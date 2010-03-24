Богдан Гулямов: «Мы объявили конкурс на логотип «Будивельника» с хоккейным уклоном»

А суть такова… Известный киевский баскетбольный клуб «Будивельник» формирует хоккейную команду. Причем, не абы какую, а команду, готовую выступать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Идея, безусловно, прекрасная и амбициозная, но влекущая за собой целую череду вопросов. Каким составом будут играть, откуда наберут высококлассных игроков, кто будет тренировать, финансировать и т.д. и т.п.?



По этому поводу сегодня в киевском развлекательном центре «Арена» высказались непосредственно «отцы» этой идеи, взявшиеся, засучив рукава, воплощать ее в жизнь



Президент БК «Будивельник», а теперь еще и ХК «Будивельник» Богдан Гулямов:



- Должен сказать, что создание хоккейного клуба – идея не вчерашнего дня. Она вынашивалась давно совместно с федерацией хоккея Украины. Просто сейчас мы приблизились к финальной части ее реализации. В общем-то, все для этого есть – база во Дворце спорта, материальная база, предварительное соглашение с КХЛ.



Президент федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин:



- Уже два года ведутся всевозможные переговоры с целью создания хоккейных клубов, способных играть в Континентальной хоккейной лиге. Нашей стране это просто необходимо, чтобы остановить отток талантливой молодежи. Действительно, отток прекратится, если у наших хоккеистов будет мощная мотивация. А ее обеспечат клубы, выступающие на самом высоком уровне, коим является КХЛ. Понятно, что, как следствие, окрепнет и украинская сборная.



И вот добрый почин заложен. Появились люди, которые готовы вложить средства и организовать клуб, который вольется в семью команд высокого уровня. А это есть и пропаганда хоккея в нашей стране, возвращение зрительского интереса и т.д.



Вице-президент федерации хоккея Украины Вячеслав Завальнюк:



- Украина заслуживает того, чтобы ее клубы выступали в сильнейших чемпионатах. И со стороны ФХУ будет оказана всяческая поддержка в профессиональном подборе людей в команду, тренерский штаб…



Директор киевского Дворца спорта Виктор Ткаченко:



- Неделю тому назад мы подписали контракт с БК и ХК «Будивельник». Есть проекты по модернизации хоккейной площадки, как этого требует участие в КХЛ. Все работы будут завершены к сентябрю.



Как нам стало известно, в Киеве находилась комиссия Континентальной хоккейной лиги…



Б. Гулямов – Да, комиссия работала у нас двое суток. В итоге, оценила нашу ситуацию положительно. Прежде всего, это касается базы.



Мы взялись за абсолютно новое для нас дело. Хоккейных традиций у «Будивельника» еще не было. К слову, мы объявили конкурс на логотип нашего клуба с хоккейным уклоном. Победитель получит приз в размере 10 тысяч гривен.



Тем не менее, самый главный вопрос остается открытым… Кто же будет играть в команде, кто составит тренерский штаб?



Б. Гулямов – В этом направлении мы плотно работаем с федерацией хоккея. Уже есть предложения и по игрокам и тренерам. Через две недели мы должны представить всю структуру – и спортивную, и коммерческую. Подбор будем координировать и с КХЛ.



В. Завальнюк - Кандидатов же в команду у нас довольно много. Но мы предлагаем одних, КХЛ – других... С этим надо за две недели определиться.



Что касается будущего состава команды, то мы предоставим полный список наших ребят, которые выступают в КХЛ, НХЛ, клубах Европы. А кто из них откликнется, будет известно в начале сезона.



Под знаменами «Будивельника» теперь будут две команды, представляющие разные виды спорта – баскетбол и хоккей. Не возникнет ли конфликт на этой почве?



Б. Гулямов – Баскетбол и хоккей в нашем клубе друг другу – не конкуренты. Уверен, они вполне уживутся.



Все новое неизбежно влечет за собой разного рода проблемы – и финансовые, и организационные…



А. Брезвин – Согласен, ни одно новое дело без проблем не обходится. Тем более, в такие сжатые сроки. Но, думаю, что справимся. Единственное, что хотел бы подчеркнуть – хочется, чтобы основу клуба составили наши – украинские – игроки, а не легионеры. Тем более, что самые радужные перспективы нам дает хорошая база детского и юношеского хоккея. Ведь число хоккейных школ в Украине растет.



Не получится ли так, что взявшись за реализацию планов, и столкнувшись с трудностями – а их будет, наверняка, много – все спустится на тормозах. Иными словами, по силам ли окажется эта ноша – выступать в КХЛ?



Б. Гулямов – В КХЛ все требования четко прописаны – и касательно спорта, и коммерческого момента. Мы об этом прекрасно осведомлены. И уж если взялись за решение задачи, значит, к этому готовы. И к трудностям, которые могут возникнуть и в части финансовой, и кадровой политики. Но проявить умение и способность реализовать проект – все это зависит от нас самих. И, конечно, сделаем все для того, чтобы этот проект был не одногодичным, а долговременным.





