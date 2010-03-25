Федотенко и Поникаровский не добыли капитала у «Кэпиталс»

Украинские легионеры «Пингвинс» были заметны в матче с «Бостон брюинз», замыкающими восьмерку сильнейших. В первом периоде Федотенко ассистировал Тайлеру Кеннеди, открывшему счет в игре. Во второй двадцатиминутке пришел черед Поникаровского, забросившего с подачи Криса Летанга и Сергея Гончара свою двадцать первую шайбу в сезоне. А точку поставил Майк Рапп - 3:0, и очередной «сухой» бенефис голкипера чемпионов Марка-Андрэ Флери.



Следующим соперником обладателей Кубка Стэнли были «Каролина харрикейнс», прибавившие в мощи и даже имеющие теоретические шансы пробиться в плей-офф. Свои амбиции «Ураганы» предъявили с места в карьер шайбой Зака Бойчака. Но во втором периоде Джордан Стаал с помощью Алексея Поникаровского и Сидни Кросби несколько успокоил каролинских возмутителей спокойствия, а потом сказал свое слово несколько притихший в этом чемпионате Евгений Малкин. Россиянину ассистировали Федотенко и Поникаровский, и это был для них первый опыт хоккейного голо-созидания.



Питтбургцам оставалось лишь удержать нужный результат, но им помешал финн Йонни Питканен, поразивший ворота Флери за 4 минуты до конца основного времени. Овертайм же вообще был трагическим для голкипера «Пингвинов»: он пропустил шайбу после броска Джейми Макбейна за... десятую долю секунды до конца дополнительного времени.



Чемпионы явно не пришли в себя и в поединке с «Детройтом». Это было второе в сезоне рандеву участником прошлогоднего финала Кубка. В первой игре в этом сезоне реванш не состоялся: питтсбургцы оказались сильнее в серии буллитов. Сейчас же «Ред уингз» пытаются закрепиться на спасительной восьмой строчке в турнирном ралли Западной конференции, ощущая спиной дыхание ближайших преследователей из Калгари. До встречи с «Питтсбургом» детройтцы опережали «Флеймс» всего на два очка, и наверняка, подопечных Майка Бэбкока подстегивало в игре с «Пингвинами» не только желание расквитаться за прошлогоднюю оплеуху в финале.



Всю «погоду» в матче сделало интернациональное второе звено «Красных крыльев» в составе Хенрика Зеттерберга, Валтерри Филпулла и Тодда Бертуззи. Две шайбы на счету шведа Зеттерберга, удалось отличиться и финну Филпулле. А питтсбургцы смогли ответить только раз, когда на пятачке умело сыграл Крис Кунитц. В эндшпиле матча, при счете 3:1 в пользу «Детройта», у Алексея Поникаровского был реальный шанс сократить разрыв, но ворота хозяев выручила перекладина.



«Ред уингз» улучшили свою турнирную жизнь, но и «Калгари» не потеряли шансы обойти многократных обладателей Кубка. А в верхний эшелон Запада неждано-негадано ворвались «Койоты» из Финикса, еще совсем недавно считавшиеся записными аутсайдерами лиги. После очередного провального сезона один из владельцев клуба Уэйн Гретцки понял, что увы, на тренерском поприще ему не снискать такой же славы, как на хоккейном льду, и уступил место на скамейке Дэйву Типпету . С новым наставником дела у команды пошли намного веселее, и после победы в серии буллитов над лидерами Конференции-чикагцами, «Финикс» сравнялся с ними в очках, попутно оттеснив «Сан-Хосе шаркс» с первой позиции в дивизионе «Пасифик». Волею турнирного календаря, «Койоты» снова сцепились с «Ястребами» всего через два дня, уже в Чикаго, и здесь хозяевам удалось взять реванш, прервав беспроигрышную серию аризонцев из 9 игр. Шайбы у победителей забросили Патрик Кейн и Мариан Хосса, а голкипер чикагцев Антти Ниеми отразил все 28 бросков соперников.



А в Восточной конференции один из наболевших вопросов - попадет ли в плей-офф самый богатый клуб лиги «Нью-Йорк рейнджерс». Нью-йоркцы сами заставляют скептически относиться к их шансам, уступив восьмой команде Конференции «Бостон брюинз» - 1:2. Теперь «Рейнджерсы» увязли на десятой строчке, отставая от бостонцев на пять очков и проведя на игру больше. А бостонские хоккеисты благодаря блестящей игре финского голкипера Туука Раска одолели с сухим счетом 4:0 своих ближайших преследователей из «Атланты», и сейчас их надежды на выход в следующую стадию стали еще более предпочтительнее.



А лидеры Конференции – «Питтсбург» и «Вашингтон» - разыграли свою гроссмейстерскую партию в столице США. В основное время соперники разошлись миром - 4:4, и в шайбе ветерана питтсбургцев Билла Гуэрина участвовал Алексей Поникаровский. Дело дошло до буллитов, и здесь победную точку поставил вашингтонец Майк Кнубл, который, кстати, открыл счет в этом «поединке гигантов». Не добыв капитала в столице, питтсбургцы уже потерпели третье поражение кряду, и вынуждены с опаской поглядывать на своих основных соперников из «Нью-Джерси», отстающих от чемпионов всего на очко.

