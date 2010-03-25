«Очередной «слив», паводок наплевательского отношения к Великому клубу или закономерное поражение?»

Теперь, после поражения в Ужгороде, трудно поверить, что эта команда способна выиграть Лигу чемпионов! Даже через три года.



Во всяком случае, могу предвидеть, что на воскресном матче с «Металлистом», вне зависимости от того, кто будет руководить игрой с динамовской скамейки, на трибунах ожидается аншлаг. Народ должен лицезреть своих «героев» воочию – хватит полагаться на квалифицированный телерепортаж. Хотя, Игорь Цыганик, комментировавший этот матч, был, бесспорно, прав: с такой игрой трудно стать чемпионом Украины…



«Закарпатье» - «Динамо» – 1:0



Ужгород. Стадион «Авангард». Ясно +19о С



Главный арбитр: Юрий Грисьо (Львов)

Ассистенты: А.Корнейко (Миргород), А.Матяш (Полтава)



Гол: Тришович, 54



«Закарпатье»: Бабенко, Болохан, дос Сантос (Браила, 90+3), Хауши, Комарницкий, Малыгин, Гомес, Тришович, Райчевич, Иванов (Бойко, 59), Давыдов.

Запасные: Михайлов, Андроник, Шендрик, Алексеев, Невуче.



«Динамо»: Шовковский, Да Силва, Хачериди, Алмейда, Каддури, Вукоевич, Маграо (Гиоане, 57), Нинкович (Зозуля, 63), Шевченко, Ярмоленко, Милевский.

Запасные: Д.Бойко, Бетао, Петров, Несмачный.



Предупреждения: Бойко (83), Бабенко (90+4) – Каддури (79), Шовковский (90+2), Хачериди (90+4)



Похоже, Игорь Васильевич Гамула умеет не только байки рассказывать!



А вот динамовцы, похоже, об этом даже и не догадывались!.. То ли их ввели в заблуждение развеселые пресс-конференции, на которых динамовская «агентура» с удовольствием общалась с главным тренером «Закарпатья»… То ли Валерий Газзаев постепенно исчерпал методы психологического воздействия на своих игроков… Есть, правда, еще одна, гуляющая в интернете, версия, авторы которой настаивают на том, что динамовцы своего тренера «плавят»!.. С этим, наверное, можно было бы согласиться, если бы информация поступала непосредственно с базы в Конче-Заспе, где в «золотых клетках» изнемогают после двухразовых тренировок чемпионы Украины. Поэтому лучше усомнимся в достоверности этих предположений, чем возводить напраслину на футболистов. Хотя… На трибунах ведь находятся не только оголтелые «патриоты» с динамовскими «розами» на шеях – среди откровенных фанатов нет-нет да и попадаются люди, успевшие «погонять мячик» не только на школьной спортплощадке или сельском пустыре, а и в различного рода чемпионатах и первенствах. Вот для них-то в футболе как раз и не существует никаких тайн и, если такого болельщика удается разговорить, то у начинающего репортера, которому послематчевые тренерские пресс-конференции кажутся верхом откровения, «крыша» может «поехать»!



Так что предлагаю довериться «on-line» трансляциям и собственным наблюдениям и ощущениям.



Гости сразу же пошли вперед и, пока хозяева уплотняли свои ряды, сумели несколько раз обозначить свое желание атаковать. «Закарпатье» пришло в себя к девятой минуте и добилось штрафного удара… Сразу же после этого взял на себя инициативу Шевченко: сначала он пробивает один опасный штрафной, потом – второй и «заставляет» здорово сыграть Бабенко. Кстати, голкипера хозяев вполне можно считать одним из героев матча.



А вот Андрею Шевченко стать героем не удалось, хотя он частенько оказывался в центре внимания. И не только потому, что был зачинателям всех динамовских атак, а потому, что «заставлял» своих опекунов фолить… Так вот, имея в составе Маграо, славящегося своей «левенькой» – недаром за ним записаны все угловые с правого фланга – «Шева» почему-то никому не доверяет «стандарты». Это можно было бы понять, если бы он обладал такой же «гарматой», как и Алиев. Которому, в конце концов, простили даже вздорный характер… А так от бывшего лучшего в еврокубках голеадора мы в лучшем случае можем ожидать редкий точный навес на чью-нибудь отчаянную голову…



До 25-й минуты то гости, то хозяева пробивают штрафные – игроки друг друга не жалеют и, если представляется случай, не брезгуют опасными «накладками»… Но «стандарты» ни к чему так и не привели… Жаль, что нельзя, как в детстве, когда за три корнера назначался пенальти, трансформировать количество неиспользованных штрафных хотя бы в очко!.. А вот, если бы не Бабенко, то Шевченко сумел бы заработать для своей команды красивый гол – вратарь выбил мяч из угла ворот.



И снова идет плотный футбол между штрафными площадками без угрозы воротам…



Странно слышать комментарий некоторых специалистов: когда они с удовольствием смотрят английский футбол, где, по существу, нет слабых команд, то с восторгом отмечают, что даже откровенный аутсайдер в состоянии дать бой самому титулованному сопернику из первой тройки… Так почему бы ни пропеть осанну игрокам «Закарпатья», а до этого и «Кривбасса», которые стараются ни в чем не уступать действующему чемпиону Украины!.. Вот, правда, наш лидер пока еще не дотягивает до уровня английскихе топ-команд.



За пять минут до перерыва динамовцы, словно почувствовав, что хозяева хотят побыстрее оказаться в раздевалке, навалились на ворота Бабенко, который несколько раз вынужден вступать в игру после опасных угловых… Мог бы огорчить вратаря Ярмоленко, но привычно «мажет» с места правого инсайда… Опомнившись, «Закарпатье» организует контратаку и Давыдов, обыграв Хачериди, пробивает в створ ворот – Шовковский в броске забирает мяч…



И, наконец, на 45-й минуте динамовцы как никогда были близки к успеху: сначала Милевский попадает в штангу, а потом Шевченко со штрафного наконец-то попадает в ворота… И снова Бабенко – на высоте!..



В самом начале второго тайма попадает в штангу Ярмоленко… И, если бы не Бабенко, вовремя оказавшийся рядом, могли возникнуть осложнения…



На некоторое время игра переместилась на половину хозяев, но «разбежаться» гостям не удается: характер у «закарпатцев», что кремень – чем их только мотивировал Гамула!..



И тут, словно снег на голову, – гол! Да такой, что любой «технарь» позавидует: Тришович, получив мяч спиной к воротам, ловко подыграл его себе пяткой и, развернувшись вокруг опекавшего его Вукоевича, неотразимо пробил в ближний угол… Шовковский с броском запоздал.



Газзаев тут же меняет Маграо на Гиоане… Удивительно, я сам несколько раз «предлагал» Валерию Георгиевичу отпустить бразильца в полузащиту, и теперь, глядя, как растворилась былая активность Жерсона, не могу понять, что происходит с командой!.. Милевский, которого распирает гордость, когда он, поправляя капитанскую повязку, раздает направо и налево бодренькие интервью – ужгородские зрители с самого начала принялись убеждать, чтобы он хотя бы упал… И Артем падал. Но слишком далеко от спасительной «точки»…



Не узнать в последних играх и Нинковича: еще совсем недавно создавалось впечатление, что такого умного и техничного полузащитника явно не хватает сборной Сербии… Неужели и его «укатала» крутая «система» Газзаева?..

Итак, через десять минут после пропущенного гола Милош уходит с поля и на его место выходит чистый нападающий Зозуля. Очевидно, Газзаев рассчитывает на результативную концовку… А, может, надо было выпустить еще и засидевшегося «на лавке» чемпиона Европы Кирилла Петрова?..



Динамовцы пытаются организовать что-то похожее на массированное наступление... Но из этого ничего не выходит, так как оборона хозяев стоит стеной, а динамовцам не хватает свежести – не я ведь первый это заметил... Наверное, поэтому, оказавшись с глазу на глаз с Бабенко, Милевский метров с пяти пробил мимо ворот!.. А ведь мог бы не только подтвердить свое реноме бомбардира, но и отсрочить окончательный «разбор полетов», который непременно последует после этого поражения.



В последние десять минут «Динамо», преодолевая плотную опеку игроков «Закарпатья», пытается пробиться к воротам Бабенко, но вратарь непробиваем!..

А ведь снова мог отличиться Милевский и, как никто, был близок к успеху Вукоевич, пробивавший, казалось бы, в упор…



А «закарпатцы», воодушевленные стойкостью вратаря, перехватив мяч, позволяют себе даже перепасовываться на чужой половине поля…



Судья компенсировал три минуты и уже на первой же минуте Зозуля в метре от ворот не дотягивается до мяча. На следующей минуте в штрафной хозяев появился и Шовковский, который, не сумев выиграть «на втором этаже», вынужден был сфолить… Примеру своего вратаря последовали и защитники: сначала резко сыграл Каддури, а затем попытался «навести порядок» долговязый Хачериди. Предупреждение получает Тришович… Но это не успокаивает Каддури, так как он считает, что серб заслуживает более строго наказания… Вокруг спорщиков собрались обе команды… И пока арбитр выяснял, кто же в этом противостоянии больше всех виноват, разгневанный марокканец, удерживаемый двумя товарищами, описывая круг за кругом вокруг «схватки», все никак не мог успокоиться…



Наконец, к исходу пятой компенсированной минуты Бабенко и Хачериди получили по «горчичнику» и страсти сами собой улеглись… Грисьо дал финальный свисток и это послужило сигналом к тому, что на поле хлынули болельщики. Одни – торжествовать победу, другие – за трофейными майками, третьи – посмотреть в гневные глаза Хачериди и Каддури



Пресс-конференция



Валерий Зуев:



– Во-первых, я хочу извиниться за то, что Валерий Георгиевич не смог принять участие в пресс-конференции, так как плохо себя чувствует. Во-вторых, мы хотим поздравить «Закарпатье» с победой – она ее сегодня заслужила. Комментировать же действия своей команды, думаю, нет смысла, как, собственно, и говорить о том, что было плохое поле и много нереализованных моментов...



–Теперь судьба чемпионства решится в очном поединке с «Шахтером»?



– Чемпионат еще не закончился, думаю, все решится в последних турах.



– Стало ли сюрпризом для вашей команды, что «Закарпатье» не «закрылось» на своей половине поля, а старалось играть в комбинационный футбол – на встречных курсах?



– Нкаких секретов в этом не было. Против нас все команды настраиваются очень хорошо. Игроки «Закарпатья» были заряжены на борьбу и отлично подготовлены к сегодняшнему поединку, как в психологическом плане, так и функционально, поэтому, повторюсь, они заслужили победу.



– В чем причина неудач «Динамо»?



– Этот вопрос я комментировать не буду. Можно говорить о моментах, когда мы были просто обязаны забивать, но не сделали этого. Это уже смешно.



– Сложилось впечатление, что динамовцы старались завести мяч в ворота и сделали мало дальних ударов. После продажи Алиева некому бить?



– При чем тут это? Что, кроме Алиева, нет других футболистов? Время есть – думаю, главный тренер разберется. А футболистам необходимо посмотреть на себя со стороны и задуматься.



– Уделяется ли на тренировках и теоретических занятиях достаточное внимание розыгрышам стандартных положений? Команда очень слабо в последнее время их реализовывает.



– Да, мы уделяем очень много внимания как стандартным положениям, так и тактическим действиям...



Игорь Гамула:



– Я бы хотел, чтобы аплодисменты, которыми вы меня встретили, адресовались футболистам. Они – просто молодцы! Говоря об игре, считаю, что мы ни в чем не уступили «Динамо» – можете посмотреть на статистику. Мы вышли не отбиваться, а играть в футбол. Да, в конце было немного тяжело, но это связано с тем, что хотелось сохранить добытое преимущество. Так что боролись за то, чтобы не пропустить. В конце матча выручил наш вратарь Дмитрий Бабенко, но никого выделять не собираюсь, абсолютно все сыграли очень здорово. Мы, наверное, попали в историю, так как до этого «Закарпатье» еще ни разу не выигрывало у «Динамо». Конечно, очень рады и тренеры, и футболисты, но в раздевалке я сказал, что главное у нас – впереди. Ведь, если в дальнейшем все завалить, то этот маленький шахок, который мы сегодня сделали, нивелируется. Как, например, после ничьей с «Шахтером», когда мы проиграли три или четыре игры подряд. Конечно, за два дня игрокам будет трудно восстановиться, сразу после игры я отправил всех в бассейн и баню на реабилитацию. Когда положительные эмоции, то и реабилитация проходит легче. Думаю, мы еще покажем хороший футбол, и будем постепенно наверстывать потерянное в первом круге.



– Когда вы возглавили «Закарпатье», то сказали, что будете отбирать очки у «Динамо»...



– Видите, я сдержал слово. Кстати, Валерий Георгиевич – мой очень близкий друг и товарищ: с ним мы играли еще в молодежной сборной СССР и поддерживаем добрые отношения… Пообщались с ним и сегодня – перед игрой.



– Когда вы работали в России, не пересекались ли ваши пути-дорожки?



– Да, он с ЦСКА обыграл меня в Новороссийске – 1:0. Я хорошо помню ту игру: мы неплохо выглядели, но где-то на 60-й минуте пропустили досадный гол, а сравнять счет не смогли. Сегодня же я отомстил!.. Повторюсь, сегодня нам противостояла очень сильная команда мирового класса. Но я сказал своим футболистам, что они – лучшие. Для меня это так и есть.



– Будет ли такое запредельное настроение у ваших футболистов перед игрой с «Оболонью»?



– Я уже сказал, что будет тяжело это сделать, так как сегодня мы отдали очень много сил, истратили кучу эмоций… Но мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы не ударить лицом в грязь и провести с киевлянами хорошую игру.



– Предусмотрены ли за сегодняшнюю победу особенные премиальные для команды?



– Это завист не от нас, а от руководства клуба. Но определенная система премирования у нас есть.



– Заходил ли в раздевалку после игры кто-нибудь из руководства?



– Те, кто дает деньги, находятся далеко. Парни играли, прежде всего, за свое имя. Перед игрой я им сказал, что за поражение их никто ругать не будет, но в случае победы они могут стать героями. И они ими стали. Уверен, что кто-нибудь из ребят попадет в сборную тура, о нас будут много говорить в прессе. Это приятно. Такое внимание придаст нам сил и уверенности.



– За драку в конце матча Бабенко получил желтую карточку. Это значит, что он пропускает следующую игру?



– Нет, эта карточка у него только третья. Матч с «Оболонью» не пропускает никто. Я волновался только за Болохана, у которого в пассиве было три предупреждения. А драку в конце матча инициировал Хачериди, который в течение всей игры цеплялся-цеплялся и все-таки добился своего.



Выбранные места из обмена мнениями с Интернетом



«Что же все-таки происходит с командой? Дело ведь не только в пресловутой нереализации моментов, хотя и с «Закарпатьем» их, стопроцентных, было упущено с пяток…».



«У многих сложилось мнение, что команда «плавит» тренера. Трудно в это поверить, но если это так, то очень жаль, что у футболистов так мало мозгов, что бы «сливать» еще и чемпионат...».



«Да, о каком «сливе» может идти речь? Когда Милевский и Ярмоленко в штанги попадают!.. Не могут игроки «сливать», когда «Шахтер» в спину дышит?»



«Виден только результат: игры нет. Но не видны первопричины».



«Что нужно было сделать с командой за двухмесячные сборы, чтобы получилось ЭТО?»



«Вся Украина кричит о том, что «Динамо» не показывает игры и только Газзаев и Суркис видят в этой бестолковщине футбол!..».



А ведь Павлов после того, как «не захотел» обыграть киевлян, утверждал, что не может команда с Шевченко и Шовковским играть плохо...»



«Годами почивали на лаврах заслуженные ветераны: Сабо, Базилевич, Буряк и другие... А за это время некогда передовая клубная спортивная инфраструктура превратилась в мыльный пузырь: вместо спортивного комплекса в Конче образовался отельный. Где наработки научной группы? Почему нужно постоянно ездить оперироваться в Германию? Почему не слышно «великолепного» Резо, который неизвестно чем занимается в клубе?



Еще в конце 90-х любой игрок считал приглашение в «Динамо» честью. Теперь кормимся объедками с чужих столов, покупая за миллион долларов таких доморощенных талантов, как Хачериди.



Кто в клубе отвечает за сохранение исторического наследия! «Динамо» – легендарный, даже не просто великий, а легендарный клуб! Первым прервавший гегемонию московских клубов и больше всех побеждавший в чемпионатах Союза!.. Куда это все подевалось и почему никто об этом сегодня не знает? В Украине уже выросло целое поколение «фанатов» и футболистов (!), искренне считающих, что это не Сабо на чемпионате мира со сломанной ногой играл целый тайм, а Дарио Срна!..»



«А может, никто Газзаева гнать и не будет: ведь он всего лишь выполняет хозяйскую установку. Ведь Игорь Суркис после «Ворсклы» сказал, что уровень «Динамо» – Лига Европы, вот они туда семимильными шагами и стремятся…».



«50 лет болею за «Динамо», но, простите меня болелы, это – не команда, а какой-то «сбор блатных и шайка нищих»! Миллионеров... Им плевать на нас простых трудяг- болельщиков! Это «безобразие» длится уже несколько лет подряд и, если бы не помогали судьи, быть бы им, в лучшем случае, под пьедесталом, а не на нем. Своих губим по арендам, а кто-то бестолково гоняет по полю и на этом прилично зарабатывает…».



«Игры фактически не было. Арбитр «не велся» на падения динамовцев. А комбинационно «Закарпатье» играть не давало. Отсюда и результат. Похоже, что интрига за второе место набирает обороты».



«Здесь что-то не так: не может команда в одночасье разучиться играть в футбол, в который они играли еще до нового года… Ладно, один-два, ну, три игрока выпали, а тут вообще ВСЕ!..».



«Еще звучат в ушах слова Павлова, который сказал, что с такими игроками как Шевченко или Шовковский «Динамо» не может быть плохой командой... Сегодня мы все убедились, что может!.. Нас всех макнули лицом в грязь, и нужно это принять и сделать выводы. Хотя пугает тренерский деланный оптимизм, который перед игрой говорил, что нечего волноваться: мол, впереди ещё 10 матчей… Неужели, теперь скажет: «у нас впереди еще девять матчей»? Или, как Зуев на пресс-конференции, сошлется на состояние газона… Налицо отсутствие команды: после Семина все разрушено и ничего нового не создано!..»



«Раньше считали «Динамо» командой второго тайма, а сейчас это – команда одного тайма, которую на большее не хватает...».



«Газзаев в «Динамо» напоминает Блохина в «Москве». У того тоже было много амбиций. Все закончилось уничтожением команды. Пока этого не произошло с «Динамо», необходимо отпустить Газзаева на родину. Все равно сезон провален, а у нового тренера будет больше времени на восстановление команды».



«Давно болею за «Динамо», но такой бездарной командной игры не припомню. Многие считают это поражение сенсацией, однако я не могу удержаться, чтобы не назвать происшедшее «закономерностью». Многие игроки «Динамо» без всяких на то причин возомнили себя «звездами» и считают, что «на классе» могут проходить такие команды как «Закарпатье»!..»



«До этого пытался игру «Динамо» объяснить с позиции логики, и пришел к любопытному умозаключению, что логики-то в игре «Динамо» как раз и нет. А также нет физики и психологии – одна биология, на уровне инстинктов мышечной памяти, бегала по полю!.. Кто виноват и что делать? – вопрос, который всех волнует на протяжении последних десяти лет... Что это – очередной «слив» очередной мутной воды, паводок наплевательского отношения к Великому клубу и многомиллионной армии его преданных болельщиков?..Всему, наверное, есть предел и дело даже не в ужасной игре, дело в том,что ЭТА игра перестала уже удивлять, так как она срослась воедино с «имиджем» современного киевского «Динамо», с его последними «достижениями» и «свершениями».

