«Динамо» громит «Металлист» (фоторепортаж)

В 22-ом туре чемпионата украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» дома принимало харьковский «Металлист». Для столичных футболистов эта встреча была крайне принципиальной. И не столько потому, что противостояла им команда Маркевича… Победа – убедительная – нужна была, прежде всего, для того, чтобы вернуть доверие болельщиков, себе – уверенность, и развенчать кривотолки о «сливе» предыдущего матча.

И киевлянам, в значительной степени, этой цели добиться удалось.





«Динамо» – «Металлист» – 3:0



«Динамо»: Шовковский, Данило Да Силва, Михалик, Леандро Алмейда, Вукоевич, Р. Еременко (Эль Каддури, 81), Маграо, Нинкович (Гиоане, 33), Шевченко (Зозуля, 75), Ярмоленко, Милевский



«Металлист»: Бажан, Селин (Антонов, 46, Лысенко, 66)), Гуйе, Обрадович, Бордиян, Валяев, Шелаев, Эдмар, Олейник, Девич, Коэльо (Слюсар, 76)



Голы: Михалик (17), Милевский (45+4), Милевский (61).



Предупреждения: Р. Еременко (8), Маграо (80), Михалик (82).



Удаление: Девич (37)



Фото Юрия Кузнецова, для «СПОРТглавреда»







