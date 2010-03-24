Мадридский «Реал» страдает головокружением от успехов

К такому выводу пришла команда аналитиков Castrol, изучив все мячи в пяти ведущих европейских лигах и Лиге чемпионов UEFA, забитые за последние четыре сезона. Исследование показало, что гранд Ла Лиги, мадридский «Реал», имеет на своем счету 19 голов, пропущенных в течение пяти минут после забитого мяча в ворота соперника - это самый высокий показатель по сравнению с европейскими и испанскими конкурентами «Реала».



13% голов, пропущенных мадридским «Реалом», приходились сразу же после поражения ворот соперника. Это больше чем вдвое превышает средний показатель по европейским клубам, который составляет 6%. Сразу же за «Реалом» следует «Милан», который пропустил в таких переломных моментах игры всего на один мяч меньше. Для сравнения, некоторые тяжеловесы европейского футбола имеют гораздо лучший показатель. Например, «Барселона» пропустила в подобных ситуациях 10 мячей, «Интер» и «Челси» - по девять, а «Манчестер Юнайтед» - всего лишь восемь.



Castrol использует свой опыт в разработке моторных масел, чтобы поддать жару в пламя футбольных споров и ответить на самые обсуждаемые вопросы, которые касаются игры.



Стив Палмер, член команды футбольных аналитиков Castrol и менеджер по игровой подготовке «Тоттенхэма», клуба который играет в английской Премьер-Лиге, объяснил, почему некоторые команды чаще других проваливаются в обороне после гола, забитого в ворота соперника:



«Прилив адреналина после забитого гола происходит вследствие выделения группы гормонов, которые называются катехоламинами. Они выполняют роль нейромедиаторов, а их переизбыток может вызывать чрезмерное возбуждение, снижая концентрацию и внимание, что, в свою очередь, негативно влияет на игру».



«Исследования показали, что до непосредственно перед голом количество точных пасов у команды, которая забила, превышает средний показатель за соответствующий тайм. Однако в течение пяти минут после забитого гола количество и точность пасов у той же команды снижается, а, как известно, точные пасы помогают сохранить владение мячом и не дают сопернику возможности забить гол».



Палмер, который играл в Премьер-Лиге в качестве центрального защитника за «Уотфорд» и «Ипсвич Таун», добавил: «Каждый игрок реагирует на происходящее по-своему, и нужно уметь найти способ, который поможет игроку вернуть свой уровень адреналина в норму и восстановить концентрацию».



«Чтобы сделать это как можно быстрее, игрок может прибегнуть к дыхательным упражнениям, а на командном уровне можно воспользоваться приемами замедления игры, например, медленно отойти на свою половину поля перед возобновлением игры».



«Также есть методы, с помощью которых отдельные футболисты могут подготовиться к продолжению игры. Игроки знают, что нужно делать, чтобы не дать сопернику забить, а если они будут мысленно представлять свои действия, это может во многих случаях принести им пользу. Например, если игрок знает, что может упустить из виду соперника во время углового, он может научиться мысленно представлять это перед тем, как возобновится игра, и таким образом футболист будет уделять больше внимания этой опасности во время игры.



Представитель бренда Castrol и чемпион мира 1998 года Марсель Десайи сказал:



- То, что лучшие команды пропускают голы вскоре после забитого мяча в ворота соперника, в большинстве случаев объясняется исключительно концентрацией. Когда забиваешь гол, возникает эйфория, а игроки могут потерять концентрацию, потому что они испытывают сильную радость и волнение от того, что получили преимущество.



Сразу после забитого гола у них наступает психологическое расслабление, возможно, из-за обманчивого ощущения превосходства.



Не менее важным является и тот факт, что когда тренер психологически настраивает игроков на то, чтобы забить мяч, он уделяет меньше времени, чтобы настроить их не пропустить.



После пропущенного гола соперник часто ставит больше нападающих и использует атакующие схемы, чтобы увеличить свои шансы забить гол. Это тоже усиливает давление и вызывает кратковременное замешательство, что, опять же, может стать причиной пропущенного гола.





Ниже приведены клубы, которые пропустили наибольшее количество мячей вскоре после поражения ворот соперника:



Команда Голы, пропущенные в течение пяти минут после поражения ворот соперника



Реал Мадрид 19

Милан 18

Вердер Бремен 18

Рекреативо 17



Команда % голов, пропущенных в течение пяти минут после поражения ворот

соперника



Вердер Бремен 15,3%

Милан 13,5%

Реал Мадрид 13,1%

Ювентус 11,2%

Марсель 10,3%



Данные с августа 2007 по февраль 2010

