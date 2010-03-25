Ф/катание. Украинка завоевала медаль чемпионата мира

Олимпийский дворец «Палвела» в Турине во вторник распахнул свои двери для всех любителей фигурного катания. После Игр-2006 и Финала Гран-при-2007 чемпионат мира стал для этой арены самым большим праздником фигурного катания. И хоть олимпийский накал страстей, казалось, спал, но в Италии он разгорается с новой силой.



Для Украины чемпионат мира кажется несколько пустым. Расставаться с лидерами сборной, к тому же претендующими на медали и регулярно оказывающимися в числе лучших фигуристов планеты, всегда грустно. Особенно если за их спиной нет достойных преемников. Олимпийские игры были, судя по всему, последним соревновательным стартом для Татьяны Волосожар и Станислава Морозова. Еще в Ванкувере партнер объявил о намерении завершить карьеру.



В отсутствие Тани и Стаса в Турин поехала лишь одна спортивная пара — Екатерина Костенко и Роман Талан. И хоть в прошлом году на чемпионате мира ученики Инго Штойера и завоевали для нашей страны две путевки, но претендентов на второе место в сборной не нашлось. Те две пары, которые у нас еще есть, по возрасту не проходят даже на юниорский чемпионат мира.



Из 26 участников чемпионата мира в произвольную программу проходило лишь 16. Справится с этим заданием для Костенко и Талана было непросто. Хотя в отсутствии старания Катю с Ромой не упрекнешь. Свою «Кармен» они прокатали с настроением и напором, но «бабочка» на двойном акселе в исполнении партнерши сразу перечеркнула надежды на произвольную программу. Не сумели сделать этого и их коллеги по тренировкам Нина Иванова и Филипп Залевский. Фигуристы, выступающие за Болгарию, расположились вслед за украинцами.



Обойтись без воспоминаний о судьях пока не удается и на этом чемпионате. Массу вопросов вызывает расстановка приоритетов в российской сборной. Судьи упорно ставят выше Юко Кавагути и Александра Смирнова, даже если Мария Мухортова и Максим Траньков катают свои программы без ошибок и помарок. Да и выглядят они куда гармоничнее своих соотечественников. Но судьям, наверное, виднее.



Но какую бы работу ни проводили тренеры, президенты федераций либо кто-то еще, а обойти Алену Савченко и Робина Шолковы Юко с Сашей после спорной победы на чемпионате Европы в Таллинне так и не удается. В Турине после короткой программы они были вторыми, опережая немцев почти на четыре балла. Но падение сначала с четверного, а потом и с тройного выбросов опустило их на третью позицию.

Алена с Робином, как верно подметили комментаторы, смотрелись как картина. Но даже этого не хватило, чтобы исправить ошибку партнера в короткой программе, когда он вместо тройного тулупа прыгнул двойной. Но именно их, а не китайцев Цинь Пань и Цзян Тун зал встречал как настоящих победителей. Хотя чемпионы мира в своих прокатах были тоже хороши, но как минимум с эстетической точки зрения Алена с Робином выглядят более впечатляюще. И даже сейчас, когда к ним подтянулись соперники, все равно можно смело продолжать утверждать, что это спортсмены совсем другого уровня.

Впереди еще розыгрыш трех комплектов наград. Сегодня победителя и призеров определят мужчины. После короткой программы лидирует японец Дайсуке Такахаши. Канадец Патрик Чан и француз Брайян Жубер расположились вслед за ним. Украинец Антон Ковалевский прошел в произвольную программу с лучшим для себя результатом (67,60) и 16-м местом. Также сегодня свой оригинальный танец представят танцоры. После обязательного Анна Задорожнюк и Сергей Вербилло шли на 12-м месте, но из-за проблем со спиной были вынуждены сняться с соревнований. Решение было оглашено после сегодняшней утренней тренировки.

