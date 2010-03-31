Зая Авдыш: «В свое время мне приходилось в одиночку «тащить» клуб»

Приятно беседовать с человеком, который так искренне любит свой город и дело, которому посвятил всю жизнь!



Зая Авдыш – заслуженный тренер России и Украины, был даже вице-президентом профессиональной футбольной лиги Украины и целых пятнадцать лет возглавлял житомирскую команду мастеров. Однако шесть лет назад из-за тяжелой болезни он, вынужденный лечиться, ушел из футбола… И вот теперь Зая Зедович возвращается к активной работе, планируя возродить профессиональный футбол в городе, который имеет славную футбольную историю. Архивные документы свидетельствуют, что самая первая футбольная команда в Житомире была создана почти сто лет тому назад: еще в 1912 году любители футбола из спортивного клуба «Маккаби» гоняли на пустыре мяч...



У команды, которая будет представлять Житомир в профессиональном футболе Украины, название останется прежним – «Полесье».



Несколько лет мы с ним не виделись да и его телефон не отвечал… Хотя, если быть честным, я побаивался заводить разговоры о болезни – слишком здорово его прихватило… А потом – стоило ли «рвать сердце»: так или иначе, разговор коснется исчезнувшего «Полесья», на которое он положил столько лет самоотверженного труда... И вот наконец-то мы встретились на конференции ПФЛ, где избирали нового президента. Не буду пересказывать, о чем мы разговаривали: конечно же, о восстановленном здоровьи и о том, когда же, в конце концов, к власти в его родном городе придут достойные люди и реанимируют житомирский футбол, а с ним и «Полесье»... Приведу лишь цитату из репортажа об этом событии (выборы Президента ПФЛ), вышедшего на одном из Интернет-порталов (football.ua 04.03.10 22:28)...



«Как выбирали президента ПФЛ

Одним из центров внимания стал легендарный для украинского футбола человек Зая Зедович Авдыш. К нему подходили, наверное, все присутствующие, включая и кандидатов в президенты, и и.о. президента, и почетного главу ПФЛ. Во время перерыва, связанного с первым туром выборов, Равиль Сафиуллин рассказывал истории из парламентской жизни (видимо, делился секретами о новой коалиции) именно в компании бывшего президента бывшего ФК «Полесье». Кто-то даже в шутку предложил Зае Зедовичу заняться возрождением житомирского футбола».



Этим «кто-то» как раз был я… На мое предложение Зая Зедович, удивляя своей информированностью, заметил: – Вот сейчас изберут нового президента, а через несколько дней Равиль Сафович станет министром спорта – тогда и поговорим…



Все произошло так, как и предполагал умудренный жизненным опытом Авдыш: президентом ПФЛ избрали его земляка и коллегу из Бердичева – Милетия Владимировича Бальчоса, а вскоре в и новом Кабинете министров оказался «наш человек» – бывший президент ПФЛ Равиль Сафович Сафиуллин... Пора было засучивать рукава!..



Естественно, мы тут же договорились о встрече…



Но для начала я решил прозондировать обстановку в Профессиональной футбольной лиге и напросился на прием к ее президенту Милану Бальчосу, чтобы получить кое-какие подтверждения полученной новости…



– Милан Владимирович, как в ПФЛ смотрят на перспективы возвращения в Большой футбол житомирского «Полесья»?



– Вспомните, почему произошло исчезновение с футбольной карты Украины такого именитого клуба. Насколько мне известно, городские и областные власти дистанцировались от житомирского футбола и не оказывали клубу необходимой поддержки. Второе: решающую роль сыграл тот факт, что президент клуба Зая Зедович Авдыш тяжело заболел и, естественно, у него не хватило ни физических, ни моральных сил отстоять клуб…



– А Профессиональная футбольная лига, как всегда, осталась в стороне?..



– Этого я вам сказать не могу, так как в то время работал в другой футбольной структуре…



– Помню, как на заседании Центрального Совета ПФЛ вскользь зашел разговор о том, что нельзя было терять ЦСКА, которому не хватило каких-то, совсем небольших денег, чтобы остаться во второй лиге… Не аналогичный ли случай?..



– Во-первых, тогдашний президент ПФЛ не пожелал всерьез влиять на этот вопрос… Бросается в глаза, что клубы, которые имеют преимущественное финансирование из бюджета, влачат жалкое существование. О чем говорить, когда в стране еще не принят бюджет на 2010 год!.. Сейчас у нас сложилась ситуация, когда еле выживают «Верес» (Ровно), «Нива» (Тернополь) и «Сумы»… И мы должны принимать серьезные решения по долгам клубов. Я никогда не был сторонником радикальных шагов: необходимо сделать все, чтобы сохранить клубы – создать значительно труднее, чем в одночасье разрушить!..



– Думаю, что потеря Житомира – явилась нехорошим симптомом для украинского футбола! Такие региональные центры с огромным потенциалом и с ни с чем не сравнимой историей необходимо всячески поддерживать… Удивляюсь, почему в течение пяти лет этим вопросом всерьез не занимались! Не в каждом городе найдется такой Зая Зедович!.. Какие соображения имеются в ПФЛ по Житомиру?



– Начну с того, что Житомир для меня совсем не безразличен: я – родом из Бердичева, который находится совсем рядом… Работал там тренером. Когда исчез клуб «Полесье» и появился во второй лиге новичок – «Житичи», а затем и МФК «Житомир», с самого начала было ясно, что долго такая ситуация не продержится. Так и случилось: возникли финансовые проблемы, судебные тяжбы вокруг стадиона… Мы на КДК очень долго разбирали этот вопрос: кому принадлежит стадион и кто его должен ремонтировать!..



– Удивительно, почему, куда ни кинь взгляд, возникают эти «дискуссии» между властями и клубами, которые буквально на коленях выпрашивают у них спортивные сооружения, являющиеся коммунальной собственностью города?..



– Я не меньше вашего удивлен, почему населенный пункт, которому принадлежит стадион, не имея достаточных средств на его содержание, упорствует в передаче его футбольному клубу – то ли в долгосрочную аренду, то ли в пользование?..



– При этом, подавая заявку на участие в первенстве, клубу необходимо пройти лицензирование – в том числе, и по стадиону…



– Вот именно. Как же клуб может отвечать за готовность стадиона, если таковой клубу не принадлежит, а с города и взятки гладки!..



– И какой выход?



– Клубы в подавляющем большинстве случаев – негосударственные объединения и, как правило, частные предприятия... Так что многое зависит от доброй воли властей, которые очень тяжело идет навстречу…



– Все опять упирается в нежелание чиновника отказаться от своей части прибыли…



– Будем надеяться, что новое руководство Министерства спорта поспособствует тому, чтобы в закон о физической культуре и спорте были внесены определенные уточнения…



– Считаю, что основным пунктом этого закона, который бы стал своеобразным «стартером» физкультурного движения было бы льготное налогообложение.



– Над этим вопросом и ведется работа… Сейчас мы совместно с Премьер-лигой завершили создание единого реестра стадионов. В Земельном законодательстве говорится, что территории, на которых находится спортивное сооружение, облагаются налогом. Но, если это спортивное сооружение официально зарегистрировано в Кабинете министров, то эта территория освобождается от налогов. Это первый шаг. Но проблемы он окончательно все же не решает, так как владельцем остается город…



– Жаль, что те бывшие профессиональные спортсмены, которые заседают в Верховной Раде, не проявляют существенной настойчивости в лоббировании закона о льготном налогообложении – будь он принят, моментально заработали бы иные рычаги, реанимирующие умирающий массовый спорт. Наверное, набили уже оскомину воспоминания стариков о том, как в разрушенной войной стране уже в первые годы был практически восстановлен довоенный уровень советского спорта – государство думало о будущем!..



– Наверное, народные депутаты так увлеклись политикой, что им пока – не до спорта… Надеюсь, новая экономическая политика привлечет в страну серьезных инвесторов и это в какой-то степени разгрузит госбюджет, а, значит, и спорту кое-что перепадет.



– Давайте поговорим об ФК «Полесье»…



– Сегодня у меня был Авдыш и мы с ним достаточно продуктивно пообщались. Прекрасно помню его трудовую деятельность в «Полесье» и, уверен, что это – единственный человек, который способен возродить славные традиции житомирского футбола. Он не только великолепно знает футбол изнутри, так как сам играл и тренировал различные команды, но и имеет опыт в создании и содержании клуба. Но, самое главное в этой ситуации – получить существенную поддержку областного руководства. Насколько я информирован, новый «старый» губернатор Сергей Николаевич Рыжук намерен активно поддерживать и Заю Зедовича, и «Полесье» – город соскучился по настоящему футболу… Дней через десять я планирую встретиться с Сергеем Николаевичем и мы вместе с Авдышем обсудим все досконально…



– А как «технически» осуществится появление «Полесья» во второй лиге?



– Во-первых, необходимо выяснить, какой была формулировка постановления о снятии или выводе клуба с соревнований… Второе: учитывая огромные заслуги клуба перед украинским футболом (кстати, в прошлом году он «в абсолютной тишине» отметил свое 50-летие), думаю, будет правильным решить вопрос о восстановлении его в правах. Уверен, нас поймут и общественность, и федерация футбола.



Кстати, когда обсуждался вопрос о ЦСКА, я настаивал не принимать скоропалительных решений: грешно было отказываться от клуба с такими традициями: тем более, что мы на каждом шагу заявляем, что все мы – одна футбольная семья.



– Удивляет, что молчат ветераны, прошедшие через горнило этой славной армейской команды: думаю, не хватило бы места, если бы мы начали перечислять имена тех, кто играл в киевском СКА, кто тренировал этих футболистов… А сколько миллионов киевлян посетили за это время трибуны старенького стадиона, который, между прочим, давно уже не нужен Армии, но все никак не перейдет в коммунальную собственность. Вот где можно было бы выстроить неплохой стадион и для Евро-2012, и для любого столичного клуба!..



– Мы должны сплачивать свои усилия вокруг клубов, которые «терпят бедствие»: нельзя терять ни Ровно, ни Сумы, ни Тернополь – пусть нас федерация «берет за горло» и «долбает» пресса… Нельзя отчаиваться и рубить с плеча – придут другие времена и власть наконец-то поймет, что государству нужны здоровые люди.



– А «крутые» бизнесмены поймут, что не в деньгах счастье и даже не в их количестве…



ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ



Выйдя из офиса ПФЛ, я отправился на встречу с будущим президентом ФК «Полесья», который уже целых пять минут ждал меня в автомобиле возле стадиона «Динамо»…



– Опаздываешь!..



– Бальчос задержал – так много хорошего о вас рассказывал… Тогда давайте сразу же выясним, когда у вас, Зая Зедович, появилась уверенность в возрождении «Полесья»? Неужели только с приходом новой власти?..



– Наверное, мое окончательное выздоровление просто совпало с очередными президентскими выборами… Соответственно, смена власти коснулась и Житомира… В связи с этим я очень надеюсь, что новый министр спорта Равиль Сафиуллин, с которым мне хорошо работалось в ПФЛ, не оставит без внимания наш футбольный регион. Но что бы ни происходило в стране, я все равно буду «делать» футбол в Житомире!.. Как я могу жить без футбола!?



– Как вы думаете, почему после вас никто так и не смог создать в городе команду мастеров?



– Вы лучше бы спросили: почему в Украине распалось так много команд? Посмотрите, кто пришел в футбол – люди, которые на футболе просто хотели заработать деньги! Или известность… А в Житомире просто не нашлось людей, которые бы всерьез захотели заниматься футболом. Вспомни, сколько народу ходило на стадион – постоянно четыре-пять тысяч! А на кубковый матч с киевским «Динамо» пришло десять тысяч – жалко, боковые трибуны ремонтировались!.. Нас нельзя упрекнуть, что мы «болтались» внизу турнирной таблицы – все время пытались держаться «в головке»…



– А как это было при вас?



– В свое время мне приходилось в одиночку «тащить» клуб!.. Нам самим надо было искать деньги на команду и на содержание и ремонт стадиона. Правда, не стану скрывать, что были люди, которые любили футбол и поддерживали нас, и кое в чем помогали. И все-таки проблема – не только в больших финансовых затратах… Пока что на украинском футболе заработать нельзя – в него нужно только вкладывать. Разве что в высшей лиге еще можно что-то зарабатывать на рекламе или обзавестись политическим капиталом… Но там играть очень непросто.



– Помню, как с вами бессовестно расправились судьи во время переходной игры с «Полиграфтехникой»!..



– Не хочется об этом даже и вспоминать… Ведь команда тогда была «на ходу»: в Кубке Украины, обыграли «Оболонь», «Ворсклу», и на равных играли с донецким «Металлургом» Альтмана. Если бы не судейская ошибка – неизвестно как бы и эта игра закончилась…



– Кстати, на ту игру Альтман с командой высадился на военном аэродроме за сутки до матча – неужели опасался «Полесья» и хотел основательно подготовиться к игре?..



– А что, разве игра была плохая?.. По-моему, мы дали настоящий бой хорошей команде высшей лиги…



– Игра была отличная – вы с Заяевым сумели настроить ребят на игру… А еще я помню, как Виктор Колотов привозил к вам на товарищеский матч свою «молодежку» перед поездкой в Исландию. Жаль, что ему тогда не дали наиграть основной состав – Лобановский забрал четырех человек из дубля на подготовку к «Ворскле» – может, это и сказалось на результате матча?..



– Да и на Витиной судьбе тоже… «Молодежке» мы тогда проиграли, но искренне пожелали ребятам победить в Исландии – не получилось…



БОЛЬШОЙ СПОРТ ЗДОРОВЬЯ НЕ ДОБАВЛЯЕТ!



– В 2004 году вы заболели и отошли от руководства «Полесья» – что произошло с командой?..



– Из одного «Полесья» сделали две команды второй лиги («Житичи» и «Житомир»), но они очень быстро оттуда снялись!.. А все потому, что в футбол пришли совершенно посторонние люди, которых кто-то сумел убедить, что здесь можно заработать большие деньги.



– Перепутали с Житомир с Манчестером!.. Выходит, если бы вы были здоровы, то ничего плохого с «Полесьем» не случилось?.. А я думал, что просто в городе потеряли интерес к футболу…



– Если бы меня не подкосили болячки, мы за это время попытались бы еще раз пробиться в высшую лигу.



– Что изменилось за время вашей болезни?



– Изменились люди!.. За эти шесть лет ко мне никто так и не пришел всерьез поговорить о футбольных делах... Такое впечатление, что народ решил, будто я уже умер!.. В первую очередь, это касается руководства, которое, наверное, облегченно вздохнуло: «Нет Заи – нет проблем!»… Футболисты, правда, приходили… Что же касается тех людей, которые «занимались» футболом после исчезновения «Полесья», то они сумели «опустить» житомирский футбол до уровня первенства города… Можно, конечно, мечтать о создании профессиональной команды, но лучше бы заниматься этим делом всерьез! А так – дальше разговоров дело и не пошло.



– Неужели даже Юрий Павленко, бывший «главным спортсменом» в четырех правительствах и успевший в перерыве между «посадками» в министерское кресло, побывать губернатором Житомирской области, не помогал местному футболу?..



– Наверное, у него были другие – более глобальные проблемы… Кроме Рудченко и Рыжука, в Житомире никто футболом не занимался!..



– Жаль! Ведь у Житомира такие великолепные футбольные традиции!..



– Стоит назвать хотя бы Виктора Банникова, Анатолия Пузача и Сергея Круликовского, чтобы стало понятно, что житомирский футбол навечно вписан в историю украинского футбола… Да и мой брат – Валера Авдыш, который в свое время «доигрался» в высшей лиге до должности президента Крымской федерации футбола, тоже в какой-то степени прославил Житомир.



ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОРОТЯСЬ…



– Знаю, что и вы вдоль и поперек исколесили Советский Союз в поисках «птицы счастья»!..



– Родился в Киеве, но вырос в Житомире и поэтому считаю его своей родиной. И где только ни приходилось играть – добрался аж до Сахалина и Камчатки – всегда тянуло на родину…



– А вы, случайно, не встречали на Сахалине Валентина Трояновского – он много мне рассказывал о том времени?..



– Как это – «не встречал»! Мы с ним играли в Южно-Сахалинске и даже жили в одном номере… Боже, какой это был футболист!.. «Валет» вполне мог бы стать лучшим в Союзе, если бы умел «режимить» – в футболе для него секретов не было!.. Валька был феномен, Бог футбола!.. Если бы все наши приключения можно было описать – получилась бы целая Энциклопедия!.. Я его на Сахалине даже женил!..



Валентин играл «хава», а я – центральным защитником… Кстати, начальником той нашей команды был прославленный футбольный авторитет – Геннадий Афанасьевич Жиздик. У нас была приличная команда – чуть ли не полсостава играло в «вышке»… Мы тогда даже выиграли зону первенства России… После Сахалина мы с Трояном еще поиграли в Петропавловске-Камчатском…



– Сейчас у Валентина Николевича болят ноги и он лишь изредка появляется в городе, на своей излюбленной скамейке, в скверике возле Майдана… Помните, там когда-то была популярная среди спортсменов и художников «Кулинария»? А несколько лет назад, когда еще не разрушили трамвайный парк на Горького, мы с ним по воскресеньям играли в футбол, а потом и парились… Он, даже стоя возле ворот, демонстрировал молодым «слесарям», что такое бразильская техника – столкнуть его с «пятачка» было невозможно!.. Тогда у Валентина Николаевича с «режимом» уже было все в порядке…



– Будешь звонить, передавай от меня большой привет. А, может, мы с ним и встретимся – я в четверг собираюсь приехать в Киев…



– Когда вы «повесили бутсы на гвоздь»?



– С Дальнего Востока я вернулся на материк: играл, а потом тренировал в Набережных Челнах. Мой житомирский друг, с которым мы вместе росли, Леня Штейнберг пригласил меня туда… Взял я команду с первенства города и вывел ее во вторую лигу класса «А» – мы даже выиграли Кубок России, стали чемпионами своей зоны… Десять лет я отдал «татарам» и после этого уехал на родину и в 1989 году принял «Полесье».



ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ…



– Как вы планируете возрождать славный клуб?



– Городу с такими традициями крайне необходимо иметь команду мастеров. Я веду переговоры с футболистами, бизнесменами, представителями власти. В моем списке уже есть порядка сорока футболистов, намечены кандидатуры тренеров – их семеро… Думаю, не будет проблем пригласить администратора и врача. Выстроить футбольную инфраструктуру: вернуть базу в Кмитове, вернуть себе пристадионную гостиницу, которая пока что числится за городом… Уверен, возвращение «Полесья» – вопрос времени!..



– Партнерами обзавелись?..



– Как без этого!.. В городе ширится массовое движение – «За «Полесье». С нами в одном строю и депутаты местных советов Валентин Острожинский, Михаил Чигирь, и председатель Королевского райисполкома Евгений Дяченко, и депутат Верховной рады Украины Николай Рудченко… И конечно же, Сергей Рыжук, который снова стал губернатором, и министр аграрной политики Николай Присяжнюк!.. Они нас и раньше поддерживали, и, надеюсь, будут продолжать это делать и в будущем…



– А вдруг власть решит, что ей пока что не до футбола?



– Не думаю, что такое может произойти. Но даже в этом случае мы сами создадим клуб, найдем спонсоров…



– Неужели нашлись люди, готовые вложить в футбольный «бизнес», от которого прибыли не будет, деньги?



– Вы знаете, мне удалось найти таких не только в Житомире, но и в других регионах... Надеюсь, проблем не возникнет.



– Сколько вам нужно уже сегодня?



– Для того, чтобы содержать команду второй лиги, нужен бюджет не меньше двух-трех миллионов гривен. К тому времени, когда выйдем в первую лигу, расходы, конечно же, возрастут…Вполне возможно, что мы и сами научимся зарабатывать.



ПО СЕКРЕТУ…



– Можете назвать хотя бы парочку фамилий из списка кандидатов на должность главного тренера?..



– Я наметил семь кандидатур, среди которых и хорошо известный тебе Заяев…



– Рад за вас: Анатолий Николаевич – потрясающий человек! С большим удовольствием вспоминаю, то время, когда мне повезло брать у него интервью – «Полесье» тогда производило отличное впечатление… На месте главных тренеров национальной сборной я непременно бы пригласил Анатолия Николаевича начальником команды.



– Он очень хочет снова работать в команде, и при этом рассчитывает не меньше, чем на высшую лигу!..



– Думаю, Анатолий Николаевич соскучился по настоящей работе… Есть ли уже ясность с будущим составом?



– К сожалению, за эти годы мы растеряли воспитанников местных школ, которые сейчас играют в других городах. Постараемся собрать всех, кто захочет играть дома и, естественно, тех, кто нам подойдет. Проведем селекцию среди молодых…



Начнем, как всегда, с собрания: посмотрим друг другу в глаза, выясним, кто нам подходит…



– Неужели уже сейчас можете назвать какие-то фамилии?



– Зачем спешить, когда еще ничего, по большому счету, не решено? Правда, со многими я уже говорил и получил согласие... Вы знаете, нашлось очень много желающих вернуться в Житомир. Впрочем, двух человек я могу рассекретить: Аркадий Баталов, который много лет играл у меня, а потом был тренером, пока что работает в Хмельницком, а Жора Дмитрощенко, бывший начальник команды, – в Никополе... Убежден, что вокруг них мы и будем сплачивать молодежь. Они все время со мной «на звонках», интересуются, когда же мы соберемся?..



– В Житомире вообще-то готовят молодые таланты?..



– Украина – полна талантов! Но, получив кое-какое футбольное образование, молодые футболисты уезжают в другие города, так как дома – никакой перспективы!.. Разве что переходить в мини-футбол… Но мы сейчас будем привлекать к тренировкам молодых и перспективных ребят – вдруг кто-нибудь из них «выстрелит»!.. В родном городе парню легче совершенствоваться, чем «на стороне»: здесь за ним наблюдают родители, друзья, девушки – непременно будет выкладываться «по полной программе». У нашего знаменитого ветерана Николая Сосюры, есть детская спортивная школа, в которой работают мои футболисты: Володя Шишков, Паша Паршин, Андрей Желтоносов, Юрий Романов… Без молодых, конечно же, не обойтись: будем брать в команду перспективных ребят и подтягивать до уровня тех, кто завоюет место в «основе». На каждое место будем подыскивать по два-три молодых игрока…



– Вы уже наметили планы на сезон!..



– А как же иначе? Во второй лиге задерживаться не собираемся – сразу будем бороться за первое место. Так что в первую лигу должны перейти уже в 2011 году… Во всяком случае, такую задачу мы поставим перед футболистами.



СТАДИОН…



– А где вы собираетесь играть: стадион-то – аварийный?..



– Но поле, на котором работает мой человек – Степан, – в хорошем состоянии: его только надо подготовить к сезону. Вот трибуны, в самом деле, следует ремонтировать. Начнем с левой: ее мы снимем полностью. Думаю, месяца за два управимся. На правой трибуне помещается около шести тысяч зрителей – этого нам пока вполне хватит…



– Почему все-таки не удалось приватизировать стадион – меньше было бы проблем?..



– Стадион относится к области, как, впрочем, и раньше он был «областным». Но мы за него не платили – нам шли навстречу… Если бы я не заболел, мы бы его приватизировали и он давно был бы клубным – все к этому шло. А, значит, и своевременно бы отремонтировали – были на это средства!.. Но потом, когда нам начали палки в колеса вставлять, «играть» с ценой – мы отказались. Сегодня стадион – бесхозный, и никто им давно уже не занимается – видели бы вы, в каком он состоянии!.. Если в городе хотят, чтобы возрожденное «Полесье» достойно представляло Житомир, стадион должен принадлежать клубу!



Когда?..



– …вы приступаете к руководству командой?



– Я приехал в Киев за пониманием и поддержкой… Уже встречался с министром спорта Равилем Сафиуллиным, президентом Профессиональной футбольной лиги Миланом Бальчосом, с Игорем Гатауллиным, который руководит футбольным профсоюзом… Готовим документы под вторую лигу – надеюсь, ни ПФЛ, ни Федерация футбола не будут возражать против нашего возвращения. Новый сезон во второй лиге начинается в июне. Так что к этому времени команда уже должна быть во всеоружии. Все, с кем я успел поговорить, хотят работать. Многое, конечно, упирается в деньги, но я надеюсь, что уже в ближайшее время этот вопрос будет закрыт. Главное, вселить уверенность в тех, кто мне поверил, и начать движение вперед.



– …будете представлять общественности новую команду?



– Числа десятого-пятнадцатого апреля. А потом устроим большой футбольный праздник, на который пригласим ветеранов киевского «Динамо» и соберем полный стадион – вот увидишь!..



– Тогда не забудьте и журналистов пригласить – пусть сыграют с вашими ветеранами.



– Ну, как же можно обойтись без прессы – готовьтесь.



