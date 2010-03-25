Федотенко и Поникаровский не добыли капитала у «Кэпиталс»

25 марта 2010, 10:15

Заключительный отрезок регулярного чемпионата питтсбургские «Пингвины» проводят в ранге второй по силе команды Восточной конференции. Впереди клуба Руслана Федотенко и Алексея Поникаровского - только «Вашингтон кэпиталс» с Овечкиным.

Украинские легионеры «Пингвинс» были заметны в матче с «Бостон брюинз», замыкающими восьмерку сильнейших. В первом периоде Федотенко ассистировал Тайлеру Кеннеди, открывшему счет в игре. Во второй двадцатиминутке пришел черед Поникаровского, забросившего с подачи Криса Летанга и Сергея Гончара свою двадцать первую шайбу в сезоне. А точку поставил Майк Рапп - 3:0, и очередной «сухой» бенефис голкипера чемпионов Марка-Андрэ Флери.

Следующим соперником обладателей Кубка Стэнли были «Каролина харрикейнс», прибавившие в мощи и даже имеющие теоретические шансы пробиться в плей-офф. Свои амбиции «Ураганы» предъявили с места в карьер шайбой Зака Бойчака. Но во втором периоде Джордан Стаал с помощью Алексея Поникаровского и Сидни Кросби несколько успокоил каролинских возмутителей спокойствия, а потом сказал свое слово несколько притихший в этом чемпионате Евгений Малкин. Россиянину ассистировали Федотенко и Поникаровский, и это был для них первый опыт хоккейного голо-созидания.

Питтбургцам оставалось лишь  удержать нужный результат, но им  помешал финн Йонни Питканен, поразивший ворота Флери за 4 минуты до конца основного времени. Овертайм же вообще был трагическим для голкипера «Пингвинов»: он пропустил шайбу после броска Джейми  Макбейна за... десятую долю секунды до конца дополнительного времени.

Чемпионы явно не пришли в себя и в поединке с «Детройтом». Это было второе в сезоне рандеву участником прошлогоднего финала Кубка. В первой игре в этом сезоне реванш не состоялся: питтсбургцы оказались сильнее в серии буллитов. Сейчас же «Ред уингз» пытаются закрепиться на спасительной восьмой строчке в турнирном ралли Западной конференции, ощущая спиной дыхание ближайших преследователей из Калгари. До встречи с «Питтсбургом» детройтцы опережали «Флеймс» всего на два очка, и наверняка, подопечных Майка Бэбкока подстегивало в игре с «Пингвинами» не только желание расквитаться за прошлогоднюю оплеуху в финале.

Всю «погоду» в матче сделало интернациональное второе звено «Красных крыльев» в составе Хенрика Зеттерберга, Валтерри Филпулла и Тодда Бертуззи. Две шайбы на счету шведа Зеттерберга, удалось отличиться и финну Филпулле. А питтсбургцы смогли ответить только раз, когда на пятачке умело сыграл Крис Кунитц. В эндшпиле матча, при счете 3:1 в пользу «Детройта»,  у Алексея Поникаровского был реальный шанс сократить разрыв, но ворота хозяев выручила перекладина.

«Ред уингз» улучшили свою турнирную жизнь, но и «Калгари» не потеряли шансы обойти многократных обладателей Кубка. А в верхний эшелон Запада неждано-негадано ворвались «Койоты» из Финикса, еще совсем недавно считавшиеся записными аутсайдерами лиги. После очередного провального сезона один из владельцев клуба Уэйн Гретцки понял, что увы, на тренерском поприще ему не снискать такой же славы, как на хоккейном льду, и уступил место на скамейке Дэйву Типпету . С новым наставником дела у команды пошли намного веселее, и после победы в серии буллитов над лидерами Конференции-чикагцами, «Финикс» сравнялся с ними в очках, попутно оттеснив «Сан-Хосе шаркс» с первой позиции в дивизионе «Пасифик». Волею турнирного календаря, «Койоты» снова  сцепились с «Ястребами» всего через два дня, уже в Чикаго, и здесь хозяевам удалось взять реванш, прервав беспроигрышную серию аризонцев из 9 игр. Шайбы у победителей забросили Патрик Кейн и Мариан Хосса, а голкипер чикагцев Антти Ниеми отразил все 28 бросков соперников.

А в Восточной конференции один из наболевших вопросов - попадет ли в плей-офф самый богатый клуб лиги «Нью-Йорк рейнджерс». Нью-йоркцы сами заставляют скептически относиться к их шансам, уступив восьмой команде Конференции «Бостон брюинз» - 1:2. Теперь «Рейнджерсы» увязли на десятой строчке, отставая от бостонцев на пять очков и проведя на игру больше. А бостонские хоккеисты благодаря блестящей игре финского голкипера Туука Раска одолели с сухим счетом 4:0 своих ближайших преследователей из «Атланты», и сейчас их надежды на выход в следующую стадию стали еще более предпочтительнее.

А лидеры Конференции – «Питтсбург» и «Вашингтон» - разыграли свою гроссмейстерскую партию в столице США. В основное время соперники разошлись миром - 4:4, и в шайбе ветерана питтсбургцев Билла Гуэрина участвовал Алексей Поникаровский. Дело дошло до буллитов, и здесь победную точку поставил вашингтонец Майк Кнубл, который, кстати, открыл счет в этом «поединке гигантов». Не добыв капитала в столице, питтсбургцы уже потерпели третье поражение кряду, и вынуждены с опаской поглядывать на своих основных соперников из «Нью-Джерси», отстающих от чемпионов всего на очко.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять