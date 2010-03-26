Женская Балтийская Лига. Велик ли опыт?

В то время как вся баскетбольная элита Украины уже давно распрощалась со своими европейскими амбициями на этот сезон, и сейчас зарабатывает себе балы для участия в еврокубках в следующем году, лидер Высшей женской баскетбольной лиги до сих пор защищает честь Украины на международной арене. Речь идет об участии киевского ТИМ-СКУФа в Балтийской Лиге. Скажете, невелико достижение? И правда, Балтийская Лига из некогда очень сильного турнира, объединявшего 13-18 команд, превратилась в малоизвестный и малоинтересный второсортный челендж. Тем не менее, ввиду уровня балтийского баскетбола в целом, вряд ли украинкам, которые изначально были на голову выше во внутреннем чемпионате, и ничего полезного из него извлечь не могли, станет лишним соперничество с представительницами Прибалтики – если, конечно, согласно нынешнему формату турнира они выйдут в решающую стадию. Да и, в случае успешного выступления команды Марины Ткаченко, достижение даже в Балтийской Лиге для команды не будет лишним. Другой вопрос, а где же остальные украинские команды? Один из тренеров УПБЛ как-то отметил, мол, любой клуб мог бы заявиться в эту лигу, вот только смысла нет распыляться, тем более что календарь внутреннего чемпионата и так довольно напряженный. Ну, на счет «Динамо» и «Днепра» все ясно – эти команды воевали в престижном Кубке Европы. А вот тому же «Орлану», «Политехнике» или «Франковску» вовсе не лишним был бы опыт выступления не только в домашнем чемпионате, где они заведомо звезд с неба не сорвали бы, а и за пределами баскетбольной Украины. Тем более что ввиду неблагоприятной финансовой ситуации, в частности в женском баскетболе, функционеры Балтийской Лиги поделили команды на две группы по географическому фактору. То есть, украинкам в регулярной сетке БЛ приходилось ездить не далее, чем в соседнюю Беларусь, которая, к примеру, для киевлянок ближе, чем некоторые регионы Украины, а матчи проходят раз в месяц. Ну да участвовать или нет – дело личное. Представители УПБЛ посчитали себя слишком уж сильными для того, чтобы своей игрой повышать не свой уровень, а белорусских команд.



Но вернемся к ТИМ-СКУФу. Команда НУФВСУ (в простонародии «ИнФиза») участвует в прибалтийском челендже уже не первый раз. Мало того, в сезоне 2005/06 украинки заняли второе место среди восемнадцати европейских команд. А вот прошлый сезон подопечным Марины Ткаченко так и не удалось завершить. Тогда удачно начавшая сезон команда, ввиду отсутствия средств на поездки в Литву, была вынуждена отказаться от двух выездных игр (получив технические поражения), а затем и вовсе снялась с розыгрыша. Равно, кстати, как и запорожская «Козачка» (также в турнире принимал участие южноукраинский «Олимп», но по итогам регулярного чемпионата он оказался внизу турнирной таблицы). Если помните, основным спонсором киевского клуба была сеть игровых заведений, а запрет игрового бизнеса полностью лишил ТИМ-СКУФ финансовой поддержки. Этот же фактор помешал киевлянкам участвовать в УПБЛ в нынешнем сезоне – ну не может команда приобрести опытных легионерок, а амбиции Марины Ткаченко не позволили ей обречь своих подопечных на статус аутсайдеров. Было решено стать лучшим среди худших, чем наоборот. Тем не менее, средства на участие в Балтийской Лиге тренерский штаб все-таки нашел. Все-таки необходимо наигрывать украинок, которые, благодаря приобретенному опыту, в будущем смогут стать достойной опорой, если, например, в следующем сезоне ТИМ-СКУФ все же решит участвовать в элитном дивизионе Украины. Да и для претенденток в сборную бороться только в Высшей лиге – незавидный удел. А ведь учтем, что тренер команды Марина Ткаченко уже подала в ФБУ официальную заявку на пост наставника национальной сборной Украины.



В этом сезоне в Балтийской Лиге принимают участие всего восемь команд – «Виктория», «Березина» и БК «Минск» из Беларуси да ТИМ-СКУФ (группа А), а также представители группы В – эстонские «Эклекс» с «ТЛУ/Вольта» плюс литовские «Лемминкайнен» с «TEO» (который, благодаря статусу чемпиона, примкнет к соревнующимся только на последнем этапе). В регулярном чемпионате подопечные Марины Ткаченко выиграли три игры из шести, заняв третье место в группе А. Это при том, что две игры были проведены в Беларуси, куда команда ездила в составе всего пяти баскетболисток и где спорный момент в одной из встреч был расценен судьей не в пользу киевлянок.



Второй этап чемпионата гордо именуется четвертьфиналом, но, по сути, является продолжением «регулярки» - те же команды в тех же группах. Разница только в том, что если раньше система проведения была двухтуровой, то теперь все представители группы А соберутся на три дня в одном городе и будут пополнять свой очковый багаж, набранный ранее, для определения двух сильнейших команд. Победители и отправятся на Финал Четырех бороться с лучшими клубами группы В. Предварительно решающий этап состоится 16-17 апреля в литовской Клайпеде – это если в число участников пробьется «Лемминкайнен».



27 марта ТИМ-СКУФ сыграет в Минске с хозяевами «пульки» - лидером чемпионата Беларуси БК «Минск». По очным встречам у этих двух команд ничья, но тут решающую роль может сыграть фактор домашней площадки. Будем только надеяться, что для решающего этапа у команды Марины Ткаченко все же найдутся средства, для того, чтоб отправить в Минск полный состав. Соперницами наших девушек на следующий день будут баскетболистки из «Виктории», которые пока не смогли выиграть у нас ни одной встречи. В общем, шансы на выход в Финал Четырех у киевлянок есть – и неплохие. Самое интересное, что после событий прошлого сезона и причин, по которым ТИМ-СКУФ отказался от участия в УПБЛ, самостоятельно понизив себя в уровне, нельзя с уверенностью сказать – рискнет ли Марина Ткаченко выжать последние средства из собственных сбережений ради довольно сомнительного как для команды с такими традициями достижения?

