянуть игроков…



Сергей Морозов:

– Обратите внимание, сколько человек подключается в атаку у «Интера»…



Олег Блохин:

– Так и в защите уже – столько же!..



Сергей Морозов:

– Я думаю, это потому, что в атаку бежать легче, чем в оборону…



Александр Спиридон:

– У профессионалов высокого класса не должно быть такого разделения…



Олег Блохин:

– И, тем не менее, несмотря на то, что «Интер» так же быстро успевает вернуться в оборону, они дважды «проваливались» в центральной зоне, и «Челси» должен был забивать!..



Андрей Баль:

– У «Челси» ряд игроков выглядел хуже обычного…



Виктор Догадайло:

– А вы заметили, что Анчелотти не выставил ни одного португальца?..



Семен Альтман:

– Это мы сегодня обсуждать не будем!



Сергей Морозов:

– Давайте поговорим о тренерских задумках и их реализации.



Леонид Буряк:

– Если есть в наличии хорошие исполнители, то на выезде играть легче…



Олег Блохин:

– Хорошая команда хоть одну контратаку сумеет провести.



Сергей Морозов:

– В этой игре быстрых контратак, которые бы привели к голу, мы не видели.



Олег Блохин:

– Мне кажется, что для «Интера» это был очень удачный день и, наоборот, для «Челси» – «черный». Надо было бы посмотреть, что там у Семена Иосифовича в гороскопах.



Семен Альтман:

– Я о гороскопах не писал. Все это – тренерские дела…



Сергей Морозов:

– Когда мы говорим о тренерах, я бы разделил их на тех, кто играл в футбол и знает, что такое пульс-200, и теми, кто в футбол не играл и больше – менеджер, чем тренер…



Семен Альтман:

– Все это имеет отношение к нашему менталитету. Моуриньо – исключение из правила. Вспомните, что он говорил перед матчем: «Я настраиваю команду на 90 минут игры и в этот день ничего не знаю, кроме своей команды».



Сергей Морозов:

– Давайте вернемся к голу. Он был забит из-за невысокой организации игры в обороне: на игрока с мячом бросились втроем, вместо того, чтобы разобрать свободных игроков…



Анатолий Бузник:

– Кто лучше: «Челси» или «Интер»? В этой конкретной игре организация у «Интера» была выше, а «Челси» допустил больше ошибок. Наверное, большую роль сыграла психология футболистов, так как Моуриньо выбрал правильную линию поведения.



Олег Блохин:

– И все могло пойти насмарку, поставь арбитр пенальти в ворота «Интера»!.. Никуда мы не денемся: одной из составляющих футбола является судейство, влияющее на игру!



Сергей Морозов:

– Пожалуй, мы сегодня эту тему обсуждать не будем – времени не хватит!.. Попробуйте задать себе вопрос: что бы я сделал, чтобы не повторить ошибок тренеров?



Олег Блохин:

– Я на месте этих тренеров не буду… А вот Грозный сейчас думает, где ему играть!..



Вячеслав Грозный:

– Олег Владимирович читает мои мысли: завтра у меня играет дубль, а играть негде!.. О чем мы говорим!



Олег Блохин:

– Где мне применить то, о чем мы тут говорили – у меня нет исполнителей! Куда мне применять «треугольники», «ромбы», «линию», если футболисты этого отродясь не знали? Мы говорим о трех «опорных», а у меня их всего два, и то один – «хромой»!..



Сергей Морозов:

– К сожалению, мы не можем изменить условия…



Олег Блохин:

– Но в «Динамо» и «Шахтере» есть все условия для того, чтобы играть в Лиге чемпионов… И что? А что тогда говорить о других командах?..



Сергей Морозов:

– Всегда проще работать, когда тренер сам комплектует команду. Когда же надо работать с теми, кого набирал другой человек, то рано или поздно это скажется… Наверное, то же самое происходит и в «Челси», и Анчелотти с каждым днем будет все труднее работать с этими «звездами».



Олег Блохин:

– Пусть Моуриньо пойдет в «Закарпатье» или в «Черноморец» и сам подберет игроков…



Константин Вихров:

– Учебный план мы выполнили и вы вспомнили, то что уже давно знаете… Почему в одной стране футболисты лучше, а в другой хуже? Можно говорить о благоприятном климате, о физиологии, но я бы сделал упор на методах отбора. Например, в Германии тратят на постоянный, круглогодичный отбор способных игроков восемьсот миллионов евро. А у нас у детских тренеров – самая тяжкая доля: они и недостаточно обучены и работают в жутких условиях, и терпения у них не хватает, чтобы за такую зарплату миллион (!) раз повторить с детьми то или иное упражнение… А на прощание я приглашаю вас заняться преподавательской деятельностью: приходите в Центр лицензирования и помогайте повышать квалификацию коллегам.



О бедном тренере замолвите слово…



Слушая, как великие футболисты и тренеры «по косточкам» разбирают возникающиеся на футбольном поле ситуации, недоумеваешь, почему владельцы клубов все чаще поглядывают в сторону Запада?..



Повысив свою квалификацию и продлив лицензию еще на три года, самые «крутые» в Украине профессиональные тренеры, прежде, чем расстаться, решили на прощание выпить чаю – говорят, что отель «Славутич» славится чайными церемониями…



В русском (оно же и украинское) чаепитии, прежде всего, важна компания. Получить удовольствие от изысканной беседы в собранной неизвестно по какому принципу компании при русском чаепитии просто невозможно. Другое дело, если за чаем собрались друзья – из прошлого или настоящего – в этом случае совершенно неважно, о чем они будут говорить… И совсем неважно, какой чай они станут пить (но это не значит, что он может быть плохим) и какими пирожными заедать. Не имеет никакого значения, какие манеры будут у «сочайников» (производная форма от «собутыльников») – главное, не создавать друг другу неудобства и стараться пользоваться незлобливыми шутками…



Пожалуй, именно эта неосознанная радость от того, что за столом сидят хорошие люди, что разговор течет мирно и неспешно и что вообще есть такая редкая возможность – вырваться на часок-другой из суеты, забыть о делах и просто выпить чаю – именно это и являлось самой важной частью нашего «чаепития».

Вам приходилось когда-нибудь оказаться в шумной компании знаменитых футболистов, покорявших не только областные центры Украины союзных республик бывшего Союза, но и европейские столицы?.. Они многое повидали на своем веку, им есть что вспомнить… А как умеют рассказывать!.. И хоть здесь, как на «Comedy-club», не «запикивали» крепкие выражения, футбольные байки, в которых фигурировали практически все, кем по праву гордился советский футбол, проходили «на ура»!.. И, что удивительно, в центре внимания были как раз те, кому, по большому счету, веселиться вроде бы и не стоило – безработные заслуженные мастера спорта Заваров, Михайличенко и Блохин… Неожиданно блеснул талантом рассказчика-юмориста еще один заслуженный – Олег Протасов: честно говоря, я не ожидал от него таких талантов… Обычно сдержанный, немногословный, тщательно выстраивающий свои немногословные интервью – Олег Валерьевич, выпив пару чашек ароматного «цейлонского», выдал несколько «реприз» из «репертуара» своего прославленного тестя Евгения Лемешко. «А где сейчас «Филиппыч»? – спросил кто-то из тех, кто частенько и сам пересказывал «приколы» Лемешко… «В Греции, у нас дома»,– спокойно так, словно, это – где-то в районе Борисполя, ответил Протасов...



Неожиданно, после очередного чайника, разговор из юмористической плоскости перешел в профессиональную: отхлебнув из китайского фарфора, Олег Протасов спросил: «Зачем мы сюда приехали? Меня вон в Ростове команда ждет, а я здесь два дня чаи гоняю!.. Неужели нельзя было пригласить кого-нибудь из Европы?..»



На мгновение за столом повисла напряженная тишина – слышно было, как за барной стойкой звякнул фужер… Староста группы Александр Ищенко, который и за столом пытался регулировать отношения, попытался смягчить ситуацию…– Что нового они тебе расскажут? Что даже украинские игроки стоят больших денег?..



Кто-то попытался пошутить на тему коррупции… А мне вспомнился анекдот: «Моисей сказал: – Всё от Бога. Соломон сказал: – Всё от ума. Иисус сказал: – Всё от сердца. Маркс сказал: – Всё от потребностей. Фрейд сказал: – Всё от секса. Эйнштейн сказал: – Всё относительно. Вот и выходит: сколько евреев – столько и мнений»...



– Давайте лучше помянем парней, которых нет с нами за этим столом: вон в пятницу открывается турнир памяти Вити Колотова… И Прокоп так же неожиданно ушел!..



Постояли, помолчали… А через несколько минут Виктор Догадайло, который, кажется, воспринял спич Олега как выпад в свой адрес, попытался перевести разговор в иную плоскость: – Ребята, а почему мы ничего не говорим о том, что среди нас есть безработные обладатели PRO-дипломов и нет никакой гарантии, что они смогут найти достойное применение своим знаниям?..



– А почему вы, такие знаменитые и умные, не хотите создать Ассоциацию футбольных тренеров, которая могла бы не только распространять свои знания, помогать возрождать крепкий украинский футбол времен «развитого социализма», участвовать в формировании футбольной политики, став коллективным членом ФФУ, но и помогать «безлошадным» тренерам, – не выдержал я… – Это может быть и Фонд помощи, и футбольный профсоюз – берите власть в свои руки!..



Но, очевидно, такие вопросы «за чаем» не решаются… – Кто этим займется?.. Нужны грамотные юристы… Давайте еще по чайку…



Вот так и живем!

Два анекдота – «на закуску».



«Чем отличается свобода от независимости? Независимость – это, когда за тебя не платят. А свобода, когда за тебя не думают»...



– Ребе, можно я съем маленький кусочек свинины?

– Ты что, с ума сошел? Какая свинина! Ты Тору читал – запрещено!

– Но, ребе, я же видел, как вы вчера ели!

– Да, но я ведь ни у кого и не спрашивал…

