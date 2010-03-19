Равиль Сафиуллин: «Картина с реконструкцией «Олимпийского» самая удручающая»

19 марта 2010, 15:31

Сегодня состоялся, по-сути, первый «выход в свет» нового министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиля Сафиуллина. Можно назвать дебютом и его суждения в качестве главы ведомства по поводу злободневных проблем спорта и Евро-2012.

Сегодня состоялось заседание украинской Академии спорта, на котором присутствовал и новоназначенный министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль Сафиуллин. Естественно, он оказался под самым мощным «журналистским прицелом», поскольку это был его первый «выход» перед относительно многочисленной публикой. В перерыве же заседания Равиль Сафович не стал «уворачиваться» от общения с представителями СМИ, ответив на ряд вопросов…

Какие первые шаги будут вами сделаны на посту министра?

Я бы сказал так – и не открою Америки – что нужно разобраться. Работать есть над чем. Надеюсь на поддержку Сергея Назаровича Бубки. И на поддержку тех, кто уже много сделал в нашем спорте. Только совместными усилиями сможем исправить положение. Сможем сдвинуть наш спорт с той точки, на которой он сегодня пребывает – явно, не совсем хорошей, будем говорить откровенно.

У нас министерство, так сказать, тройное. И спорт стоит на последнем месте после семьи и молодежи… Сколько времени вы будете уделять спорту?

Буду уделять ему времени на столько, чтобы это имело смысл. Вообще, не люблю говорить много. Давайте со временем посмотрим на результаты.

По вашему мнению, стоит ли «расчленить» министерство - отделить «спорт» от «семьи» и «молодежи»? Наподобие того, как было раньше - образовать Государственный комитет по спорту.

Об это многие говорят. И эти разговоры имеют под собой основание. Я думаю, что да. Наверное, имеет смысл. Но как оно будет, пока не готов сказать.

При прошлом правительстве вы отслеживали реконструкцию НСК «Олимпийский»… Как обстоят дела с этим объектом?

Работа продолжается. Хочу сказать, что объекты Евро-2012 представляют сегодня сложность. Говорю как есть, откровенно. На этой неделе мы с вице-премьером по Евро-2012 Борисом Колесниковым и еще с несколькими министрами посетили Львов и Харьков. В Харькове картина более-менее отвечает требованиям Евро. По крайней мере,  вполне по силам ликвидировать небольшие замечания, которые уже высказаны. А вот во Львове дела обстоят, мягко говоря, не лучшим образом. Но намечены определенные мероприятия и буквально до конца месяца мы опять посетим этот город. Уже для принятия последующих решений.

Если говорить об НСК «Олимпийский», то, по мнению всех, кто был в наших поездках, считаем, что картина самая удручающая. Отставание от того плана-графика, который утвержден в минувшем году – свыше пяти месяцев. Это серьезная проблема.

Удастся ли в достаточно короткие сроки ликвидировать это отставание?

Где-то на следующей неделе мы посетим этот объект… Я не строитель, что бы сказать точно. Но мы должны все сделать, чтобы отставание было ликвидировано и чемпионат Европы-2012 года мы провели достойно.

Не секрет, что спорт в нашей стране развивается не везде одинаково. В одних областях лучше, в других – хуже. Вы и глава НОК Сергей Бубка – выходцы из одного региона…

Да мы с Сергеем Назаровичем земляки. И считаю, что объединяет нас отношение к спорту. Мы сделаем все для того, чтобы вопросов было как можно меньше. Но главная цель такова – спорт должен развиваться везде, во всех регионах без исключений. Независимо от того, выходцами из каких областей мы являемся.

Ранее вы руководили Профессиональной футбольной лигой. Не секрет, что в этом качестве находились в «оппозиции» к федерации футбола Украины. Уже став министром, вы говорили о создании «единой команды». Найдется ли место в этой команде руководству ФФУ?

Скажу так… Кто разделяет мои позиции честно, откровенно и справедливо – они все будут в этой команде. И я буду в той команде, которая приветствует такие понятия.

Буквально только что появилась информации о пожизненной дисквалификации дисциплинарным комитетом УЕФА украинского арбитра Олега Орехова. Что вы можете сказать по этому поводу?

Да, слышал об этом. Что тут сказать?.. Я знаю Олега Орехова. Но пока ничего не могу сказать. Естественно, должна отреагировать федерация футбола. Тем более, что Орехов, насколько я знаю, являлся еще и заместителем председателя одного из комитетов ФФУ. На этот вопрос я пока ответить не готов.

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