Кличко – Чемберс: мыльная опера с остросюжетной развязкой

Запоминается всегда последнее слово. Если следовать этому принципу, то Владимир Кличко провел блестящий поединок. Но если предположить, что того страшного для Эдди Чемберса левого хука за 20 секунд до окончания финального раунда не было, то картина вырисовывается совсем неутешительная. Нет, по очкам Кличко-младший бой выиграл вчистую. Несомненно, украинец в этом поединке не проиграл ни единого раунда. Но и выиграл максимум пять-шесть трехминуток. Можно только предполагать, какой шквал критики обрушился бы на Владимира с уст его недоброжелателей и просто завистников, которых в мире насобиралось достаточно много. И, надо сказать, на сей раз наш боец заслужил на критические высказывания в полной мере.



Не будь того нокаута, можно было смело говорить, что поединок выиграл не боец Кличко у бойца Чемберса, а антропометрические данные украинского спортсмена. Самое прискорбное, что, имея громаднейшее превосходство в росте и размахе рук, Владимир откровенно осторожничал. В какой-то момент его манера ведения боя заслуживала нелестной характеристики «трусливая». Имея за плечами существенный перевес в выигранных раундах, Владимир где-то с шестой по одиннадцатую трехминутках действовал по принципу «абы не хуже».



Такой откровенной прагматичностью украинец в итоге разозлил не только зрителей на Espirit Arena в немецком Дюссельдорфе, но и личного тренера Эммануэля Стюарта. Во время последнего перерыва между раундами британский специалист выдал аккуратный нагоняй звездному подопечному. И этим, по всей видимости, вынудил Кличко быть активнее в заключительной трехминутке. В конце концов, в профессиональном боксе имидж дорогого стоит. А ведь не секрет, что законодатели боксерских мод американцы несмотря на убедительные победы братьев, часто поныне продолжают относиться к Кличко скептически.



Во многом такое отношение объясняется откровенной завистью и нежеланием воспринимать явное. А именно то, что их бойцы заметно слабее Виталия и Владимира во всех отношениях – начиная от техники и физических данных и заканчивая профессионализмом и подходом к делу. Но вместе с тем надо признать, что рядом со справедливым титулом «джеб дивизиона» Владимир Кличко наряду с Джони Руизом оправданно носит малоприятное звание «лучший клинчер». Как ни крути, но «в обнимку» с соперниками Кличко-младший идет слишком часто. Иное дело, что такая манера дает ему определенные преимущества. Ведь налегая на плечи оппонентов своей массой, Владимир тем самым забирает у них много сил. С другой стороны, частые клинчи никогда не украшали бокс, а в особенности тех, кто ими злоупотребляет.



Собственно, Эдди Чемберс хорошо знаком с привычкой Кличко-младшего подавлять попытки соперников пройти в ближний бой клинчеванием. А потому американец хорошо к такому повороту событий подготовился. Подготовился в весьма оригинальный, ранее никем из соперников Владимира не применяемый способ. Почувствовав тяжкие руки украинца на плечах, Эдди действовал… по-борцовски: брал, насколько это позволяют перчатки, захват, отрывал Кличко от земли и разве что прогибом не бросал. Да и то, наверное, только потому, что не владеет пластичностью борца греко-римского стиля. А вот ловкости и изобретательности Эдди не занимать. Эти качества Чемберс продемонстрировал во втором раунде, когда, оторвав украинца от земли, довольно эффектно с точки зрения французской борьбы бросил его «вертушкой».



Впрочем, обо всем по порядку. Бой Кличко начал в привычной для себя манере. Владимир быстро занял место в центре ринга и начал работать в качестве первого номера. Чемберс, как мог, уворачивался от частых попыток соперника провести джеб, но несколько коротких ударов таки пропустил. Ко всему прочему Владимир в первом раунде провел и довольно ощутимую для организма соперника «двоечку».



Аналогичная ситуация наблюдалась и во втором раунде. Кличко действовал в академичной манере, продолжая время от времени попадать джебами. Это до момента, пока Чемберс не провел ту самую «вертушку». Оказавшись на лопатках, Владимир серьезно завелся и довольно быстро сумел провести «двоечку», после которой американец чудом удержался на ногах. Более того, отойдя на согнутых коленах к канатам, Эдди пропустил еще один «левый–правый». На сей раз, правда, эти удары были не так точны.



В третьем раунде стало очевидным, что свои «борцовские» затеи Чемберс использовал еще и с тактической точки зрения. В то время, как Владимир начал приспосабливаться к захватам туловища и уходил от них, Эдди вдруг в последний момент стал распускать руки с захвата и оказывался тем самым на комфортном для себя близком расстоянии. Правда, элемент неожиданности, по большому счету, результата не дал. Точнее, Чемберс им не воспользовался, не нанеся сопернику ни одного разящего удара. А в дальнейшем Кличко уже приспособился к таким нехитрым уловкам и повода бить себя в таких нелепых ситуациях не давал.



Так или иначе, три первых раунда Владимир выиграл с очевидным перевесом. А с четвертой трехминутки бой постепенно начал входить в академичное и откровенно скучное русло. Кличко держал соперника «на джебе» и не подпускал его в ближний бой. Чемберс в свою очередь, умело читая комбинации украинца, контратаковал несмело и однотипно. Владимир попытки ударов по корпусу спокойно блокировал, в противном случае – клинчевал. Было очевидным, что такой Чемберс для Кличко абсолютно безопасен. Но Владимир действовал слишком однотипно и во многом неагрессивно. Джебы или плавные левые боковые чаще всего попадали в блок американца.



Но, как это обычно бывает в поединках с участием братьев Кличко – «капля камень точит». Постоянные увесистые попадания левой не проходят для соперников бесследно, сказываются на их состоянии. Нередки случаи, когда оппоненты в таком «туманном» состоянии снимались после восьмого-девятого раундов. Чемберс сходить с поля боя не собирался, хотя верхняя часть его лица заметно опухла и побагровела. Вне сомнения, пауза, возникшая перед десятым раундом из-за того, что у Эдди развязалась перчатка, была американцу на руку. И действительно, немного отдохнув, в десятой трехминутке Чемберс стал действовать активнее. Но не более того. На ближнее расстояние американец так ни разу не пробился.



Если бы судьи признали шестой-одиннадцатый раунды ничейными, это было бы весьма справедливо. Не странно, почему перед решающей трехминуткой наставник Владимира Кличко Эммануэль Стюарт стал взбадривать подопечного, призывая его к активным действиям. И действительно, в последнем раунде украинец взвинтил темп и стал чаще попадать в американца как посредством джебов, так и «двойками». Но до последнего казалось, что Чемберс таки устоит.



До конца боя оставалось 20 секунд, как Владимир, зажав соперника в углу ринга, нанес не очень размашистый левый боковой. Получив удар в весок, Эдди рухнул, как подкошенный. Упав на нижний канат ринга, американец еще минуту пролежал вниз лицом неподвижно. И лишь потом, с помощью «катмэнов» начал потихоньку приходить в себя. Нокаут был действительно впечатляющий. Наверное, один из самых ярких в карьере Кличко. А ведь не стоит забывать, что из 54-х выигранных боев досрочно Владимир завершил 48.



Такой вот парадокс – яркое окончание невзрачного поединка. Хочется верить, что осторожность Кличко-младшего связана с отсутствием у него соревновательной практики. Как ни как, Владимир, получив разрыв левого бицепса, не выходил на ринг девять месяцев. С того момента, как в июне прошлого года в красивом стиле нокаутировал в девятом раунде узбека Руслана Чагаева. Так или иначе, официальный претендент по версии WBO остался не у дел. Теперь Владимиру до сентября месяца предстоит удовлетворить амбиции претендента версии IBF – Александра Поветкина из России…