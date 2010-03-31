Суперлига: Начало весны – первые «цветочки»

В последний день марта «СПОРТглавред» решил выделить основные события баскетбольного месяца.



Первый трофей «Ферро»



За все время своего существования у запорожского «Ферро» не было сколько-нибудь значимых достижений. До того, как команда попрощалась с Суперлигой в 2001 году, наивысшим ее итоговым местом было шестое в 1998 и 1999 г.г.; затем наступили времена забвения. Запорожцы ни шатко, ни валко выступали в Высшей лиге, пока, наконец, клуб не реанимировала новообразованная УБЛ, стремившаяся привлечь под свое крыло как можно большее количество клубов – в том числе и для расширения географии своего чемпионата. В первом и единственной чемпионате УБЛ «Ферро» хоть и выступал неплохо, но звезд также с неба не хватал и занял лишь пятое место. Тем ценнее стала перемена, произошедшая с запорожским клубом в этом сезоне.



Кирилл Большаков собрал очень сильный и боеспособный коллектив, причем по ходу сезона «Ферро» доукомплектовывалось лишь дважды – и оба раза удачно. Очень выгодным стало подписание центрового Винсента Хантера (хотя с работой под щитами неплохо справляется и Чарльз Томас, но преимущество Хантера – в его росте, что довольно важно для встреч с некоторыми соответствующими соперниками). Заднюю линию укрепил и Стивен Бертт, хоть на его склонность к излишнеу индивидуализму все-таки бывают нарекания. Уверенно чувствуют себя на площадке вышеупомянутый Томас и его соотечественник Кевин Тиггс. Да и остальные игроки тоже выглядят на своих местах. Плюс сам Большаков проявляет себя как истинный стратег и блюдет в команде необходимую дисциплину и микроклимат. Как результат, «Ферро» сейчас идет на третьем месте в регулярном чемпионате, а спады, если они и случаются, бывают довольно редко и являются единичными.



Неудивительно, что уже первый же завершившийся турнир сезона был в пользу запорожцев. Самое интересное, что на победу «Ферро» в Кубке Суперлиги особо никто и не ставил. Все-таки фаворитом сезона является «Будивельник», который на пару с БК «Киев» проводил Финал Четырех в родном городе. Четвертым участником был «Азовмаш» – команда, которая также умеет мобилизоваться в преддверие решающих игр. На поверку «волкам», максимально выложившимся в полуфинале, на вторую подряд победу не хватило душевного равновесия, мариупольцы и вовсе показали неожиданно ужасную форму. Сильнейшим препятствием для «Ферро» стала игра «строителей», но тут уже на стороне подопечных Большакова была удача. Плюс, как показал финал, большую роль в таких матчах играет и психология – на запорожцев не так давил груз ответственности, ведь они и так показали довольно приличный результат. Как результат, первый в истории запорожского баскетбола серьезный трофей и спустя две недели торжественное чествование обладателей Кубка в родном ДС ЗАС с памятными сувенирами и вручением президенту клуба Валерию Элькинсону медали «За вклад в развитие города».



«Будивельник»: смена рулевого



Без сомнения, Финал Четырех Кубка Суперлиги стал самым значимым событием марта. И не только из-за той атмосферы и накала борьбы, которые сопровождали первое за долгое время баскетбольное мероприятие в киевском Дворце Спорта. Но и благодаря событиям, произошедшим после его завершения. Про первый трофей «Ферро» мы уже упоминали. Теперь перейдем к другим клубам.



На «Азовмаше», и так уже «обесточенном» в этом сезоне сменами наставников, запретами FIBA и кадровыми проблемами, провал в Финале Четырех отобразился лишь косвенно. Сидевший во время игр на скамейке вместе с командой вице-президент клуба Борис Малецкий ушел со своего поста и сосредоточился на работе в ФБУ, где он также состоит в руководстве. Параллельно с этим «львы» попрощались с форвардом Эриком Дэниелсом, который после полугода хороших игр последнее время не показывал необходимой формы.

А вот третье место «Будивельника» повлекло за собой более серьезное изменение. Римантас Григас, в прошедшем сезоне приведший «строителей» к победе в Кубке УБЛ и серебряным медалям УБЛ, официально «по семейным обстоятельствам» был вынужден покинуть свой пост в пользу Андрея Подковырова. Есть определенное подозрение, что легкость, с которой руководство клуба удовлетворило просьбу литовца, имеет под собой еще и еще и дополнительные поводы. Последнее время киевляне, считавшиеся после расформирования БК «Донецк» главными претендентами на победу в обоих внутренних турнирах, выступали довольно натужно. Конечно, этому были и объективные причины – в первую очередь, травмы ведущих игроков. Например, к давно уже выбывшему Денису Яковлеву прибавился его коллега по амплуа Виктор Кобзистый, не в максимальных кондициях были и Анисимов с Хижняком, так что и в игре против БК «Киев», и в Финале Четырех у Григаса было меньше возможностей для маневров. Но, как известно, в командах, решающих максимальные задачи, оправданиям места нет. Тем более что мыльным пузырем оказался ход в виде приглашения в команду некогда звездного Масео Бастона, успевшего сыграть лишь пару игр для того, чтобы успеть разочаровать. Так что смена наставника в «Будивельнике» сюрпризом не стала. Что касается преемника литовского специалиста, то при Андрее Подковырове команда пока не проигрывает – уже три победы. Правда, две из них добыты со скрипом, что не позволяет говорить о несомненном превосходстве «строителей» над остальными командами чемпионата. Но два очка – это два очка, как ни крути. Так что самый титулованный клуб Украины пока что является лидером внутреннего чемпионата, и это не причина, чтобы слишком уж его критиковать.



Плей-офф без «Химика»?



Бронзовый призер нескольких последних сезонов вступил в весну с новым наставником. В первой игре марта южненцами руководил очень опытный белорусский наставник Валентин Воронин, работающий в украинском баскетболе еще с 90-х годов прошлого века. Сменил он на боевом посту Дмитрия Базелевского, которому чем дальше, тем сложнее удавалось демонстрировать результат. Напомним, что в Южном Воронин появился еще в начале года в качестве работника администрации – для методической работы с тренерами и селекционной работы. В общем, человек не с ветру. Так что ожидалось от него многое, тем более что руководство клуба дало ему карт-бланш, позволив пригласить нескольких иностранных игроков, чего у Базелевского не было.

Результат оказался прямо противоположным – из шести встреч марта «Химик» выиграл всего одну, да и ту у «Пульсара» и то еле-еле с разницей в три очка. А начал белорусский наставник и того хуже – с поражения аутсайдеру в Днепродзержинске, где, кстати, его подопечные набрали больше всего очков, если брать мартовские игры – 79. Между прочим, оправдание такой игре южненцев Воронин нашел заранее. Еще до вступления в должность он говорил о «непонятных решениях Базелевского», а затем с каждой проигранной встречей все более углублялся в данную тему. Это поначалу вызывало недоумение у баскетбольной общественности – в среде наставников вообще не принято публично критиковать предшественника. Тем более, если до этого какое-то время работал с ним в структуре клуба, а то есть уже мог подготовиться к тому, как необходимо менять игру команды – если вдруг что. Как бы там ни было, а впервые с момента появления «Химика» в элите Южный останется не только без медалей, но и вообще без игр плей-офф. Впереди у южненцев еще апрельские встречи с «Ферро» и сверхмотивированными «Говерлой» и «Политехникой», в результате которых сложно сомневаться. Кто во всем виноват – мы уже знаем. Разумеется, Базелевский. И даже мудрая терапия в виде подписания Брайана Уэзерса, Лоуренса Эбни и Тревиса Гаррисона, как видим, не помогает разгрести все те огрехи, которые вроде как допустил предшественник Воронина.



Выход на финишную прямую



В течение марта уже практически были определены участники плей-офф, хотя имена некоторых команд, успевших вскочить на подножку уходящего поезда, мы все равно узнаем лишь в последних турах, равно как и итоговую расстановку команд. Пару ключевых побед «Днепра» практически гарантировали его участие в борьбе за медали. Главная борьба сейчас разворачивается между «Говерлой», «Политехнкиой» и «Николаевом», причем календарь оставшихся игр и форма, в которой пребывают ивано-франковцы, позволяет отдать пальму первенства именно им. Болезненное домашнее поражение львовян 30 марта БК «Киев» превращает их шансы на плей-офф более в теоретические. Сложно что-то говорить и о «корабелах», которые выдали шесть побед в семи матчах, вроде бы наверстали упущенное, а затем дома проиграли с разницей в 41 очко «Ферро». По идее, после такого любая команда на следующую игру выходит максимально заряженной на победу, так что еще неизвестно, чем закончатся игры «Николаева» против «Кривбассбаскета», «Пульсара» и БК «Киев». В любом случае, хотелось бы, чтобы интрига сохранялась до последнего тура – в этом и вся прелесть любого вида спорта.



Кстати, что касается интриги, то, если нынешние лидеры чемпионата не дадут ни единой осечки, то судьба победителя регулярного чемпионата точно будет решаться в последнем туре, когда календарь сведет «Кривбассбаскет» и «Будивельник». Интересно также, чем закончится заочный спор между БК «Киев» и БК «Одесса» за четвертую строчку турнирной таблицы. Тот, кто его выиграет, будет иметь преимущество своей площадки в гипотетическом пятом матче четвертьфинальной серии. А ведь все идет к тому, что как раз «акулы» и «волки» будут оспаривать путевку в полуфинал Суперлиги. Кстати, давненько уже эти две команды не встречались в плей-офф. А ведь когда-то их противостояние являлось украинским «эль-классико»...



