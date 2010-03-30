Вольная борьба. Кубок мира. Юные украинки удивляют мир

Исходя из того, что 15 апреля в азербайджанской столице Баку стартует главное в первой половине 2010 года событие в мире женской борьбы – чемпионат Европы – назначенный на 27-28 марта Кубок мира был обречен на неполноценное представительство со стороны команд Старого Света. Но поскольку таковых в Китае было всего три, то турнир по зрелищности от этого не сильно проиграл. Тем более, что одна из сборных., представляющих Европу – Россия – привезла состав, приближенный к оптимальному. Правда, россиянкам откровенно не повезло со жребием. В группу к ним попали главные фавориты соревнований – Китай и Япония.



К украинской команде жребий был благосклоннее. В соперники по группе А подопечным Владимира Евонова попались Азербайджан, США и Монголия. Каждая из сборных по-своему опасна, но столь мощным составом, как китаянки и японки, в силу разных обстоятельств эти команды не располагают. Об обстоятельствах – ниже.



Для начала заметим, что Украина ехала в Нан Жинь не столько решать турнирные задачи, сколько обкатывать бывших и нынешних юниорок. Наставник сборной Владимир Евонов сразу заявил, что в Китай отправляются вторые номера.



В категории до 48 кг тренеры доверили место в команде 21-летней чемпионке Европы среди юниорок 2007 года Наталии Пульковской. В весе до 51 кг Украину представляла титулованная, несмотря на 20-летний возраст, Юлия Благиня, в активе которой золото чемпионатов мира и Европы на юниорском уровне, а также бронза европейского и мирового первенств на взрослом. Категорию до 55 кг представляла обладательница серебра прошлогоднего чемпионата Европы, 20-летняя Ирина Харив. 19-летняя чемпионка континента-2007 среди кадетов Ирина Гусяк выступала в весе до 59 кг. В категории до 63 кг – чемпионка Европы-2008 22-летняя Марьяна Квятковская. Вес до 67 кг представляла 20-летяння Алла Черкасова, высшим достижением которой была бронза юниорского чемпионата мира-2008. И только в категории до 72 кг в составе нашей команды была спортсменка без титулов. Не от хорошей жизни, а скорее с целью эксперимента Владимир Евонов отправил на Кубок мира 23-летнюю Наталию Паламарчук.



Бесспорно, слабым состав нашей команды не назовешь. Украинки были способны попортить нервы даже фавориткам соревнований. Что они, в принципе, и сделали. Более того, итоговое четвертое место среди восьми сильнейших сборных планеты – довольно приличный результат. Впрочем, обо всем по порядку.



Украина – Азербайджан – 6:1



Для начала заметим, что азербайджанская команда в этом году не выглядит столь мощной, как, к примеру, на прошлогоднем мировом первенстве. В частности, в декретный отпуск ушла чемпионка мира в категории до 48 кг Мария Стадник. А вот серебряная призерша последнего мундиаля в весе до 55 кг Соня Ахмадли не участвовала в мировом Кубке, чтобы лучше подготовиться к домашнему европейскому первенству.



В остальных категориях Азербайджан был представлен своими сильнейшими представительницами. Поэтому разгромная победа украинок стала большим сюрпризом. Блестящий старт выступлению нашей команды в Нан Жине дала Наталия Пульковская (до 48 кг). Львовянка просто смела с ковра двукратную чемпионку Европы среди кадетов Маргизет Багомедову. По большому счету, азербайджанской борчихе не достает для борьбы с такими соперницами, как Пульковская, физической мощи. Оба периода Багомедова проиграла, пытаясь бросить соперницу чрез бедро. Наталия подлавливала момент и накрывала оппонентку. И если в первом периоде Маргизет ушла от туше, уступив 0:7, то во втором, при счете 4:1 в свою пользу, представительница Азербайджана не смогла выкрутиться из «тисков» Пульковской и легла на лопатки.



Сомнений в том, что представительница категории до 51 кг Юлия Благиня удвоит счет, не было. К слову, ее соперница – 20-летняя Анжела Дороган – еще в прошлом году выигрывала серебро европейского первенства среди юниорок под флагом Молдовы. Благиня выиграла за счет опыта, не сильно напрягаясь – 1:0, 5:0.



А вот Ирина Харив (до 55 кг) в следующей схватке преподнесла большой сюрприз, уверенно разобравшись с действующей чемпионкой мира Юлией Раткевич. И если победу 3:1 в первом периоде Ирина добыла благодаря трем выталкиваниям соперницы за пределы ковра, то во втором Харив выждала момент и, захватив правую руку соперницы, своей правой украинка прошла в ноги. Выкручиваясь из опасного положения, Раткевич была буквально припечатана к ковру лопатками – туше. 3:0 – командная победа была уже почти в кармане украинок. Оставалось выиграть лишь одну схватку.



И ожидать этого успеха долго не пришлось. Вообще, в категории до 59 кг встречалось две украинки – Ирине Гусяк противостояла ее бывшая соотечественница Катерина Добмровская, воспитанница львовского тренера Олега Сазонова. Заметим, что под украинским флагом 20-летняя Домбровская выигрывала бронзу юниорского чемпионата мира-2007 и дважды была призером кадетских первенств континента.



Ощущалось, что Ирина и Катерина хорошо знают друг дружку. Первые два периода соперницы проборолись почти без приемов. Судьба поединка решалась в третей двухминутке. Ключевым моментом в ней стал проход Гусяк в ноги сопернице. Ирина сбила Катерину на спину и та лишь чудом ушла от туше. Впрочем, четырех баллов в сумме за эти действия Гусяк вполне хватило, чтобы выиграть схватку, которая принесла общий успех команде.



Впрочем, на этом украинки не остановились. Сначала Марьяна Квятковская пусть и натужно, но все же победила Гозалу Зутову. А потом еще одну яркую победу команде принесла Алла Черкасова. Украинка на самом старте первого периода захватила ногу 34-летней Зумруды Курбангаджиевой и, сбив соперницу в партер, накатила ее под себя. Следующим действием Алла поставила оппонентку в совсем неудобное положение. Курбангаджиева всячески сопротивлялась, но выкрутиться из плотных «объятий» Черкасовой не смогла. В концовке периода рефери хлопнул ладонью по ковру – туше.



В заключительной схватке Наталия Паламарчук прогнозируемо проиграла опытной Дине Ивановой, что позволило Азербайджану уйти от «сухого» поражения. Впрочем, выступление украинок и без того выглядело впечатляющим. 6:1 и три победы на туше!



Украина – США – 2:5



Исходя из того, что американки в стартовом поединке так же убедительно – 6:1 – одолели команду Монголии, стало очевидным, что ключевой в группе А станет матч второго тура между США и Украиной.



Его открывали представительницы легчайшей категории Наталия Пульковская и действующая победительница Панамериканского чемпионата Алисса Лэмп. Предполагалось, что эта схватка будет очень упорной. Но первый период украинка выиграла поразительно быстро: сбив соперницу в партер, Наталия провела три наката, в следствие чего при счете 7:0 двухминутка завершилась значительно раньше. Ошибка Пульковской во втором периоде заключается в том, что она попыталась сыграть на удержание, выжидая промаха соперницы. Особенно откровенно это стало проявляться, когда украинка, вытолкав соперницу за пределы ковра, сравняла счет – 1:1. По последнему результативному действию Пульковская выигрывала период и встречу. Но малость не дотерпела и пропустила проход соперницы в ноги и перевод. В третьем периоде Лэмп была уже полновластной хозяйкой ковра. Как следствие – 2:4 и 0:1 в матче.



Сравняла счет в поединке Юлия Благиня. Схватку против Джессики Медины львовянка провела очень уверенно. В первом периоде Юлия выиграла 5:0, проведя два наката. Во втором, уступая 0:3, Благиня бросила соперницу через бедро и сравняла счет, а вскоре после прохода в ноги заработала и победный балл.



В категории до 55 кг Ирина Харив встретилась с Татьяной Суарес – высокорослой, крепко сложенной, несмотря на внешнюю грациозность, креолкой. Если к борьбе можно применить такое выражение, то Суарес со стартовых секунд вела схватку в дальнем бою. Харив никак не могла совершить захват и, как следствие, уступила в первом периоде – 0:2. Зато во втором периоде, видимо, получив указания от тренеров, Ирина выглядела совсем по-иному. Проведя скручивание, украинка повела – 3:0. Но вскоре Суарес опять благодаря своим длинным рукам сбивает соперницу в партер и проводит переворот – 3:3. Вскоре аналогичный прием с захватом руки и ноги одновременно принес американке победу.



1:2 – после поражений Пульковской и Харив шансы Украины на победу казались призрачными. Потом было поражение Ирины Гусяк от Даянны Рикс. В категории до 63 кг Марьяна Квятковская во многом из-за более слабых физических данных проигрывает действующей победительнице панамериканского чемпионата Елене Пирожков. Вторую победу Украине приносит Алла Черкасова. Да и то во многом благодаря случаю. Соперница Аллы – чемпионка мира среди юниоров-2008 Эделин Грей – в первом периоде травмировала колено и вынуждена была сняться. В заключение Наталия Паламарчук проиграла на туше двукратной чемпионке мира среди юниоров Али Бернард.



Украина – Монголия – 4:3



Монгольские борчихи, уступая во втором поединке с Азербайджаном 1:3, вырвали победу в трех заключительных схватках. А значит, заключительный поединок группы А превращался в борьбу за бронзовый финал. Собственно, это и была борьба – тяжелейшая, в прямом и переносном смысле слова.



В первой встрече Наталия Пульковская встретилась с двукратной чемпионкой Азии Цогтбазар Энхджаргал. Также эта монголка была бронзовой призершей чемпионата мира-2005, причем в схватке за третье место она тогда победила украинку Александру Когут. Судьбу первого периода отчетного противостояния решил накат, проведенный Пульковской на последних секундах при счете 0:1 не в свою пользу. Судьба второй двухминутки тоже решалась на ее исходе: уступая 0:1, Пульковская захватила правую руку соперницы, сбила ее в партер и сравняла счет, что было равноценно победе!



Еще более эффектную победу на заключительных секундах второго периода у бронзовой призерши последнего чемпионата Азии Даваасух Отгонцецег вырвала Юлия Благиня. Уступая 1:2, наша борчиха сумела выполнить «мельницу», которую судьи оценили тремя баллами! В следующем поединке представительница весовой категории до 55 кг Ирина Харив так и вовсе не оставила шансов Алтынтуе Намсраи. Завершив первый период, выигранный со счетом 5:0, «мельницей», во втором украинка исполняя накат, сумела «задержать» соперницу на лопатках. Удержание – и вторая для Харив чистая победа на турнире!



3:0, а самое главное – три эффектных победы на старте почти не оставляли сомнений, что сутки спустя Украина будет бороться за третье место. Де-юре в этом статусе наша команда утвердилась после труднейшей – в двух периодах по 1:0 – победы Ирины Гусяк над чемпионкой Азии-2008 среди юниоров Цевегмед Енхбаяр.



А дальше случился какой-то парадокс. То ли украинки расслабились, понимая, что общая победа уже в кармане, то ли берегли силы для бронзового поединка, но факт остается фактом – три заключительные встречи против монголок наши борчихи проиграли. При этом Марьяна Квятковская удачно начала встречу против Насанбурмаа Орчирбат, выиграв первый период 3:0. Но две последующие двухминутки украинка провела откровенно слабо. Затем Алла Черкасова без вариантов проигрывает Одончимег Бадрах.



Наиболее достойно из трио проигравших выглядела наименее опытная – Наталия Паламарчук. Это при условии, что у нее была самая сложная соперница – обладательница бронзы прошлогоднего чемпионата мира, призерша шести чемпионатов Азии Бурмаа Орчирбат. Паламарчук уверенно выиграла второй период – 2:0, но в третьем дважды не совладала с соперницей в партере и с аналогичным счетом уступила.



Украина – Япония – 2:5



Сразу отметим, что традиционные лидеры женской борьбы на отчетном Кубке мира выступали экспериментальным составом. Правда, несколько действительно звездных борчих в их составе все же было. Не сведи жребий японок в одну группу с Китаем – вне сомнения, они были бы в финале.



Хотя стартовая схватка за третье место японок обескуражила. Двукратная чемпионка мира среди юниорок Фуюко Мимура в трех периодах уступила Наталии Пульковской. Нельзя сказать, что украинка делала что-то сверхъестественное. Она просто не позволяла Мимуре проходить в ноги слишком часто. И дважды – по разу в первом и третьем периодах – удачно контратаковала и добывала ничейные, а поскольку они были последними в периоде при счете 1:1, то и победные баллы.



То, что здорово удалось Пульковской, поначалу абсолютно не получалось Юлии Благини. Бронзовая призерша последнего чемпионата мира Юри Каи пять первых очков набрала как раз после проходов в ноги. Как следствие, 0:3 в первом периоде и 0:2 – во втором. Но затем украинке удалось перевести соперницу и выполнить накат – 3:2. Казалось, у Благини появился шанс, но на последних секундах второго периода Каи выполняет «вертушку», которая заслуженно оценивается судьями тремя баллами.



Не менее эффектный поединок провели Ирина Харив и двукратная чемпионка Азии Чикако Мацукава. Причем в этой схватке несколько странных решений в пользу японки приняли судьи. К примеру, в первом периоде, когда Харив выполнила переворот, взяв в захват руку и шею соперницы. Казалось, 2:0? Но судьи после длительных дебатов фиксируют счет 2:2. Странно. К счастью, ничего большего в первом периоде Мацукава сделать не успела. А в начале второй двухминутки судьи вынесли еще оно неоднозначное решение. Японка попыталась выполнить накат, но быстрее сама побывала в опасном положении. Тем более странно, что судьи опять оценили эту ситуацию, дав соперницам по два балла. Правда, в дальнейшем Мацукава владела уже безоговорочным преимуществом. Его следствием стало туше в третьем периоде. На сей раз после двух чистых собственных побед на лопатках побывала сама Харив.



В двух последующих схватках шансов у украинок, по сути, не было. Потому приходится разве что удовлетвориться тем фактом, что Ирина Гусяк и Марьяна Квятковская в поединках с четырехкратной чемпионкой мира Аяко Шодой и двукратной олимпийской чемпионкой, пятикратной чемпионкой мира Каори Ико соответственно выглядели достойно и проиграли с минимальными разрывами.



Алла Черкасова так и вовсе порадовала, одолев чемпионку Азии-2008 Мими Шинкаи. Решающим оказался первый период, когда Алла, пройдя сопернице в ноги, выполнила накат и в итоге выиграла - 4:1. Во второй двухминутке Черкасова грамотно оборонялась и, выполнив перевод при счете 0:1, выиграла встречу.



Вообще, выступление Аллы на Кубке мира достойно всяческих похвал – три победы в четырех встречах. Более высоко среди украинских борчих стоит оценить разве что Наталию Пульковскую, которая тоже уступила лишь в одной встрече, но одержала три полноценные победы над чрезвычайно сильными соперницами. Также три победы на счету Юлии Благини. Она считалась лидером нашей команды изначально и со своим заданием справилась.



Единственной в составе нашей команды все четыре схватки проиграла только дебютантка соревнований такого уровня Наталия Паламарчук. Да и она в двух заключительных встречах против сверхопытных и титулованных Бурмаа Орчирбат и Киоко Хамагучи (бронзовая призерша двух Олимпиад, четырехкратная чемпионка мира) выглядела вполне достойно и даже выиграла по одному периоду.



Кубок мира выиграла команда Китая, победившая в финале американок – 6:1.

