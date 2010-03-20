Кличко – Чемберс: последние смотрины (фото)

Состоялось официальное взвешивание соперников поединка за звание чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBO IBF IBO, который состоится сегодня, 20 марта в Espirit Arena в немецком Дюссельдорфе. Чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Владимир Кличко оказался на 16 килограммов тяжелее официального претендента на титул WBO Эдди Чемберса. Под Чемберсом, чей рост составляет 185 см, весы показали 95 кг, а когда на них ступил чемпион мира по двум версиям, который на 12 сантиметров выше американца – 111 кг.



До сегодняшней встречи Владимир Кличко провел 56 поединков, выиграв из них 53 (47 – нокаутом). Три боя Владимир проиграл. Эдди Чемберс из 39-ти боев уступил лишь однажды – 26 января 2008 года его согласно спорному судейскому решению победил россиянин Александр Поветкин. По мнению большинства боксерских специалистов, в частности, Виталия Кличко, тот поединок на самом деле выиграл именно Чемберс. Впрочем. В активе Эдди хватает громких побед – над американцем Келвином Броком, нигерийцем Сэмюэлем Питером, украинцем Александром Дмитренко. Непобедимого до тех пор Дмитренко Чемберс вчистую побил в своем последнем бою – 4 июля 2009 года в немецком Гамбурге.



Главный козырь американца – скорость. Немудрено, что именно над этим качеством Владимир работал во время подготовки к бою. «Еще никогда я не был таким быстрым, ловким и подвижным, - говорит Кличко-младший. - Еще никогда я не был таким опытным. Я голоден до побед, я заряжен на успех. Он хочет мой титул, но я его не отдам. У Чемберса очень необычный стиль, поэтому он опасный противник. Для меня Эдди чем-то похож на Криса Бирда». Напомним, что Бирд нанес первое в профессиональной карьере поражение Виталию Кличко, но Владимиру проиграл нокаутом в обеих встречах.



Тренер Владимира Кличко Эммануэль Стюард уверен в том, что его подопечный грядущий бой выиграет. Стюард даже сделал свой прогноз на бой: «Чемберс – лучший из тех, с кем доводилось драться Владимиру, но украинец находится в лучшей форме в своей жизни и, думаю, победит нокаутом не позже, чем в восьмом раунде».



Фото – Павел Терехов.

