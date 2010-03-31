Иван Гришин: «Лягушка привела к победе»

Об Иване Гришине в легкоатлетических кругах говорят давно, но прошлогодняя победа на зимнем Кубке Европы по метаниям заставила обратить на него внимание более широкой аудитории. На этот раз в Арле украинец ехал в статусе одного из фаворитов. Хотя многие европейские журналисты ставку делали вовсе не на Ивана, а на его принципиального соперника – россиянина Николая Седюка. Но это лишь еще больше раззадорило Гришина. Наш дискобол стал единственным спортсменом, которому удалось собрать все высшие награды, – золото в индивидуальном и командном зачетах и звание лучшего атлета турнира. Да еще и установить личный рекорд – 63,09 м.



После возвращения в Украину Гришина поджидали награждения и приемы в родном Вишневом, встречи со знакомыми, друзьями, родными… Не могли обойти его вниманием и мы… Иван с радостью согласился ответить на вопросы корреспондента «СПОРТглавреда».

«БЕЗ ПОБЕДЫ НАД СЕДЮКОМ ДОМОЙ НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»



Иван, выиграй вы зимний чемпионат Украины, выступали бы в Арле среди взрослых?



Нет. Это был мой последний старт среди молодежи, поэтому хотел поставить уверенную твердую точку. И это получилось.

Уверенную точку в такой компании поставить было не так просто. Хорват Марин Премеру, немец Гордон Вольф, россиянин Николай Седюк…



Думал только о Седюке. Дома все разговоры были тоже только о нем. Даже говорили, что если не смогу победить Колю, то могу обратно не возвращаться.



С чьей стороны поступили такие угрозы?



От папы. У меня родители еще более требовательные, чем любые тренеры! Во Францию приехал только с одной мыслью: нужно обходить Седюка. Важно было это еще и потому, что он меня «убирал» на юниорском и молодежном чемпионатах Европе в 2007-м и 2009-м. Поэтому более принципиального соперника для меня придумать сложно.

Пятое место Николая и результат до 60 метров стал для вас неожиданностью?



Спорт есть спорт. Он похудел килограмм на десять, весит не больше 120. Хотя в сравнении с моими 107 кг… С другой стороны, ничего страшного в его результате нет. Он ведь не на 52 метра метнул. В принципе, показал свой результат. Два года назад на Кубке Европы в Сплите он меня обошел. Метал 56-57, а потом вдруг 63 метра. Потом еще раз в России у него было 64 м. На этом все, я постоянно слежу за результатами.



Для него так же принципиально соперничество с вами?



Да! Даже в Арле на Кубке Европы ему перед каждой попыткой кричали: «Коля, надо ответить незалежной!» А мы с этого дружно смеялись. Но его результата я опасался. Это такой человек, что в последней попытке с пятого-шестого места может выйти на первое. Напряжение усиливалось еще и потому, что в шестой попытке от меня уже ничего не зависело. Нам не меняли очередность, и все мои главные соперники метали после меня.



Вне сектора общаетесь нормально?



Вполне! Можем и подшутить друг над другом. На юниорском чемпионате Европы в Голландии нас обоих забрали на допинг-контроль. Я ему и говорю: «Ну что, Коля, теперь я первым стану». Шутка, хоть и злая. А хорошо начали общаться в прошлом году на Кубке Европы на Канарских островах. Тогда я у него выиграл, но он подошел и поздравил меня. Это было очень важно, особенно после Сплита.



ФРАНЦУЗСКИЕ КУРЬЕЗЫ



Ваша четвертая попытка в Арле стала едва ли ни главным курьезом Кубка Европы. Как вас угораздило выйти вперед из сектора?



Поймал очень сильный кураж. Первые две попытки были далекие, но с заступами. В третьей думал метнуть недалеко, на 56-57 метров. Главное было – устоять. И тут диск летит на 62,17 м! У меня сразу всплеск эмоций. Захожу на следующую попытку – и у меня выпадает диск, ударяется о сетку, такой звон, на меня сразу все обращают внимание. Иду метать и не могу остановиться смеяться. Хотя на попытку настроен очень серьезно. Смотрю, диск летит далеко, я устоял, все кричат, я прыгаю, радуюсь – и вдруг перед глазами красный флаг. Сразу и не понял, что произошло. Только потом сообразил, что просто вышел вперед, а это ведь приравнивается к заступу! Первый раз со мной такое. Устоять такую козырную, чемпионскую попытку – и выйти вперед! Дальше мне уже все тренеры кричали, чтобы шел назад. И помогло! Я ведь и в пятой попытке вперед идти собрался. Когда входишь в кураж, мозги часто отключаются.



Чемпионская попытка все равно осталась за вами. Она и принесла вам звание лучшего спортсмена турнира?



Таких наград всего четыре: две молодежных и две взрослых. Ее получает тот, кто набирает больше всех очков из всех ребят. Среди спортсменов до 23 лет самыми результативными были я и молдаванка Залина Маргиева.



Награждение проходило ведь не только на стадионе?



На стадионе награждали только за личные виды. Я плохо пою, но гимн пытался петь уверенно. Немец Вольф на меня смотрел с таким удивлением! Награждение продолжилось на банкете в последний вечер. В ресторане сделали большую сцену, музыканты играли Bamboleo, мы все танцевали. А потом на этой же сцене было награждение. Сначала вручили медали командам. Кстати, в отличие от прошлого года для команд играл гимн. А потом получилась такая ситуация. На награждение мы надели курточки сборной, потом попрятали их в рюкзаки и спокойно отдыхали. Я вообще сидел, не обращая внимания, что кричат, как вдруг слышу: «Иван Гришин!» Наши начинают орать, меня приглашают на сцену. Я за куртку, а рюкзаки уже унесли в номер. Так и вышел в майке, на которой только махонький герб. Награждают меня, и рядом свой приз получает Андрей Михневич. Он стал лучшим среди взрослых. Помню, в 2003 году, когда я только начинал заниматься спортом, он выиграл чемпионат мира. Мы тогда за него болели. А сейчас стоим с ним на одной сцене, он меня поздравляет!

Выступления других спортсменов на Кубке Европы тоже смотрели?



Почти всех. Не видел только тех, кто выступал во время моего старта и двумя часами позже. Был полностью разобранный после соревнований. А так больше времени провел на стадионе, чем на территории гостиницы. Со мной такая история приключилась! Накануне старта захожу в номер, раздеваюсь, чтобы лечь спать, и мне на ногу прыгает маленькая лягушка! Я только увидел, что кто-то приземляется на меня, а кто?.. От неожиданности так закричал! Я жил с Сашей Пятницей, он так смеялся, чуть на кровать не падал. Гришин лягушки испугался! Стыдно не было, правда. Я ведь не видел, кто это. А вдруг паук какой-то? Может, эта лягушка меня и привела к победе.



Где проходила основная подготовка к соревнованиям?



Дома. Я защищал диплом, кстати, на пятерку. Теперь я дипломированный магистр. На первый сбор в Ялту не поехал. Но дома все было заснежено, негде было метать, поэтому, в основном, работал со штангой. А месяц до Кубка был уже в Ялте. Там же прошел чемпионат Украины. Ужасный для меня старт, очень расстроился…

Из-за того, что второй, или из-за результата?



И то, и то. Не люблю проигрывать.



Что тогда помешало выиграть?



Вообще какая-то странная ситуация была. В Ялте всегда метали с одного сектора. Специально для Кубка Европы, который там проводился несколько лет назад, сделали сектор с другой стороны. Там поверхность – стекло. Ногу поворачиваю, а она вылетает. К нему, естественно, можно привыкнуть. Мы, как приехали на сбор, сразу спросили, с какого сектора будем метать на чемпионате. Нам сказали, что со старого. Мы там и тренировались. А потом оказалось, что все наоборот. Я даже размяться не успел. Обувь, которая у меня была, на стекле работает, как коньки на льду. Наверное, такие проблемы были у большинства. Сергей Пругло и Алексей Семенов – единственные, кто там тренировался. Вот у всех и получились результаты на метра четыре меньше. Но это мне не помешало стать вторым и отобраться на Кубок Европы. Хотя уверенность пропала. Что такое 57 метров? Но ничего, в Арле уверенность вернулась. Устанавливать личные рекорды на Кубках Европы уже входит в традицию.



«ЛИДЕРСТВО НИКОМУ ОТДАВАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ»



Имя главного соперника на международной арене уже знаем. А кто является таковым для вас в Украине?



Скажу так: я сейчас лидер и не собираюсь никому отдавать свое лидерство. Но у нас есть такие спортсмены, как Алексей Семенов и Сергей Пругло, которые метают на тренировках по 64-65 метров. Я лично это видел. И то, что в Арле Пругло не смог показать результат, не означает, что его нужно списывать со счетов. И то, что Семенов в Ялте выступил неудачно, не означает, что летом он не сможет выйти на уровень 65 метров. Скорее всего, психологически он очень хорошо настроится. Вот этих спортсменов со счетов не списываю.



На летний сезон календарь соревнований планировали?



Я на прошлый сезон много напланировал, и все закончилось плохо. Сейчас решил все делать спонтанно. Будут промежутки между основными стартами – буду договариваться в телефонном режиме о соревнованиях. Будет возможность Бриллиантовой лиги – выступлю и там. Сейчас у меня есть пропуск, но не на каждый этап. А если прибавлю к результату еще метра полтора, то это будет пропуск уже на любой старт. Хотелось бы попасть в финал. Для этого нужно быть в пятерке-шестерке хотя на бы трех-четырех стартах. На это буду делать основной акцент. И плюс еще несколько коммерческих турниров, хоть соперничество там будет и меньше. Думаю сделать до десяти стартов, и хотелось бы, чтобы результат ни на одном из них не был ниже 60 метров, – это однозначно.



Первый основной старт летнего сезона – командный чемпионат Европы?



Да, но пиковым будет чемпионат Европы в Барселоне. Это старт, который ценится всем миром. Командный чемпионат – больше ценен для страны. Но если попаду в тройку, то могут быть хорошие призовые. И очень хотелось бы в Барселоне попасть не только в восьмерку, а как-то вместиться в пятерке…



Ух, какие желания! В Барселоне в вашем секторе будет, по сути, тот же чемпионат мира.



Да, вообще никакой разницы. Думаю, нужно будет метнуть 66 метров, чтобы находиться где-то в пятерке. 64-65 – это, наверное, где-то шестое место.



В прошлом году на чемпионате мира в Берлине на вас обратили внимание тренеры из других стран, в том числе, наставник литовца Виргилиуса Алекны. И даже, насколько помню, что-то подсказывали?



Подсказали, чтобы набирал килограмм 20 веса. Потому что я метаю технически очень хорошо, но очень слаб. Но я не могу быстро набрать вес и силу, у меня просто не получается. А делать это с помощью фармакологических средств не хочу. Тогда я пометаю год-два и все. А я хочу выступать где-то до 35 лет. Еще два-три года метать на таком уровне, как сейчас, и чуть выше, а потом – намного лучше и дальше. И до этого я иду плавно и медленно.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



В Берлине вас не обошли вниманием и ряд менеджеров?



Да, в том числе разговаривал и с Ольгой Назаровой. С ней мы и сотрудничаем сейчас.



Причина ухода от Айвара Каротамма была не в Никите Нестеренко? Двух спортсменов одного вида еще и из одной страны сложнее «разбить» по стартам?



На Никиту все хотели посмотреть. Смысла во втором украинце не было. Кроме этого, у Айвара было человек шесть, которые сильнее меня. Вот и получалось, что я не проходил ни на какие старты. А я хотел выступать, привыкать к взрослым. Одного старта на чемпионате мире ведь недостаточно. Нужно как-то пережить мандраж. Когда выступаю со своими ровесниками, нет таких ощущений, как когда рядом Алекна и Кантер. Когда я шел в Берлине на старт, меня только рюкзачок украшал. По сравнению с остальными, у меня вообще мышц нет. Мама смотрела по телевизору и говорила, что я не дискобол, а бегун какой-то. Так что главной причиной ухода от Айвара было то, что не получалось со стартами.



Почему остановили свой выбор именно на Ольге Назаровой?



Я ее не знал, как менеджера. Знаю только, что работает с Алексеем Касьяновым. Он мне ее и посоветовал. Рассказывал, что у него и старты хорошие, и экипировка. Мы с ней поговорили, и она мне понравилась как человек. Так и начали работать. А еще, когда выбирал менеджера, попросил их всех сделать мне поездку. Был конец сезона, но соревнования еще можно было найти. Но сделала это только Назарова. Организовывая поездку, она сразу предупредила, что старт – не коммерческий. Я там не заработаю, зато смогу отдохнуть. Так я и поехал на Кипр. И выступил, и отдохнул. Меня там так полюбил!.

И с президентом федерации подружились…



Мы и сейчас с ним переписываемся! Может, даже сборы там организуем. В принципе, меня они туда приглашают бесплатно, только перелет оплатить нужно. Обо мне писали во всех их местных газетах. На церемонии награждения мы с моим другом Фатихом, турецким копьеметателем, танцевали их народные танцы. Это снимали телевизионщики, а потом и пишущая пресса подхватила. Поездка очень понравилась. После этого уже точно решил, что буду работать с Назаровой.

Денег от поездки никаких, но удовольствия масса?



Кто знает, сколько бы мне стоил такой отдых. Там не было суперорганизации соревнований. Было где-то десять сильных спортсменов, но звезд мировой величины не было. Но по отношению мне все очень понравилось. И то, что я там не заработал денег, вообще никакого значения не имеет. Я их там, кстати, и не потратил. Мне нигде не разрешали за себя платить. Только в последний день смог купил сувениры домой.



Благодаря новому менеджеру заключили контракт с Adidas?



Раньше у меня был контракт с Nike, потом что-то произошло. Ольга предложила на выбор Nike или Adidas. Специальная обувь мне больше нравится у Adidas, с ними и получилось заключить контракт. Они меня обеспечивают формой, а что касается денег, то это зависит от моих результатов. Честно говоря, в финансовых вопросах я не совсем разбираюсь. Если ты хорошо выступаешь на международных стартах в их форме, то получаешь бонусы. Вообще, есть несколько видов контрактов. Мой, насколько я понял, касается только формы. По поводу денег, то ли они еще думают, то ли бонусы будут зависеть от моих выступлений. Честно говоря, не очень этим интересуюсь. Мне, главное, показывать результат. Да и своему менеджеру я полностью доверяю.



Как часто выдают форму?



Раз в год. Но формы там достаточно.



«НАС ЧАСТО УПРЕКАЮТ В НЕСЕРЬЕЗНОСТИ»



Вы сегодня упомянули, что в Арле жили с Сашей Пятницей. Не он ли вас подтолкнул к совместной записи песни?



Саша очень хорошо поет. Как-то он предложил что-то записать вместе. Буквально минут за пять я написал стишки. Так как сильно петь я могу только тогда, когда мне кто-то поет в ухо, я решил их больше начитывать. А Саша уже пел припев. Песню записали на ноут-бук, никакой студии не было. Но вроде бы неплохо получилось. Теперь на сборах будем этим чаще заниматься. Кстати, творческий процесс помогает быстрее достигать физических кондиций.

Саша как-то рассказывал, что с помощью пения восстанавливается.



И на старты настраивается тоже. В Арле мы жили в очень хорошей гостинице, она была сделана по принципу коттеджей. Подходим к нашему и слышим, как Саша в душе дает жизни, распевается перед стартом. И помогло ведь! У нас никто не будет отрицать, что его вокал помогает ему выступать на соревнованиях.



У вас ведь есть музыкальное образование?



Семь классов фортепиано. На гитаре сам научился играть.



На баяне вы разве не играли?



Немного. У меня папа хорошо играет, учил меня. Получается, у меня есть музыкальное образование, а у Саши – голос. Он делает аранжировки. Нам нравится заниматься вокалом, что-то придумывать. В самолете часто поем. На нас кричат, упрекают в несерьезности, но потом мы показываем результат – и все довольны.

