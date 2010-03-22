Вспоминая великого Колотова, или Отличие Мемориала от турнира

Как и на предыдущих турнирах, практически все участвовавшие в соревнованиях команды получили полагающиеся в таких случаях дипломы, призы, медали… Победители сияли от счастья и напропалую фотографировались с большим кубком… Побежденные, смущенно улыбаясь, получали подарки из рук заслуженного мастера спорта Владимира Трошкина и позволяли похлопывать себя по плечу... Получил и я свой кулек и в нем – вымпел, чашку, блокнот и авторучку с эмблемой Турнира… Правда, плакаты, накрепко приклеенные скотчем к стендам на улице, нам пришлось отдирать едва ли не зубами… Осталось «на прощание» заказать по пластиковому стаканчику горячего чая из пакетика и закусить бутербродом «из семги», что мы с товарищами Виктора Михайловича, вот уже десять лет живущими воспоминаниями о нем, и сделали… А потом молча побрели к машине и, вырвавшись из лесу, отправились по адресам…



Однако нас долго еще не оставляло чувство какой-то недосказанности и горечи – но не от того, что закончились четыре дня «футбола на паркете» – напугало отсутствие мэра Святошино Владимира Мазепы, который в пятницу, открывая Мемориал, говорил замечательные слова… И обещал, в частности, что девиз: «мы живы, пока о нас помнят» – переживет и организаторов турнира!



А все дело в том, что с приходом новой власти, в городе ожидается некоторая реорганизация, и поэтому каждый, близкий к госструктурам, человек в какой-то степени опасается за свое будущее… Сначала «чудили» реформаторы с Крещатика, сейчас намечено проведение целого ряда мероприятий «по наведению порядка» в районах… Того и гляди, гуманитарная составляющая в работе Святошинской администрации может быть свернута…



На фуршете по поводу открытия Мемориала Колотова присутствующие с наивной надеждой провозглашали: «Мазепа – на века!» – поддерживая в себе веру, что память – священна!.. Конечно, можно вспоминать Виктора и в одиночку – перечитывая книгу «О настоящем человеке…» или перебирая вымпелы с изображением счастливого капитана «Динамо» с Суперкубком УЕФА в руках… Но, совсем другое дело, когда оказываешься в окружении нескольких десятков единомышленников, умеющих отличать искренность от лести, правду – от демагогии и любовь к футболу – от желания нажиться на нем…



Международный турнир по мини-футболу



В этом году председатель оргкомитета пригласил на турнир шестнадцать команд, две из которых представляли страны «ближнего зарубежья»: Россию и Молдову… Не сумели подъехать азербайджанцы, победившие в прошлом Мемориале, что-то «не сложилось» с белорусами, не увидели мы и хорошо знакомых москвичей из молодежного «Спартака»… Однако, несмотря на это, среди участников не оказалось откровенных «мальчиков для битья»: борьба во всех подгруппах велась бескомпромиссная и зачастую победитель определялся лишь на последних секундах матча…



География турнира



ЖБИ-2 (Смоленск, Россия), сборная Молдовы, «Продэксим» (Херсон), «Пресс» (Радомышль), «Стохид» (Волынская обл.), «Ощадбанк» (Сумы), «Зирка» (Киев), «Хелсгрупп» (Киев), MaxTeam (Киев), «Террабанк» (Киев), «Артур-мюзик» (Киев), «Эксперт-групп» (Киев), Фанклуб «Динамо» (Киев), ДТС «Довира» (Киев), «Батькивщина» (Киев), «Ново-Беличи» (Киевская обл.).



Рейтинг участников



В турнире принимали участие мастера спорта международного класса:

Евгений Вареница и Олег Шайтанов; мастера спорта: Вячеслав Листопад.

Максим Максименко, Владимир Нудик, Александр Севериненко, Тарас Шпичка, Олег Шуст.



Жеребьевка



группа «А»: «Стохид», сборная Молдовы, «МаксТим», «Террабанк»

группа «Б»: «Батькивщина», «Продэксим», «Пресс», «Артур-мюзик»

группа «В»: «Ощадбанк», ЖБИ-2, «Эксперт-групп», «Хелсгрупп»

группа «Г»: «Зирка», Фанклуб «Динамо», «Ново-Беличи», ДТС «Довира»



По результатам круговых игр в четвертьфинал вышли команды, занявшие два первых места в группах, образуя подгруппы:



подгруппа «А»: «Террабанк», «Батькивщина», «Ощадбанк», «Ново-Беличи»



подгруппа «Б»: «Стохид», «Продэксим», ЖБИ-2, «Зирка»



По два победителя четвертьфиналов образовали полуфинальные пары:



«Батькивщина» -«Зирка» – 3-3 (пенальти – 1-2)

«Продэксим» - «Ощадбанк» – 0-0 (пенальти – 3-2)



Неудачники разыграли «бронзу»:



«Батькивщина» - «Ощадбанк» – 4-4 (пенальти – 4-5)



А победители полуфиналов боролись в финале за главный приз:



«Зирка» - «Продэксим» – 0-0 (пенальти – 2-3)



Интересно, что своих товарищей подвел самый опытный игрок «Зирки» Олег Шайтанов: пробивая первым, он с «точки» угодил в штангу!.. А ведь именно точный удар Шайтанова как раз и помог «Зирке» на последней минуте полуфинального матча сравнять счет – это позволило команде в серии послематчевых пенальти победить и выйти в финал.

А потом было закрытие Мемориала, которое, очевидно, в условиях мирового кризиса, было запланировано провести как можно скромнее. Никаких почетных гостей! Правда, «прорвался» в Святошино Владимир Трошкин, который не только «съел с Колотовым не один пуд соли» и, что называется, «ложился костьми» на футбольном поле, но и на удочку выловил с другом бесчисленное количество рыбы… К огромному сожалению, почему-то у нынешнего «Динамо» люди, принесшие славу украинскому футболу, – не в чести!.. Может, потому так «ни шатко, ни валко» и играют бело-голубые, что утеряна преемственность поколений и молодежь, воспитанная не на славных традициях, а молящаяся исключительно на выгодный трансферт, более высоких целей перед собой не ставит… Да и пресса, которая вкладывает в уста президентов футбольных клубов высокие слова о патриотизме, в большей степени занята околофутбольными дрязгами… Кстати, в Святошино журналистского «десанта» почему-то не наблюдалось! Воистину: о стариках должны писать старики!..



Лауреаты



Оркомитет и судейская коллегия подвели итоги турниру, определив лучших по номинациям:



лучший вратарь – Максим Максименко («Продэксим»),

лучший бомбардир – Юрий Виткин («Батькивщина»),

лучший защитник – Виталий Колесник («Ощадбанк»),

лучший нападающий – Александр Магда («Батькивщина»),

самый техничный игрок турнира – Вячеслав Листопад («Зирка»),

самый полезный игрок турнира – Алексей Зубенко («Зирка»).

А судьи кто?



За разъяснением по этому вопросу я обратился к главному судье Мемориала – Василию Васильевичу Кузьменко. Нынешний председатель комиссии арбитров мини-футбола ФФУ – мой старый приятель, с которым мы около десяти лет работали в одном НИИ, а еще бок о бок рубились в футбольном первенстве Зализнычного района Киева. Кстати, на этой же территории познакомились мы и с Михаилом и Борисом Сагалаковыми – на протяжении 14 лет братья плодотворно трудились в спорткомплексе треста «Стройдеталь» под руководством заслуженного мастера спорта Йожефа Сабо. Кстати, в зале у Сабо мы частенько «пересекались» и с Владимиром Лашкулом – нынешний вице-президент ФФУ «отвечал» тогда в райкоме комсомола за физкультуру и спорт. И надо признать, что тогда со спортом на Соломенке и Чоколовке было все в порядке – не то, что сейчас!..

Что и говорить – «тесен мир»… Недаром считают Киев «большой деревней»!..



Василий Кузьменко, с успехом бывший и стоппером, и бомбардиром – всегда отличался исключительно корректной игрой, и толерантным отношением к соперникам. Очевидно, именно поэтому на него и обратил внимание опытный киевский арбитр Борис Исаевич Басов. И начал опекать… Многих наших читателей, конечно же, интересует: откуда берутся арбитры и что влечет их в эту небезопасную профессию. Так вот пример Кузьменко, наверное, и не совсем типичный, вполне может ответить на многие вопросы… Должен сказать, что большую роль в его судейской карьере сыграли исключительные черты характера и любовь к футболу... Молодой инженер все чаще стал выходить на поле в составе судейской бригады – сначала ассистентом, а затем и арбитром в поле… Наверное, повезло Кузьменко и в том, что как раз в то время все большую популярность приобретал мини-футбол, где арбитров явно не хватало, так как различие в правилах требовало специальной подготовки. Мастерство и авторитет Василия Васильевича, как в среде «футзалистов», так и среди коллег, рос прямо на глазах, и со временем на него обратили внимание в комитете арбитров ФФУ… Ну, а дальше – больше: мини-футбол «перетянул» и инженер-программист окончательно выбрал свой путь…



– Василий Васильевич, честно признайся: тебя «бросили» на усиление – после прошлогоднего конфликта с арбитражом?..



– Соревнования такого масштаба, когда в течение четырех дней необходимо провести порядка сорока матчей среди вполне профессиональных спортсменов, требует исключительно квалифицированного судейства. К тому же организаторам соревнований такого масштаба следует понять, что на судьях нельзя экономить: в конце концов, устают даже самые опытные арбитры, которым приходится перемещаться вдоль боковой линии с такой же скоростью, как и футболистам…



– Учитывая многие аспекты «бесконтактного» мини-футбола, когда судьям необходимо постараться исключить чрезмерную активность наиболее темпераментных игроков, некоторые твои коллеги «закрывают глаза» на толчки и даже подкаты…



– По регламенту нынешнего турнира в командах участвуют по пять полевых игроков, а это вносит значительные изменения не только в тактику… Попробуй пробиться к воротам, когда там, на ограниченном пространстве, собирается порядка десяти человек… Вот и приходится, как ты говоришь, «закрывать глаза» на мелкие фолы: главное – не допустить серьезных нарушений.



– А чем вызвано такое отклонение от правил – увеличение количества полевых игроков?..



– Если бы мы играли исключительно по правилам мини-футбола, то команды, специализирующиеся на «игре в зале», легко бы «выносили» обычных футболистов – слишком уж разнятся их техника и тактика!.. Вряд ли бы мы получили удовольствие от астрономического количества голов…



– Серьезных ошибок твои коллеги не допускали, а, если и случались какие-то недоразумения между игроками и арбитрами, то их практически сразу же и ликвидировали… Назови, пожалуйста, тех, с кем тебе удалось завершить Турнир на мажорной ноте.



– Арбитры ФИФА – Вячеслав Дороган, Геннадий Гора; арбитры национальной категории – Виталий Олейник, Сергей Гроховецкий, Руслан Хоботов, Николай Подранный, Сергей Конюхов, Олег Соболевский, Алексей Банасько; арбитры 1-й категории – Олег Маланчий, Максим Чубинский, Владимир Горбачев, Руслан Лутий.



– Какую оценку ты поставил бы своим коллегам, исходя из пятибалльной системы?



– Четыре с плюсом.



– Не знаю, как там с оплатой вашего судейства, но, вспоминая, как трудно шел к своей цели Гена Гора, – снимаю шляпу перед этими ребятами. Помнишь анекдот из гаишной практики: «Это ж надо так любить деньги!..» Что движет твоими коллегами, которые чуть ли не каждый вечер подвергают себя риску «быть неправильно понятыми» игроками и зрителями? Гонорары-то у вас невысокие – ни в какое сравнение не идут с футбольными!..



– Ты, наверное, не поверишь – любовь к футболу!



– На прошлом турнире один из президентов мне жаловался, что некий арбитр вел разговор о взятке…



– На этом турнире таких откровенных «намеков» нам не делали, однако опыт подсказывал, что кое-кто с удовольствием бы согласился на небескорыстную помощь. Однако мы категорически заявили, что отметаем всяческие предложения!..



– А ведь в мини-футболе можно отсудить так, что никакой видеоповтор – не только болельщик – не придерется. Слишком многое зависит от этого пресловутого «духа игры»… Кстати, ты ведь хорошо когда-то играл в баскетбол – там ведь тоже сложное судейство. Помню, как пару десятков лет назад, когда к нам только пришел профессиональный баскет, было масса конфликтов, доходящих порой до коллективных столкновений…



– Главное в судействе: досконально знать правила, не терять свисток и не поддаваться на провокации отдельных игроков!.. Что касается баскетбола, где за мяч борются двухметровые гиганты, там тоже пытались говорить об интеллигентной, бесконтактной игре… Пока не научились управляться с мячом, ставить заслоны и блок-шоты, заколачивать сверху…



– И уравняли в правах «карликов» и «великанов»… А ведь кто-то очень умный хотел даже ввести ограничение по росту! В общем, спасибо тебе за ликбез. Жаль не хватает времени лишний раз сходить на мини…





P.S. А теперь пару слов о моем понимании, в чем разница между турниром и мемориалом. В любом турнире, даже товарищеском, едва ли не основной задачей соревнующихся является престиж… Мемориал же призван напомнить участникам, что целью «мероприятия» является все-таки возрождение памяти о человеке или событии…



Я с огромнейшим уважением отношусь к Михаилу Сагалакову, руководителю управления по физкультуре и спорту района, который проявляет недюжинные способности в вопросе организации любого спортивного мероприятия. Ему удалось заручиться поддержкой Владимира Александровича Мазепы, по существу, ставшего «крестным отцом» Турнира памяти Виктора Колотова. И, наверное, я не в праве слишком уж критично высказываться по поводу того, что спортивная составляющая турнира превалирует над мемориальной. С виду все ведь сделано по высшему разряду: спортивный зал и прилегающие территории обклеены красочными плакатами, на стенах – огромные панно с цитатами великих футболистов, для которых Виктор Колотов был и остается партнером и другом… Церемония открытия и закрытия выдержаны в духе времени… Награды не помещаются на расставленных столах… Да и само качество игры с каждым годом становится все более профессиональным: благо мини-футболу в стране уделяется все больше внимания…



Как по мне, то я бы предварял турнир «колотовскими чтениями», на которых журналисты и писатели делились бы своими новыми произведениями и о Викторе Михайловиче, и о его, не менее знаменитых современниках. Вполне возможно, чтобы средства массовой информации посвящали этому свои спецвыпуски, чтобы Мемориал носил скорее «датский» характер, и на площадку выходили и ветераны футбола, которые, слава Богу, еще могут обращаться с мячом, и дети. А «на закуску», если организаторам так нравится наблюдать за «гладиаторскими ристалищами», можно было бы пригласить для проведения «мастер-класса» несколько профессиональных команд из городов, в которых когда-то наблюдали за яркой и самобытной игрой Виктора Колотова. Предлагаю на выбор: Казань, Зеленодольск, Москва, Киев, Енакиево…



P. P. S. И тем не менее, редакция искренне благодарна организаторам Турнира – Святошинской районной в г.Киеве госадминистрации – и с удовольствием размещает этот материал.

