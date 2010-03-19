Фесенко был замечен при штурме «Вашингтона»

Украинский центровой не всегда попадает сейчас в игровую заявку «Тимбервулвс». Он не по своей воле пропустил три встречи своего клуба, но в двух последних поединках ему удалось, хоть и немного, потрогать в руках баскетбольный мяч. В домашней игре с «Сан-Антонио сперс» Алексей «промолчал», зато с «Сакраменто кингс» он утолил свой голод тремя очками, проведя на паркете восемь минут.



Лучший в составе «Волков» Эл Джефферсон угостил «Королей» 22 очками и 10 подборами, но в своем нынешнем состоянии миннесотцам не на что надеяться даже в схватке с не самой сильнейшей из калифорнийских команд. «Кингс», не без труда, но все же вырвали победу - 114:106, а заводилой у них был 20-летний дебютант лиги Тайрик Эванс (29 очков и 11 передач).



Не так часто можно увидеть в деле и Кирилла Фесенко - в последних 8 играх это происходило трижды. Украинец, конечно же, никогда не желает плохого своему партнеру по «Юте» Мехмету Окуру, но когда турецкий центровой травмирован - а такое случается нередко- у его сменщика появляется реальный шанс пропеть свою мелодию в «джазовом» ансамбле.



Ну а что делать тренеру Джерри Слоуну, если перед матчем с «Оклахомой» сразу три игрока стартовой пятерки оказались в лазарете? Пришлось коучу «Юты» довольствоваться в этом поединке только восемью исполнителями, и этого было явно недостаточно для противоборства с главным снайпером «Тандерс» Кевином Дюрантом. Оклахомский вундеркинд, менее 30 очков за игру не забрасывающий, и на этот раз был верен себе, «наградив» соперников 35 очками и обеспечив нужный результат для своего клуба - 114:106. У «джазменов» неплохо «отстрелялся» Уэсли Мэтьюз, обычно находящийся в тени более маститых партнеров. Кирилл Фесенко был в действии 15 минут, и принес в копилку «Юты» 4 очка.



Украинский центровой повторил этот результат и в следующей встрече, с кардинально обновившими свой состав «Вашингтон визардс». Баскетболисты из «Юты» особых проблем не испытали - 112:89, а лучшим у них был Карлос Бузер (23 очка и 9 подборов).



«Юта» довольно прочно окопалась на четвертой позиции в Западной конференции, уступая только «Лос-Анджелес лейкерс», «Денверу» и «Далласу». Техасский клуб, ведомый Дирком Новицки, в свою очередь, выдал серию из 13 побед подряд, не на шутку всполошив лос-анджелесцев , до сих пор свысока смотревших на потуги оппонентов. Но и «Маверикс» спустились с небес на землю после нелепой осечки в поединке с вызывающими в этом сезоне только жалость «Нью-Йорк никс» - 94:128. Так что Коби Брайант может пока спать спокойно...



Ничто не угрожает и самовластию «Кливленд кавалиерс» в Восточной конференции. Даже оказавшись без основных центровых (Шакил О\'Нил травмирован, а Жидрунас Илгаускас был необдуманно продан в \"Вашингтон) команда Леброна Джеймса вершит суд и расправу на площадке. Последней жертвой «Кавалиерс» пали «Бостон селтикс», которым так и не удалось сдержать неутомимого Леброна - 104:93.



