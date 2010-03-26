Фигурное катание. Европа рискует остаться без «мирового золота»

Второй комплект наград чемпионата мира по фигурному катанию разыграли мужчины. «Золото» соревнований уехало в Японию.



Сколько раз мы слышали о престижности тренировок у Николая Морозова и о гениальности постановок в его исполнении, сколько раз мы в этом убеждались, но, как оказалось, уйдя от него, можно стать еще более успешным, интересным, раскрыться в новом свете. Дайсуке Такахаши прекратил сотрудничество с Морозовым два года назад. Прошлый сезон из-за серьезной травмы он пропускал, а в этом он засиял новыми красками. Он и раньше выделялся среди других, особенно в сезоне 2007-2008. Его короткую программу под «Лебединое озеро» в современной обработке запомнят надолго. Но в этом году новые хореографы и постановщики превзошли все предыдущие сезоны. Такахаши открылся в новом свете и сразу в двух программах. Две совершенно разные и при этом настолько восхитительные постановки заставляют снять шляпу, сделать глубокий реверанс и низко поклониться Паскалю Камерленго и Кеньи Миямото, придумавшим эти шедевры фигурного катания.



Дайсуке Такахаши практически безошибочно выполнил обе программы на чемпионате мира, не оставив шансов своим конкурентам. Наиболее грубой его ошибкой стал недокрут на флипе в четыре оборота и не самый удачный выезд с него.



Гораздо лучше обстояли дела с четверными у француза Брайяна Жубера. В короткой программе он здорово сделал каскад 4-3, а в произвольной ему покорились сразу два тулупа в четыре оборота: первый – в каскаде с двойным, а второй – сольный. Короткую программу француз откатал чисто и на одном дыхании, заставив зал взорваться бурей оваций. Но судьи отвели ему лишь третье место. В произвольной сказалась усталость от тяжелого и насыщенного сезона. Ошибок избежать не удалось, а падение после тройного лутца и вовсе перечеркнуло надежды Брайяна на «золото». Хотя за второе место бороться можно было. И пускай по компонентам он уступал Патрику Чану, но проигрыш небезгрешному канадцу в технической оценке почти в пять баллов, когда тот с одними тройными также много ошибался и не избежал падения, немного удивляет. Но Жубера такое решение судей не останавливает. Он рад медали, особенно в свете олимпийских событий, и не намерен выступать без прыжков в четыре оборота. При этом Брайян, сохраняет надежду на изменения в системе судейства и пересмотр взглядов на столь сложные элементы.



К слову о четверных. Целый ряд спортсменов не обошли их вниманием. Молодой канадец Кевин Рэйнолдс выполнил и вовсе тулуп и сальхов в четыре оборота, а бельгиец Кевин ван дер Перрен сделал что-то невозможное для последних лет – каскад 4-3-3. Два четверных пытался сделать и американец Райян Брэдли, но не совсем удачно. Стоит отметить, что из первых двенадцати фигуристов только Чан, итальянец Самюэль Контести и американец Адам Риппон не прыгали четверной. Но Риппон его отсутствие в своей программе частично компенсировал прекрасными корабликами, бауэрами и великолепнейшим прыжком в шпагат.



Провал Нобунари Ода в короткой программе частично перекинулся на еще одного японца — Такахико Козуку. Фигурист не побоялся зайти на прыжок в четыре оборота, но в отличие от Олимпиады здесь его поджидало падение. Далее были и «бабочки», и недокруты. И хоть в целом Козука выглядел довольно неплохо, но ошибки и 12-е место в произвольной отодвинули его с четвертого на итоговое десятое.



Украинец Антон Ковалевский начал чемпионат с лучшего для себя результата в короткой программе – 67,60. Пройти ровно оба соревновательных дня ему, к сожалению, не удалось. В произвольной программе поджидали падение с первого тройного акселя и ошибка на выезде со второго. И все же Антон сумел удержаться на 16-й позиции. Такое же достижение было у него и четыре года назад на послеолимпийском чемпионате мира в Калгари. Пока это лучший результат Антона на мировых первенствах. Как сложится у него в следующем году, посмотрим. То, что с каждым годом он становится все лучше, не вызывает сомнений. Но в Украине у него есть серьезная конкуренция в лице Алексея Быченко, которому покоряются сразу несколько прыжков в четыре оборота и тройной аксель. На соревнованиях, правда, мы видели пока лишь четверные тулупы. Но если травмы не помешают и отношение к тренировкам будет серьезным, он вполне может замахнуться на место Антона на международных соревнованиях.



Сегодня награды разыграют танцевальные дуэты, а девушки начнут свои соревнования в короткой программе.

