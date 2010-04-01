Наталия Добрынская: «Я была готова побить мировой рекорд, но…»

Олимпийская чемпионка Пекина, заслуженный мастер спорта Наталья Добрынская недавно заняла второе место на чемпионате мира в закрытом помещении по легкой атлетике, который прошел в Дохе (Катар). Это была единственная медаль украинцев на ЧМ.



При этом спортсменка установила новый рекорд Украины по легкоатлетическому пятиборью (60 метров с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, прыжок в длину, бег на 800 метров), побив свой же рекорд, установленный за месяц до этого на чемпионате Украины в Сумах.



Подробности ЧМ в Катаре и о планах на будущее Наталья Добрынская рассказала в Виннице, когда получала приз, как лучшая спортсменка области марта.

Ваша медаль стала единственной наградой в украинской команде на чемпионате мира в Катаре…



Сейчас легкая атлетика находится в Украине не в лучшем состоянии из-за неудовлетворительного финансирования. Дошло до того, что деньги на билеты для перелета на чемпионат мира ряд спортсменов вынуждены были одалживать. Рейс тоже был выбран подешевле – мы летели 23 часа. Из-за такого сложного перелета, а также из-за разницы в часовых поясах и 35-градусной жары в Катаре всем украинским легкоатлетам нелегко было стартовать на чемпионате мира. При этом ребята постарались выложиться полностью. Однако с таким отношением к спортсменам со стороны украинских спортивных функционеров нам сложно демонстрировать свои лучшие результаты.



Нацеливались на победу в чемпионате мира?



Я хотела показать все же лучший результат. Мы с тренером собирались побить мировой рекорд – я была готова к этому. Но, повторюсь, на мой результат, как и у всех других украинских спортсменов, повлияли околоспортивные проблемы по организации полета в Катар. Кроме того, ряд ведущих спортсменов из других стран прилетели в Катар не за день, а за 1-2 недели до стартов, чтобы наилучшим акклиматизироваться. В любом случае серебряную медаль чемпионата мира я считаю немалым достижением.



Кто в Катаре был вашим главным соперником?



На чемпионат мира приглашали трех лучших многоборок по результатам летнего сезона, трех лучших по результатам зимнего сезона. Кроме того, еще двух лучших добирали дополнительно. То есть в Катаре у меня было семь соперниц. Основными моими конкурентками были американка Хелли Сантейн (бронзовая призерка Олимпиады), россиянка Татьяна Чернова и англичанка Джессика Эннис (она в итоге и стала чемпионкой мира). Все спортсменки – высокого уровня. А легкоатлетическое пятиборье – такой вид спорта, что любая из лидеров могла бы показать феерический результат. Кроме того, в многоборье ситуация часто меняется после каждого вида программы.



В каком виде программы вы выступили особенно хорошо?



Англичанка выиграла 60 метров с барьерами и прыжки в высоту. Я традиционно победила в толкании ядра (16,48 метра). Отмечу, что в этом виде конкурентки уже подтянулись – они толкали на 14 метров, хотя раньше таких результатов практически не было (обычно соперницы толкали 12-13 метров). Прыгать в длину в Дохе было крайне сложно и некомфортно, так как кондиционер дул прямо на планку. В беге на 800 метров я постаралась удержать результаты, показанных в предыдущих видах программы (установив свой личный рекорд – Авт.)



Как вам Доха и, вообще, Катар?



Доха – небольшой город, но в нем довольно современная архитектура. Самое большое строение – Академия спорта, высотой примерно 300 метров. Там на каждом этаже – помещение для того или иного вида спорта; внизу – около десятка спортивных площадок, в основном – футбольных. В Катаре огромное значение уделяется спорту, в том числе и массовому, и украинцам остается просто позавидовать. В Украине в последние годы вообще не строят больших спортивных сооружений, а изо всех сил пытаются реконструировать то, что осталось с советских времен.

Ваши дальнейшие планы?



Постараюсь установить мировой рекорд. Это можно сделать на любом официальном старте. Летний рекорд – довольно высокий и побить его сложнее, так как в летнем многоборье больше видов программы, чем в зимнем. И летний мировой рекорд держится очень долго. А вот зимний мировой рекорд я давно готова побить, но пока не получается. Постараюсь это сделать на грядущих зимних чемпионатах Европы и мира. Время на подготовку у меня есть. И я думаю, что следующей зимой достигну своей цели.



К каким летним стартам готовитесь?



К летнему чемпионату Европы и этапам Гран-при.







