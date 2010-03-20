Босс баскетбольной Евролиги присматривается к «Будивельнику»

Весьма вероятно, украинский клуб может стартовать в престижнейшем баскетбольном клубном турнире Европы уже ближайшей осенью. Правда, пока шансы киевского «Будивельника» на участие в Евролиге – теоретические. «Излишняя спешка чаще всего только вредит, - сказал во время брифинга с украинскими журналистами генеральный директор Евролиги Жорди Бартомеу. – Все имеет свое время. Искусственно ускорять процесс не нужно. Проект должен расти стабильно, прочно стоять на ногах. Нам важна экономическая сторона и инфраструктура. Киев – большой европейский город, у нас есть договоренности и с местным телевидением. Вместе с тем, тот факт, что мы приехали в Украину впервые, не означает, что мы не знакомы с местными реалиями. Я постоянно общался с президентом Федерации баскетбола Украины Александром Волковым и был в курсе позитивных изменений в вашем баскетболе».



По словам господина Бартомеу, рядом с «Будивельником» шансы пробиться в Евролигу есть и у других лидеров украинского баскетбола. «У нас был определенный опыт здесь в Киеве, а также в Мариуполе, - говорит высокий баскетбольный чиновник. - Пока у нас не было проблем с Украиной. В Мариуполе были некоторые трудности, которые быстро уладились. Напомню, что десять лет назад все начиналось с того, что в УЛЕБ было 24 команды из 11 стран. Сегодня под нашей эгидой выступают 56 клубов из 26 стран. Но самое важное то, что игры нашего турнира могут смотреть в 180 странах с пяти континентов. И в будущем мы хотим увеличить в Евролиге присутствие украинского баскетбола, имеющего большие традиции. Мы видели их на примере собственно «Будивельника». Думаю, этот клуб сможет дойти до элиты европейского баскетбола».



Специально под приезд Жорди Бартомеу представители столичного клуба сняли презентационный фильм о «Будивельнике», в котором, в частности, можно лицезреть уникальные кадры с финала чемпионата СССР 1989 года между киевскими «строителями» и каунасским «Жальгирисом» в Литве. Наверняка, большинство современных поклонников баскетбола не видели того фантастического броска Александра Волкова вместе с финальной сиреной, принесшего киевлянам историческую победу над командой Сабониса, Куртинайтиса и Марчюлениса, а вместе с ним – золото союзного первенства.



Впрочем, традиции традициями, но существуют реалии. Жорди Бартомеу прямо сказал, что его интересует экономическая составная. В первую очередь наверняка возникнет вопрос, где «Будивельнику» проводить матчи уровня Евролиги. Ведь нынешняя игровая арена «строителей» - спорткомплекс «Меридиан» - хоть и весьма комфортная, но, по большому счету, пригодна только для проведения поединков внутреннего календаря. Иное дело – Дворец спорта, но он тоже нуждается в реконструкции.



«У нас есть соглашение с руководством Дворца спорта о том, что на следующий сезон «Будивельник» будет проводить там домашние матчи, - говорит президент «строителей» Богдан Гулямов. – В первую очередь, это касается поединков внутреннего первенства. Если мы будем участвовать в еврокубках, то и международные матчи будут проводиться в Дворце. Общими усилиями будет проведена реконструкция арены».



«Договоренности о том, чтобы модернизировать арену, которая на данный момент уже пригодна для проведения соревнований высшего уровня, сегодня уже существуют, - говорит директор Дворца спорта Виктор Ткаченко. – Меня радует, что Дворец наконец будет использоваться по прямому назначению. То есть – сначала спорт, а потом все остальное. Иными словами, концерты в нашей арене будут проводиться и в будущем, но желающие там выступать должны подстраиваться под спортивный календарь. Что касается выставок и ярмарков, проводящихся в просторном холле Дворца, то спортивным мероприятиям это ни в коей мере не препятствует».



Вместе с тем, корреспондент «СПОРТглавреда» поинтересовался у присутствовавшего на брифинге президента Федерации баскетбола Украины Александра Волкова – какова судьба земельного участка, выделенного четыре года назад на строительство для возглавляемого им БК «Киев» игрового зала (к слову, тогда Александр Анатольевич заверял, что новая арена будет доступна для всех игровых команд столицы, включая баскетбол, гандбол и волейбол). «Вы видели, что творилось в стране последние пять лет, - отвечает господин Волков. – Кроме того, наши проекты помешал реализовать экономический кризис. Участок есть, и, возможно, совместно с БК «Будивельник» мы возьмемся за строительство новой арены. Но этот вопрос нужно решать срочно, буквально в течение ближайших дней, надо находить средства для строительства».



Одним словом, украинский баскетбол продолжает развиваться. Имея действительно привлекательное внутреннее первенство, наша страна наконец может всерьез заявить о себе на международном клубном уровне. Хочется верить, что заверения, прозвучавшие в присутствии гендиректора Евролиги не были пустыми декларациями и намеченные планы будут воплощены в реальные действия.

