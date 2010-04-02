НБА. Фесенко жалил «Шершней» целых 43 минуты

Украинскому центровому не удалось поучаствовать в этой, столь редкой победе своего клуба. Не так часто получает он игровое время в составе «Волков». Но во встрече против команды Кирилла Фесенко «Юта джаз» Печеров был в действии 4 минуты, и добыл 2 очка. Его земляк Фесенко смог ответить только одним очком. А самым результативным в составе «джазменов» был Пол Миллсап, пока не завоевавший места в стартовом составе. Его 21 очко помогло «Юте» усмирить «Волков» - 122:100.



Кирилл Фесенко также не избалован чрезмерным вниманием тренеров. Обычно он проводит в игре не более 3 минут, и естественно, о заоблачных рекордах результативности мечтать не приходится. Но в поединке с «Нью-Орлеан хорнетс» тренер Джерри Слоун выделил украинскому центровому рекордные 43 минуты для баскетбольных подвигов, и Кирилл был по-настоящему вдохновлен таким шедрым подарком: второй раз в сезоне он заработал 11 очков. Лучшим же у «музыкантов» опять был Миллсап (22 очка и 15 подборов), и «Юта», выступая без двух игроков основного состава Андрея Кириленко и Мехмета Окура, да еще потерявшая в дебюте поединке еще одного лидера Карлоса Бузера, перебравшего фолы, без труда успокоила беззащитных в этом сезоне «Шершней» - 106:86.



Но стоило вернуться в строй после операции на колене лидеру «Нью-Орлеана» Крису Полу, и команда, потерявшая шансы на выход в плей-офф, болезненно ужалила самих прошлогодних чемпионов из «Лейкерс» - 108:100. «Малыш» Пол, изголодавшийся по мячу, расписался 15 очками и 13 точными передачами. А лидерам Западной конференции не помогли ни снайперские выстрелы Коби Брайанта (31 очко), ни доминирование Поу Газоля на «втором этаже» (26 очков + 22 подбора). Похоже, подопечные Фила Джексона чересчур рано уверовали в беззаботное царствование на баскетбольном Олимпе, и за подобное высокомерие их начали не только жалить, но и клевать. Так это случилось и в следующей встрече лос-анджелесцев, когда они ничего не смогли поделать с «Ястребами» из Атланты - 92:109. И сразу же после этих двух осечек лидера у «Далласа» и «Юты» появился шанс,пусть и небольшой, побороться за высшую строчку в турнирной гонке Конференции. «Юта» уверенно провела свою последнюю игру с «Голден-Стэйт уорриорс» - 128:104. Кирилл Фесенко провел на плошадке 4 минуты, и добыл 2 очка.



А на Востоке «Кливленд» обеспечив первое место в дивизионе «Сентрал», похоже, выиграет и спор в Конференции. В последних 10 матчах команда Леброна Джеймса уступила лишь однажды – «Сперс» из Сан-Антонио со счетом 97:102. Техасцы выиграли благодаря виртуозным проходам под щит Ману Жинобили, который половину из своих 30 очков в этом поединке заработал в последней четверти.



Очень интригующе выглядит спор за счастливую восьмую строчку в турнирной таблице Востока. За 8 туров до окончания регулярного чемпионата «Торонто рэпторс» опережает «Чикаго буллс» всего на два очка, и очная встреча соперников 11 апреля на канадской земле может стать решающей.



