Сборную Украины экипировали «по-новому»

Форма выполнена в традиционной желто-синей цветовой гамме. Благодаря новому дизайну футболка имеет приталенный силуэт, за счет которого смотрится более стильно. А на воротничковой зоне сзади впервые появилась надпись «UKRAINE», которая с этого сезона будет украшать футболки игроков сборной.



Новая экипировка, созданная с использованием технологии adidas ForMotion, разработана с учетом характеристик 3D модели человеческого тела и анализа характерных движений спортсменов. Благодаря специальным материалам, учитывающим анатомические особенности строения тела человека, этот вариант формы гарантирует максимальную свободу движений, удобство и комфорт.

«Как официальный поставщик экипировки сборных команд Украины по футболу мы рады представить новую экипировку игроков сезона 2010/11. При ее разработке мы приложили максимум усилий, чтобы создать исключительно комфортную и функциональную форму. Учитывая то, что в ней использованы новейшие уникальные технологии adidas, уверен, что это даст украинским сборным дополнительное преимущество в новом сезоне, а болельщикам – не один повод гордиться командой», - подчеркнул Николас Штегельманн, директор ДП «Адидас-Украина». «Федерация футбола Украины второй год сотрудничает с одним из крупнейших производителей спортивной формы и одежды – компанией adidas. Этого времени было достаточно, чтобы выработать общее видение того, как должна выглядеть экипировка команды и какими техническими характеристиками она должна обладать. Я уверен, что игроки по достоинству оценят новую форму и смогут полнее раскрыть свой потенциал на поле. То, что техническим партнёром сборной Украины является давний партнер ФИФА, лишний раз подчёркивает то, что украинский футбол гармонично занял свою нишу в мировом футбольном сообществе», – заявил президент ФФУ Григорий Суркис.

«Сезон 2010/11 – это хорошая возможность для нашей команды достигнуть оптимальной формы перед домашним чемпионатом Европы 2012 года и серьезно подготовиться к нему. Уверен, что в новой экипировке нашей сборной удастся выполнить поставленные задачи», – прокомментировал главный тренер национальной сборной команды Украины по футболу Мирон Маркевич.

На протяжении многих лет adidas – бренд №1 в мировом футболе – выступает Официальным спонсором и поставщиком мячей для всех основных футбольных турниров UEFA и FIFA. Помимо этого, adidas сотрудничает с футбольными федерациями таких стран, как: Аргентина, Китай, Дания, Франция, Германия, Греция, Япония, Нигерия, Россия, Испания и Южная Африка, которая принимает у себя Чемпионат Мира по футболу 2010 года. В экипировке adidas выступают такие знаменитые футбольные клубы, как «Челси», «Бавария Мюнхен», «Милан», «Ливерпуль», «Динамо Киев», «Реал Мадрид», а также лучшие футболисты мира: Какá, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм, Дэвид Вилья, Андрей Воронин, Михаэль Баллак, Стивен Джеррард, Рауль и Карим Бензема.



