Анатолий Заяев: «Для меня выше футбола на земле ничего нет!»

И мало кто знает, что старейшина украинских тренеров, удивительно симпатичный Анатолий Николаевич Заяев вообще не имеет физкультурного образования, и когда-то отлично отбивал чечетку, декламировал стихи собственного сочинения, пел в оперетте и дирижировал хором... А максимум чего он достиг как игрок – был капитаном команды симферопольского «Пищевика», который защищал цвета… мясокомбината!.. И, тем не менее, первым чемпионом независимой Украины стала как раз «Таврия», которую тренировал крымский «хормейстер»!..



В ту же реку?..



Несколько лет назад в житомирском «Полесье», которое имеет вполне убедительную и красивую биографию, появился новый тренер... У бывшего чемпиона Украины были и взлеты, и падения – здесь работали тренерами многие известные сегодня специалисты... Но почему-то никто из них так и не смог надолго растянуть удовольствие от общения с местным футболом... Причин этому было немало, но почему-то многие связывали это с непримиримым, бескомпромиссным и неласковым характером Заи Зедовича Авдыша, который «рулил» житомирским футболом последние пятнадцать (!) лет... Не сработавшись то с одним, то с другим тренером, президент клуба часто откладывал в сторону хозяйственные дела и, прихватив секундомер и свисток, выходил на футбольное поле... Но долго так продолжаться не могло: клубное хозяйство требовало ежеминутного внимания, и в Житомире появлялся еще один новый главный тренер!..



В тот раз сюда пожаловал сам Анатолий Николаевич Заяв – один из самих опытных и «возрастных» специалистов, воспитавший не одну сотню отличных футболистов!.. И, кроме всего прочего – родственник президента! Как-то оно будет? – соображали и друзья, и недоброжелатели...



Я встретился с Анатолием Николаевичем и нисколько не пожалел об этом... «В футболе все должно быть красивым, как подвенечное платье невесты, как поцелуй весеннего вечера под звездами, как выходящая из морской пены очаровательная Афродита!..» – такими непривычными для футбольного тренера словами начал нашу беседу Заяев...



К сожалению, «не так сталося, як бажалося»: «тандем» братьев почему-то «не поехал» – или, действительно, Зая Авдыш не смог переступить через свои личные взгляды на житомирский футбол, или враги местной команды ловко использовали какие-то свои «рычаги» – лишь бы ослабить «Полесье»... И вскоре «коуч» вернулся в Крым. Однако к футболу его не подпустили!.. Легендарный безработный!.. Это так знакомо многим украинским специалистам...



Я не подсчитывал, сколько тренеров руководило за это время «Таврией», но все закончилось тем, что «завхоза» Заяева снова пригласили к «рулю». И понемногу все начало возвращаться на свои места... А когда крымчане, сыграв вничью в Киеве, отобрали у «Динамо» такие драгоценные очки, Анатолий Николаевич даже выступил с заявлением, что может «настроить» своих парней на матч с любым, самым серьезным, противником. «Жаль, что Блохин не зовет меня на должность начальника национальной сборной!» Я тут же об этом написал, но, к сожалению, ни Григорий Михайлович Суркис, ни Олег Владимирович Блохин нас не услышали. Тем более, что попадание в первую восьмерку мира всех устроило… Не услышал нас и Алексей Михайличенко, команде которого как раз и не хватило таланта «украинского Моуриньо»!



Вообще же, еще в советское время Анатолий Заяев пользовался в Крыму таким уважением, что, если бы захотел, непременно выиграл бы президентские выборы!..



– Анатолий Николаевич, признайтесь честно: вы, случайно, не «от скуки» собираетесь в Житомир?.. Или хотите доказать, что «есть еще порох в пороховницах»?..



– Ближе – второе. А еще: вспоминаю, как хорошо там работалось…



– Мне запомнилось ваше заявление после одного матча: «Мы отходим на свою половину не потому, что нас туда теснит соперник, а делаем это умышленно, заманивая его для того, чтобы организовать контратаку, которую намерены осуществлять большими силами на высокой скорости. Зрители любят, когда команда быстро «бежит» и, еще до удара по воротам, поймав «кайф» от нашей стремительной атаки, уже вскакивают со своих мест!». Мне это напоминает киевское «Динамо» времен вашего друга Лобановского…



– В СССР так играли лучшие наши команды. В такие моменты получают удовольствие не только зрители, но и игроки... И чем быстрее мои парни в полном объеме воспримут такую игру, тем более красочно мы станем «писать наши футбольные картины»... Я думаю, что в той игре нам удалось смутить защитников гостей, вынудить их ошибаться: случайностей в футболе не бывает, а бывает недостаточный запас прочности... В «самой лучшей из игр» все должно быть красиво, как поцелуй на званом балу!..



– Да, вы – поэт! Так какой футбол вам ближе по духу?..



– В футболе я – всеядный: мне нравится и хорошая комбинация, и меткие дальние удары, и четкая игра обороны. Необходима поставленная игра: команда должна знать, во что и для кого она играет и делать это раскрепощенно, без «мандража», зрелищно. Мечтаю о такой команде, когда мы сможем любого соперника «загонять» в их собственные ворота...



– Что может помешать осуществлению ваших планов?



– Что главное в жизни? Думаю, что главного в жизни много: это – дети, близкие люди; это – стараться не делать другим того, чего не хочешь, чтоб сделали тебе; это – просто жить, стараясь видеть, что тебя окружает прекрасный мир! Много чего главного есть... И его каждый определяется сам... Для профессионального тренера главное – создать команду, как воспитываешь здорового ребенка. А для этого необходимо, чтобы он кормился питательным материнским молоком... Обычно, я это делаю, как хорошая хозяйка готовит свое фирменное блюдо: по апробированному рецепту, не спеша, выбирая на рынке самые свежие продукты...



– Анатолий Николаевич, а игрокам не трудно приспосабливаться к вашим требованиям?..



– По большому счету, тренера это не должно интересовать, и вряд ли стоит подстраиваться под футболистов. Вполне возможно, что раньше они имели более вольготную жизнь – после знакомства со мной от этого придется отказаться. Самое тяжелое в жизни: ждать и догонять, поэтому я и прошу их потерпеть, так как выходить на более высокий уровень всегда тяжело и это не каждому по плечу...



– Есть ли в вашем арсенале какие-нибудь волшебные слова?



– Если я для себя определяю игроку место в командной игре, то вызываю его и говорю: «Вот твое место, держись за него и никому не отдавай – я рядом с тобой!». Таким образом, я стараюсь внушить ему уверенность, и теперь его задача – оправдать доверие тренера...



– Часто вы ошибались?



– Для меня выше футбола ничего на земле нет! Я, наверное, идеалист, но футбол мне видится как накрытый для большого праздника богатый стол: чтобы в нем были и голы, забитые в падении головой, и скрытые, как в баскетболе, невероятные по замыслу, пасы, и цирковой дриблинг... Эта игра должна приносить наслаждение человеку. Отношения игроков к футболу должны быть сродни самому романтичному ухаживанию за прекраснейшей из женщин!



– А вам удавалось приблизиться к своему идеалу?..



– К сожалению, не все зависит от тренера: если помните, в Николаеве мы выиграли для области высшую лигу, но, вместо того, чтобы нас чуть-чуть поддержать, нашлись, не побоюсь этого слова, преступники, которые развалили команду! Нельзя к футболу относиться как к игрушке: это серьезное, экономически и политически обоснованное занятие, и к нему, так же, как к любому серьезному делу, следует подходить совсем с другими, еще пока не всеми осознанными мерками... Многое зависит от местных руководителей: не может ведь управлять городом или страной человек, который не любит спорт или искусство – как он почувствует интересы избравшего его народа!..



– В VIP-ложах, руководители, обычно, на все лады комментируют происходящее на поле: по их мнению, если местная команда не может выиграть, то она или не тем составом играет, или арбитры судят не по тем правилам… Может быть, стоит приглашать отцов города на послематчевые пресс-конференции, чтобы они расширяли свой кругозор?



– В ложу-то я не поднимаюсь, а после игры мы расходимся в разные стороны... Хорошо, что представители власти вообще приходят на стадион: не могут ведь нормально управлять городом люди, которые не любят искусство или спорт – как иначе они почувствуют интересы избравшего их народа!.. Работая в Крыму, я многое прощал первым лицам, если они регулярно бывали на стадионе, а когда однажды я увидел у одного из них в ящике письменного стола рукописную историю симферопольского футбола – меня это до глубины души растрогало!..



Я – не «сезонный» тренер, и не хочу оказаться в городе чужим



– Мне позавчера целый день звонили со всей Украины: прочитали интервью с Заей Зедовичем и заинтересовались, когда принимаю «Полесье» – набиваются в гости… Говорят, Интернет забит комментариями!.. Шутливо спрашивают: не пригласил ли еще Мирон Маркевич в сборную? Отвечаю: наверное, согласует с Григорием Михайловичем…



– Люди верят, что вы добъетесь в Житомире успеха?



– Звонят-то не просто любопытные, а друзья, которые меня хорошо знают…



– С Заей Зедовичем все вопросы уже обсудили?..



– Осталось договориться с клубным начальством, чтобы отпустили в командировку…



– Надолго ли предполагаете покинуть Крым?..



– Пока не выведу «Полесье» в высшую лигу.



– Тогда вам точно дадут Героя Украины!..



– Не мешали бы работать…



– И все-таки, собираясь помочь возрождению «Полесья», вы не можете не помнить о непростом характере Заи Зедовича Авдыша...



– В моей жизни часто встречались люди – то ли родственники, то ли друзья, которым я верю и очень уважаю и, если у нас общее дело и требуется в чем-то малом уступать, никогда не обращаю внимание на своеобразие характера... Это – все равно, что, живя много лет с женой, которая родила и воспитала твоих детей, не обращать внимания на ее недостатки – они меня просто не должны интересовать... Так вот и с братом, Заей Зедовичем, который давно уже сложился как человек, футболист, руководитель, долгие годы содержал футбольный клуб, мыслит по-современному, понимает футболистов, досконально знает свое дело... Как я могу ему что-то рассказывать!.. Он прожил очень сложную жизнь, видел ее со всех сторон и знаком с ней не понаслышке... И прекрасно знает цену как слову, так и делу: каждый его шаг, уверен и даже просчитан... Очень впечатлительным людям советую не обращать внимание на его энергичную манеру разговаривать, так как он добрый человек и любит людей, прощая им их ошибки... Его нужно слышать, понимать и так же любить... Для него в футболе секретов нет, так что он имеет право высказывать свое исключительно профессиональное мнение... Мы договорились по конкретным вопросам и, уверен, будем сообща тянуть общую лямку до конца. Меня интересует только футбол и нет времени на мелочные дрязги: я, как и брат, не пью и не курю и всего себя отдаю футболу... Мы уважаем друг друга, и, если придется посоветоваться, то будет и такое. Хотя за свою жизнь я практически ошибок в футболе не делал...



Уверен, что у команды будет все, чтобы выполнить поставленную задачу: и хороший стадион, и жилье, и питание, да и премиальные игрокам будут выплачиваться регулярно – только побеждай... Наше общее дело – создать хорошую, интересную, команду, которая будет играть в такой футбол, что жители города отбросят все свои дела и помчатся на стадион.



– Есть такая классическая фраза: «Кто платит, тот и заказывает музыку!..»



– Я – не тренер-гастролер, и не хочу оказаться чужим в городе, так что песни будем петь общие, под победную музыку... Впереди по-прежнему много работы.



– Кстати, о песнях: пришло время нашим читателям познакомиться с вами поближе…



Да здравствуют романтики!



– Родом я из Симферополя, происхождение – самое пролетарское: из очень бедной семьи... И, тем не менее, в 38-ом отца вместе с двумя его братьями расстреляли – «ежовщина»!.. И началась моя беспризорная жизнь: по существу, рос на улице... А когда закончилась война, мамин брат забрал меня в Москву, чтобы как-то приспособить к учебе. Москвичом я побыл два года и за это время пристрастился к футболу: дядя был знаком с футболистами из команды какого-то завода, и мне удалось побывать на загородной базе, познакомиться с их бытом...



Вскоре я снова стал крымчанином. Времена все еще были голодные и, чтобы хоть что-то иметь на столе – с трудом устроился на мясокомбинат... И вот тут-то я сначала отъелся, а потом и занялся футболом: на комбинате было две футбольные команды, одна из которых участвовала в первенстве республики, а еще раньше, когда Крым был российским, играла в первенстве России... Начинал я с первенства Симферополя, и, когда наша команда стала чемпионом города, меня пригласили в главную команду «мясников»...



– Вряд ли кто-нибудь знает, что самый опытный из украинских тренеров когда-то лихо отбивал чечетку, декламировал стихи и руководил хором...



– А я и сейчас пляшу!.. Директор мясокомбината не только очень любил футбол, но и был неравнодушен к искусству – требовал, чтобы все игроки играли на музыкальных инструментах!.. Он говорил так: «Вот вы приехали, помузыцировали, расслабили соперника – после этого легко обыграли его на поле и уехали... К тому времени я закончил культпросветшколу в Харькове и руководил заводским дворцом культуры. Вот футболисты и начали ходить ко мне на занятия: кто-то учился играть на трубе, кто-то – на тромбоне, кто-то – на баритоне...



– А, может, эти занятия были необходимы для развития легких?..



– Может и так, но, думаю, что мы в то время просто хотели жить красиво. У нас была отличная самодеятельность, в которой я, дипломированный хормейстер, не только вместе со всеми пел, но и солировал, исполняя «заводные» украинские песни... «Щедрик-щедрів, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала сюди...». Руководил и детским хором... Мы ночами репетировали – расходиться не хотелось!.. Я сам сочинял песни, писал стихи, часто выступал с различными номерами – имел поклонниц, которые ждали моих выступлений!.. Новый год, 8-е марта, День Советской Армии, 1-е мая, Октябрьские – к этим популярным праздникам мы каждый раз готовили новую программу: и для духового оркестра, который вышагивал во главе демонстрации, и для эстрадного, который веселил публику на остановках... И за все это отвечал я. А после демонстрации мы собирались в клубе и веселились до утра...



А какие концерты мы давали на выборах, которые в то время превращались в настоящие праздники – не сравнить с сегодняшними, когда на избирательных участках даже пиво не продают!.. Давали мы и платные концерты. В моей жизни это было самое счастливое время: мы, молодые, часто собирались на репетиции, спевки всякие, танцевали, ставили даже пьесы из классического репертуара, я читал стихи собственного сочинения... Как сейчас помню, исполнял партию Яшки-артиллериста из оперетты «Свадьба в Малиновке». Ставили мы и вполне классические пьесы... Девушки готовы были до утра не расходиться. Ведь это происходило в чудеснейшем месте – в Крыму, куда съезжались любители приключений со всего огромного Союза...



И параллельно – футбол!.. Не помню, чтобы я отдыхал – свободного времени практически не было... Кстати, в команде «мясников-футболистов» я тоже руководил – носил капитанскую повязку... И футбол, в конце концов, «увел» меня из самодеятельности: тренер нашей заводской команды, видя мои разносторонние способности, порекомендовал меня в «Таврию». Начал я там с должности администратора, а уже через три месяца стал начальником команды. В 1958 году начали мы организовывать команду мастеров, и вот почти всю жизнь я отдал этой команде...



– Не жалко было бросать сцену ради футбола?..



– Для меня футбол – выше всего остального! Многих тренеров я пережил, работая на административных должностях, и получалось так, что всегда команду делал именно я, а не тренеры... Не хвастаюсь, но почему-то они оказывались недостаточно смелыми, какими-то безынициативными, неспособными на риск – а ведь в футболе без этого нельзя... Когда я работал начальником команды, какие-либо проблемы отсутствовали, и тренерам оставалось лишь заниматься тренировочным процессом... Но и это им зачастую было не под силу: именно поэтому в «Таврии» была большая «текучесть» тренерских кадров! И мне периодически приходилось, спасая команду от окончательного развала, надевать на себя тренерское «ярмо»...



– А когда вы решили окончательно переквалифицироваться в тренеры?



– Это случилось в 1980 году, когда в Севастополе я принял «Атлантику»...



– Ровно тридцать лет назад – вас ждет еще один юбилей...



– Севастопольская команда в это время была на грани краха. Мне удалось ее «реанимировать», и тут же я стал городской знаменитостью: когда объявляли составы команд, зрители устраивали овацию... Потом такое же было и в Николаеве. Кстати, если хотите увидеть настоящих футбольных болельщиков, стоит поехать в Николаев!



– Я читал у Саши Двойнисюка, что именно из Николаева, благодаря заграничным морякам, пришел футбол в Украину...



– Работая там, я тоже много интересовался историей николаевского футбола – занимательные материалы удалось полистать... Мы устраивали праздники, разыскивали ветеранов...



Из «Таврии» меня раз семнадцать увольняли…



– До первой командировки в «Полесье» вам когда-нибудь доводилось играть или работать вместе с Заей Зедовичем?



– Ни разу. Вот его родной брат, Валера, который «доигрался» до президента крымской федерации, у меня в «Таврии» выступал... Хотя с Заей мы постоянно поддерживали родственные связи, внимательно следили за футбольными успехами друг-друга... Оказалось, что он всегда хотел со мной работать. Я ведь практически всю сознательную жизнь посвятил Крыму и симферопольской «Таврии», откуда меня раз 17 увольняли, а потом… снова восстанавливали! Когда-то очень давно Зая даже попал ко мне на предсезонный сбор в качестве футболиста, но не задержался и укатил в Россию... А когда он уже работал тренером в «КАМАЗе» из Набережных Челнов, то несколько раз привозил свою команду на сборы в Крым. Они тогда с таким же молодым Лобановским проводили совместные тренировки, и я к ним иногда заскакивал в гости... потанцевать.



– Потанцевать? Что Лобановский хорошо танцевал?..



– Основным специалистом по танцам всегда был я…



– Думаю, вам будет приятно вспомнить о «золотом матче» 1992 года.



– Теперь можно говорить, что угодно, но, поверьте, тогда у нас была сильная команда, и я был уверен в победе. Мы прилетели в день игры, но приземлились на военном аэродроме... Вместо гостиницы, я повел команду в ресторан и за два часа до игры провел установку. Конечно же, у ребят был небольшой «мандраж», поэтому пришлось… немного пошутить.



У «Динамо» особо опасных моментов возле наших ворот не было, к тому же здорово сыграл в обороне будущий динамовец – Саша Головко. Несмотря на то, что судья не поставил явный пенальти за снос в штрафной Андрея Опарина, у меня к ним претензий не было…



– А, если бы вы не выиграли?..



– Не знаю… Думаю, нас никто бы не осудил. Но ведь мы все-таки выиграли!.. Во втором тайме, после углового, Сережа Шевченко головой забил победный гол. После финального свистка нам вручили украинский флаг – все было очень красиво... Еще до игры я заготовил шампанское и закуску, так что на пресс-конференции журналисты с удовольствием выпили за «Таврию»...



– Неужели вы верили в победу?..



– Игра «Динамо» для меня загадкой не была: ведь без Лобановского команда уже не производила чемпионского впечатления… Я думаю, что если бы сегодня в Симферополь «вернуть» ту же «Таврию», то мы вполне могли бы еще раз стать чемпионом Украины.



– Вы это говорите, потому что сегодня – Первое апреля?..



– Потому, что верю, что теперешние «Шахтер» и «Динамо» не сумели бы нас обыграть.



– Но ведь многие тогда считали, что «Таврия» стала чемпионом случайно…



– Завидовали! Став чемпионом Украины, «Таврия» в сезоне 1993/94 была еще и финалистом Кубка. Я считаю, что для нашего успеха много сделал мой сын, бывший президентом футбольного клуба. К сожалению, 1 мая 1994 года его убили...



– Неужели из-за футбола?..



– Вспомните, какое тогда было лихое время!.. Извините, не хочется вдаваться в подробности…



О сборной…



– А, если, в самом деле, вам позвонит Суркис и предложит помочь не Авдышу, а Маркевичу – согласитесь?..



– Буду думать… Для меня сборная – это не семья Маркевича, Михайличенко, Блохина или какого-то базового клуба!.. Сборная – это что-то великое!.. Каждому человеку хочется оставить после себя след. Чтобы работать с командой, надо обладать суммой знаний, превышающей знания игроков… И это не только знание тонкостей футбола, физиологии… Недаром Лобановского так тянуло в театр…



Тренер сборной, приглашая футболистов в команду, дает им шанс не только постоять перед переполненными трибунами и спеть Гимн своей страны – в эти минуты сорок с лишним миллионов украинцев полностью доверяется этим одиннадцати игрокам!..



Игрок национальной сборной – как дорогой гость, которого пригласили в дом, усадили на самое почетное место и, несмотря на то, что «в закромах» пусто, потчуют самыми изысканными блюдами… Ведь тренер сборной не в состоянии за несколько дней подготовить футболиста ни в физическом плане, ни сделать его техничнее… У тренера нет времени. В его задачу входит достучаться до человека, дать ему раскрыться… Если уж мы выбрали человека, то это значит, что мы разобрались в его душе, в характере… Не может быть, чтобы в такой стране, как наша, не набралось достаточного количества футболистов, которым по силам сыграть на высоком уровне. Но национальная сборная – это и предельная самоотдача, умение сыграть «через не могу», желание оправдать доверие, душу вложить в общую победу…



– Вы в Бога верите?..



– Утром встаю, читаю молитву, вечером перед сном – тоже читаю…

Бог – это вера в себя! Когда я делаю утреннюю зарядку, то накачиваю себя верой… Моя мама – украинка, не покидала церкви, все ее родственники пели в церковном хоре, дедушка моей жены – настоятель церкви в Винницкой области… Я в церкви венчался…



О тренерском профессионализме



– Вашего брата несколько раз пытались убрать не только из команды – из города!..



– Всегда находятся желающие придти на все готовое – когда он сюда приехал, здесь была элементарная грязь! В гостиницу, в которой жила команда, зайти было невозможно – инфраструктура вообще отсутствовала, каждый жил только для себя, в голове была сплошная водка, а отношение к работе – нулевое!.. Пришлось ему почти всех уволить. Кому же это понравится!.. С ним «неудобно» было работать, потому что он прошел путь от игрока и тренера – до начальника команды и президента клуба, обучаясь профессии на каждом шагу... Так что все ошибки тренеров и неоправданные поступки администрации – лежали на поверхности… А вообще, в последнее время многие, работающие в футболе, стали заменять профессиональное отношение к делу сугубо коммерческим подходом...



– Люди гибнут за металл?..



– Сталкиваясь с приезжающими «сезонными» тренерами, заметил, что большинство из них не хотят ограничивать себя тренировочным процессом, а стараются расширить свое влияние и на другие участки работы... Вот это и приводит к конфликтам. И еще. Нужен ли кому-нибудь тренер, который удовлетворяется 12-14-м местом в лиге!.. Уверен, что главное в нашем деле – профессиональное отношение к работе, а все остальное – лишь «салат к бифштексу»!..



– О профессионализме так много сейчас говорят...



– Говоря о тренерах, которые, прежде всего, должны быть профессионалами, многие так и не понимают, о чем, собственно, идет речь. То же самое относится и к селекционной работе: зачем тратить деньги на закупку средних игроков, которые кочуют из команды в команду, из лиги – в лигу?.. Не лучше ли готовить их на местах? «Слабое звено» в нашем деле – кадры...



Профессионалы не летают с места на место: вот, например, сестра-хозяйка в гостинице клуба проработала четверть века, администратор, который был у Заи Зедовича еще игроком – двенадцать лет... Удивительно, но ни один тренер, из посетивших «Полесье» до меня, не сказал: «Я пришел, чтобы занять первое место в лиге»...



– Что мешает тренеру в работе?



– Отсутствие деловых качеств, дефицит здравых мыслей, непонимание ситуации, зависть – наверное, именно это выстраивает стену непонимания между тренером и президентом клуба. А тому, в свою очередь мешают люди, которые, вместо помощи и работы во имя футбола, занимаются болтовней... Я знаю, что надо делать, обдумываю каждый шаг, и живу футболом.



В прошлые годы отношение к футболу было иное: мы все были героями-любителями и с удовольствием маршироли в колоннах физкультурников под звуки духового оркестра... Сегодня работать стало намного труднее и без крепких тылов обойтись невозможно. Но я уверен, что у брата все получится, так как он активен и бескорыстен, и будет работать на перспективу, укрепляя детскую школу, которая со временем поможет родной команде...



– Рад за «Полесье» и успехов вам!

