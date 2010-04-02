Рождение легенды: ровно 40 лет назад киевские спартаковки выиграли первый Кубок чемпионов

Это произошло 4 апреля 1970 года. Совсем еще юные подопечные тогда еще мало известного в Европе специалиста Игоря Турчина в футболках клуба «Спартак» (Киев) победили в тогда еще чехословацкой Братиславе в финальном матче Кубка европейских чемпионов восточно-германский «Лейпциг» и привезли почетный трофей на берега Днепра. Позже спартаковки выиграют самый престижный приз клубного гандбола еще 12 раз и войдут по этому показателю в Книгу Гинесса. Впрочем, та первая победа, наверное, самая памятная.



ДЕБЮТ – В НОВЫХ КОСТЮМАХ



«Тогда мы были совсем юными, не искушенными громкими победами девчонками, - вспоминает вратарь «Спартака» Наталия Тимошкина (Шерстюк). – Все гандболистки искренне дружили между собой в повседневной жизни, посему тренировки и игры мы проводили с большим удовольствием. Существовала трепетная вера в тренера и стремление достичь тех вершин, которые к нам приближались. Такое впечатление, что дебютное для нас золото в чемпионате СССР 1969 года не повлияло на команду никак. Была радость, но без эйфории».



Если сказать, что к старту в Кубке чемпионов в сезоне-1969/1970 спартаковки подходили неопытными, значит не сказать ничего. «До стартового поединка против чехословацкого «Одева» из города Глоговец международный опыт в нашей команде был только у Зины Турчиной и Люды Бобрусь, которые на тот момент являлись сборницами Союза» - говорит линейная «Спартака» Галина Захарова. «О чем речь, если в 1959-м девушки, которым суждено было стать костяком нашей команды, только начинали заниматься гандболом?» – добавляет капитан спартаковок Людмила Бобрусь.



Для «Спартака» дебют в еврокубках был событием, к которому готовились заранее. И не только со спортивной точки зрения. Для начала команда отправлялась на фабрику имени Розы Люксембург для снятия мерок. Лучшее в украинской столице швейное производство шило спартаковкам одежду под заказ. «В первый год нам изготовили красные костюмы с отложным воротником, а слева – на голубом фоне эмблема Киева, - рассказывает Галина Захарова. – Через год нам пошили одежки, от которых девчонки были без ума. Костюмы гранатово-вишневого цвета – прямые брючки, кофточки на пуговицах со спортивного плана воротничками. Одевались в них мы только на международные матчи, то есть семь-восемь раз в году».



Чтобы снять чрезмерное волнение игроков накануне дебютного поединка со словачками в Киеве, руководство «Спартака» решило провести совместный ужин гандболисток обеих команд на клубной базе «19-й километр». «Весело было, - вспоминает Галина Захарова. - Поужинав, мы вместе поиграли в настольный теннис, попели, потанцевали. Хотя, по большому счету, перед матчем мы все равно сильно волновались. Тем более, что на верхних кортах Республиканского стадиона, где мы проводили поединок, набилось масса народу. Среди них – наши родители, друзья, одноклассники. Это была большая ответственность. Посему свою игру мы нашли не сразу. Впрочем, в итоге победили мы уверенно – 24:10».



«В ответном матче в Глоговце Игорь Евдокимович использовал в основном резервисток, - рассказывает Наталия Тимошкина. – Вообще, Турчин часто практиковал подобные вещи. Все потому, что в те времена тренеры вынуждены были считаться с ведомственными соревнованиями по количеству различных мастерских званий. В случае победы в Кубке игрокам «Спартака» присваивали звания мастеров спорта международного класса. Но только тем, кто был задействован в турнире. По правде говоря, команду на себе тянули семь основных гандболисток. Остальных тренер выставлял только тогда, когда исход встречи был предрешен. К примеру, дает накануне установку: «Я хорошо знаю эту команду. Вы должны обыграть их с разницей в десять мячей». Мы выходим и к середине матча обеспечиваем нужное преимущество. Тогда Игорь Евдокимович начинал выставлять дублеров. В частности, только так появлялись на площадке запасные вратари Акимова и Нестерова. Когда матчи были напряженными – я играла от звонка до звонка».



БОЙНЯ В НЕМЕЦКОЙ КОНЮШНЕ



Собственно, именно потому, что основа появлялась на площадке эпизодически, «Спартак» в Глоговце выиграл с минимальным преимуществом – 13:11. Тем не менее, эти победы придали команде уверенности и в 1/4 финала она уже более уверенно победила польский АЗС «Вроцлав» - 24:12 и 25:12. Но настоящие испытания на спартаковок ожидали в полуфинале, где их соперницами были действующие обладательницы Кубка чемпионов – каунасский «Жальгирис».



«Бесспорно, самый тяжелый матч в том турнире мы сыграли в Каунасе, - говорит Галина Захарова. – Вообще, выиграть там было непросто. Обстановка специфическая. Во-первых, зал – бывшая немецкая конюшня. Во-вторых, судейство там всегда было даже чересчур домашним. О чем говорить, если тренер «Жальгириса» не просто учил судей, а мог непосредственно во время матча спросить рефери: «Что ж ты не свистишь пробежку?» И, в-третьих, конечно, литовки были гораздо опытнее нас. Прекрасный вратарь Роза Стесюлявичуте, полевые игроки Елене Петкене, Елене Бузелене. В линии у них играла будущая олимпийская чемпионка Алдона Нененене (Чесайтите). Мне пришлось очень непросто, чтобы сдержать эту гандболистку».



По словам Галины Захаровой, «Спартак» в первом мачте с «Жальгирисом» выручило то, что в те времена не существовало 45-секундного лимита на ведение атаки. «Большинство игроков литовской команды – возрастные, - говорит Галина Петровна. – Немудрено, что они действовали в медленном темпе, а вместе с тем пытались не дать развить большие скорости нам».



В итоге «Спартак» вырвал победу с минимальным счетом – 8:7. Во многом потому, что блестяще сыграла вратарь Наталия Тимошкина. «В любом случае, эта победа фактически ничего не значила, - комментирует Галина Захарова. – Дома все приходилось начинать с нуля. Правда, выездной успех, где мячи не забивались, а буквально рожались, прибавил нам уверенности в своих силах. Дома мы чувствовали, что контролируем игру. Не было того давления, которое было присуще матчу в Каунасе. Как следствие, в Киеве мы в тяжелейшей борьбе обыграли «Жальгирис» - 12:10».



РАЗБИТЫЙ СЕРВИЗ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ



Фаворитом финального матча европейские специалисты называли восточно-германский «Лейпциг». Эта команда казалась и поопытнее и помощнее. Впрочем, во многом такие прогнозы были связаны с тем, что «Спартак» на то время еще не знали и недооценивали. Наверное, не только сторонние наблюдатели, но и сами немки.



«Когда мы пришли на опробование зала в Братиславе, где должен был состояться финальный матч, Игорь Евдокимович сказал: «Быстренько встаньте на носки, чтобы в глазах немок казаться более высокими, - вспоминает Галина Захарова. – В принципе, нельзя сказать, что мы по тем меркам были низкорослыми. Действительно маленькими у нас тогда были Надя Ткачева, Маша Маршуба-Литошенко и Надя Лозбина. Остальные – высокие. Правда, насколько? Самыми высокими в команде тогда были я и Зина Турчина. Наш рост составлял 176 сантиметров. В современном гандболе исполнительницы с такими данными могут играть разве что на краях. На нашем фоне немки выглядели мощными. Особенно в их составе выделялась линейная Винклер».



«Немки остались, чтобы посмотреть нашу тренировку за сутки до матча, - продолжает Галина Петровна. – Чтобы схитрить, Турчин дал установку задних игроков выдвинуть вперед, а передних – назад. Немки посмотрели пять минут и не поняли, что мы дурачимся. Видимо, решили, что для них мы не соперницы и ушли. Мы же продолжили тренировку, но уже в обычном режиме, на привычных позициях».



Наконец настало время самого матча. Зал под названием «Старт» в Братиславе с виду напоминал большую цирковую арену. «Не представляете, как мы волновались, - словно заново переживает те события Галина Захарова. – Вышли в обычных трикотажных маечках с синей и красной полосками, в белых шортиках, наглаженных так, что на них были видны стрелки. Немки выглядели уверенными в себе. Наверное, мы должны были испугаться уже самого их вида».



Но спартаковки не испугались. После бросков Галины Захаровой, Надежды Ткачевой и Марии Маршубы они повели 3:0. При этом в воротах великолепно действовала Наталия Тимошкина. «Перед матчем нам многое рассказывали о непробиваемости немецкого кипера Ханке-Марии Цобер, - говорит Галина Захарова. – Но, как оказалось, наша Наташа в рамке выглядит заметно надежнее. Да и я порой удивлялась самой себе, раз за разом обыгрывая гораздо более мощную Винклер. Кроме того, мы превосходили «Лейпциг» за счет организации обороны. Ее Турчин построил по схеме 5-1, выдвинув вперед Машу Маршубу, которая действовала не персонально, а в зависимости от ситуации. Если же немкам удалось обойти Марию – здорово играл наш блок, либо выручала Тимошкина».



По словам Галины Захаровой, немки построили свои действия в атаке по примитивному принципу «бей – беги». «Они понадеялись на свои физические данные, - говорит Галина Петровна. – Если мы действовали за счет комбинаций, то немки делали упор на жесткости. Иными словами, «Лейпциг» играл в тело, мы – в мяч. Это при условии, что тренер «Лейпцига» Петер Кречмар в мире гандбола имел славу умелого тактика. Так или иначе, чаще всего действия немок были на грани фола. В атаке «Лейпциг» упрямо использовал традиционную попытку «врезаться в линию». Мы же крутили свою «девятую комбинацию». С нее у нас забивали все без исключения игроки. Конечно, если действуешь в таком ключе – многое зависит от квалификации разыгрывающей. У нас с этими функциями умело справлялась Турчина. Мяч в руках Зины не задерживался, она блестяще распределяла мячи партнершам».



Впрочем, вскоре после перерыва «Лейпциг» усилил давление и за счет атлетизма таки сумел выровнять ситуацию – 6:6. В этот момент себя опять с лучшей стороны проявила Наталия Тимошкина, точнее, тогда еще Шерстюк. Сразу заметим, что в свои 18 лет наш кипер была самой юной участницей финала. Но в момент, когда, возможно, сломились бы самые опытные игроки, Наталия была потрясающе надежной. Показательно, что из семи пропущенных в итоге мячей больше половины украинка пропустила из семиметровых бросков.



А ведь самое поразительное в том, что в «Спартак» будущую двукратную олимпийскую чемпионку Игорь Турчин брал в качестве… полевого игрока. «Выступая на позиции полусредней, в составе команды Запорожья я приложилась к победе над киевлянками в рамках спартакиады школьников, - говорит Наталия Тимошкина. – Турчин меня заметил и пригласил к себе. Но вскоре он нашел мне место в воротах. Тогда была удивлена. Но сейчас понимаю, что вряд ли, выступая в амплуа полусредней, добилась бы большего. Все-таки для игры на этой позиции нужны другие рост и сила. К тому же через два года в «Спартаке» на месте полусредней здорово заиграла Таня Макарец – один из лучших бомбардиров в истории команды».



Но вернемся непосредственно к финальному матчу Кубка чемпионов-1969/70. «В критический момент свое веское слово сказал Турчин, - говорит Галина Захарова. – Его своевременные коррективы вносили порядок в наши действия. При этом я поражалась дальновидности тренера. «Галя, стань под другим полусредним» - говорит Игорь Евдокимович. И действительно, так было лучше».



Вперед «Спартак» вывела Зинаида Турчина – 7:6. В решающий момент лидерские качества проявила капитан команды Людмила Бобрусь. Заработанные ею семиметровые помогли «Спартаку» выиграть – 9:7. После победы наставник «Спартака» посчитал, что определяющим фактором в победе его команды было гораздо меньшее количество потерь – пять против одиннадцати.



«Вспоминаю, накануне финала я приобрела сервиз, - говорит Галина Захарова. – И пообещала тренерам, что если выиграем у «Лейпцига» - разобью эту посуду. После победы Турчин вместе с руководителем делегации Борисом Юмашевым зашли ко мне в номер. Мы разбили сервиз о дверь. Потом убрала стекло. А на память себе из того набора оставила конфетницу. Она стояла дома на трюмо до последнего. Даже не знаю, где подевалась».



Впрочем, цену победе спартаковки узнали уже дома, когда их встречали с цветами и приглашали в кабинеты партийных чиновников. «Правда, не подумайте, что мы вмиг разбогатели, - рассказывает Людмила Бобрусь. – Вспоминаю, ребята из Киевского авторемонтного завода, где я была на ставке, подначивали: «Теперь ты, Люда, неверное, миллионерша». Так вот, правительственная премия из Москвы составила 270 рублей, кроме того, 100 рублей выделили здесь, на месте. Хотя разве тогда это играло для нас большую роль?»



ТРОФЕЙ В ВЕЧНОМ ХРАНЕНИИ



«Когда Турчин лет за пять до победы в Кубке чемпионов сказал мне: «Работай, возьмем тебя в сборную города», я не поверила, - вспоминает Людмила Бобрусь. – Тогда это казалось чем-то нереальным. Но уже в 1971-м Игоря Евдокимовича назначили главным тренером сборной СССР и спартаковки вошли в национальную команду полным составом».



Точнее, не все игроки «Спартака», а их золотой состав: вратарь Наталия Тимошкина, разыгрывающая Зинаида Турчина, линейная Галина Захарова, правая полусредняя Лидия Шевченко, левая полусредняя Мария Маршуба-Литошенко, левая крайняя Людмила Бобрусь и Надежда Ткачева, закрывавшая правый угол. По сути, этот состав так и оставался боевым для «Спартака» многие годы. Рано ушла разве что Надежда Ткачева-Ищенко. «Надя родила, а ее не так поняли» - дипломатично объяснила Наталия Тимошкина.



Вместе с тем, будет ошибкой сказать, что в запасе у «Спартака» в 1970-м были заурядные личности. Наверное, в большинстве советских команд на лидерских ролях была бы Светлана Пинчук-Дубинина. Очень здорово выглядела правая крайняя Лилия Андросова, которая приехала в Киев из Горловки Донецкой области. «Но особенно выделю правую полусреднюю Надежду Лобзину, - говорит Наталия Тимошкина. - Чрезвычайно одаренный, нестандартный игрок. Считаю, потенциал Нади позволял ей сыграть даже в основном составе. Но не получилось. Кстати, я, Лобзина и Андросова какое-то время жили буквально под трибунами нашего тренировочного зала. Именно там располагались наши койко-места. Дело в том, что мы с Лилией как раз приехали в чужой для нас город. А Надю Турчин забрал из «китайского» интерната. Она – круглая сирота».



«Вообще, в «Спартаке» Игорь Евдокимович собрал людей, совершенно разных по своим характерам, - заключает Наталия Тимошкина. - К сожалению, после победы в Кубке чемпионов искренность в отношениях потихоньку исчезла. Что поделать, если громкие победы вскружили кое-кому голову, где-то появилась зависть, кто-то не воспринимал конкуренции. Впрочем, на результатах «Спартака» это никак не сказалось. Турчин держал команду в игровом тонусе и не давал подопечным расслабиться».



…В 1972-м «Спартак» выиграл Кубок чемпионов в третий раз подряд. За это достижение трофей высотой почти в метр и весом 22 килограмма был передан киевскому клубу в вечное владение. «Интересно, что во время круга почета перед футбольным матчем на Республиканском стадионе мы немного не удержали тяжеленную чашу, вследствие чего разбилась хрустальная крышка, - рассказывает Галина Захарова. – Но мастера одного из киевских заводов реставрировали трофей один к одному. Сейчас он красуется в клубном офисе «Спартака».



В 1988-м спартаковки довели число выигранных Кубков чемпионов до 13-ти и вошли по этому показателю в Книгу рекордов Гинесса. Но самое парадоксальное, признаются собеседницы «СПОРТглавреда», что в последнее время о этих достижениях почти не вспоминают. И ладно бы пропопсленное телевидение, которому проще показать проплаченную богатеньким дядей трансляцию Лиги чемпионов по футболу, чем снимать сюжеты собственноручно. Парадоксально, что не вспоминают о достижениях «Спартака» даже в здании Минмолспорта, где чтить спортивных героев, как говорят, сам Бог велел…



Обладатели первого спартаковского Кубка чемпионов сегодня



Валентина Акимова – старший преподаватель спортивной кафедры Национального авиационного университета



Лилия Андросова – тренер по гандболу в Москве (Россия)



Людмила Бобрусь (Порадник) – тренер киевской СДЮШОР по гандболу



Светлана Дубинина (Пинчук) – предприниматель



Галина Захарова (Маноха) – директор гандбольного клуба «Киев-Спартак имени Игоря Турчина»



Надежда Ищенко (Ткачева) – воспитатель в одном из детских садов города Киева



Мария Киркевич (Маршуба, Литошенко) – заведующая кафедры спорта Национального транспортного университета



Надежда Лозбина – умерла



Галина Нестерова (Завирюха) – работник одного из киевских отделений «Укрэксимбанка»



Наталия Тимошкина (Шерстюк) – старший преподаватель кафедры спорта Национального медицинского университета имени Богомольца



Зинаида Турчина – президент гандбольного клуба «Киев-Спартак имени Игоря Турчина»



Лидия Шевченко – тренер киевской ДЮСШ-10 по гандболу



Игорь Турчин – умер

