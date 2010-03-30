Павел Мазур: «На Кубке СНГ результаты превзошли мои ожидания. Успех надо развить в Кубке европейских чемпионов.»

30 марта 2010, 15:31

Украинские хоккеисты на траве в стартовом этапе Кубка Содружества одержали победы во всех трех матчах.

Чемпион Украины по хоккею на траве – винницкий клуб «Олимпия–Колос–Секвойя» – начал сезон с успешного выступления Бресте (Белоруссия). Там с 25 по 27 марта проходил I тур Международного турнира по хоккею на траве среди мужских команд «Кубок СНГ». Это соревнование дает возможность сильнейшим славянским хоккейным коллективам как можно лучше подготовиться к грядущим европейским баталиям. В Кубок Содружества пригласили 4 команды: чемпионов и обладателей Кубка России, Украины и Беларуси (в этой стране Кубок и чемпионат выиграли разные коллективы).    
В первом матче турнира – против «Динамо-Электросталь» – виннитчане вышли вперед уже на старте первого тайма. Затем дважды отличились хоккеисты из Подмосковья. На финише вновь лидировали электростальцы, но нашим ребятам все-таки удалось вырвать победу со счетом 4:3 (2 гола забил Артем Озерский, по 1 – Дмитрий Носенко и Александр Андреев).  
Качество второй игры «Олимпии» – со «Строителем» (Брест) – приятно порадовала наших наставников. Ведь перед началом Кубка СНГ винничане для разминки провели товарищескую игру с укороченным контролем времени – также со «Строителем», и уступили с разгромным счетом 0:4. В том матче результат не имел значения, важно было адаптироваться к полю и восстановить игровые связи. А к официальной кубковой игре «олимпийцы» подошли очень серьезно, четко придерживались всех тренерских установок. Украинцы постоянно выходили вперед в счете, а хозяева поля догоняли. В итоге – вновь минимальная победа «Олимпии» – 3:2 (по 1 – Артем Озерский, Виталий Кусяка и Дмитрий Носенко).

В поединке с ХК «Минск» «Олимпия» взяла инициативу в своим руки уже на старте и затем уверенно довела игру до победы с сухим счетом 3:0 (по 1 –¬ Юрий Мороз, Артем Озерский и Дмитрий Луппа).  

Таким образом после первого тура соревнования винничане  вышли в единоличные лидеры. Второй тур Кубка СНГ состоится в г. Минск (Белоруссия) 01– 03 июля, третий тур – в г. Электросталь (Россия) 18–21 августа, четвертый, заключительный, тур - в г. Винница (Украина) 10-12 сентября, как раз на день города.

Об итогах первого тура Кубка СНГ и подготовке к Кубку европейских чемпионов рассказывает главный тренер «Олимпии–Колоса–Секвойи» Павел Мазур.

Павел Михайлович, вы удовлетворены результатами первого тура Кубка СНГ?

Результаты превзошли мои ожидания. Особенно в связи с погодными условиями, из-за которых мы позже обычного начали тренироваться. Отмечу, что после нашего второго матча на турнире начало улучшаться качество игры. Очень важно было подойти в оптимальных кондициях к Кубку европейских чемпионов в группе «Трофи», который стартует в Кардиффе (Уэльсе) с 1-го апреля.

Какую цель вы ставите перед игроками в Кубке европейских чемпионов?

Нашими соперниками по подгруппе будут чемпионы Шотландии, Италии и Уэльса. Задача – выступить как можно успешнее, чтобы повысить клубный коэффициент Украины и благодаря этому попасть в Лигу чемпионов. Для этого нужно обойти швейцарцев и итальянцев, которые пока незначительно опережают нас по рейтингу. Думаю, что для попадания в чемпионскую Лигу нужно попасть хотя бы в тройку сильнейших в Уэльсе.  

Из-за затянувшихся холодов подготовка к сезону не была сорвана?

Нет. Мы много работали над функциональной подготовкой. На поле стадиона с клюшками должны были выйти на пять дней раньше. Погода не позволила это сделать вовремя, но мы в это время играли и тренировались в винницком манеже «Колос». Отмечу, что мы не выехали на тренировочный сбор в Закарпатье из-за проблем с получением виз в Уэльс. Она решилась лишь в последний момент.    

Когда вы последний раз побеждали электростальцев? Пока чаще уступаете российским командам?

В прошлом году в Виннице мы проводили с ними две встречи и обменялись победами.

Команды на Кубок СНГ выставили оптимальный состав?

Все команды подошли к Кубку очень серьезно. Однако в составе электростальцев не было пять ведущих игроков, которые выступали в Голландии в тестовых играх за сборную России.

Технические результаты

25.03.10.
ХК «Динамо-Электросталь» - ХК «Олимпия-Колос-Секвойя» – 3:4
СК «Строитель» - ХК «Минск» – 3:0

26.03.10
ХК «Минск» - ХК «Динамо-Электросталь» – 3:2
ХК «Олимпия-Колос-Секвойя» - СК «Строитель» – 3:2

27.03.10
ХК «Минск» - ХК «Олимпия-Колос-Секвойя» -0:3
СК «Строитель» - ХК «Динамо-Электросталь»-11:1

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