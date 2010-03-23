Виталий Кличко: «Я и Владимир жаждем Хэя. Мы на него очень обозлены.»

23 марта 2010, 16:08

Сегодня Виталий Кличко сообщил, какое важное событие произойдет в апреле, а также раскрыл тайну «исчезновения» своего брата Владимира.


Виталий Кличко появился сегодня в киевском развлекательном центре «Арена» и выдал «нагора» целую кипу новостей. Касательно спорта, бизнеса. Естественно, не обошел стороной и своего брата…    
- Думаю, что за последние полгода украинские болельщики соскучились по настоящему боксерскому празднику. Поэтому очень рад сообщить, что мы снова готовы порадовать столицу и всю Украину. Объявляю: 24 апреля в киевском Дворце спорта состоится очень важное событие – вновь в нашу страну возвращается яркий международный турнир по профессиональному боксу. Здесь выступят спортсмены нашей компании «К2 Promotion».

Такого события наши зрители еще не видели – качественно новый концепт программы. Помимо непосредственно поединков, будет и шоу-программа… Всех секретов, пожалуй, раскрывать сейчас не буду. Ну а «гвоздем» вечера станет бой за звание Интерконтинентального чемпиона. Этот титул оспорят прекрасно известный в боксерских кругах киевлянин Макс Бурсак и немец Марк Шульц.

В андеркарде зрители увидят поединки супертяжеловеса Андрея Руденко, полутяжа Виталия Русола и других.

Виталий, теперь турнир организует ваша компания «К2 Promotion»… А как складываются отношения с вашим экс-партнером по компании «К2 East Promotion» Вадимом Бухкаловым? Ваши пути-дороги разошлись? Слухи ходят о возможных судебных тяжбах…

Если бы вы знали, какой только информации о себе я читаю в СМИ! Просто удивляюсь. Начну издалека. Положение, как всем известно, в стране непростое. И в профессиональном боксе, естественно, это находит отражение. Все-таки экономический кризис. Тем не менее, очень рад, что наши партнеры – спонсоры и информационные спонсоры – остались с нами.

Теперь непосредственно коснусь вопроса… Но прежде всего, хочу поздравить Вадима Бухкалова с очень радостным событием – у него сегодня родилась дочка. Это пятый ребенок в их семье. Ну а что касается наших отношений с Вадимом – они прекрасные. Да, теперь у нас разные промоутерские компании.  А что же тут плохого? Чем больше будет людей, готовых помогать спортсменам пробиться, работать и достигать цели, тем лучше. Это здорово!
Конфликта между мной и Вадимом Бухкаловым нет. Есть разные мнения по поводу ведения бизнеса. Какие тут судебные тяжбы?
Но как будут делиться между вами боксеры, имевшие контракты с «К2 East Promotion»?

Боксеры – не рабы. Их дело выходить на ринг. Напомню, что шесть месяцев ребята не имели возможности проводить поединки. Рады предоставить им такую возможность.

А вообще, всегда можно решить любую проблему так – сесть за стол переговоров и найти компромиссное решение. Суд же – это самый крайний шаг. Ну а все таки, если до этого дойдет… У нас есть прекрасный опыт. Вспомните Клауса Питера Коля. И есть хорошие адвокаты.

Как вы реагируете на выпады в отношении вас и вашего брата со стороны Дэвида Хэя? И готовы ли встретиться с Хэем после боя с поляком Сосновским?

Думаю, что поединок с Хэем состоится. Да, он не стесняется в выражениях в адрес мой и Владимира. Но он так поступает абсолютно перед любым поединком. Таков его стиль. И реклама. Единственное препятствие тут – мы с Володей никак не можем сойтись на том, кому из нас драться с Хэем. Не можем его поделить. Не знаю, может, действительно, монету бросать придется.

Ну, а во-вторых, есть еще одно необходимое условие. Прежде, чем выйти на нас, Хэй должен одолеть Руиза.

Что касается Сосновского, то у него, к слову, опыта профи-ринга больше, чем у меня. Он чемпион Европы. И плюс к тому, у него громадная мотивация. Боец серьезный. И скажу совершенно откровенно, бой с ним не будет легкой прогулкой. Как не был легкой прогулкой и поединок моего брата с Чемберсом. Володя показал, кто сильнее и поставил закономерную точку в последнем раунде. К слову, он мне потом признался, что несколько жалел своего оппонента. Могло так статься, что бой закончил бы гораздо раньше.
Вернемся к Сосновскому… Может быть, у вас присутствует какая-то «тайная» мотивация встречи с поляком?

Чего же тут тайного? Мне нужен этот бой, что бы не терять активности. А не сидеть и молча ждать поединка с Хэем.  

Кстати, что вы можете сказать о следующем противнике Владимира?          

Хочет он этого или нет, но обязан будет встретиться с россиянином Александром Поветкиным. Дата их поединка определится чуть позже.

А возможен вариант, что Хэй перейдет дорогу Поветкину и готов будет к встрече с Кличко?

Это вопрос переговоров. А встречи с Хэем мы просто жаждем. Оба брата на него очень обозлены.

Как вы относитесь к тому, что организацию боя с Поветкиным отдадут российской сторое, и поединок пройдет в Москве?

Если предложение будет интересным, то мы его рассмотрим. Но с официальным предложением к нам пока никто не обращался.

Конечно, такой вариант возможен при условии, что сумма гонорара устроит оба лагеря, удовлетворит обе команды.  

Когда Владимир Кличко появится в Украине? Куда он пропал после боя в Германии?

Открою тайну… Дело в том, что Володя никогда не бывал в Японии, хотя давно об этом мечтал. Мы, честно говоря, рассчитывали, что свой день рождения он отметит здесь, с родными. Но Володя решил отпраздновать день рождения в краю своей мечты – в стране Восходящего Солнца.

Если не секрет, с кем он там будет праздновать?

А вот об этом лучше пусть он сам расскажет, когда вернется. Меня же он такими полномочиями не наделял.
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