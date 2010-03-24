Андрей Подковыров: «Станем чемпионами – останусь в «Будивельнике» и на следующий сезон»

Поражение лидера текущего чемпионата Украины – киевского «Будивельника» - в полуфинале Кубка страны от запорожского «Ферро» повлекло за собой отставку литовского рулевого «строителей» Римантаса Григаса, проработавшего с командой без малого полтора года. Правда, официальная версия гласит, что свой пост литовец вынужден был покинуть в связи с семейными обстоятельствами. Обывателю приходится принять это определение. Ближайшее же будущее «Будивельника» связано с его легендой в качестве игрока – чемпионом СССР 1989 года Андреем Подковыровым.



Несомненно, Подковыров – специалист опытный и весьма авторитетный. Правда, его назначения именно сейчас не ожидал практически никто. Все-таки этот тренер совсем недавно покинул пост наставника мариупольского «Азовмаша».



Андрей Анатольевич, у многих специалистов существует принцип – не принимать команды в ходе сезона. Дескать, в процессе игр трудно перестроить коллектив на свой лад…



У меня достаточный опыт работы как с командами, которые принимал в межсезонье и проводил с ними подготовительную работу, так и с клубами, которые к сезону готовили другие специалисты. Тем более, что «Будивельник» не назовешь незнакомой для меня командой. В бытность тренера «Азовмаша» я постоянно следил за матчами киевлян, хорошо знаком с возможностями каждого отдельно взятого игрока. А с внутренними игровыми и организационными нюансами познакомлюсь уже по ходу дела.



Насколько ваша тренерская философия схожа или различна с видением игры Римантаса Григаса?



Не хотелось бы сравнивать себя с кем-то из коллег. Пускай этим занимаются сторонние наблюдатели. Им виднее. Могу лишь сказать, что у каждого тренера существует свое видение, и он пытается привить его подопечным. У меня в данном случае времени на какие-то кардинальные изменения нет. Баскетбол ведь, на первый взгляд, игра простая. Все ее премудрости сводятся к трем компонентам – пас, ведение и бросок.



Иное дело, что у каждого тренера есть свои схемы использования этих составных, свои методы игры в защите и нападении. И нельзя говорить, что у Григаса они лучше, чем у Подковырова или наоборот. Главное – качество исполнения. Сможет тренер привить свою баскетбольную философию подопечным – все будет в порядке. В данном случае мне придется приводить подопечных в соответствие со своим видением баскетбола уже по ходу пьесы.



Порой тренер имеет на команду влияние настолько сильное, что сменившему его специалисту приходится потратить много времени, чтобы перестроить коллектив согласно своим требованиям. Григас проработал с «Будивельником» год и четыре месяца. Срок, в принципе, немаленький…



Сильное влияние тренера на взгляды игроков возможно тогда, когда команда молода. В «Будивельнике» же собрались в основном опытные исполнители, работавшие под руководством многих тренеров, с совершенно различной игровой философией. Потому, уверен, подопечные без труда примут мои взгляды.



В дебютном матче под вашим руководством, где соперником «Будивельника» был «Днепр», в составе киевлян много игрового времени проводили одновременно по три «маленьких» игрока. Это одна из тактических новинок или вы действовали по обстоятельствам?



Так сложились обстоятельства. Травмировались Денис Яковлев и Виктор Кобзистый. Как следствие, на позиции третьего номера у нас остался всего один исполнитель – Леонид Стефанишин. Поскольку Александр Неруш и Максим Балашов способны сыграть на этой позиции, решили использовать в этом амплуа их.



А почему не Стефанишина, который ни разу не появлялся на паркете в поединке с «Днепром»?



По той игре мы решили ничего не менять и закончить матч так, как начинали. Хотя Леня готов хорошо и в следующих матчах я на него рассчитываю.



Когда можно ожидать возвращения Кобзистого?



Думаю, 15-20 апреля Виктор должен быть в строю. Покамест на ногу игрока наложен лангет, он не может приступить к полноценным тренировкам.



Одной из основных причин, приведших к поражению «Будивельника» в Кубке Украины, называют функциональный спад команды. Получается, теперь вам предстоит выводить команду из не самого благоприятного физического состояния…



О причинах поражения в Кубке судить не берусь. Эти вопросы задавайте предшественнику. Я же могу сказать, что принял команду в нормальном рабочем состоянии. Кто-то устал, но не думаю, что для коллектива в целом это тенденция. Более того, могу сказать, что на исходе регулярного сезона много сил растратили и наши соперники. В плей-офф определяющую роль может сыграть морально-психологическое состояние игроков. В играх на выбывание можно подойти в идеальной физической форме. Но такие матчи – это психология. Потому в данный период времени мы попытаемся сосредоточиться на повышении моральных качеств команды.



Вместе с тем, в ключевых поединках определяющую роль может сыграть лидерский фактор. Лидера «Будивельника» Халида эль-Амина нередко критикуют за его чрезмерный индивидуализм, обвиняют в игре на личную статистику в ущерб командным интересам…



Вы видели что-то подобное в матче с «Днепром»? Считаю, с днепропетровцами Халид сыграл на команду. Он выполнил ту установку, которую я перед ним ставил. О том же, как эль-Амин играл до моего прихода, судить не буду. Я не знаю, какие задания ставил перед ним тренер. Возможно, мой предшественник говорил Халиду, чтобы тот брал игру на себя.



Андрей Анатольевич, не задевает, когда вам клеят ярлык «временного» тренера «Будивельника»?



Пытаюсь не обращать внимания на высказывания подобного характера. Ведь кто распускает подобные слухи? Люди, которые ни к клубу, ни ко мне лично не имеют малейшего отношения. Это их досужие домыслы. Да, передо мною стоит серьезная задача – выиграть чемпионат Украины. Если я с нею справлюсь, то останусь тренером «Будивельника» и в следующем сезоне.

