Андрей Подковыров: «Станем чемпионами – останусь в «Будивельнике» и на следующий сезон»

24 марта 2010, 15:40

Новый наставник «Будивельника» уверяет, что в столичном клубе он фигура отнюдь не временная.

Поражение лидера текущего чемпионата Украины – киевского «Будивельника» - в полуфинале Кубка страны от запорожского «Ферро» повлекло за собой отставку литовского рулевого «строителей» Римантаса Григаса, проработавшего с командой без малого полтора года. Правда, официальная версия гласит, что свой пост литовец вынужден был покинуть в связи с семейными обстоятельствами. Обывателю приходится принять это определение. Ближайшее же будущее «Будивельника» связано с его легендой в качестве игрока – чемпионом СССР 1989 года Андреем Подковыровым.

Несомненно, Подковыров – специалист опытный и весьма авторитетный. Правда, его назначения именно сейчас не ожидал практически никто. Все-таки этот тренер совсем недавно покинул пост наставника мариупольского «Азовмаша».

Андрей Анатольевич, у многих специалистов существует принцип – не принимать команды в ходе сезона. Дескать, в процессе игр трудно перестроить коллектив на свой лад…

У меня достаточный опыт работы как с командами, которые принимал в межсезонье и проводил с ними подготовительную работу, так и с клубами, которые к сезону готовили другие специалисты. Тем более, что «Будивельник» не назовешь незнакомой для меня командой. В бытность тренера «Азовмаша» я постоянно следил за матчами киевлян, хорошо знаком с возможностями каждого отдельно взятого игрока. А с внутренними игровыми и организационными нюансами познакомлюсь уже по ходу дела.

Насколько ваша тренерская философия схожа или различна с видением игры Римантаса Григаса?

Не хотелось бы сравнивать себя с кем-то из коллег. Пускай этим занимаются сторонние наблюдатели. Им виднее. Могу лишь сказать, что у каждого тренера существует свое видение, и он пытается привить его подопечным. У меня в данном случае времени на какие-то кардинальные изменения нет. Баскетбол ведь, на первый взгляд, игра простая. Все ее премудрости сводятся к трем компонентам – пас, ведение и бросок.

Иное дело, что у каждого тренера есть свои схемы использования этих составных, свои методы игры в защите и нападении. И нельзя говорить, что у Григаса они лучше, чем у Подковырова или наоборот. Главное – качество исполнения. Сможет тренер привить свою баскетбольную философию подопечным – все будет в порядке. В данном случае мне придется приводить подопечных в соответствие со своим видением баскетбола уже по ходу пьесы.

Порой тренер имеет на команду влияние настолько сильное, что сменившему его специалисту приходится потратить много времени, чтобы перестроить коллектив согласно своим требованиям. Григас проработал с «Будивельником» год и четыре месяца. Срок, в принципе, немаленький…

Сильное влияние тренера на взгляды игроков возможно тогда, когда команда молода. В «Будивельнике» же собрались в основном опытные исполнители, работавшие под руководством многих тренеров, с совершенно различной игровой философией. Потому, уверен, подопечные без труда примут мои взгляды.

В дебютном матче под вашим руководством, где соперником «Будивельника» был «Днепр», в составе киевлян много игрового времени проводили одновременно по три «маленьких» игрока. Это одна из тактических новинок или вы действовали по обстоятельствам?

Так сложились обстоятельства. Травмировались Денис Яковлев и Виктор Кобзистый. Как следствие, на позиции третьего номера у нас остался всего один исполнитель – Леонид Стефанишин. Поскольку Александр Неруш и Максим Балашов способны сыграть на этой позиции, решили использовать в этом амплуа их.

А почему не Стефанишина, который ни разу не появлялся на паркете в поединке с «Днепром»?

По той игре мы решили ничего не менять и закончить матч так, как начинали. Хотя Леня готов хорошо и в следующих матчах я на него рассчитываю.

Когда можно ожидать возвращения Кобзистого?

Думаю, 15-20 апреля Виктор должен быть в строю. Покамест на ногу игрока наложен лангет, он не может приступить к полноценным тренировкам.

Одной из основных причин, приведших к поражению «Будивельника» в Кубке Украины, называют функциональный спад команды. Получается, теперь вам предстоит выводить команду из не самого благоприятного физического состояния…

О причинах поражения в Кубке судить не берусь. Эти вопросы задавайте предшественнику. Я же могу сказать, что принял команду в нормальном рабочем состоянии. Кто-то устал, но не думаю, что для коллектива в целом это тенденция. Более того, могу сказать, что на исходе регулярного сезона много сил растратили и наши соперники. В плей-офф определяющую роль может сыграть морально-психологическое состояние игроков. В играх на выбывание можно подойти в идеальной физической форме. Но такие матчи – это психология. Потому в данный период времени мы попытаемся сосредоточиться на повышении моральных качеств команды.

Вместе с тем, в ключевых поединках определяющую роль может сыграть лидерский фактор. Лидера «Будивельника» Халида эль-Амина нередко критикуют за его чрезмерный индивидуализм, обвиняют в игре на личную статистику в ущерб командным интересам…

Вы видели что-то подобное в матче с «Днепром»? Считаю, с днепропетровцами Халид сыграл на команду. Он выполнил ту установку, которую я перед ним ставил. О том же, как эль-Амин играл до моего прихода, судить не буду. Я не знаю, какие задания ставил перед ним тренер. Возможно, мой предшественник говорил Халиду, чтобы тот брал игру на себя.

Андрей Анатольевич, не задевает, когда вам клеят ярлык «временного» тренера «Будивельника»?

Пытаюсь не обращать внимания на высказывания подобного характера. Ведь кто распускает подобные слухи? Люди, которые ни к клубу, ни ко мне лично не имеют малейшего отношения. Это их досужие домыслы. Да, передо мною стоит серьезная задача – выиграть чемпионат Украины. Если я с нею справлюсь, то останусь тренером «Будивельника» и в следующем сезоне.  

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять