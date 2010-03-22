Кубок Европы. Гришин и Ребрик защитили свои титулы

22 марта 2010, 15:13

На зимнем Кубке Европы во французском Арле украинские метатели завоевали шесть наград.

После победы украинской молодежной команды на прошлогоднем зимнем Кубке Европы по метаниям ждали мы от них не менее удачного выступления и в этот раз…

В выходные уже десятый по счету турнир принимал Арле. Во Франции наша сборная выступила в двух возрастных категориях: среди взрослых и среди спортсменов до 23 лет.

Основные надежды связывали с молодежной командой. В основных соревнованиях рассчитывать на высокие места не приходилось. Едва ли ни единственным, кто реально претендовал на медаль, был Александр Пятница. Накануне зимнего чемпионата Украины наш лидер в метании копья говорил о намерении стать в Арле как минимум третьим. Задание, поставленное перед собой, Саша выполнил и даже перевыполнил. С результатом 79,38 м он выиграл серебро. Вперед украинец пропустил лишь финалиста Олимпийских игр в Пекине россиянина Илью Короткова. Другие наши спортсмены, за исключением Алексея Сокирского и Сергея Пругло, выступали в группе В.

Кстати, именно Пругло в феврале на национальном чемпионате в Ялте был лучшим в метании диска. Обыграл он и победителя прошлогоднего Кубка Европы (U-23) Ивана Гришина. Но в Арле ситуация была иной. Гришин вновь выступал среди спортсменов до 23 лет. Сразу отметим, что вес снарядов в обеих категориях не отличался. Помимо защиты титула Ивана поджидало и принципиальное противостояние с россиянином Николаем Седюком. Последний в Арле звезд с неба не хватал и завершил соревнования на пятой позиции, а его диск даже не долетел до 60-метровой отметки – 59,11 м. Но и помимо Седюка Гришину было с кем соревноваться. Чего только стоят хорват Марин Премеру и немец Гордон Вольф! Собственно говоря, они, в итоге, и заняли второе и третье места. А Иван не только защитил свой титул, но и установил личный рекорд. В заключительной шестой попытке он послал диск на 63,09 м. А ведь соревнования Гришин начал с двух заступов. Такова же судьба поджидала его и в четвертой попытке. Но три удавшиеся порадовали результатом. Все они были за 60 метров: 62,17, 61,60 и 63,09.

Защитила титул и Вера Ребрик. В метании копья ей не было равных. И хоть приблизиться к своему лучшему результату ей не удалось, ближайшую конкурентку, сербку Татьяну Елачу, она обошла более чем на три метра.

Серебряные награды (U-23) выиграли также копьеметатель Роман Авраменко и молотобоец Андрей Мартынюк. А Станислав Сегеда порадовал нас долгожданной наградой в толкании ядра. Результат 17,49 м высоким вовсе назовешь, но для бронзы в своей возрастной категории этого было вполне достаточно.

Впереди у метателей ряд международных стартов, главным из которых станет июльский чемпионат Европы в Барселоне.

Легкая атлетика. Зимний Кубок Европы по метаниям. Арле (Франция)

20-21 марта

Мужчины

Толкание ядра

1. Андрей Михневич (Беларусь) – 21,04

2. Асмир Коласинач (Сербия) – 20,15

3. Лайош Кюрти (Венгрия) – 20,07

… Дмитрий Савицкий (УКРАИНА) – 17,56 (5-й в группе В)

Метание диска (Группа А)

1. Маркус Мунх (Германия) – 65,37

2. Марио Пестано (Испания) – 63,78

3. Сергиу Урсу (Румыния) – 61,19

…9. Сергей Пругло (УКРАИНА) – 59,81

Метание молота (Группа А)

1. Никола Виццони (Италия) – 76,63

2. Юрий Шаюнов (Беларусь) – 76,30

3. Алексей Загорный (Россия) – 75,58

…10. Алексей Сокирский (УКРАИНА) – 71,55

Метание копья

1. Илья Коротков (Россия) – 83,28

2. Александр Пятница (УКРАИНА) – 79,38

3. Павел Ракочи (Польша) – 78,13

Женщины

Толкание ядра

1. Надежда Остапчук (Беларусь) – 20,16

2. Наталья Михневич (Беларусь) – 19,55

3. Анка Хелтне (Румыния) – 19,11

…Виктория Дехтяр (УКРАИНА) – 15,40 (5-я в группе В)

Метание диска

1. Надине Мюллер (Германия) – 64,30

2. Занета Гланч (Польша) – 59,95

3. Николета Грасу (Румыния) – 59,92

… Виктория Болбат (УКРАИНА) – 50,66 (6-я в группе В)

Метание молота

1. Бетти Хайдлер (Германия) – 72,48

2. Сильвиа Салис (Италия) – 69,43

3. Татьяна Лысенко (Россия) – 69,11

…Наталия Золотухина (УКРАИНА) – 63,90 (4-я в группе В)

Метание копья

1. Мартина Ратей (Словения) – 65,96

2. Мария Абакумова (Россия) – 65,21

3. Линда Шталь (Германия) – 60,56

…Анна Хацько (УКРАИНА) – 54,16 (6-я в группе В)

U-23

Мужчины

Толкание ядра

1. Константин Лядусов (Россия) – 18,88

2. Сергей Бахар (Беларусь) – 17,65

3. Станислав Сегеда (УКРАИНА) – 17,49

Метание диска

1. Иван Гришин (УКРАИНА) – 63,09

2. Марин Премеру (Хорватия) – 62,10

3. Гордон Вольф (Германия) – 61,00

Метание молота

1. Хавьер Сьенфуэгос (Испания) – 71,60

2. Андрей Мартынюк (УКРАИНА) – 70,54

3. Алексей Кохнев (Россия) – 70,45

Метание копья

1. Томас Смет (Бельгия) – 76,67

2. Роман Авраменко (УКРАИНА) – 75,82

3. Ларс Хааманн (Германия) – 74,72

Женщины

Толкание ядра

1. Алена Гришко (Беларусь) – 17,66

2. Мелисса Бекельман (Нидерланды) – 17,56

3. Анита Мартон (Венгрия) – 17,34

…5. Анна Самолюк (УКРАИНА) – 15,48

Метание диска

1. Сандра Перкович (Хорватия) – 61,03

2. Ирина Родригес (Португалия) – 55,29

3. Настасья Каштанава (Беларусь) – 54,65

4. Юлия Кирило (УКРАИНА) – 54,39

Метание молота

1. Залина Маргиева (Молдова) – 70,77

2. Йенни Озораи (Венгрия) – 63,03

3. Барбара Спилер (Словения) – 62,99

…12. Галина Каплун (УКРАИНА) – 55,27

Метание копья

1. Вера Ребрик (УКРАИНА) – 59,55

2. Татьяна Елача (Сербия) – 56,26

3. Санни Утриаинен (Финляндия) – 54,80

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