Кубок Европы. Гришин и Ребрик защитили свои титулы

После победы украинской молодежной команды на прошлогоднем зимнем Кубке Европы по метаниям ждали мы от них не менее удачного выступления и в этот раз…



В выходные уже десятый по счету турнир принимал Арле. Во Франции наша сборная выступила в двух возрастных категориях: среди взрослых и среди спортсменов до 23 лет.



Основные надежды связывали с молодежной командой. В основных соревнованиях рассчитывать на высокие места не приходилось. Едва ли ни единственным, кто реально претендовал на медаль, был Александр Пятница. Накануне зимнего чемпионата Украины наш лидер в метании копья говорил о намерении стать в Арле как минимум третьим. Задание, поставленное перед собой, Саша выполнил и даже перевыполнил. С результатом 79,38 м он выиграл серебро. Вперед украинец пропустил лишь финалиста Олимпийских игр в Пекине россиянина Илью Короткова. Другие наши спортсмены, за исключением Алексея Сокирского и Сергея Пругло, выступали в группе В.



Кстати, именно Пругло в феврале на национальном чемпионате в Ялте был лучшим в метании диска. Обыграл он и победителя прошлогоднего Кубка Европы (U-23) Ивана Гришина. Но в Арле ситуация была иной. Гришин вновь выступал среди спортсменов до 23 лет. Сразу отметим, что вес снарядов в обеих категориях не отличался. Помимо защиты титула Ивана поджидало и принципиальное противостояние с россиянином Николаем Седюком. Последний в Арле звезд с неба не хватал и завершил соревнования на пятой позиции, а его диск даже не долетел до 60-метровой отметки – 59,11 м. Но и помимо Седюка Гришину было с кем соревноваться. Чего только стоят хорват Марин Премеру и немец Гордон Вольф! Собственно говоря, они, в итоге, и заняли второе и третье места. А Иван не только защитил свой титул, но и установил личный рекорд. В заключительной шестой попытке он послал диск на 63,09 м. А ведь соревнования Гришин начал с двух заступов. Такова же судьба поджидала его и в четвертой попытке. Но три удавшиеся порадовали результатом. Все они были за 60 метров: 62,17, 61,60 и 63,09.



Защитила титул и Вера Ребрик. В метании копья ей не было равных. И хоть приблизиться к своему лучшему результату ей не удалось, ближайшую конкурентку, сербку Татьяну Елачу, она обошла более чем на три метра.



Серебряные награды (U-23) выиграли также копьеметатель Роман Авраменко и молотобоец Андрей Мартынюк. А Станислав Сегеда порадовал нас долгожданной наградой в толкании ядра. Результат 17,49 м высоким вовсе назовешь, но для бронзы в своей возрастной категории этого было вполне достаточно.



Впереди у метателей ряд международных стартов, главным из которых станет июльский чемпионат Европы в Барселоне.



Легкая атлетика. Зимний Кубок Европы по метаниям. Арле (Франция)



20-21 марта



Мужчины



Толкание ядра



1. Андрей Михневич (Беларусь) – 21,04



2. Асмир Коласинач (Сербия) – 20,15



3. Лайош Кюрти (Венгрия) – 20,07



… Дмитрий Савицкий (УКРАИНА) – 17,56 (5-й в группе В)



Метание диска (Группа А)



1. Маркус Мунх (Германия) – 65,37



2. Марио Пестано (Испания) – 63,78



3. Сергиу Урсу (Румыния) – 61,19



…9. Сергей Пругло (УКРАИНА) – 59,81



Метание молота (Группа А)



1. Никола Виццони (Италия) – 76,63



2. Юрий Шаюнов (Беларусь) – 76,30



3. Алексей Загорный (Россия) – 75,58



…10. Алексей Сокирский (УКРАИНА) – 71,55



Метание копья



1. Илья Коротков (Россия) – 83,28



2. Александр Пятница (УКРАИНА) – 79,38



3. Павел Ракочи (Польша) – 78,13



Женщины



Толкание ядра



1. Надежда Остапчук (Беларусь) – 20,16



2. Наталья Михневич (Беларусь) – 19,55



3. Анка Хелтне (Румыния) – 19,11



…Виктория Дехтяр (УКРАИНА) – 15,40 (5-я в группе В)



Метание диска



1. Надине Мюллер (Германия) – 64,30



2. Занета Гланч (Польша) – 59,95



3. Николета Грасу (Румыния) – 59,92



… Виктория Болбат (УКРАИНА) – 50,66 (6-я в группе В)



Метание молота



1. Бетти Хайдлер (Германия) – 72,48



2. Сильвиа Салис (Италия) – 69,43



3. Татьяна Лысенко (Россия) – 69,11



…Наталия Золотухина (УКРАИНА) – 63,90 (4-я в группе В)



Метание копья



1. Мартина Ратей (Словения) – 65,96



2. Мария Абакумова (Россия) – 65,21



3. Линда Шталь (Германия) – 60,56



…Анна Хацько (УКРАИНА) – 54,16 (6-я в группе В)



U-23



Мужчины



Толкание ядра



1. Константин Лядусов (Россия) – 18,88



2. Сергей Бахар (Беларусь) – 17,65



3. Станислав Сегеда (УКРАИНА) – 17,49



Метание диска



1. Иван Гришин (УКРАИНА) – 63,09



2. Марин Премеру (Хорватия) – 62,10



3. Гордон Вольф (Германия) – 61,00



Метание молота



1. Хавьер Сьенфуэгос (Испания) – 71,60



2. Андрей Мартынюк (УКРАИНА) – 70,54



3. Алексей Кохнев (Россия) – 70,45



Метание копья



1. Томас Смет (Бельгия) – 76,67



2. Роман Авраменко (УКРАИНА) – 75,82



3. Ларс Хааманн (Германия) – 74,72



Женщины



Толкание ядра



1. Алена Гришко (Беларусь) – 17,66



2. Мелисса Бекельман (Нидерланды) – 17,56



3. Анита Мартон (Венгрия) – 17,34



…5. Анна Самолюк (УКРАИНА) – 15,48



Метание диска



1. Сандра Перкович (Хорватия) – 61,03



2. Ирина Родригес (Португалия) – 55,29



3. Настасья Каштанава (Беларусь) – 54,65



4. Юлия Кирило (УКРАИНА) – 54,39



Метание молота



1. Залина Маргиева (Молдова) – 70,77



2. Йенни Озораи (Венгрия) – 63,03



3. Барбара Спилер (Словения) – 62,99



…12. Галина Каплун (УКРАИНА) – 55,27



Метание копья



1. Вера Ребрик (УКРАИНА) – 59,55



2. Татьяна Елача (Сербия) – 56,26



3. Санни Утриаинен (Финляндия) – 54,80